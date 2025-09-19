Ce economii aduc tăierile din educație. Bolojan: 10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Acum vor preda 10 ore
SportMedia, 19 septembrie 2025 01:50
Premierul Ilie Bolojan susţine că impactul bugetar al măsurilor luate în domeniul educaţiei este de patru-cinci miliarde de lei pe an, el invocând faptul că se ajunsese ca anul trecut peste 60% dintre elevi să primească burse. Întrebat, joi seară, la Euronews România, despre impactul măsurilor din educaţie asupra bugetului şi dacă nu acum ar
A murit Florin Marin, fost fotbalist la Steaua și Rapid, dar și antrenor la Dinamo, printre alte echipe. El s-a stins din viață la 72 de ani, joi, 18 septembrie, după ce în ultimul timp a fost chinuit de o boală gravă. Potrivit Fanatik, Florin Marin suferea de demență, boală aflată în ultimul stadiu, și
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va schimba modul în care vrea să facă reforma administraţiei. Primarul social-democrat al Craiovei, Olguţa Vasilescu, a vorbit, joi seară, la Antena 3, despre reforma administraţiei
Cât va fi bugetul pentru Apărare în 2026: Bolojan spune că va fi, probabil, o creștere în viitor # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan estimează că în 2026 bugetul alocat Apărării se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB, dar că în anii următori va exista probabil o creștere treptată. „Conform angajamentelor pe care ni le-am luat, va fi o creștere treptată a bugetului de Apărare. Cred că anul viitor vom fi undeva într-o
Acum 4 ore
Ministrul de Externe, vizită oficială în SUA: Întâlniri cu membri ai Congresului și reprezentanții mediului de afaceri # SportMedia
Oana Țoiu, efectuează între 18 și 29 septembrie o vizită oficială în Statele Unite, cu opriri la Washington D.C., Chicago și New York, unde va conduce delegația României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU. Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, se află într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii în perioada
Nicușor Dan o desemnează pe Oana Gheorghiu (Asociația „Dăruiește Viață”) pentru un nou mandat în instituția care acreditează spitalele # SportMedia
Vicepreşedintele Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă", Oana Gheorghiu, a fost desemnată, joi, de către preşedintele Nicuşor Dan, în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate. Ea a precizat că funcţia nu-i dă putere concretă, ci posibilitatea de a aduce pe masă realitățile ascunse sub discursurile oficiale, să ceară transparență și să dea voce
Horoscop zilnic pentru 19 septembrie 2025.
Guvernul decide săptămâna viitoare ce face cu plafonarea prețurilor la alimente. Bolojan: Adunăm datele din piață, vedem care va fi reacția distribuitorilor # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, în legătură cu plafonarea adaosului la alimentele de bază, că în prezent sunt adunate datele din piaţă, este analizată evoluţia şi se urmăreşte reacţia marilor distribuitori. În funcţie de aceste date va fi luată o decizie care va fi comunicată săptămâna viitoare, a menționat el. Bolojan a fost
Acum 6 ore
Alexandru Bogdan Bălan a fost numit, începând cu data de 17 septembrie, în funcţia de preşedinte al Autorităţii Vamale Române (AVR), iar Savin Mihai a fost numit în funcţia de vicepreşedinte, anunţă instituţia. Alexandru Bogdan Bălan a fost anterior inspector vamal superior şi inspector antifraudă și îl înlocuiește astfel pe Marcel Simion Mutescu, eliberat din
UDMR susține plafonarea prețului la alimentele de bază încă 6 luni. Kelemen Hunor: „Oamenii trebuie să simtă că-s protejați” # SportMedia
Kelemen Hunor spune că nu a fost o decizie în coaliţie privind plafonarea preţului la alimentele de bază. El a menționat că UDMR susține păstrarea pentru cel puţin şase luni de zile a plafonării adaosului comercial. Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Antena 3, că se vede în statistici că din 2023 de
