Producția de vin din zona Moldovei este cu 35% mai mare decât anul trecut. Posibil ca pe fondul veseliei moldovenii să își ceară independența
Impact.ro, 22 septembrie 2025 17:00
Vești aparent bune din regiunea Moldovei, însă doar aparent: vinul de anul acesta bate recordul de volum, fiind cu 35% mai mult decât cel produs anul trecut. Asta înseamnă că vinul din Moldova se va […] The post Producția de vin din zona Moldovei este cu 35% mai mare decât anul trecut. Posibil ca pe fondul veseliei moldovenii să își ceară independența appeared first on IMPACT.ro.
• • •
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 30 minute
17:00
Producția de vin din zona Moldovei este cu 35% mai mare decât anul trecut. Posibil ca pe fondul veseliei moldovenii să își ceară independența # Impact.ro
Vești aparent bune din regiunea Moldovei, însă doar aparent: vinul de anul acesta bate recordul de volum, fiind cu 35% mai mult decât cel produs anul trecut. Asta înseamnă că vinul din Moldova se va […] The post Producția de vin din zona Moldovei este cu 35% mai mare decât anul trecut. Posibil ca pe fondul veseliei moldovenii să își ceară independența appeared first on IMPACT.ro.
Acum 4 ore
13:40
Continuă „protestul masiv” de la Universitate: din 7 milioane de participanți, mai trebuie să vină vreo 8 milioane # Impact.ro
Toată vara, bula suveranistă a anunțat (cu nuanțe groase de amenințare) că toamna va aduce revoluții și schimbări masive – nu doar schimbarea puterii, ci și schimbarea ordinii. A ordinii naționale, că de cea mondială […] The post Continuă „protestul masiv” de la Universitate: din 7 milioane de participanți, mai trebuie să vină vreo 8 milioane appeared first on IMPACT.ro.
Acum 12 ore
06:10
Dinamo – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, luni, 23 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Arena Naţională din Bucureştri, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Dinamo vs Farul Constanţa: Câinii roşii, cu coada sus! appeared first on IMPACT.ro.
06:00
Csikszereda – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, luni, 22 septembrie 2025, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Csikszereda vs Metaloglobus – Duel pentru supravieţuire appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
00:40
Traian Băsescu, fost combatant în bătăliile de la Cireșica, cere reintroducerea stagiului militar obligatoriu # Impact.ro
Pentru readucere aminte: Traian Băsescu a cerut reintroducerea stagiului militar obligatoriu – astfel încât tânăra generație să învețe să tragă cu pușca. În propunerea lui Traian Băsescu, stagiul militar obligatoriu ar trebui să dureze doar […] The post Traian Băsescu, fost combatant în bătăliile de la Cireșica, cere reintroducerea stagiului militar obligatoriu appeared first on IMPACT.ro.
21 septembrie 2025
23:00
Lacul Techirghiol, mai secat ca niciodată. Localnicii se tem să nu fie tot mâna francezilor, care acum vor să ne ia și apa sărată # Impact.ro
Au apărut (aici) imagini îngrijorătoare cu Lacul Techirghiol, care pare să fi decât aproape în întregime. De vină ar putea fi natura, nefiind prima dată când se întâmplă așa ceva. Însă în epoca conspirațiilor, de […] The post Lacul Techirghiol, mai secat ca niciodată. Localnicii se tem să nu fie tot mâna francezilor, care acum vor să ne ia și apa sărată appeared first on IMPACT.ro.
20:50
După urșii de pe Transfăgărășan, au apărut cerbii de pe Dunăre. Avem de toate, mai puțin lei # Impact.ro
Dacă ați fost pe Transfăgărășan, ați văzut ursul și ați scăpat, încercați un city break și la Borcea, în județul Călărași. Aici aveți ocazia să vă întâlniți pe stradă cu cerbul. Acesta este un animal […] The post După urșii de pe Transfăgărășan, au apărut cerbii de pe Dunăre. Avem de toate, mai puțin lei appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
12:50
Pescobar angajează șofer personal pe 3000 de euro lunar. Permisul nu, dar doctoratul e obligatoriu # Impact.ro
În anunțul postat aici de domnul Pescobar nu se spune nimic de doctorat, însă e de presupus că la banii ăia ar trebui să ai obligatoriu nu atât permis de conducere, cât un doctorat în […] The post Pescobar angajează șofer personal pe 3000 de euro lunar. Permisul nu, dar doctoratul e obligatoriu appeared first on IMPACT.ro.
