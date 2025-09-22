Garmin Venu 4 sau cum arată un smartwatch de fitness în ediție 2025, monitorizează tendințe de sănătate, schimbările stilului de viață și oferă antrenamente personalizate
Gadget.ro, 22 septembrie 2025 09:20
Nothing a lansat o pereche nouă de căști și trebuie spus că Nothing Ear (3) abordează segmentul premium dacă ne uităm și la prețul său. Care sunt noutățile la Nothing Ear 3? Sunt căști TWS (Truely Wireless Stereo) ce vin cu un design îmbunătățit. Au păstrat partea de transparență și la carcasă au adăugat aluminiu.
DJI Mini 5 Pro sau cum arată cea mai bună dronă compactă în 2025 (senzor CMOS de 50 Megapixeli de 1 inci, detectare omnidirecțională cu LiDAR și pe timp de noapte, autonomie mai mare)
DJI mai că nu are rival pe piața de drone civile și nu numai. Nu văd niciun competitor care să vină în față cu produse atât de apreciate și spun asta din postura de utilizator al DJI Neo și de câteva săptămâni a DJI Flip. Cea mai mare noutate mi se pare a fi dată
Cum se descurcă routerul Wi-Fi 7 Tenda TE6L Pro și cum poți profita de campania de Buy-Back Tenda pentru acest router și altele
Tenda desfășoară o campanie promoțională extrem de interesantă, una prin care poți face upgrade de la un router Wi-Fi vechi la unul Tenda dintre cele mai performante. Un fel de Rabla la routere, campania de Buy-Back Tenda se va încheia abia pe 31 octombrie 2025, așa că mai este suficient timp să profiți de reducerea
Succesul Xiaomi în piața de automobile electrice a impulsionat și alte companii tech chinezești să abordeze această nișă. Dreame Technology pregătește două branduri auto: Au prezentat primele detalii pentru un supercar electric ce ar putea fi lansat în anul 2027. Liniile de design nu lasă loc de interpretări, avem de-a face cu o clonă de
Huawei a lansat oficial noua serie Watch GT 6 – primele impresii pentru Watch GT 6 Pro + coduri exclusive de reducere de -400 lei, respectiv -250 lei
Devine cumva tradițional să primim din partea Huawei România coduri exclusive de reducere atunci când sunt lansate noi produse sau noi generații ale unor serii foarte apreciate, cum sunt ceasurile inteligente Watch GT. Da, cu ceva informații despre acestea vă voi ocupa puțin din timpul vostru, dar asta cu folos, sper eu. Huawei tocmai a
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat oficial că pe 30 septembrie începe Programul Rabla 2025 în varianta cu cureaua strânsă. Noul format este dedicat strict persoanelor fizice, are un buget alocat de 200 milioane lei (dintre care 120 milioane pentru vehicule PHEV şi electrice), iar valoarea ecotichetelor este următoarea: Sesiunea de înscrieri va începe
Xiaomi Redmi 15C 5G a fost lansat oficial, inclusiv în România (iată care sunt preţurile practicate în ţara noastră)
Xiaomi a lansat un nou smartphone de buget, unul care aglomerează şi mai mult acest segment. Device-ul se numeşte Xiaomi Redmi 15C 5G şi este disponibil pe canal oficial şi în România. Şi dacă nu ştiţi încă ce să alegeţi, vă spun că în oferta Xiaomi din România aveţi următoarele opţiuni: Simplu, nu? Revenind la
Samsung Galaxy A17 4G – detalii oficiale pentru un nou smartphone accesibil cu 6 ani de suport software
Samsung a lansat un nou smartphone accesibil, un model 4G only de această dată. Acesta se numeşte Samsung Galaxy A17 4G şi va ajunge în foarte scurt timp şi în ofertele retailerilor din ţara noastră. Noul device este similar cu modelul Samsung Galaxy A17 5G anunţat la început de august, singura diferenţă notabilă între cele
Am găsit o ofertă extrem de interesantă la un televizor mic de bucătărie sau dormitor, dar care are un preţ aproape de nerefuzat. În perioada 18 – 21 septembrie toată gama de televizoare TCL primeşte o reducere de 30% sub formă de cupon la Carrefour (atât online, cât şi în magazinele fizice). Voucherul va putea
Un deputat român propune un proiect de lege pentru limitarea accesului şoferilor începători la vehicule cu motoare puternice
