Salvator de vieți cu normă întreagă și sculptor cu har. „E ceva care te cheamă, asta simt eu”

00:15

Creșterea normei de predare cu două ore, măsura decisă în această vară care i-a nemulțumit profund pe profesori, reactivează nemulțumiri mai vechi. Profesorii, care se uită cu jind la „programul de patru ore” al învățătorilor, vor să știe cum se vor achita cei din urmă de noua obligație.