11:20
Fashion 2025: pantalonii până la gât. În România, existau încă din anii 80-90, când îți luau ai tăi haine să îți vină și la anul # Impact.ro
Au apărut în moda internațională pantalonii din seria „câteva numere mai mari, să vină și la anul”. Doar că pentru persoane care nu mai sunt în creștere. Pentru adulți. Iar am fost în avangarda tendințelor […] The post Fashion 2025: pantalonii până la gât. În România, existau încă din anii 80-90, când îți luau ai tăi haine să îți vină și la anul appeared first on IMPACT.ro.
06:20
Rapid – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, duminică, 21 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Rapid vs Hermannstadt – Giuleştenii, de neoprit appeared first on IMPACT.ro.
06:10
CFR Cluj – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, duminică, 21 septembrie 2025, de la ora 18:15, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: CFR Cluj vs UTA Arad – Obiectiv comun: victoria appeared first on IMPACT.ro.
01:00
Pescobar vrea să își angajeze principalul contestatar pe postul de „șofer la Rolls”, dar nu știe cum să îi spună # Impact.ro
Pescobar, regele racilor fierți de vii pentru spectacol și profit, se laudă că și-a cumpărat Rolls Royce. Și anunță că își caută șofer pentru această mașină. E evident că a pus ochii pe cineva, dar […] The post Pescobar vrea să își angajeze principalul contestatar pe postul de „șofer la Rolls”, dar nu știe cum să îi spună appeared first on IMPACT.ro.
00:20
S-au scumpit și lemnele de foc. Curând o să fie mai ieftin să îți faci iarna în Hawaii la plajă decât în Moldova la gura sobei # Impact.ro
Inflația și în special creșterea TVA a afectat serios prețul lemnelor de foc, ceea ce este o problemă socială foarte serioasă și foarte mare, în România existând nu mai puțin de 3 milioane de gospodării […] The post S-au scumpit și lemnele de foc. Curând o să fie mai ieftin să îți faci iarna în Hawaii la plajă decât în Moldova la gura sobei appeared first on IMPACT.ro.
20 septembrie 2025
21:20
Calin Georgescu a fost suspendat de la Universitatea din Pitești, unde preda 6 materii: hrană, apă, energie și încă 3 # Impact.ro
Domnul Călin Georgescu este profesor la Universitatea din Pitești, parte a Universității Politehnice, dar a făcut o cerere de suspendare motivată de activitatea sa politică. Cererea de suspendare a fost acceptată – iar asta deoarece […] The post Calin Georgescu a fost suspendat de la Universitatea din Pitești, unde preda 6 materii: hrană, apă, energie și încă 3 appeared first on IMPACT.ro.
20:50
A venit poliția română la Saint Tropez. Din fericire, doar sub forma cântecului lui Theo Rose # Impact.ro
Se știe deja că românii au cucerit Saint Tropez, dar ce se află abia acum este că Saint Tropez a început să fie cucerit și de cultură românească. O probă în video-ul de aici. Dansează […] The post A venit poliția română la Saint Tropez. Din fericire, doar sub forma cântecului lui Theo Rose appeared first on IMPACT.ro.
20:20
În Sibiu s-au montat semafoare în intersecțiile giratorii, deși intersecțiile giratorii există ca alternativă semafoare # Impact.ro
Lumea spune că așa ceva nu s-a mai văzut niciunde pe planetă. Dar s-a mai văzut. În cazuri excepționale, la intrările pe autostrăzile foarte aglomerate, unele țări pun semafoare în giratorii. Însă nu e cazul […] The post În Sibiu s-au montat semafoare în intersecțiile giratorii, deși intersecțiile giratorii există ca alternativă semafoare appeared first on IMPACT.ro.
18:50
O veste bună din domeniul tehnologiei de la Bianca Drăgușanu: se va opera Oana când va arăta ca filtrele # Impact.ro
Doamna Bianca Drăgușanu a făcut un comentariu cu care nu poți să nu fii de acord. Ba mai mult de atât, un comentariu care reaprinde speranța că noi, oamenii, vom putea concura de la egal […] The post O veste bună din domeniul tehnologiei de la Bianca Drăgușanu: se va opera Oana când va arăta ca filtrele appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Olanda va plăti României 5,7 milioane de euro despăgubire pentru Coiful dacic – obiect de patrimoniu cultural dispărut dintr-un muzeu olandez din cauza neglijenței gazdei. Românii de pe internet sunt nemulțumiți și spun că ar […] The post Coiful dacic ne scoate din criză appeared first on IMPACT.ro.
09:30
Oţelul Galaţi – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Oţelul Galaţi vs Universitatea Craiova – Test dificil pentru lider appeared first on IMPACT.ro.
