Trump recunoaşte că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul ruso-ucrainean şi se declară dezamăgit de Putin
Financial Intelligence, 18 septembrie 2025 19:20
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a […] The post Trump recunoaşte că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul ruso-ucrainean şi se declară dezamăgit de Putin appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 10 minute
19:40
CC TRUST GROUP, acţionar al One United Properties, cere suplimentarea AGEA cu puncte adiţionale: contractarea de către ONE HIGH DISTRICT și ONE LAKE CLUB a unei facilități de credit de până la 140.000.000 EUR şi vânzarea tuturor părților sociale din ONE UNITED TOWER # Financial Intelligence
One United Properties S.A. informează piaţa cu privire la faptul că CC TRUST GROUP AG, în calitate de […] The post CC TRUST GROUP, acţionar al One United Properties, cere suplimentarea AGEA cu puncte adiţionale: contractarea de către ONE HIGH DISTRICT și ONE LAKE CLUB a unei facilități de credit de până la 140.000.000 EUR şi vânzarea tuturor părților sociale din ONE UNITED TOWER appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
19:20
Guvernul a aprobat joi o hotărâre privind stabilirea stocurilor petroliere destinate entităţii centrale de stocare din România. Potrivit […] The post Guvernul a aprobat stocurile petroliere destinate entităţii centrale appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Trump recunoaşte că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul ruso-ucrainean şi se declară dezamăgit de Putin # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat joi la Londra dezamăgit de omologul său rus Vladimir Putin, întrucât a […] The post Trump recunoaşte că a supraestimat capacitatea sa de a opri războiul ruso-ucrainean şi se declară dezamăgit de Putin appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Premier Energy își extinde capacitatea de producție de energie electrică regenerabilă prin achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria de la Iberdrola # Financial Intelligence
Premier Energy Group, un furnizor cheie de energie cu operațiuni integrate în Europa de Sud-Est și companie listată […] The post Premier Energy își extinde capacitatea de producție de energie electrică regenerabilă prin achiziția unui parc eolian de 158 MW în Ungaria de la Iberdrola appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
18:50
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Asasinarea lui Charlie Kirk perturbă piețele americane. Acțiunile producătorilor de arme cresc brusc # Financial Intelligence
Acțiunile producătorilor și distribuitorilor de arme de foc din SUA au înregistrat un salt după asasinarea de săptămâna […] The post ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Asasinarea lui Charlie Kirk perturbă piețele americane. Acțiunile producătorilor de arme cresc brusc appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
18:40
DRI, subsidiara Grupului DTEK care dezvoltă proiecte de energie regenerabilă în UE, a anunțat numirea lui Murat Cinar […] The post Murat Cinar a fost numit Chief Executive Officer al DRI appeared first on Financial Intelligence.
18:30
A fost aprobat Proiectul de lege privind transpunerea în legislația națională a Directivei AIFMD II # Financial Intelligence
Proiectul de lege ce vizează transpunerea în legislația națională a Directivei AIFMD II, prin modificarea și completarea cadrului […] The post A fost aprobat Proiectul de lege privind transpunerea în legislația națională a Directivei AIFMD II appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Hidroelectrica lansează o nouă facilitate pentru clienţi – formularul unic de contact # Financial Intelligence
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori de pe piața […] The post Hidroelectrica lansează o nouă facilitate pentru clienţi – formularul unic de contact appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Exim Banca Românească finanțează THERMOTOP, prima fabrică de plăci termoizolante PIR din România # Financial Intelligence
Exim Banca Românească a acordat o finanțare de aproximativ 14 milioane de euro pentru realizarea unei investiții greenfield în județul […] The post Exim Banca Românească finanțează THERMOTOP, prima fabrică de plăci termoizolante PIR din România appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Consiliul UE cere acceptarea companiilor britanice şi canadiene ca ofertanţi în mecanismul SAFE de împrumuturi pentru achiziţii militare # Financial Intelligence