Bucharest International Film Festival (BIFF) ajunge anul acesta la cea de-a XXI-a ediție, continuând să aducă în fața cinefililor din România și din străinătate cele mai apreciate producții internaționale. Festivalul se va deschide vineri, 19 septembrie, ora 19:30, „Dinți de lapte" în regia lui Mihai Mincan (care a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de
Industria marcom trece prin transformări majore, iar influența creatorilor de conținut este mai puternică ca oricând. Pentru a înțelege direcția în care se îndreaptă acest fenomen, profesioniștii din marketing și comunicare se întâlnesc la Influencer Marketing Conference, pe 26 septembrie 2025, la Hotel Marshal Garden din București. Evenimentul aduce pe scenă speakeri consacrați din companii
Trump și Starmer anunță un acord care „are puterea de a schimba vieți”. Presiune continuă pe Putin și un subiect delicat pe care nu s-au înțeles # SportMedia
Preşedintele Donald Trump şi prim-ministrul britanic Keir Starmer au susţinut joi o conferinţă de presă în a doua zi a vizitei de stat a liderului american în Marea Britanie. Cei doi au avut o întrevedere al reşedinţa de la Chequers a premierului britanic, unde au semnat un „acord de prosperitate tehnologică", în virtutea căruia marile
Acum 8 ore
Elias Charalambous, despre meciul cu FC Botoșani: „O șansă bună să începem să câștigăm puncte” # SportMedia
Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că formația sa se află într-o situație dificilă în Superliga și a precizat că în meciul din deplasare cu FC Botoșani reprezintă o bună șansă pentru a începe să câștige puncte. 'Suntem într-o situație dificilă. Iar la acest gen de echipă,
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, este convins că a dat lovitura cu unul dintre fotbaliștii din lot. Francesco Pio Esposito (20 de ani), atacant crescut de Chivu la grupele de juniori ale lui Inter, a făcut un meci excelent contra lui Ajax în Liga Campionilor și le-a luat ochii chiar și lui Fabio Capello sau
Sute de mii de oameni au ieșit în stradă, în Franța. În unele orașe protestele au devenit violente (Video) # SportMedia
Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciştii şi personalul spitalelor din Franţa au intrat în grevă joi și au ieșit în stradă să protesteze față de reducerile bugetare. Autoritățile franceze au anunțat joi la prânz că la proteste participă aproximativ 200.000 de oameni. Însă liderii de sindicat prezintă o cifră dublă, potrivit Le Figaro. Oricum, este o
Acum 12 ore
Starul argentinian Lionel Messi negociază în prezent prelungirea contractului său cu echipa de fotbal Inter Miami, clubul din Major League Soccer căruia i s-a alăturat în vara anului 2023, după despărțirea de Paris Saint-Germain, informează mass-media americană, citată de Reuters. Postul de televiziune ESPN a anunțat miercuri că Messi este pe punctul de a semna
Grecia a suspendat extrădarea în Republica Moldova a oligarhului şi fostului politician Vladimir Plahotniuc, căutat de Chişinău într-un caz de fraudă bancară masivă din 2014, deoarece este anchetat şi de România pentru falsificare de documente şi i se cer explicaţii în legătură cu acest caz. Un tribunal grec a decis în favoarea extrădării lui Plahotniuc
Aspectul fizic joacă un rol foarte important în zilele noastre, fie că ne dorim sau nu. Să recunoaștem că deseori suntem apreciați în funcție de cât de bine arătăm, și mai rar în funcție de cine suntem și cum gândim. Problema apare atunci când oamenii sunt mai amabili sau când ți se oferă privilegii DOAR
Când te uiți la o casă, primul lucru care atrage atenția nu este neapărat culoarea pereților sau forma acoperișului, ci modul în care sunt puse în valoare detaliile. O locuință simplă poate deveni spectaculoasă dacă îi adaugi câteva elemente decorative bine alese. Profilele decorative pentru exterior sunt printre cele mai accesibile și eficiente soluții atunci
Cum influențează structurile rolelor virtuale frecvența câștigurilor la sloturile online # SportMedia
Structurile rolelor virtuale au un impact semnificativ asupra frecvenței câștigurilor în sloturile online. Acestea determină, practic, cât de des apar acele combinații de succes, implicit cum sunt distribuite câștigurile, precum și valoarea acestora. Pe scurt, rolele din sloturi online sunt însăși esența jocului. Acestea pun la punct liniile de joc precum și predefinesc potențialele simboluri
