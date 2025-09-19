Olguța Vasilescu: Cade Guvernul dacă Bolojan nu schimbă reforma administrației

07:40

Asteroidul 2025 FA22, considerat ”potențial periculos” și care, la un moment dat, era pe primul loc pe lista obiectelor ce ne pot lovi planeta, trece pe lângă joi noaptea, cu o viteză de peste 38.600 km/h. Inițial, Agenția Spațială Europeană pusese asteroidul cap de listă în ceea ce privește probabilitatea de a ne ne lovi … The post Un asteroid cât un zgârie-nori, privit nu demult ca fiind cel mai periculos pentru Pământ, trece azi pe lângă noi appeared first on spotmedia.ro.