Consiliul Uniunii Europene, ce reuneşte statele membre ale UE, a aprobat joi iniţierea negocierilor cu Regatul Unit şi […] The post Consiliul UE cere acceptarea companiilor britanice şi canadiene ca ofertanţi în mecanismul SAFE de împrumuturi pentru achiziţii militare appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Bogdan Ivan: Mâine o să am o discuţie cu premierul despre forma finală a memorandumului pe care îl voi transmite către CSAT, pentru a ne asigura că eliminăm specula din piaţa de energie # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că va avea o discuţie, vineri, cu premierul Ilie Bolojan, despre forma […] The post Bogdan Ivan: Mâine o să am o discuţie cu premierul despre forma finală a memorandumului pe care îl voi transmite către CSAT, pentru a ne asigura că eliminăm specula din piaţa de energie appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Ministrul Energiei, despre negocierile cu Comisia Europeană pentru închiderea centralelor pe cărbune: Pentru prima dată în ultimii patru ani de zile au fost flexibili şi au spus: suntem dispuşi să negociem / Răspunsul, aşteptat la finalul săptămânii # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre negocierile cu Comisia Europeană pentru închiderea centralelor pe cărbune, că […] The post Ministrul Energiei, despre negocierile cu Comisia Europeană pentru închiderea centralelor pe cărbune: Pentru prima dată în ultimii patru ani de zile au fost flexibili şi au spus: suntem dispuşi să negociem / Răspunsul, aşteptat la finalul săptămânii appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Bogdan Ivan: E total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre blocarea proiectelor hidrocentralelor, că este total ilogic cum investiţii care […] The post Bogdan Ivan: E total ilogic cum investiţii care sunt începute acum 30 de ani, acum 10 ani, care sunt făcute în proporţie de peste 80%, care deja au avut impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenţei unor moluşte, peşti sau greieri appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Investiţii vizând Transelectrica şi noi capacităţi de producţie de energie electrică, menţinute în PNRR # Financial Intelligence
Investiţii din cadrul componentei “REPower EU”, precum şi noi capacităţi de producţie de energie electrică din surse regenerabile […] The post Investiţii vizând Transelectrica şi noi capacităţi de producţie de energie electrică, menţinute în PNRR appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Proiecte de 62 miliarde de lei care vor fi eliminate din PNRR ar urma să beneficieze de alte finanţări europene # Financial Intelligence
Proiecte în valoare de peste 62 de miliarde de lei care nu vor mai beneficia de finanţare prin […] The post Proiecte de 62 miliarde de lei care vor fi eliminate din PNRR ar urma să beneficieze de alte finanţări europene appeared first on Financial Intelligence.
18:00
Investiţiile PNRR în educaţie, redimensionate: 16 contracte suspendate şi 83 de contracte de finanţare, denunţate unilateral # Financial Intelligence
Peste 80 de contracte de finanţare din domeniul educaţiei, cu o valoare totală de 1,8 miliarde lei alocare […] The post Investiţiile PNRR în educaţie, redimensionate: 16 contracte suspendate şi 83 de contracte de finanţare, denunţate unilateral appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
17:40
Valentin Ionescu (ISF): Educația financiară, esența viitorului economiei noastre # Financial Intelligence
Educația financiară, esența viitorului economiei noastre, a declarat astăzi Președintele Institutului de Studii Financiare, domnul Valentin Ionescu, în […] The post Valentin Ionescu (ISF): Educația financiară, esența viitorului economiei noastre appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Cosmin Păunescu, ASF: Am reușit să asigurăm un cadrul stabil care să dea încredere pieței de capital și ne afirmăm hotărârea de a supraveghea în continuare stabilitatea financiară a operatorilor și a entităților pieței # Financial Intelligence
Ultimii 30 de ani au adus transformări instituționale pe piaţa de capital – demutualizarea BVB, crearea Depozitarului Central, […] The post Cosmin Păunescu, ASF: Am reușit să asigurăm un cadrul stabil care să dea încredere pieței de capital și ne afirmăm hotărârea de a supraveghea în continuare stabilitatea financiară a operatorilor și a entităților pieței appeared first on Financial Intelligence.
