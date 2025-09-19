Primarul Constanței vrea să ofere 250.000 de lei unei biserici din Palazu Mare
CT100, 20 septembrie 2025 00:40
Primarul Constanței, Vergil Chițac, vrea să ofere suma de 250.000 de lei Parohiei Palazu Mare I „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Banii ar trebui să fie folosiți pentru reabilitarea și modernizarea acesteia. În acest sens, primarul a inițiat un proiect de hotărâre care va fi supus votului în ședința din 25 […] Articolul Primarul Constanței vrea să ofere 250.000 de lei unei biserici din Palazu Mare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
• • •
Alte ştiri de CT100
Acum 30 minute
00:40
Primarul Constanței, Vergil Chițac, vrea să ofere suma de 250.000 de lei Parohiei Palazu Mare I „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Banii ar trebui să fie folosiți pentru reabilitarea și modernizarea acesteia. În acest sens, primarul a inițiat un proiect de hotărâre care va fi supus votului în ședința din 25 […] Articolul Primarul Constanței vrea să ofere 250.000 de lei unei biserici din Palazu Mare a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 2 ore
23:30
O poveste virală despre un presupus „judecător de la Tribunalul București” a adunat peste 26.000 de reacții pe rețelele sociale, 4.800 de comentarii și aproape 4.000 de distribuiri. Textul emoționant, care începea cu „Timp de trei ani am dormit pe băncile din Gara de Nord, acum sunt judecător și mă […] Articolul Zeci de mii de români, păcăliți de o poveste inventată cu inteligența artificială a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 4 ore
21:30
Avioane de vânătoare ale Rusiei au încălcat spațiul aerian NATO, două țări au invocat articolul 4 # CT100
Tensiunile din Marea Baltică cresc alarmant, după ce autoritățile poloneze au raportat că două avioane de vânătoare rusești au survolat la joasă altitudine platforma de exploatare Petrobaltic, în zona economică exclusivă a Poloniei. „Forțele Armate Poloneze și alte autorități au fost notificate”, au transmis autoritățile de frontieră, citate de The Guardian. […] Articolul Avioane de vânătoare ale Rusiei au încălcat spațiul aerian NATO, două țări au invocat articolul 4 a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:20
Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland și Mega Image sunt retrase de la vânzare din cauza riscului de contaminare cu bacteria Salmonella Typhimurium. Clienții care au cumpărat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine, unde vor primi contravaloarea acestora, fără a […] Articolul Ouă bio retrase din Kaufland și Mega Image din cauza riscului de Salmonella a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:00
Decizie radicală în România: un oraș interzice trotinetele electrice închiriate după moartea unui adolescent # CT100
Primăria Piatra Neamţ a decis să interzică circulația trotinetelor electrice închiriate, după ce un adolescent de 15 ani şi-a pierdut viața în urma unui accident. Măsura anunţată de primarul Adrian Niță intră în vigoare luni, iar operatorii care deţin astfel de vehicule au două săptămâni la dispoziţie să elibereze spațiile […] Articolul Decizie radicală în România: un oraș interzice trotinetele electrice închiriate după moartea unui adolescent a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 6 ore
20:20
Instanța l-a obligat pe primarul Constanței să organizeze în format fizic ședințele de consiliu, iar acesta s-a conformat. Iată ordinea de zi # CT100
Felicia Ovanesian, consilier municipal independent, a obținut în instanță obligarea primarului Vergil Chițac să respecte legea și să convoace ședințele Consiliului Local Municipal în format fizic. A avut alături consilieri USR. Edilul s-a conformat. Nici nu putea altfel. Astfel, după ani de zile în care întâlnirile aleșilor locali s-au desfășurat exclusiv online, […] Articolul Instanța l-a obligat pe primarul Constanței să organizeze în format fizic ședințele de consiliu, iar acesta s-a conformat. Iată ordinea de zi a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 12 ore
16:30
DNA: Secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut 24 de ore; președintele ANPC, Sebastian Ioan Hotca, sub control judiciar # CT100
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat vineri oficial reținerea pentru 24 de ore a lui Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. Totodată, DNA a dispus măsura […] Articolul DNA: Secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut 24 de ore; președintele ANPC, Sebastian Ioan Hotca, sub control judiciar a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:20
Constanța a găzduit a patra ediție Smart Energy: dialog, inovație și parteneriate pentru tranziția energetică # CT100
Pe 19 septembrie 2025, la Hotel Continental Forum Constanța, Smart Energy 2025 – organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) – a reunit cei mai importanți actori din domeniul energiei într-un eveniment cu format nou, dedicat unui viitor mai eficient, mai curat și mai accesibil. Ajuns […] Articolul Constanța a găzduit a patra ediție Smart Energy: dialog, inovație și parteneriate pentru tranziția energetică a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:50
În cursul zilei de ieri, 18 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției orașului Murfatlar, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut doi bărbați, de 42, respectiv 36 de ani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. […] Articolul Bărbați reținuți de poliție după două bătăi în Valu lui Traian a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:40
Banca Națională a României pune în circulație, începând din 22 septembrie 2025, în scop numismatic, o monedă din argint dedicată aniversării a 100 de ani de la nașterea actorului Toma Caragiu. Caracteristicile monedei: Design Ambalaj și autenticitate Monedele sunt livrate în capsule de metacrilat transparent, însoțite de broșuri de prezentare și […] Articolul Banca Națională a României lansează o monedă aniversară dedicată lui Toma Caragiu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:00
În cursul zilei de ieri, 18 septembrie a.c., pe drumurile publice din județul Constanța nu au fost înregistrate accidente rutiere grave soldate cu victime decedate sau rănite grav, astfel fiind atins obiectivul campaniei internaționale ROADPOL Safety Days, a anunțat IPJ Constanța. În perioada 16-22 septembrie a.c., polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră […] Articolul În sfârșit, o zi fără accidente rutiere grave în județul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Acum 24 ore
10:30
Termoficare Constanța se pregătește pentru furnizarea căldurii în apartamente și la instituții – încep probele la rece # CT100
Societatea comercială Termoficare Constanța a anunțat consumatorii racordați la sistemul municipal de termoficare că începând cu data de 22.09.2025 va demara procedura tehnologică de umplere a instalațiilor proprii de încălzire. Așa se va verifica etanșeitatea acestora pentru efectuarea probelor la rece premergătoare începerii furnizării energiei termice sub formă de încălzire atunci când […] Articolul Termoficare Constanța se pregătește pentru furnizarea căldurii în apartamente și la instituții – încep probele la rece a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:40
La nivelul sistemului de alimentare cu apă din municipiul Mangalia, județul Constanța, se vor executa lucrări ample care presupun devierea conductei de distribuție apă, cu diametrul de 500 mm, aferentă Complexului de Apă Tatagleac. Lucrările sunt necesare pentru punerea în funcțiune a magistralei nou edificate în cadrul Sistemului Regional Constanța, prin […] Articolul Se oprește apa în mai multe zone din municipiul Mangalia timp de 23 de ore a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:40
Incertitudine în ceea ce privește proiectul Alternativa Techirghiol, adică un drum nou care să facă legătura între Constanța și sudul litoralului. Autoritățile au amânat din nou desemnarea unui câștigător al licitației. Firmele care doresc să construiască drumul au depus oferte pe 24 decembrie 2024. Prezent în Constanța în luna martie […] Articolul Alternativa Techirghiol, încă o amânare: riscă să nu se mai construiască a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:40
Pentru executarea lucrărilor de conectare a noii conducte, cu diametrul de 600 mm, la sistemul centralizat de alimentare cu apă din municipiul Constanța, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile timp de 20 ore, începând de marți seara – 23 septembrie 2025, ora 22:00, până miercuri – 24 septembrie 2025, ora 18:00. Vor […] Articolul RAJA a anunțat că va opri apa în mai multe zone din municipiul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Ieri
22:20
Consiliul Județean Constanța, prin societatea Drumuri Județene Constanța SA, a făcut un pas important către tranziția energetică. Pentru prima dată de la înființare, compania a depus două proiecte majore de investiții în producerea de energie electrică din surse regenerabile, cu finanțare europeană, prin Fondul pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei. […] Articolul Consiliul Județean Constanța investește în energie verde a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:40
Zi neagră în Constanța: primăria a pierdut finanțarea pentru spitalul de cardiologie și oncologie # CT100
Astăzi a fost o zi neagră pentru Constanța. Proiectul de peste 200 de milioane de lei al Primăriei Constanța, care prevedea construirea unui spital de cardiologie și oncologie pe bulevardul Aurel Vlaicu, se află pe lista investițiilor eliminate de Guvern din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Guvernul României […] Articolul Zi neagră în Constanța: primăria a pierdut finanțarea pentru spitalul de cardiologie și oncologie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:30
Vergil Chițac, primarul care parchează gratuit acasă și la serviciu, vrea să scumpească parcările în Constanța # CT100
Primarul Constanței, Vergil Chițac, a anunțat că este posibil ca taxele de parcare să fie majorate. El susține că orașul „a devenit un imens loc de parcare” și că locuitorii nu ar trebui să își cumpere mașini fără să se gândească unde le vor lăsa. „Nu mai putem sta cu […] Articolul Vergil Chițac, primarul care parchează gratuit acasă și la serviciu, vrea să scumpească parcările în Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:10
S-a inaugurat noul sediu al Reinke Europe în Năvodari – nou hub european producător mondial de pivoți pentru irigații # CT100
Reinke Europe SRL, subsidiară a companiei Reinke Manufacturing USA, a inaugurat astăzi, 18 septembrie a.c. noul sediu în Năvodari. Compania este lider mondial în producția de sisteme de irigații tip pivot și sisteme cu deplasare liniară cu o tradiție de peste 70 de ani în domeniu și sute de distribuitori în peste […] Articolul S-a inaugurat noul sediu al Reinke Europe în Năvodari – nou hub european producător mondial de pivoți pentru irigații a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:50
Un apel la 112, efectuat în cursul zilei de 17 septembrie, a anunțat descoperirea unui cadavru în extravilanul localității Cumpăna. „Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că este vorba despre un bărbat de 76 de ani, din municipiul Constanța. Acesta fusese dat dispărut pe 7 septembrie, după ce plecase […] Articolul Poliția a oferit detalii despre cadavrul descoperit în Cumpăna a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:40
Un apel la 112, efectuat în cursul zilei de 17 septembrie, a anunțat descoperirea unui cadavru în extravilanul localității Cumpăna. „Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că este vorba despre un bărbat de 76 de ani, din municipiul Constanța. Acesta fusese dat dispărut pe 7 septembrie, după ce plecase […] Articolul Poliția a oferit detalii despre cadavrul descoperit Cumpăna a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:30
Horia Constantinescu, șeful CJPC Constanța: „Am câștigat o bătălie importantă împotriva cenzurii!” # CT100
Horia Constantinescu, președintele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, a anunțat joi, 18 septembrie, că a obținut în instanță suspendarea unui ordin al conducerii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pe care îl consideră un act de cenzură. Ordinul fusese dat de fostul președinte, Cristian Popescu Piedone, informație prezentată în […] Articolul Horia Constantinescu, șeful CJPC Constanța: „Am câștigat o bătălie importantă împotriva cenzurii!” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:20
Caracal la Constanța: Primăria a înființat o bandă de autobuz pe un bulevard pe care nu circulau autobuze. Acum, CT BUS a mutat o linie acolo # CT100
Primăria Constanța a reușit performanța de a trasa o bandă dedicată autobuzelor pe un bulevard unde… nu circula niciun autobuz. După ce am semnalat absurditatea, CT BUS a decis să modifice traseul liniei 100, doar pentru ca banda să nu mai rămână „decorativă”. CT BUS a anunțat că de vineri, […] Articolul Caracal la Constanța: Primăria a înființat o bandă de autobuz pe un bulevard pe care nu circulau autobuze. Acum, CT BUS a mutat o linie acolo a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
Cafeaua pe litoral, mai scumpă decât în Spania, Croația sau Egipt. FPTR: „Vacanța la Marea Neagră e mai ieftină ca în Bulgaria” # CT100
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a prezentat o analiză prin care încearcă să demonteze mitul vacanțelor „scumpe” pe litoralul românesc. Potrivit datelor publicate, în vara 2025 o vacanță la Marea Neagră a fost mai avantajoasă din punct de vedere al costurilor decât în destinații populare precum Sunny Beach (Bulgaria) […] Articolul Cafeaua pe litoral, mai scumpă decât în Spania, Croația sau Egipt. FPTR: „Vacanța la Marea Neagră e mai ieftină ca în Bulgaria” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:50
Primăria Municipiului Constanța a reconfigurat trecerea de pietoni situate pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, la intersecția cu bulevardul Aurel Vlaicu. Aceasta a fost relocată și reamenajată, prin amplasarea unui scuar median. „Această măsură aduce beneficii majore participanților la trafic: crește siguranța pietonilor care se angajează în traversarea bulevardului Alexandru Lăpușneanu; traficul […] Articolul Primăria Constanța a relocat o trecere de pietoni și i-a construit un scuar median a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:00
Într-un peisaj de business marcat de inovație, autenticitate și nevoia de conexiune reală, PhotoArt by Ralf se distinge ca un studio de fotografie care transformă portretul feminin într-o experiență artistică și personală. Sub umbrela The Muse Series, fondatoarea a creat nu doar sesiuni foto, ci adevărate călătorii de (re)descoperire pentru […] Articolul Body Poetry, versuri fotografiate pe pielea ta, o nouă campanie PhotoArt by Ralf a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:50
Primarul Constanței și-a cumpărat din nou mașină și recunoaște: „Traficul s-a aglomerat pentru că lumea și-a cumpărat mașini” # CT100
Vergil Chițac deținea o mașină în momentul când a devenit primar. Un Hyundai mai vechi. Acum câțiva ani însă, după ce a devenit primar, acesta și-a vândut autoturismul personal, deși locuiește în Eforie și drumul de acolo spre sediul primăriei este destul de anevoios cu transportul în comun. Ieri însă, […] Articolul Primarul Constanței și-a cumpărat din nou mașină și recunoaște: „Traficul s-a aglomerat pentru că lumea și-a cumpărat mașini” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:20
Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, reparat de Confort Urban SRL după șase ani de „reabilitare” # CT100
Reabilitarea Bulevardului Alexandru Lăpușneanu din Constanța a durat mai bine de șase ani și a costat aproximativ 130 de milioane de lei. Cu toate acestea, lucrările au fost atât de proaste încât Primăria Constanța a fost nevoită să intervină pentru a le remedia. Pe 15 septembrie, mai multe echipe ale […] Articolul Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, reparat de Confort Urban SRL după șase ani de „reabilitare” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:40
Lucrările de modernizare și reabilitare a Colegiului Național „Mihai Eminescu”, finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență – „Valul Renovării”, se află într-un stadiu avansat de execuție, a anunțat Primăria Constanța. În aproximativ două săptămâni vor fi finalizate lucrările la corpurile B și C ale clădirii, ceea ce va […] Articolul Lucrările de reabilitare a Colegiului Național „Mihai Eminescu” se apropie de final a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:10
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) anunță lansarea ultimei serii de cursuri pentru ocupația de agent de navă din acest an. Programul este autorizat conform OG 129/2000 republicată, iar la final, absolvenții vor primi certificat de absolvire însoțit de supliment descriptiv, recunoscut la nivel național și internațional (dacă este […] Articolul Ultima șansă din acest an: CCINA Constanța organizează cursul pentru agenți de navă a aparut prima oara pe Constanta 100%.
07:50
Polițiștii locali ar putea purta Bodycam-uri. Proiect de lege inițiat de deputatul constănțean Marian Crușoveanu # CT100
Deputatul PNL de Constanța, Marian Crușoveanu, a anunțat că a depus în Parlament un proiect de lege care prevede dotarea polițiștilor locali cu dispozitive portabile de înregistrare audio-video, cunoscute sub numele de Bodycam-uri. Potrivit inițiativei, polițiștii locali vor putea activa camerele în momente-cheie precum legitimarea și conducerea unei persoane la sediul poliției, utilizarea […] Articolul Polițiștii locali ar putea purta Bodycam-uri. Proiect de lege inițiat de deputatul constănțean Marian Crușoveanu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Se toarnă asfalt în județul Constanța. Florin Mitroi promite „eficiență, calitate și durabilitate” # CT100
Consiliul Județean Constanța, prin Drumuri Județene Constanța SA, continuă investițiile în infrastructura rutieră, cu scopul de a asigura condiții mai bune de circulație și siguranță pentru participanții la trafic. În această perioadă se lucrează intens pe două tronsoane de drum județean: „Una dintre prioritățile mandatului meu o reprezintă infrastructura județeană. […] Articolul Se toarnă asfalt în județul Constanța. Florin Mitroi promite „eficiență, calitate și durabilitate” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
20:20
Sindicatul Liber Navalistul anunță un protest masiv, organizat miercuri, 24 septembrie 2025, la sediul Ministerului Economiei din București. Acțiunea vine pe fondul crizei grave prin care trece Damen Shipyards Mangalia (DSMa), aflată în insolvență și cu datorii uriașe. „Mangalia trezește-te! Salvați șantierul! Salvați Mangalia!” – acesta este mesajul central al protestului. „Situația este disperată” […] Articolul Navaliștii din Mangalia, strigăt disperat: „Vrem să muncim în România” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
18:20
Astăzi, în jurul orei 14.45, polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au fost sesizați, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în extravilanul localității Cumpăna, pe câmp, s-ar afla un cadavru. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele […] Articolul Cadavru descoperit pe câmp în extravilanul localității Cumpăna a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:20
Primăria Constanța investește 78,8 milioane lei pentru dotarea școlilor cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale moderne. Până la 2 octombrie 2025, Primăria Constanța continuă programul de dotare a unităților de învățământ preuniversitar cu mobilier școlar, materiale didactice și echipamente digitale de ultimă generație. Beneficiari direcți sunt 68 de unități […] Articolul Primăria Constanța investește 78,8 milioane lei pentru dotarea școlilor a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:30
Cristian Mungiu prezintă „Jaful secolului” (propunerea României la Premiile Oscar) la Constanța # CT100
Scenaristul și producătorul Cristian Mungiu prezintă filmul „Jaful secolului” la Cinema City Constanța VIVO!, pe 24 septembrie, de la ora 19:00. Cristian Mungiu va răspunde întrebărilor publicului, după vizionarea filmului ce reprezintă propunerea României la Premiile Oscar, în categoria Cel mai bun film internațional. Regizat de Teodora Ana Mihai („La Civil”), regizoare română stabilită în Belgia, filmul scris […] Articolul Cristian Mungiu prezintă „Jaful secolului” (propunerea României la Premiile Oscar) la Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:00
Defibrilatoare în spațiile publice din județul Constanța: șanse în plus la viață în caz de stop cardio-respirator # CT100
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța anunță că defibrilatoarele semi-automate, destinate utilizării de către persoane fără pregătire medicală, au început să fie instalate în spațiile publice intens tranzitate. În caz de stop cardio-respirator, fiecare secundă contează. Șansele de supraviețuire cresc prin intervenția rapidă a celor aflați în […] Articolul Defibrilatoare în spațiile publice din județul Constanța: șanse în plus la viață în caz de stop cardio-respirator a aparut prima oara pe Constanta 100%.
12:00
Șeful guvernului german, Friedrich Merz, a reacționat după evenimentele de săptămâna trecută, când drone rusești au ajuns deasupra Poloniei și României, într-un interval de doar câteva zile, scrie Reuters. Încălcarea spațiului aerian polonez și românesc de către Rusia face parte dintr-o tendință de lungă durată de testare a limitelor și […] Articolul Cancelarul Germaniei, reacție dură după ce o dronă a Rusiei a pătruns în Dobrogea a aparut prima oara pe Constanta 100%.
11:40
Călin Georgescu, reacție după ce a fost trimis în judecată și riscă 20 de ani de închisoare: „Dosarul e o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump” # CT100
Călin Georgescu a ajuns miercuri dimineață la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a fost așteptat de zeci de susținători în fața sediului poliției, care scandau „Călin Georgescu președinte”. Georgescu a susținut, la plecarea de la Poliție, că rechizitoriul în cazul său este „un […] Articolul Călin Georgescu, reacție după ce a fost trimis în judecată și riscă 20 de ani de închisoare: „Dosarul e o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:40
Defibrilatoare în spațiile publice din Constanța și județ: șanse în plus la viață în caz de stop cardio-respirator # CT100
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța anunță că defibrilatoarele semi-automate, destinate utilizării de către persoane fără pregătire medicală, au început să fie instalate în spațiile publice intens tranzitate. În caz de stop cardio-respirator, fiecare secundă contează. Șansele de supraviețuire cresc prin intervenția rapidă a celor aflați în […] Articolul Defibrilatoare în spațiile publice din Constanța și județ: șanse în plus la viață în caz de stop cardio-respirator a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:20
Echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu astăzi, 17 septembrie 2025, în intervalul orar 09:15–17:00, ca urmare a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 100 mm, de la intersecția străzilor Răsuri cu Belșugului, din municipiul Constanța. „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat […] Articolul Cartierul Coicu din municipiul Constanța, fără apă ca urmare a unei avarii a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:50