09:10
FC Argeş – U Cluj, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 18:45, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: FC Argeş vs U Cluj – Duel pentru play-off appeared first on IMPACT.ro.
01:00
Se vede lumânarea de la capătul tunelului: România ar putea intra în blackout, spune ministrul Energiei # Impact.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, spune că România riscă să rămână pe întuneric dacă se închid centralele pe cărbune la sfârșitul anului. Importăm deja 22% din energia consumată în orele de vârf (18:00 – 22:00), iar […] The post Se vede lumânarea de la capătul tunelului: România ar putea intra în blackout, spune ministrul Energiei appeared first on IMPACT.ro.
00:10
FCSB, învinsă cu 3-1 de FC Botoșani. Gigi Becali e așteptat să anunțe pentru a 480-a oară că vinde echipa # Impact.ro
Înfrângere pentru FCSB în campionatul intern – dar acesta deja nu mai este un eveniment. Aceasta e regulă, de la o vreme: FCSB ia bătaie în campionatul intern indiferent cu cine se întâlnește. Iar când […] The post FCSB, învinsă cu 3-1 de FC Botoșani. Gigi Becali e așteptat să anunțe pentru a 480-a oară că vinde echipa appeared first on IMPACT.ro.
19 septembrie 2025
23:30
Fotbaliștii AS Monaco în lenjerie intimă în avion. Nici lui Cătălin Botezatu nu i-ar fi ieșit mai bine # Impact.ro
Scene demne de o prezentare de modă by Cătălin Botezatu în avionul care îi ducea pe fotbaliștii echipei AS Monaco la Bruges pentru un meci de Liga Campionilor. (Video – aici) O defecțiune la aerul […] The post Fotbaliștii AS Monaco în lenjerie intimă în avion. Nici lui Cătălin Botezatu nu i-ar fi ieșit mai bine appeared first on IMPACT.ro.
22:40
Domnul Cristian Tudor Popescu a făcut o scurtă analiză a gândurilor pe care Rusia le are față de popoare precum românii, polonezii, cehii și ungurii. Cică Rusia arată dispreț față de toate aceste popoare. Inclusiv […] The post Cristian Tudor Popescu vine cu noutăți vechi de când lumea: cică Rusia ne disprețuiește appeared first on IMPACT.ro.
22:10
Fosta balerină Diana Șoșoacă a fost și ea citată la Parchet, dar nu din cauza dansurilor # Impact.ro
Doamna Diana Șoșoacă, fostă balerină de succes, în prezent europarlamentar de succes, a fost citată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru data 23 septembrie, în calitate de suspect. Suspect […] The post Fosta balerină Diana Șoșoacă a fost și ea citată la Parchet, dar nu din cauza dansurilor appeared first on IMPACT.ro.
20:30
Avioanele rusești care au intrat în spațiul aerian al Estoniei și s-au apropiat de Tallinn sunt de fapt tot OZN-uri, dar cu ruși la bord # Impact.ro
Trei avioane de vânătoare rusești au intrat fără permisiune și fără bun-venit în spațiul aerian al Estoniei, unde au rămas aproximativ 12 minute, că de atât și-au permis combustibil. Asistăm la a treia incursiune rusească […] The post Avioanele rusești care au intrat în spațiul aerian al Estoniei și s-au apropiat de Tallinn sunt de fapt tot OZN-uri, dar cu ruși la bord appeared first on IMPACT.ro.
18:40
Avem o țară frumoasă, noroc că-i vizitată. Președintele ceh și-a petrecut vacanța pe motocicletă în România # Impact.ro
Avem o țară frumoasă, păcat că-i locuită. Dar parcă îți mai trece necazul când vezi că începe să fie vizitată – și nu de oricine, ci de șefi de stat aflați în vacanță. Șefi de […] The post Avem o țară frumoasă, noroc că-i vizitată. Președintele ceh și-a petrecut vacanța pe motocicletă în România appeared first on IMPACT.ro.
18:00
Nea Iulică, vedeta globului pământesc. Conduce Dacia 1310 asigurată de Iisus și vegheată de Ceaușescu # Impact.ro
Domnul nea Iulică, vedeta globului pământesc, este o vedetă de pe șoselele locale destul de des întâlnită, dar foarte rar filmată. Unul dintre acele momente rare un care nea Iulică s-a lăsat înregistrat în beneficiul […] The post Nea Iulică, vedeta globului pământesc. Conduce Dacia 1310 asigurată de Iisus și vegheată de Ceaușescu appeared first on IMPACT.ro.