CFR Cluj a oficializat, joi, încă un transfer. Un atacant italian, Iacopo Cernigoi (30 de ani), care a jucat doar în Italia în toata cariera, a semnat cu CFR Cluj. Ardelenii sunt în mare formă pe piața transferurilor, după ce zilele trecute l-au legitimat și pe brazilianul Mateus Peloggia. „Bine ai venit, Iacopo Cernigoi! Suntem
Sindicatul din Guvern îl acuză pe șeful Cancelariei premierului că intimidează angajații care au protestat: Practici de poliție politică # SportMedia
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului îl acuză pe șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, că a cerut liste cu angajații care au participat la protestele spontane din 15 septembrie, într-o acțiune pe care o califică drept „intimidare și hărțuire". Într-un comunicat, sindicatul susține că Jurca, „un personaj promovat politic cu ambiții de inchizitor",
Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) a anunţat joi că, începând cu 23 septembrie, va demara procesul de încărcare cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, în paralel cu efectuarea probelor de presiune la instalaţiile interioare. Operațiunile vor fi realizate etapizat, pentru a asigura „un proces controlat și sigur", astfel încât rețeaua de termoficare
Sorana Cîrstea (35 de ani, 66 WTA) a fost învinsă, joi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 Korea Open, de la Seul. Cîrstea a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek (2 WTA), scor 3-6, 2-6, după o oră și 34 de minute de joc. În turul următor, Swiatek va întâlni câștigătoarea meciului Barbora
Topirea gheții din Arctica permite Chinei să testeze o nouă cale comercială spre Europa # SportMedia
O companie chineză se pregătește să trimită un cargobot de-a lungul coastei nordice a Rusiei spre Europa – o cursă de test posibilă ca urmare a topirii gheții și accelerării schimbărilor climatice, cu implicații atât pentru comerțul internațional, cât și pentru mediu. China trimite nava container Istanbul Bridge într-o călătorie de 18 zile din portul
Exercițiul militar ruso-belarus „Zapad 2025" s-a încheiat fără escaladare. S-a întâmplat însă ceva surprinzător: guvernul de la Minsk încearcă să înfiripe o punte fragilă spre
Persoanele fizice se pot înscrie în Programul Rabla din acest an începând cu data de 30 septembrie, a anunțat, joi, Administrația Fondului pentru Mediu (ANM). Potrivit sursei citate, sesiunea va rămâne deschisă până pe 25 noiembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat. Suma alocată sesiunii de înscriere este 200 de milioane de … The post Rabla 2025: Persoanele fizice se pot înscrie din 30 septembrie appeared first on spotmedia.ro.
Fost ambasador al SUA la București: Europa trebuie să-l înfrunte pe Putin și să coopereze cu Trump. Ce spune despre dronele din apropierea României # SportMedia
Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA la UE, dar și la București, susține că cea mai bună strategie a blocului comunitar este să rămână ferm împotriva Rusiei, dar să apeleze și la preocupările comune de securitate ale lui Donald Trump. Pentru mulți europeni, revenirea unei Case Albe mai tranzacționale, în urmă cu nouă luni, a … The post Fost ambasador al SUA la București: Europa trebuie să-l înfrunte pe Putin și să coopereze cu Trump. Ce spune despre dronele din apropierea României appeared first on spotmedia.ro.
După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise # SportMedia
OMV Petrom, cea mai mare companie din România, raportează an de an profituri de miliarde de lei, care aduc dividende pe măsură. Acționarul majoritar austriac, statul român și restul acționarilor încasează bani frumoși. Toți, mai puțin foștii angajați. OMV Petrom, cea mai mare companie din România și cea mai mare companie energetică din această parte … The post După mai bine de 20 de ani de la privatizare foștii angajați ai Petrom încă nu și-au primit acțiunile promise appeared first on spotmedia.ro.
