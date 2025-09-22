SuperLiga: Csikszereda vs Metaloglobus – Duel pentru supravieţuire

01:00

Este vorba de comuna Ciorani din Prahova. Cei 400 de cetățeni cu certificat de handicap au început să fie reverificați. Unii recunosc deja presei că singurul handicap de care suferă e fobia față de angajatori.