15:50
Jucătoarea americană de tenis Venus Williams (45 de ani) și actorul italian Andrea Preti (37 de ani) au ales Ischia (Italia) ca locație pentru nuntă. Ceremonia va avea loc astăzi, 19 septembrie, într-un cadru unic. […] The post Nuntă mare la palat, Venus și-a luat bărbat! appeared first on IMPACT.ro.
14:10
In episodul din acesta seară, de la ora 20.00, veți vedea cel mai mare taraf pe care l-am găzduit noi, până acum – Taraful Florică Sandor. Provenit din una dintre primele familii de lăutari, Florică […] The post Taraful Florică Sandor vine @printreartisti appeared first on IMPACT.ro.
08:40
Stuttgart – St. Pauli, meci contând pentru etapa a 4-a din campionatul Germaniei, este programat, vineri, 19 septembrie 2025, de la ora 21:30, pe Neckarstadion, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 4 […] The post Bundesliga: Stuttgart vs St. Pauli – Gazdele, uşor favorite appeared first on IMPACT.ro.
08:20
Botoşani – FCSB, meci contând pentru etapa a 10-a din campionatul României, este programat, vineri, 19 septembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Botoşani vs FCSB – Restart pentru campioană appeared first on IMPACT.ro.
03:10
Lia Olguța Vasilescu va da guvernul jos dacă Bolojan mai insistă să fie dați oameni afară din primărie # Impact.ro
Doamna Olguța Vasilescu, primărița din Craiova, a fost întrebată de Mihai Gâdea dacă va pica guvernul în cazul în care guvernul insistă cu reforma administrației locale. Răspunsul doamnei Vasilescu a fost de o sinceritate demnă […] The post Lia Olguța Vasilescu va da guvernul jos dacă Bolojan mai insistă să fie dați oameni afară din primărie appeared first on IMPACT.ro.
02:30
O tânără din Spania a ajuns vedetă mondială după ce a a fermecat – sau cel puțin a încercat – un jandarm la un protest pe tema Palestina. Video – aici. Frumos. La noi, se […] The post În Spania, protestatarii și jandarmii mai au puțin și se căsătoresc appeared first on IMPACT.ro.
18 septembrie 2025
21:50
Posibil viitoarea soacră a lui Nicușor Dan e afectată de măsurile lui Ilie Bolojan, posibil fost premier al lui Nicușor Dan # Impact.ro
Doamna Liliana Grădinaru, mama parteneri de viață a președintelui Nicușor Dan, tocmai ce s-a pensionat din învățământ, pentru limită de vârstă. Pensia este una care trece de limita de 3000 de lei, deci va fi […] The post Posibil viitoarea soacră a lui Nicușor Dan e afectată de măsurile lui Ilie Bolojan, posibil fost premier al lui Nicușor Dan appeared first on IMPACT.ro.
19:30
Realitatea PLUS, televiziunea poporului, are de plătit 1,7 milioane de lei pe amenzile date de CNA (instituție de asemenea a poporului) # Impact.ro
Cu ocazia rechizitoriului trimiterii în judecată a lui Călin Georgescu, s-a aflat că postul de televiziune Realitatea PLUS a fost amendat de către CNA de mai multe ori în perioada noiembrie 2024 – mai 2025, […] The post Realitatea PLUS, televiziunea poporului, are de plătit 1,7 milioane de lei pe amenzile date de CNA (instituție de asemenea a poporului) appeared first on IMPACT.ro.
17:20
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a vorbit despre proiectul de neutralitate climatică pe care dorește să îl implementeze la nivelul orașului nu va interzice consumul de carne și nu va limita achiziționarea de articole vestimentare. […] The post Buzoienii se tem că primăria le ia carnea de la gură appeared first on IMPACT.ro.
17:00
Daniel Băluță ieșit pozitiv la un test pentru marijuana, dar de vină e marja de eroare a testului, care a tras niște cocaină # Impact.ro
Primarul Sectorului 4, domnul Bătută, a fost supus unor teste rapide pentru marijuana și cocaină de către protestatarul Marian Ceaușescu. Domnul primar a ieșit negativ la cocaină și pozitiv la marijuana. Iar pentru rezultatul pozitiv […] The post Daniel Băluță ieșit pozitiv la un test pentru marijuana, dar de vină e marja de eroare a testului, care a tras niște cocaină appeared first on IMPACT.ro.
14:50
Stegarul Dac ar putea fi din nou în compania idolului: procurori se pregătesc să ceară aretarea preventivă a lui Călin Georgescu # Impact.ro
Antena 3 susține pe surse că procurorii intenționează să ceară joi arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, aflat până acum sub control judiciar. Realitatea PLUS acuză însă postul concurent de manipulare și spune că, procedural, […] The post Stegarul Dac ar putea fi din nou în compania idolului: procurori se pregătesc să ceară aretarea preventivă a lui Călin Georgescu appeared first on IMPACT.ro.