FCSB l-a tras pe linie moartă: Adus cu mari speranțe, a prins rar echipa și se pregătește de plecare # SportMedia
FCSB l-a tras pe linie moartă pe unul dintre fotbaliștii aduși cu mari speranțe la echipă. Campioana României, FCSB, se bazează puțin spre deloc pe unul dintre fotbaliștii pe care i-a transferat în vara lui 2024. Este vorba despre David Kiki (31 de ani), fundașul stânga adus ca să-i creeze concurență lui Risto Radunovic. Evoluțiile … The post FCSB l-a tras pe linie moartă: Adus cu mari speranțe, a prins rar echipa și se pregătește de plecare appeared first on spotmedia.ro.
Avionul lui Trump risca să se ciocnească cu o altă aeronavă în zborul spre Marea Britanie: „Atenție! Sigur vedeți despre cine e vorba” # SportMedia
Piloții unui avion al companiei Spirit Airlines au primit avertismente repetate din partea controlorilor de trafic aerian să „fie atenți” și să „se abată de la traseu” după ce aeronava s-a apropiat prea mult de cea a președintelui Donald Trump, în timp ce acesta zbura spre Regatul Unit pentru o vizită de stat. „Atenție. Lasă … The post Avionul lui Trump risca să se ciocnească cu o altă aeronavă în zborul spre Marea Britanie: „Atenție! Sigur vedeți despre cine e vorba” appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
Cu un start nefast de sezon, FCSB nu scapă de problemele cu accidentările jucătorilor. După ce la începutul sezonului Denis Alibec și Daniel Bîrligea au avut probleme, Risto Radunovic a avut și el, acum a venit rândul altui fotbalist important să se „rupă”. Potrivit Digi Sport, Vali Crețu s-a accidentat și va rata următoarele meciuri, … The post FCSB primește lovitură după lovitură appeared first on spotmedia.ro.
Procurorii anticorupţie fac, joi, percheziţii la Compania de Apă Brașov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei (ADIDAJ) şi la locuinţele unor politicieni, într-un dosar de luare şi dare de mită, dar şi de trafic de influenţă. Potrivit unor surse citate de newsbv.ro sunt efectuate percheziții domiciliare acasă la Liviu Cocoș, directorul Companiei de Apă, … The post Percheziții DNA la Compania de Apă Brașov și la locuințele unor politicieni appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1303 Drone rusești atacă masiv, ucrainenii îi lovesc la mare distanță. Gherasimov vorbește de „avansuri pe toate fronturile”, Zelenski îl contrazice # SportMedia
Ziua 1303 de război aduce noi pierderi pentru civili și lupte intense pe front. În Donețk, doi oameni au murit și alți 11 au fost răniți, în timp ce la Pokrovsk, 70% din oraș este distrus, iar 1.200 de civili supraviețuiesc în condiții dramatice. Hersonul a fost din nou ținta bombardamentelor, cu șapte răniți, inclusiv … The post Ziua 1303 Drone rusești atacă masiv, ucrainenii îi lovesc la mare distanță. Gherasimov vorbește de „avansuri pe toate fronturile”, Zelenski îl contrazice appeared first on spotmedia.ro.
Uniunea Europeană se confruntă în continuare cu lipsa medicamentelor esențiale și nu a găsit până acum o strategie eficientă pentru a rezolva problema, arată un raport al Curții de Conturi a UE. Documentul recomandă întărirea rolului Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), care însă nu are suficiente atribuții și nici acces la toate informațiile necesare pentru … The post Europa rămâne fără medicamente. UE știe cauzele penuriei, dar nu are încă tratamentul appeared first on spotmedia.ro.
Fotbalistul în care FCSB își punea mari speranțe vrea să plece de la campioana României. Este vorba despre Octavian Popescu (22 de ani), „perla” în schimbul căreia conducerea „roș-albaștrilor” spera să obțină o sumă mare de transfer. Totuși, căderea a fost una abruptă pentru Popescu, care nu mai prinde echipa și vrea să plece. Potrivit … The post Octavian Popescu și-a decis viitorul appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul naționalei României, primește o veste excelentă. În criză de rezultate la naționala României, Mircea Lucescu primește o veste excelentă. Se apropie revenirea pe teren a lui Radu Drăgușin (23 de ani), cel mai important fotbalist al echipei naționale. Recuperarea după accidentarea gravă la genunchi e pe ultima sută de … The post Mircea Lucescu primește o veste excelentă appeared first on spotmedia.ro.
