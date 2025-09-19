Bogdan Ivan: PSD propune facilități fiscale pentru proiecte ce utilizează gazul natural ca materie primă și crearea unui fond pentru investiții strategice în capacități de producție a energiei electrice în bandă
Financial Intelligence, 19 septembrie 2025 15:20
Acum 15 minute
15:30
Ivan spune că legislaţia ar trebui actualizată pentru ca persoane cu probleme penale să nu aducă atingere imaginii instituţiilor
Acum 30 minute
15:20
Bogdan Ivan: PSD propune facilități fiscale pentru proiecte ce utilizează gazul natural ca materie primă și crearea unui fond pentru investiții strategice în capacități de producție a energiei electrice în bandă
Acum o oră
15:00
Bogdan Ivan: Dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout
Acum 2 ore
14:40
flydubai își consolidează prezența în România: mai multe zboruri din București, o nouă rută directă Iași – Dubai și planuri de extindere regională
14:30
Codîrlaşu (CFA România): Dezechilibrele la nivel macro şi impredictibilitatea politicii fiscale vor menţine incertitudinea cu privire la evoluţia economiei
14:30
Ministrul Energiei: Am transmis către Guvern propunerea de memorandum care ar urma să fie discutată în CSAT
Acum 4 ore
13:00
12:50
Iranul spune că a făcut o propunere "echitabilă" în dosarul nuclear pentru a evita să-i fie reimpuse sancţiuni
12:50
Manole: Sprijinul pentru plata facturilor la energie ajunge la cei vulnerabili
Acum 6 ore
10:30
Analiză Sierra Quadrant. Pericolul falimentelor se extinde. Cum poți preveni colapsul
10:10
Conducerea OMV Petrom propune acționarilor aprobarea Politicii de Remunerare actualizate: toate criteriile de performanță din cadrul remunerației variabile vor face referire exclusiv la performanța OMV Petrom
Acum 8 ore
09:30
Vodafone România anunță semnarea documentelor legale privind achiziția Telekom România; Valoarea totală a tranzacției este de 30 milioane de euro
08:40
Economia mondială a accelerat în august, dar se acumulează semnalele unei noi crize (Andrei Rădulescu)
Acum 12 ore
07:00
Nvidia afirmă că concurența „a sosit fără îndoială", după lansarea clusterului AI de către Huawei
06:50
SUA lansează o inițiativă pentru accelerarea proiectelor de rețele electrice pentru IA; centralele pe combustibili fosili care urmau să fie închise definitiv vor continua să funcționeze
06:50
Canalul Panama începe procesul de selecție a firmelor care vor construi și opera conducta de GPL
06:40
Bolojan: Şi companiile de stat au restanţe destul de importante, care trebuie executate de ANAF
06:40
Canada şi Mexicul vor un acord comercial cu SUA "mai echitabil şi mai eficient"
06:40
Avion de luptă european FCAS: Germania şi Spania "doresc să ajungă la o soluţie în acest an (Merz)
06:40
Bolojan: Deficitul bugetar nu va putea fi coborît sub 8% în acest an; în 2026 ar trebui dus spre 6%
06:40
Administraţia Trump cere Curţii Supreme permisiunea de a o demite pe guvernatoarea Rezervei Federale Lisa Cook
Acum 24 ore
19:40
CC TRUST GROUP, acţionar al One United Properties, cere suplimentarea AGEA cu puncte adiţionale: contractarea de către ONE HIGH DISTRICT și ONE LAKE CLUB a unei facilități de credit de până la 140.000.000 EUR şi vânzarea tuturor părților sociale din ONE UNITED TOWER
19:20
19:20
Trump recunoaşte că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul ruso-ucrainean şi se declară dezamăgit de Putin
19:20
Premier Energy își extinde capacitatea de producție de energie electrică regenerabilă prin achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria de la Iberdrola
18:50
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Asasinarea lui Charlie Kirk perturbă piețele americane. Acțiunile producătorilor de arme cresc brusc
18:40
18:30
A fost aprobat Proiectul de lege privind transpunerea în legislația națională a Directivei AIFMD II
18:30
Hidroelectrica lansează o nouă facilitate pentru clienţi – formularul unic de contact
18:30
Exim Banca Românească finanțează THERMOTOP, prima fabrică de plăci termoizolante PIR din România
18:20
Consiliul UE cere acceptarea companiilor britanice şi canadiene ca ofertanţi în mecanismul SAFE de împrumuturi pentru achiziţii militare
18:10
Bogdan Ivan: Mâine o să am o discuţie cu premierul despre forma finală a memorandumului pe care îl voi transmite către CSAT, pentru a ne asigura că eliminăm specula din piaţa de energie
18:10
Ministrul Energiei, despre negocierile cu Comisia Europeană pentru închiderea centralelor pe cărbune: Pentru prima dată în ultimii patru ani de zile au fost flexibili şi au spus: suntem dispuşi să negociem / Răspunsul, aşteptat la finalul săptămânii
18:10
Bogdan Ivan: E total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri
18:10
Investiţii vizând Transelectrica şi noi capacităţi de producţie de energie electrică, menţinute în PNRR
18:10
Proiecte de 62 miliarde de lei care vor fi eliminate din PNRR ar urma să beneficieze de alte finanţări europene
18:00
Investiţiile PNRR în educaţie, redimensionate: 16 contracte suspendate şi 83 de contracte de finanţare, denunţate unilateral
17:40
Valentin Ionescu (ISF): Educația financiară, esența viitorului economiei noastre
17:30
Cosmin Păunescu, ASF: Am reușit să asigurăm un cadrul stabil care să dea încredere pieței de capital și ne afirmăm hotărârea de a supraveghea în continuare stabilitatea financiară a operatorilor și a entităților pieței
17:20
Ministrul Radu Miruţă a aflat din presă că Bogdan Costaș a demisionat din funcţia de director general al ROMAERO; Datoriile curente, născute după data intrării în insolvență, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei
16:40
Schimbări la conducerea Autorității Vamale Române: Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcția de președinte
16:30
Alexandru Petrescu, ASF: Adoptarea de către Guvern a proiectului de lege prin care se transpune în legislația națională Directiva europeană AIFMD II – un progres important în direcția modernizării pieței de capital
15:20
13:20
Termenul de înscriere în REGES-ONLINE a fost prelungit până la finalul anului
13:10
Forumul Economic România Republica Moldova F.E.R.M.-Dialog pentru un parteneriat durabil
13:10
Gabriela Horga: Un obiectiv strategic pentru România rămâne promovarea BVB la statutul de piață emergentă de către MSCI – eforturile trebuie concentrate pe creșterea lichidității, pe atragerea de noi investitori și pe diversificarea ofertei de produse
13:00
DocProcess se alătură AGENA3000, odată cu finalizarea exit-ului de către Morphosis Capital și fondatori
12:50
BITUROM, parte a GRAMPET Group, operează cea mai modernă unitate de topire a bitumului rutier, complet autorizată la Onești
12:50
One United Properties semnează un memorandum de înțelegere cu Ennismore pentru a aduce la București brandul de lifestyle recunoscut la nivel mondial, The Hoxton
12:30
Percheziţii la Compania de Apă Braşov şi la locuinţele unor politicieni, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă
