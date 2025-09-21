Două accidente s-au produs aproape simultan în Constanța
CT100, 21 septembrie 2025 17:50
Două accidente rutiere au loc aproape simultan, duminică după-amiază, în juru orei 17.30, pe șoselele din județul Constanța. Primul s-a produs pe DJ223, între Topalu și Tichilești, unde un tractor s-a răsturnat în afara părții carosabile. O persoană este prinsă în cabină, posibil încarcerată. La fața locului intervin echipaje de
Acum 5 minute
18:20
Flacără uriașă și fum gros în zona Năvodari – Corbu: Garda de Mediu a amendat o companie petrolieră # CT100
O echipă de comisari ai Gărzii de Mediu Constanța a intervenit în urma mai multor sesizări privind apariția unei flăcări mari și a degajărilor de fum în zona Năvodari – Corbu. Controlul a vizat o societate din localitatea Corbu, cu activitate de extracție a petrolului brut și gaze naturale. Potrivit
Acum o oră
17:50
Acum 6 ore
13:30
Pompierii Pichetului Nave Operative Crișan împreună cu echipaj de scafandri din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea, alături de IPJ Tulcea efectuează căutări pe Brațul Babina al fluviului Dunărea (între localitățile Chilia Veche și Pariprava), a unui bărbat de aproximativ 70 de ani declarat dispărut în cursul nopții trecute. În această
Acum 8 ore
12:20
Șoferi din Constanța au rămas fără permis pentru conducere agresivă sau circulație pe sensul opus # CT100
În cursul nopții trecute, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța, cu sprijinul Serviciului Acțiuni Speciale, al jandarmilor și polițiștilor locali, au desfășurat o acțiune de amploare, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale, a faptelor comise cu violență și consumului de alcool sau substanțe psihoactive, în municipiul Constanța. Astfel, au fost
11:40
Polițiștii constănțeni au derulat, în weekend, mai multe acțiuni de control și au deschis dosare penale pentru infracțiuni la regimul rutier. Minor prins la volan, fără permis În noaptea de 21 septembrie, în jurul orei 02.20, polițiștii din Ovidiu au identificat, pe DC 89 din localitatea Poiana, un minor de
Acum 12 ore
10:00
Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, detașamentul Cernavodă, aflați într-o misiune de patrulare de rutină pe strada Anghel Saligny din orașul Cernavodă azi noapte, în jurul orei 00.30, au observat un autoturism oprit, cu o portieră deschisă, iar pe scaun un bărbat de 36 de ani care dormea,
08:00
„Minunea lui Cătălin Filișan”: Ovidius Park, un colț de natură îngrijit cu pasiune și fonduri private # CT100
Într-un oraș unde prea multe spații verzi sunt lăsate în paragină, există și o „minune" care contrazice această regulă tristă: Ovidius Park, proiectul de suflet al avocatului Cătălin Filișan, inaugurat în iunie 2021. Parcul, realizat din fonduri private, nu doar că a rezistat în timp, ci a devenit, de la an
07:30
Un apartament de tip penthouse, aflat în zona Capitol din Constanța, a fost scos la vânzare pentru suma de 2,2 milioane de euro. A devenit astfel de departe cea mai scumpă locuință de acest tip din județ. Penthouse-ul, situat la etajul 11 al unui imobil construit în 2019, are o suprafață totală de 512
Acum 24 ore
20:10
Constănțenii, revoltați de bezna din oraș la 5 dimineața: „E horror, hoții profită și sparg mașini” # CT100
Un cititor CT100.ro ne-a trimis un mesaj în care își exprimă nemulțumirea față de lipsa iluminatului public în Constanța, la primele ore ale dimineții. „Faceți, vă rog, un articol legat de bezna din oraș la ora 5 dimineața. Hai că vara am înțeles, dar acum, toamna și iarna, când se
Ieri
16:10
Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța a fost solicitat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la Vama Veche, pentru a acorda îngrijiri medicale unui bărbat găsit în curtea unei pensiuni. Potrivit dr. Claudia Tatarici, purtător de cuvânt al SAJ Constanța, pacientul prezenta traumatism cranio-cerebral, era conștient, însă se
15:40
La data de 19 septembrie, în jurul orei 18.50, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 2 au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în proximitatea unui bloc de pe zona de competență se află un bărbat care avea un comportament recalcitrant și care avea
15:20
15:10
La întâlnirea strategică a USR organizată la Timișoara, cu ocazia împlinirii a 9 ani de la înființarea partidului, președintele USR, Dominic Fritz, a transmis că România are nevoie de o alternativă reală la populism. „USR a fost construit ca un proiect de curaj și speranță. Astăzi, la 9 ani de
14:00
Un accident rutier a avut loc astăzi, 20 septembrie, în municipiul Constanța, la intersecția străzilor Cuza Vodă și Mihai Viteazu. Din primele informații, două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, unde a rămas blocat. În urma impactului, circulația în zonă a fost serios îngreunată, iar mai
13:30
Partidul AUR, condus de George Simion, continuă să domine preferințele electorale, potrivit unui sondaj Avangarde dat publicității sâmbătă. Cercetarea arată că AUR ar obține un scor electoral apropiat de cel cumulat al principalelor formațiuni aflate la guvernare. Rezultatele sondajului Studiul, realizat în perioada 9–18 septembrie 2025 pe un eșantion de
13:20
Vergil Chițac, primarul Constanței, a declarat că în orașul pe care îl conduce de cinci ani se construiește cel mai bine din toate timpurile. „În Constanța se trăiește cel mai bine din toate timpurile. Deci în România noi trăim mai bine decât muncim. Domnule, să fie clar. Cine nu recunoaște
11:10
Un bărbat de 76 de ani a fost reținut de polițiștii din Techirghiol după ce a fost surprins conducând un autoturism în condiții ilegale și periculoase. Incidentul s-a produs pe 19 septembrie, în jurul orei 16.00, pe strada Dr. Victor Climescu. Polițiștii l-au oprit pe șofer și, în urma testării
10:40
Recent, într-o zi de vineri, am vrut să fiu un „cetățean model" și să respect predicile primarului Constanței, Vergil Chițac, care ne tot spune că folosim prea des mașina și că, de fapt, mulți dintre noi nu avem nevoie de ea. Așa că am lăsat mașina la service-ul Exclusiv Auto și am
09:10
Astăzi, 20 septembrie 2025, România marchează 51 de ani de la inaugurarea oficială a Transfăgărășanului (DN 7C), șoseaua considerată „cel mai frumos drum din România" și unul dintre cele mai spectaculoase trasee montane din lume. Finalizat în 1974, după patru ani de muncă titanică, Transfăgărășanul rămâne o capodoperă a ingineriei
08:50
Mihai Daraban, CCIR: „Nici dacă ne transformăm în zombi nu putem satisface apetitul de consum al statului. Regionalizarea este singura soluție” # CT100
Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, a lansat un mesaj extrem de tranșant în privința viitorului administrativ al României: regionalizarea este singura cale prin care poate fi redus deficitul bugetar și stopată risipa generată de clasa politică. „Știți că ideea regionalizării este pedala de accelerație pe care
08:00
Gospodăria Valu lui Traian SRL anunță deschiderea procesului de recrutare pentru un post de șofer de microbuz școlar, responsabil cu transportul elevilor în cele mai bune condiții de siguranță. Candidații trebuie să dețină: Postul asigură stabilitate și se adresează celor care doresc să sprijine direct comunitatea locală printr-un serviciu esențial. Informații
08:00
Constănțenii pasionați de astronomie sunt invitați luni, 22 septembrie 2025, să participe la un program dedicat echinocțiului de toamnă, organizat de Planetariul și Observatorul Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Evenimentul va avea loc între orele 20:00 și 23:00, iar observațiile vor fi coordonate de muzeograful instituției.
07:50
Localitatea Pantelimon, din județul Constanța, va găzdui pe 20 și 21 septembrie 2025 prima ediție a evenimentului „Pantelimon Fest – Gusturi vechi, poveste nouă", organizat de Consiliul Județean Constanța și Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada", în parteneriat cu Primăria Comunei Pantelimon. Festivalul face parte din proiectul „Meșteșuguri ancestrale, recuperare istorică și
00:40
Primarul Constanței, Vergil Chițac, vrea să ofere suma de 250.000 de lei Parohiei Palazu Mare I „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe". Banii ar trebui să fie folosiți pentru reabilitarea și modernizarea acesteia. În acest sens, primarul a inițiat un proiect de hotărâre care va fi supus votului în ședința din 25
19 septembrie 2025
23:30
O poveste virală despre un presupus „judecător de la Tribunalul București" a adunat peste 26.000 de reacții pe rețelele sociale, 4.800 de comentarii și aproape 4.000 de distribuiri. Textul emoționant, care începea cu „Timp de trei ani am dormit pe băncile din Gara de Nord, acum sunt judecător și mă
21:30
Avioane de vânătoare ale Rusiei au încălcat spațiul aerian NATO, două țări au invocat articolul 4 # CT100
Tensiunile din Marea Baltică cresc alarmant, după ce autoritățile poloneze au raportat că două avioane de vânătoare rusești au survolat la joasă altitudine platforma de exploatare Petrobaltic, în zona economică exclusivă a Poloniei. „Forțele Armate Poloneze și alte autorități au fost notificate", au transmis autoritățile de frontieră, citate de The Guardian.
21:20
Mai multe loturi de ouă bio comercializate în supermarketurile Kaufland și Mega Image sunt retrase de la vânzare din cauza riscului de contaminare cu bacteria Salmonella Typhimurium. Clienții care au cumpărat aceste produse sunt sfătuiți să nu le consume, ci să le distrugă sau să le returneze în magazine, unde vor primi contravaloarea acestora, fără a
21:00
Decizie radicală în România: un oraș interzice trotinetele electrice închiriate după moartea unui adolescent # CT100
Primăria Piatra Neamţ a decis să interzică circulația trotinetelor electrice închiriate, după ce un adolescent de 15 ani şi-a pierdut viața în urma unui accident. Măsura anunţată de primarul Adrian Niță intră în vigoare luni, iar operatorii care deţin astfel de vehicule au două săptămâni la dispoziţie să elibereze spațiile
20:20
Instanța l-a obligat pe primarul Constanței să organizeze în format fizic ședințele de consiliu, iar acesta s-a conformat. Iată ordinea de zi # CT100
Felicia Ovanesian, consilier municipal independent, a obținut în instanță obligarea primarului Vergil Chițac să respecte legea și să convoace ședințele Consiliului Local Municipal în format fizic. A avut alături consilieri USR. Edilul s-a conformat. Nici nu putea altfel. Astfel, după ani de zile în care întâlnirile aleșilor locali s-au desfășurat exclusiv online,
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
DNA: Secretarul de stat Flavius Nedelcea, reținut 24 de ore; președintele ANPC, Sebastian Ioan Hotca, sub control judiciar # CT100
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat vineri oficial reținerea pentru 24 de ore a lui Flavius Nedelcea, secretar de stat în Ministerul Economiei, pentru comiterea infracțiunii de instigare la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată. Totodată, DNA a dispus măsura
16:20
Constanța a găzduit a patra ediție Smart Energy: dialog, inovație și parteneriate pentru tranziția energetică # CT100
Pe 19 septembrie 2025, la Hotel Continental Forum Constanța, Smart Energy 2025 – organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) – a reunit cei mai importanți actori din domeniul energiei într-un eveniment cu format nou, dedicat unui viitor mai eficient, mai curat și mai accesibil. Ajuns
15:50
În cursul zilei de ieri, 18 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției orașului Murfatlar, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au reținut doi bărbați, de 42, respectiv 36 de ani, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.
13:40
Banca Națională a României pune în circulație, începând din 22
13:00
În cursul zilei de ieri, 18 septembrie a.c., pe drumurile publice din județul Constanța nu au fost înregistrate accidente rutiere grave soldate cu victime decedate sau rănite grav, astfel fiind atins obiectivul campaniei internaționale ROADPOL Safety Days, a anunțat IPJ Constanța. În perioada 16-22 septembrie a.c., polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră […] Articolul În sfârșit, o zi fără accidente rutiere grave în județul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:30
Termoficare Constanța se pregătește pentru furnizarea căldurii în apartamente și la instituții – încep probele la rece # CT100
Societatea comercială Termoficare Constanța a anunțat consumatorii racordați la sistemul municipal de termoficare că începând cu data de 22.09.2025 va demara procedura tehnologică de umplere a instalațiilor proprii de încălzire. Așa se va verifica etanșeitatea acestora pentru efectuarea probelor la rece premergătoare începerii furnizării energiei termice sub formă de încălzire atunci când […] Articolul Termoficare Constanța se pregătește pentru furnizarea căldurii în apartamente și la instituții – încep probele la rece a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:40
La nivelul sistemului de alimentare cu apă din municipiul Mangalia, județul Constanța, se vor executa lucrări ample care presupun devierea conductei de distribuție apă, cu diametrul de 500 mm, aferentă Complexului de Apă Tatagleac. Lucrările sunt necesare pentru punerea în funcțiune a magistralei nou edificate în cadrul Sistemului Regional Constanța, prin […] Articolul Se oprește apa în mai multe zone din municipiul Mangalia timp de 23 de ore a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:40
Incertitudine în ceea ce privește proiectul Alternativa Techirghiol, adică un drum nou care să facă legătura între Constanța și sudul litoralului. Autoritățile au amânat din nou desemnarea unui câștigător al licitației. Firmele care doresc să construiască drumul au depus oferte pe 24 decembrie 2024. Prezent în Constanța în luna martie […] Articolul Alternativa Techirghiol, încă o amânare: riscă să nu se mai construiască a aparut prima oara pe Constanta 100%.
08:40
Pentru executarea lucrărilor de conectare a noii conducte, cu diametrul de 600 mm, la sistemul centralizat de alimentare cu apă din municipiul Constanța, RAJA S.A. va sista furnizarea apei potabile timp de 20 ore, începând de marți seara – 23 septembrie 2025, ora 22:00, până miercuri – 24 septembrie 2025, ora 18:00. Vor […] Articolul RAJA a anunțat că va opri apa în mai multe zone din municipiul Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
18 septembrie 2025
22:20
Consiliul Județean Constanța, prin societatea Drumuri Județene Constanța SA, a făcut un pas important către tranziția energetică. Pentru prima dată de la înființare, compania a depus două proiecte majore de investiții în producerea de energie electrică din surse regenerabile, cu finanțare europeană, prin Fondul pentru Modernizare gestionat de Ministerul Energiei. […] Articolul Consiliul Județean Constanța investește în energie verde a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:40
Zi neagră în Constanța: primăria a pierdut finanțarea pentru spitalul de cardiologie și oncologie # CT100
Astăzi a fost o zi neagră pentru Constanța. Proiectul de peste 200 de milioane de lei al Primăriei Constanța, care prevedea construirea unui spital de cardiologie și oncologie pe bulevardul Aurel Vlaicu, se află pe lista investițiilor eliminate de Guvern din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Guvernul României […] Articolul Zi neagră în Constanța: primăria a pierdut finanțarea pentru spitalul de cardiologie și oncologie a aparut prima oara pe Constanta 100%.
21:30
Vergil Chițac, primarul care parchează gratuit acasă și la serviciu, vrea să scumpească parcările în Constanța # CT100
Primarul Constanței, Vergil Chițac, a anunțat că este posibil ca taxele de parcare să fie majorate. El susține că orașul „a devenit un imens loc de parcare” și că locuitorii nu ar trebui să își cumpere mașini fără să se gândească unde le vor lăsa. „Nu mai putem sta cu […] Articolul Vergil Chițac, primarul care parchează gratuit acasă și la serviciu, vrea să scumpească parcările în Constanța a aparut prima oara pe Constanta 100%.
16:10
S-a inaugurat noul sediu al Reinke Europe în Năvodari – nou hub european producător mondial de pivoți pentru irigații # CT100
Reinke Europe SRL, subsidiară a companiei Reinke Manufacturing USA, a inaugurat astăzi, 18 septembrie a.c. noul sediu în Năvodari. Compania este lider mondial în producția de sisteme de irigații tip pivot și sisteme cu deplasare liniară cu o tradiție de peste 70 de ani în domeniu și sute de distribuitori în peste […] Articolul S-a inaugurat noul sediu al Reinke Europe în Năvodari – nou hub european producător mondial de pivoți pentru irigații a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:50
Un apel la 112, efectuat în cursul zilei de 17 septembrie, a anunțat descoperirea unui cadavru în extravilanul localității Cumpăna. „Polițiștii ajunși la fața locului au stabilit că este vorba despre un bărbat de 76 de ani, din municipiul Constanța. Acesta fusese dat dispărut pe 7 septembrie, după ce plecase […] Articolul Poliția a oferit detalii despre cadavrul descoperit în Cumpăna a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:40
15:30
Horia Constantinescu, șeful CJPC Constanța: „Am câștigat o bătălie importantă împotriva cenzurii!” # CT100
Horia Constantinescu, președintele Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, a anunțat joi, 18 septembrie, că a obținut în instanță suspendarea unui ordin al conducerii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), pe care îl consideră un act de cenzură. Ordinul fusese dat de fostul președinte, Cristian Popescu Piedone, informație prezentată în […] Articolul Horia Constantinescu, șeful CJPC Constanța: „Am câștigat o bătălie importantă împotriva cenzurii!” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
15:20
Caracal la Constanța: Primăria a înființat o bandă de autobuz pe un bulevard pe care nu circulau autobuze. Acum, CT BUS a mutat o linie acolo # CT100
Primăria Constanța a reușit performanța de a trasa o bandă dedicată autobuzelor pe un bulevard unde… nu circula niciun autobuz. După ce am semnalat absurditatea, CT BUS a decis să modifice traseul liniei 100, doar pentru ca banda să nu mai rămână „decorativă”. CT BUS a anunțat că de vineri, […] Articolul Caracal la Constanța: Primăria a înființat o bandă de autobuz pe un bulevard pe care nu circulau autobuze. Acum, CT BUS a mutat o linie acolo a aparut prima oara pe Constanta 100%.
13:20
Cafeaua pe litoral, mai scumpă decât în Spania, Croația sau Egipt. FPTR: „Vacanța la Marea Neagră e mai ieftină ca în Bulgaria” # CT100
Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a prezentat o analiză prin care încearcă să demonteze mitul vacanțelor „scumpe” pe litoralul românesc. Potrivit datelor publicate, în vara 2025 o vacanță la Marea Neagră a fost mai avantajoasă din punct de vedere al costurilor decât în destinații populare precum Sunny Beach (Bulgaria) […] Articolul Cafeaua pe litoral, mai scumpă decât în Spania, Croația sau Egipt. FPTR: „Vacanța la Marea Neagră e mai ieftină ca în Bulgaria” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:50
Primăria Municipiului Constanța a reconfigurat trecerea de pietoni situate pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, la intersecția cu bulevardul Aurel Vlaicu. Aceasta a fost relocată și reamenajată, prin amplasarea unui scuar median. „Această măsură aduce beneficii majore participanților la trafic: crește siguranța pietonilor care se angajează în traversarea bulevardului Alexandru Lăpușneanu; traficul […] Articolul Primăria Constanța a relocat o trecere de pietoni și i-a construit un scuar median a aparut prima oara pe Constanta 100%.
10:00
Într-un peisaj de business marcat de inovație, autenticitate și nevoia de conexiune reală, PhotoArt by Ralf se distinge ca un studio de fotografie care transformă portretul feminin într-o experiență artistică și personală. Sub umbrela The Muse Series, fondatoarea a creat nu doar sesiuni foto, ci adevărate călătorii de (re)descoperire pentru […] Articolul Body Poetry, versuri fotografiate pe pielea ta, o nouă campanie PhotoArt by Ralf a aparut prima oara pe Constanta 100%.
09:50
Primarul Constanței și-a cumpărat din nou mașină și recunoaște: „Traficul s-a aglomerat pentru că lumea și-a cumpărat mașini” # CT100
Vergil Chițac deținea o mașină în momentul când a devenit primar. Un Hyundai mai vechi. Acum câțiva ani însă, după ce a devenit primar, acesta și-a vândut autoturismul personal, deși locuiește în Eforie și drumul de acolo spre sediul primăriei este destul de anevoios cu transportul în comun. Ieri însă, […] Articolul Primarul Constanței și-a cumpărat din nou mașină și recunoaște: „Traficul s-a aglomerat pentru că lumea și-a cumpărat mașini” a aparut prima oara pe Constanta 100%.