17:20
Ministrul Radu Miruţă a aflat din presă că Bogdan Costaș a demisionat din funcţia de director general al ROMAERO; Datoriile curente, născute după data intrării în insolvență, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei # Financial Intelligence
Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a luat act, din informațiile apărute în presă, de demisia […] The post Ministrul Radu Miruţă a aflat din presă că Bogdan Costaș a demisionat din funcţia de director general al ROMAERO; Datoriile curente, născute după data intrării în insolvență, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Schimbări la conducerea Autorității Vamale Române: Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcția de președinte # Financial Intelligence
Începând cu data de 17 septembrie, domnul Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcția de președinte al […] The post Schimbări la conducerea Autorității Vamale Române: Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcția de președinte appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Alexandru Petrescu, ASF: Adoptarea de către Guvern a proiectului de lege prin care se transpune în legislația națională Directiva europeană AIFMD II – un progres important în direcția modernizării pieței de capital # Financial Intelligence
Adoptarea de către Guvern a proiectului de lege prin care se transpune în legislația națională Directiva europeană AIFMD II […] The post Alexandru Petrescu, ASF: Adoptarea de către Guvern a proiectului de lege prin care se transpune în legislația națională Directiva europeană AIFMD II – un progres important în direcția modernizării pieței de capital appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
15:20
Peste 250 de manifestații sunt programate să aibă loc astăzi în toată Franța, paralizând transportul public și închizând […] The post Franța: Proteste și greve în masă împotriva reducerilor bugetare appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
13:20
Termenul de înscriere în REGES-ONLINE a fost prelungit până la finalul anului # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat joi prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE până la data […] The post Termenul de înscriere în REGES-ONLINE a fost prelungit până la finalul anului appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Forumul Economic România Republica Moldova F.E.R.M.-Dialog pentru un parteneriat durabil # Financial Intelligence
Prima ediție a Forumului Economic România – Republica Moldova (F.E.R.M.), organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri […] The post Forumul Economic România Republica Moldova F.E.R.M.-Dialog pentru un parteneriat durabil appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Gabriela Horga: Un obiectiv strategic pentru România rămâne promovarea BVB la statutul de piață emergentă de către MSCI – eforturile trebuie concentrate pe creșterea lichidității, pe atragerea de noi investitori și pe diversificarea ofertei de produse # Financial Intelligence
Un obiectiv strategic pentru România rămâne promovarea BVB la statutul de piață emergentă de către MSCI, ceea ce […] The post Gabriela Horga: Un obiectiv strategic pentru România rămâne promovarea BVB la statutul de piață emergentă de către MSCI – eforturile trebuie concentrate pe creșterea lichidității, pe atragerea de noi investitori și pe diversificarea ofertei de produse appeared first on Financial Intelligence.
13:00
DocProcess se alătură AGENA3000, odată cu finalizarea exit-ului de către Morphosis Capital și fondatori # Financial Intelligence
DocProcess, companie românească de tehnologie specializată în automatizarea proceselor de business, fondată de antreprenorii Daniela și Liviu Apolozan, […] The post DocProcess se alătură AGENA3000, odată cu finalizarea exit-ului de către Morphosis Capital și fondatori appeared first on Financial Intelligence.
12:50
BITUROM, parte a GRAMPET Group, operează cea mai modernă unitate de topire a bitumului rutier, complet autorizată la Onești # Financial Intelligence
BITUROM, companie românească membră a GRAMPET Group, a obținut autorizarea terminalului de topire și stocare a bitumului de […] The post BITUROM, parte a GRAMPET Group, operează cea mai modernă unitate de topire a bitumului rutier, complet autorizată la Onești appeared first on Financial Intelligence.