General american: Doar garanțiile serioase pot aduce o pace durabilă pentru Ucraina și Europa # SportMedia
Sprijinul pentru o misiune europeană în Ucraina postbelică crește atât la Casa Albă, cât și la Pentagon. Dacă va fi implementată, aceasta ar însemna o operațiune bazată pe forțele și resursele europene, cu asistență americană în domenii precum informațiile și sprijinul aerian, dar fără trupe americane pe teren, crede Mark T. Kimmitt, general de brigadă … The post General american: Doar garanțiile serioase pot aduce o pace durabilă pentru Ucraina și Europa appeared first on spotmedia.ro.
Cristi Chivu răspunde criticilor după succesul cu Ajax: „Așa e corect. N-am de ce să mă plâng” # SportMedia
Cristi Chivu (44 de ani) a răspuns criticilor primite după ultimele rezultate, după victoria Interului cu Ajax (2-0, în Liga Campionilor). Inter s-a impus pe terenul lui Ajax, 2-0, și a pornit cu dreptul noul sezon din Liga Campionilor. Întrebat despre criticile care i-au fost adresate în ultimele săptămâni, după două înfrângeri la rând în … The post Cristi Chivu răspunde criticilor după succesul cu Ajax: „Așa e corect. N-am de ce să mă plâng” appeared first on spotmedia.ro.
Capacitatea unui copil de a învăța este direct influențată de starea sa emoțională, dar și de bunăstare sau lipsa ei. Pornind de la acest adevăr s-a născut inițiativa Sphera Franchise Group, alături de KFC România și în parteneriat cu Asociația Zi de BINE, în cadrul căreia copiii înfloresc cu fiecare zi în care primesc o … The post Sărăcia scoate copiii din clasă. O masă caldă îi aduce înapoi appeared first on spotmedia.ro.
Daniel Bîrligea, propus unei echipe din Arabia Saudită: Prețul pe care trebuie să-l plătească # SportMedia
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB, ar putea prinde un transfer important în 2026. Golgheterul FCSB în sezonul trecut, Daniel Bîrligea, a intrat pe lista antrenorului unei echipe din Arabia Saudită. Potrivit gsp.ro, Al Khaalej îl are pe lista de transferuri pe Daniel Bîrligea, atacant care a fost propus în Arabia Saudită antrenoului echipei, … The post Daniel Bîrligea, propus unei echipe din Arabia Saudită: Prețul pe care trebuie să-l plătească appeared first on spotmedia.ro.
Slovacia și Ungaria se opun încercării lui Trump de a opri importurile de petrol și gaze din Rusia # SportMedia
Slovacia și Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de președintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol și gaze rusești, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative. ”Înainte de a ne putea angaja în totalitate, trebuie să avem condițiile potrivite – altfel riscăm să ne afectăm … The post Slovacia și Ungaria se opun încercării lui Trump de a opri importurile de petrol și gaze din Rusia appeared first on spotmedia.ro.
Rețea pro-rusă, trimisă în judecată în Lituania: viza expedierea de colete-capcană spre Germania, Polonia și Marea Britanie # SportMedia
Autoritățile lituaniene au anunțat miercuri că 15 persoane au fost inculpate pentru organizarea unor acte teroriste în numele Rusiei, vizând expedierea de colete-capcană spre Germania, Polonia și Regatul Unit, anul trecut. Potrivit unui comunicat al Parchetului lituanian, acuzațiile se referă la infracțiuni coordonate de cetățeni ruși aflați în legătură cu serviciile de informații militare ale … The post Rețea pro-rusă, trimisă în judecată în Lituania: viza expedierea de colete-capcană spre Germania, Polonia și Marea Britanie appeared first on spotmedia.ro.