Pentru executarea lucrărilor de conectare a noii conducte, cu diametrul de 600 mm, la sistemul centralizat de alimentare cu apă din municipiul Constanța, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile timp de 20 ore, începând de marți seara – 23 septembrie 2025, ora 22:00, până miercuri – 24 septembrie 2025, ora 18:00. Vor […] Articolul Se oprește apa în mai multe zone din municipiul Constanța de pe 23 pe 24 septembrie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:40
Primăria Constanța a anunțat că echipele Confort Urban intervin zilele acestea cu utilaje pentru asfaltarea carosabilului pe strada Izvor, tronsonul cuprins între strada Poporului și strada Răsuri. Pentru buna desfășurare a lucrărilor, traficul rutier va fi restricționat total astăzi, pe sectorul de drum pe care se lucrează, până la ora […] Articolul Traficul va fi restricționat timp de trei zile pe o stradă din Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:40
Echipele RAJA sistează furnizarea apei potabile în cartierul Coiciu astăzi, 17 septembrie 2025, în intervalul orar 09:15–17:00, ca urmare a unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă, cu diametrul de 100 mm, de la intersecția străzilor Răsuri cu Belșugului, din municipiul Constanța. „Ne cerem scuze pentru disconfortul creat […] Articolul Cartierul Coicu din municipiul Constanța, fără apă ca urmare unei avarii a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:20
Universitățile ar trebui să fie mândria orașelor. „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea București, Carol Davila, ca să numim numai câteva, sunt repere nu numai pentru mediul academic, ci și pentru orașe, cu arhitectura impozantă și tradiția lor multiseculară („Babeș-Bolyai” a fost înființată în 1581). Universitatea Ovidius din Constanța a fost fondată […] Articolul Universitatea Ovidius: ce surprize neplăcute îi așteaptă pe studenți FOTO VIDEO a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:40
Accident rutier grav în Constanța: patru victime la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu # CT100
Un accident rutier grav a avut loc la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu din Constanța. Potrivit ISU Constanța, în urma impactului au rezultat patru victime: una dintre ele a fost găsită încarcerată și inconștientă, alte trei persoane erau conștiente. Trei victime au fost transportate la spital pentru investigații și […] Articolul Accident rutier grav în Constanța: patru victime la intersecția bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16 septembrie 2025
22:10
Salt Bank a anunțat luni că aplicația mobilă a fost afectată, în prima parte a zilei, de un incident tehnic ce a dus la întreruperi ale funcționării în parametri normali. Reprezentanții băncii au transmis că datele și fondurile clienților nu au fost puse în pericol, platforma bancară funcționând în mod normal […] Articolul Aplicația Salt Bank, indisponibilă din cauza unui incident tehnic a aparut prima oara pe Constanta 100%.
17:50
Cum acționa Rețeaua Georgescu: „Eu cred că Dumnezeu așteaptă să luptăm, nu doar să ne rugăm la el” # CT100
Procurorii Parchetului General au făcut public, printr-un rechizitoriu de circa 370 de pagini, detalii despre planul lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale, de a prelua puterea prin destabilizarea ordinii constituționale. Documentul arată că în jurul lui Georgescu s-a constituit o rețea de persoane care au luat în calcul inclusiv recursul la […] Articolul Cum acționa Rețeaua Georgescu: „Eu cred că Dumnezeu așteaptă să luptăm, nu doar să ne rugăm la el” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:00
Facebook și TikTok au luat foc după ce Primăria Constanța a delimitat cu stâlpișori banda pentru autobuz de pe bulevardele Alexandru Lăpușneanu și 1 Decembrie. Mii de comentarii de la constănțeni nemulțumiți. Cam tardiv. Înainte de a începe lucrările, Camera de Comerț a organizat o dezbatere cu comercianții care urmau […] Articolul Chițac v-a spus în față că doar săracii merg cu mașina în oraș și l-ați votat de două ori! a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:30
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța organizează concurs pentru ocuparea mai multor posturi de medici în diverse secții și compartimente. Posturi disponibile Condiții generale de participare Candidații trebuie să îndeplinească prevederile Codului muncii și ale Codului administrativ, precum și cerințele specifice pentru profesia medicală, inclusiv: Dosarul de […] Articolul Spitalul Județean Constanța angajează zeci de medici a aparut prima oara pe Constanta 100%.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.