12:50
One United Properties semnează un memorandum de înțelegere cu Ennismore pentru a aduce la București brandul de lifestyle recunoscut la nivel mondial, The Hoxton # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE) anunță semnarea unui memorandum de înțelegere (MOU) cu Ennismore, compania cea mai dinamică din domeniul […] The post One United Properties semnează un memorandum de înțelegere cu Ennismore pentru a aduce la București brandul de lifestyle recunoscut la nivel mondial, The Hoxton appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Percheziţii la Compania de Apă Braşov şi la locuinţele unor politicieni, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă # Financial Intelligence
Procurorii anticorupţie fac, joi, percheziţii la Compania de Apă Braşov şi la locuinţele unor politicieni, într-un dosar de […] The post Percheziţii la Compania de Apă Braşov şi la locuinţele unor politicieni, într-un dosar de luare de mită şi trafic de influenţă appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Nazare: Mai avem în plan o emisiune de obligaţiuni Samurai care să finanţeze această zonă a economiei verzi # Financial Intelligence
România are o sumă emisă de aproape 10,8 miliarde de lei pe obligaţiuni verzi, alocate pe o zonă […] The post Nazare: Mai avem în plan o emisiune de obligaţiuni Samurai care să finanţeze această zonă a economiei verzi appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Companiile ar trebui să poată deduce TVA pentru organizarea teambuildingurilor (consultanţi fiscali) # Financial Intelligence
Organizarea unui teambuilding nu ar trebui să fie considerată o prestare de servicii în mod gratuit de către […] The post Companiile ar trebui să poată deduce TVA pentru organizarea teambuildingurilor (consultanţi fiscali) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
09:50
Titlurile de stat Fidelis emise în septembrie au debutat la tranzacționare; Ministerul Finanțelor a atras aproape 2,2 miliarde lei, de la investitorii de la BVB # Financial Intelligence
Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a derulat în perioada 5 – 12 septembrie, prin […] The post Titlurile de stat Fidelis emise în septembrie au debutat la tranzacționare; Ministerul Finanțelor a atras aproape 2,2 miliarde lei, de la investitorii de la BVB appeared first on Financial Intelligence.
09:20
de Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în al doilea trimestru al anului curent […] The post Puterea de cumpărare a pensiilor, majorată cu 15% în T2 2025 appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Manualul OpenAI, decodat: o analiză pragmatică a strategiei AI pentru lideri (Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Autor: Laboratoarele invergent.ai Când creatorul celei mai disruptive tehnologii a deceniului publică un manual de utilizare, liderii de afaceri […] The post Manualul OpenAI, decodat: o analiză pragmatică a strategiei AI pentru lideri (Echipa Invergent) appeared first on Financial Intelligence.
08:10
ELECTROMAGNETICA S.A. – Licitație pentru vânzarea liniei de producție relee # Financial Intelligence
ELECTROMAGNETICA S.A., cu sediul în Str. Calea Rahovei, nr. 266-268, București, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub […] The post ELECTROMAGNETICA S.A. – Licitație pentru vânzarea liniei de producție relee appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Ministrul Energiei negociază cu Comisia Europeană păstrarea centralelor pe cărbune active în sistemul energetic din România # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat miercuri că a purtat ‘negocieri intense’ la Comisia Europeană pentru a obține […] The post Ministrul Energiei negociază cu Comisia Europeană păstrarea centralelor pe cărbune active în sistemul energetic din România appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Regnier (Comisia Europeană):Ţările din mecanismul de apărare SAFE vor avea aceeaşi rată a dobânzii atractivă # Financial Intelligence
Comisia Europeană a acordat sumele privind mecanismul de apărare SAFE pe baza solicitărilor statelor membre şi toate ţările […] The post Regnier (Comisia Europeană):Ţările din mecanismul de apărare SAFE vor avea aceeaşi rată a dobânzii atractivă appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Kazahstanul a reluat exporturile de petrol prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan # Financial Intelligence
Kazahstanul a reluat în 13 septembrie livrările de petrol via conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), a anunţat miercuri compania energetică […] The post Kazahstanul a reluat exporturile de petrol prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Procuratura Republicii Moldova: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată de autorităţile elene # Financial Intelligence
Extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova a fost suspendată, astfel că acesta nu va fi extrădat […] The post Procuratura Republicii Moldova: Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc, suspendată de autorităţile elene appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
21:20
Rezerva Federală aprobă o reducere cu un sfert de punct procentual a ratei dobânzii și prevede încă două scăderi în acest an # Financial Intelligence
Rezerva Federală a aprobat miercuri o reducere mult așteptată a ratei dobânzii și a semnalat că alte două […] The post Rezerva Federală aprobă o reducere cu un sfert de punct procentual a ratei dobânzii și prevede încă două scăderi în acest an appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a deschis Forumul Pieței de Capital, organizat de Financial Intellicence: “Bursa din București a renăscut ca o direcție de specialitate în cadrul Băncii Naționale a României încă din 1991” # Financial Intelligence
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a deschis cea de-a VIII-a ediție a FORUMULUI PIEȚEI DE CAPITAL cu tema ”30 […] The post Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a deschis Forumul Pieței de Capital, organizat de Financial Intellicence: “Bursa din București a renăscut ca o direcție de specialitate în cadrul Băncii Naționale a României încă din 1991” appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
19:20
Solar Open Day a adus publicul mai aproape de un nou parc fotovoltaic. Pe 17 septembrie, Asociația Industriei […] The post Solar Open Day – Energie solară, dublu impact pentru comunități appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Creștere de 18% a primelor brute subscrise de UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață # Financial Intelligence
UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață au înregistrat în primul semestru al anului 2025 o creștere de […] The post Creștere de 18% a primelor brute subscrise de UNIQA Asigurări și UNIQA Asigurări de viață appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Radu Hanga: Cea mai mare avere a Bursei o reprezintă cei 262.000 de investitori # Financial Intelligence
Cea mai mare avere a Bursei o reprezintă cei 262.000 de investitori, de peste cinci ori mai mult […] The post Radu Hanga: Cea mai mare avere a Bursei o reprezintă cei 262.000 de investitori appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Ediția FIDELIS desfãșuratã în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras un numãr semnificativ de investitori, fiind […] The post Fidelis VIII: Investiții de peste 2,15 miliarde de lei appeared first on Financial Intelligence.
19:00
Alexandru Nazare: România are toate ingredientele să depăşească contextul fiscal-bugetar actual până la sfârşitul lui 2026 # Financial Intelligence
România are toate ingredientele pentru a depăşi, până la sfârşitul anului 2026, contextul fiscal-bugetar pe care îl parcurge […] The post Alexandru Nazare: România are toate ingredientele să depăşească contextul fiscal-bugetar actual până la sfârşitul lui 2026 appeared first on Financial Intelligence.
18:40
Chiriţoiu: Suprareglementarea este o problemă mare în România; facem lucrurile mai complicate decât ar cere UE # Financial Intelligence
Suprareglementarea este o problemă mare în România şi aş spune că suntem mai catolici decât Papa, adică facem […] The post Chiriţoiu: Suprareglementarea este o problemă mare în România; facem lucrurile mai complicate decât ar cere UE appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: Pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, adaptarea la condiţiile de piaţă sunt esenţiale pentru a creşte valoarea adăugată a acţiunilor # Financial Intelligence
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, afirmă că, pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de […] The post Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: Pentru o companie listată, transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, adaptarea la condiţiile de piaţă sunt esenţiale pentru a creşte valoarea adăugată a acţiunilor appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Donald Trump a fost primit de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a ajuns miercuri în jurul prânzului la castelul Windsor, fiind primit de familia regală […] The post Donald Trump a fost primit de regele Charles la Windsor, în prima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Inteligenţa artificială (AI) are potenţialul de a majora semnificativ schimburile comerciale de bunuri şi servicii, conform unui raport […] The post Inteligenţa artificială ar urma să majoreze comerţul global cu 37% (OMC) appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.