07:20
Manchester City – Napoli, meci contând pentru prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, joi, 18 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe Etihad Stadium, şi va fi transmis în direct de […] The post Champions League: Manchester City vs Napoli – Miza pe ”cetăţeni” appeared first on IMPACT.ro.
01:30
Prima doamnă a Statelor Unite ale Americii a reușit să confiște bună parte din atenția dedicată de public vizitei lui Donald Trump la Londra. Și asta fiindcă a purtat o pălărie cu o acoperire remarcabilă. […] The post Pălăria purtată de Melania Trump la vizita în Marea Britanie. Ploua rău la Londra appeared first on IMPACT.ro.
00:50
Sute de păsări flamingo au poposit în Deltă venind dinspre Ucraina. Parcă mai bine așa decât cu drone # Impact.ro
Câteva sute de păsări flamingo care vin din Crimeea și merg spre țările calde din Africa au tras pe un lac din Delta Dunării, prilejuind televiziunilor obișnuita știre anuală despre acest subiect. Frumoase imagini! (Video […] The post Sute de păsări flamingo au poposit în Deltă venind dinspre Ucraina. Parcă mai bine așa decât cu drone appeared first on IMPACT.ro.
17 septembrie 2025
21:00
Michelle Obama a sosit în România. Pentru a bate atenția de la o altă vizită și mai importantă # Impact.ro
Fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, a ajuns pentru prima dată în România, unde participă la un eveniment de business și tehnologie la București. A aterizat în jurul miezului nopții și s-a cazat la […] The post Michelle Obama a sosit în România. Pentru a bate atenția de la o altă vizită și mai importantă appeared first on IMPACT.ro.
20:30
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români că mănâncă avocado în loc de roșii românești. Import Turcia # Impact.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, i-a mustrat pe români că preferă avocado și mozzarella în locul brânzei și al roșiilor autohtone. „Un avocado costă cât trei kilograme de roșii. Normal că așa crește deficitul comercial”, a […] The post Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români că mănâncă avocado în loc de roșii românești. Import Turcia appeared first on IMPACT.ro.
16:40
Nicușor Dan spune că nu are voie să se enerveze. Atunci să continue cu drumețiile pe munte # Impact.ro
Întrebat de jurnaliștii Antenei3 dacă îl enervează Ilie Bolojan cu măsurile lui, îndeosebi cu măsura măririi TVA, președintele Nicușor Dan a răspuns: – Nu am voie să mă enervez. Nu e limpede dacă a fost […] The post Nicușor Dan spune că nu are voie să se enerveze. Atunci să continue cu drumețiile pe munte appeared first on IMPACT.ro.
13:30
Cetățeanul de etnie româ ucis în luptele de stradă derulate sâmbătă, pe Bulevardul Nicolae Romanescu Craiova, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Între două familii de etnie s-a pornit un conflict sângeros în care […] The post Legea țigănească se ocupă și cu imobiliarele appeared first on IMPACT.ro.
12:50
La ieșirea de la INML, unde fusese dus de poliție pentru testări specifice, Toto Dumitrescu, fiul lui Sir, al marelui fotbalist care îngropa cândva Argentina, a ales să răspundă cu o înjurătură foarte urâtă la […] The post Fiul lui Sir Ilie Dumitrescu înjură urât presa, dar măcar își ascunde cătușele appeared first on IMPACT.ro.
12:10
Călin Georgescu, trimis în judecată de Parchetul General, și-a făcut miercuri apariția la IPJ Ilfov pentru controlul judiciar săptămânal și pentru un strop de marketing electoral. „Eu nu renunț la adevăr indiferent de preț. Voi […] The post Călin Georgescu, voievod ales pe durată determinată, nu se lasă luat de procurori appeared first on IMPACT.ro.
09:10
Liverpool – Atletico Madrid, meci contând pentru prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 17 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe Anfield, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post Champions League: Liverpool vs Atletico Madrid – „Cormoranii”, favoriţi pe Anfield appeared first on IMPACT.ro.
09:00
Champions League: Ajax Amsterdam vs Inter Milano – Cristian Chivu, între trecut şi prezent # Impact.ro
Ajax Amsterdam – Inter Milano, meci contând pentru prima etapă a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 17 septembrie 2025, de la ora 22:00, pe Johan Cruijff ArenA, şi va fi transmis în […] The post Champions League: Ajax Amsterdam vs Inter Milano – Cristian Chivu, între trecut şi prezent appeared first on IMPACT.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.