Miruță: „Vin foarte mulți bani într-o perioadă scurtă de timp” – Programul SAFE, șansă pentru industria românească de apărare # SportMedia
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat miercuri seară, la Euronews România, că fondurile europene care vor intra în România prin Programul SAFE vor reprezenta o gură de oxigen pentru industria naţională de apărare. Oficialul a subliniat că aceste investiţii nu vizează doar partea militară, ci fac parte şi dintr-un plan mai amplu de redresare economică. … The post Miruță: „Vin foarte mulți bani într-o perioadă scurtă de timp” – Programul SAFE, șansă pentru industria românească de apărare appeared first on spotmedia.ro.
Trump a desemnat mișcarea „Antifa” drept organizație teroristă: O catastrofă a stângii radicale, bolnavă și periculoasă # SportMedia
Donald Trump a anunţat miercuri desemnarea mişcării „Antifa”, un termen generic care se referă la grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, ca organizaţie „teroristă”, la o săptămână după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk. „Am plăcerea de a informa numeroşii noştri patrioţi americani că desemnez „Antifa”, o catastrofă a stângii radicale, bolnavă şi periculoasă, … The post Trump a desemnat mișcarea „Antifa” drept organizație teroristă: O catastrofă a stângii radicale, bolnavă și periculoasă appeared first on spotmedia.ro.
Trump și regele Charles, schimb de laude la Windsor. Suveranul cere sprijin pentru Ucraina # SportMedia
Donald Trump și regele Charles au oferit miercuri seară un spectacol al fastului regal la Castelul Windsor, unde suveranul britanic și președintele SUA s-au lăudat reciproc și au subliniat „relația specială” dintre cele două țări. În timp ce Trump a vorbit despre prietenia eternă dintre America și Marea Britanie, Charles a strecurat un mesaj politic, … The post Trump și regele Charles, schimb de laude la Windsor. Suveranul cere sprijin pentru Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Celulele rănite ”vomită” pentru a stimula vindecarea în corpul uman. Numai că există un risc # SportMedia
Oamenii de știință au descoperit că, atunci când celulele sunt rănite, acestea pot „vomita” deșeuri pentru a se vindeca mai repede. Deși eficient, acest proces poate să aibă un preț – ar putea fi implicat și în apariția unor boli precum cancerul. Cercetătorii au descoperit acest comportament ciudat al celulelor când studiau un proces celular … The post Celulele rănite ”vomită” pentru a stimula vindecarea în corpul uman. Numai că există un risc appeared first on spotmedia.ro.
Un asteroid cât un zgârie-nori, privit nu demult ca fiind cel mai periculos pentru Pământ, trece azi pe lângă noi # SportMedia
Asteroidul 2025 FA22, considerat ”potențial periculos” și care, la un moment dat, era pe primul loc pe lista obiectelor ce ne pot lovi planeta, trece pe lângă joi noaptea, cu o viteză de peste 38.600 km/h. Inițial, Agenția Spațială Europeană pusese asteroidul cap de listă în ceea ce privește probabilitatea de a ne ne lovi … The post Un asteroid cât un zgârie-nori, privit nu demult ca fiind cel mai periculos pentru Pământ, trece azi pe lângă noi appeared first on spotmedia.ro.
De ce e încă sport extrem să mergi cu unele tramvaie în București. Troncănit, hurducăit și balans precar de la Unirii spre Rahova și Giurgiului (Foto&Video) # SportMedia
Dincolo de Piața Unirii, spre cartierele Rahova sau Giurgiului, călătoria cu tramvaiul seamănă cu un off-road urban. Șinele sunt degradate pe porțiuni întinse, iar tramvaie mai noi trimise pe Traseul 23 nu au rezistat. Rezultatul: călătorii spre sudul orașului s-au întors la vechile tramvaie hârbuite, care troncăne și hurducăie la fiecare metru. Chiar și tramvaiele … The post De ce e încă sport extrem să mergi cu unele tramvaie în București. Troncănit, hurducăit și balans precar de la Unirii spre Rahova și Giurgiului (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