Un deputat român vine cu o propunere cel puţin intrigantă, una care sunt destul de sigur că va împărţi ţara în două. Cezar-Mihail Drăgoescu, deputat de Dolj, propune un proiect de lege pentru limitarea accesului şoferilor începători la vehicule cu motoare puternice. Vorbim de o limitare pentru acei conducători auto cu mai puţin de 2
Bose QuietComfort Ultra 2 – autonomie de până la 30 ore, ANC îmbunătățit și audio lossless pe USB Type-C
La început de septembrie, Bose a prezentat a doua generație a căștilor sale flagship pe partea de ANC – Bose QuietComfort Ultra 2. Au fost promoții bune la prima generație Bose QuietComfort Ultra, dar știam că pregătesc o ediție actualizată și nu le-am cumpărat. Spun asta din postura de utilizator al Bose QuietComfort 35 II
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista Kaufland valabilă în perioada 17.09 – 23.09.2025 este una a contrastelor: pe de o parte avem multe haine şi produse de casă, pe de altă parte avem toate cele
Samsung a confirmat oficial calendarul actualizărilor la interfaţa One UI 8 bazată pe Android 16 până la final de octombrie 2025
Săptămâna aceasta am aflat că Samsung a dat startul actualizărilor la interfaţa One UI 8 bazată pe Android 16. Primele device-uri ce au primit / vor primi acest update sunt cele ce fac parte din seria Samsung Galaxy S25. Şi pentru că această actualizare este importantă pentru foarte mulţi cititori, aflaţi că filiala Samsung din
Deşi are una dintre cele mai bune infrastructuri de fibră optică din Europa, România generează cele mai mici venituri pentru companiile telecom (DIGI, Orange, Vodafone)
Nu cred că mai este o surpriză pentru nimeni faptul că România stă foarte bine când vorbim despre infrastructura de fibră optică. Într-un articol din iulie vă spuneam că ţara noastră se menţine foarte bine în topurile globale de internet fix. Conform celui mai racent raport Speedtest Global Index by Ookla, la jumătatea anului 2025
Lituania a deschis prima şcoală de drone, una care îi va învaţă pe copiii de peste 10 ani să piloteze, să asambleze şi să programeze drone
Cu un pericol uriaş la graniţă, Lituania încearcă să îşi pregătească populaţia pentru orice, inclusiv pentru războiul viitorului, unul ce se pare a fi cel al dronelor. Ministerul Apărării din Lituania a anunţat deschiderea primei şcoli de drone din această ţară, una care îi va învaţă pe copiii de peste 10 ani, dar şi pe
Dacia a lansat în România noua Dacia Duster Pick-Up (are un preţ de plecare de sub 26.000 de euro fără TVA)
Dacia surprinde plăcut fanii mărcii şi anunţă lansarea în România a noului model Dacia Duster Pick-Up, unul dezvoltat în parteneriat cu Romturingia. Dacia Duster Pick-Up este un vehicul versatil, adaptat pentru o utilizare mixtă: vehicul pentru transport persoane şi pentru transportul de materiale diverse. Noua maşină oferă o cabină dublă, cu 4 locuri pentru persoane,
Am folosit ca telefon personal un Huawei Pura 70 Ultra timp de peste un an și vă spun că este greu să renunți la un așa cameraphone… Am schimbat cu puțin timp în urmă telefonul de zi cu zi, fără a avea un motiv întemeiat să fac asta, mai nimic nu m-a dezamăgit sau măcar
Fără probleme şi întârzieri de această dată, Samsung dă drumul la actualizarea către interfaţa One UI 8 bazată pe Android 16
Samsung a introdus actualizarea către interfaţa One UI 7 bazată pe Android 15 undeva în luna aprilie a acestui an, nesperat de târziu pentru liderul pieţei globale de telefoane inteligente. Utilizatorii nu au fost mulţumiţi de această situaţie, tocmai de aceea producătorul sud-coreean nu îşi mai permitea să facă paşi greşiţi şi cu update-ul către
Două redenumiri importante la orizont: seria Xiaomi 16 se va numi Xiaomi 17, iar procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 va fi cunoscut drept Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
Personal îmi plac companiile care au continuitate în denumiri, astfel că nu trebuie să te actualizezi periodic, ci doar să înţelegi strategia (Samsung are un mare plus la acest capitol, dacă înţelegi ce se vrea de la seriile A, S şi Z, ai cam înţeles ce să îţi cumperi, în funcţie de cât te ţine
2025 este anul recordurilor negative când vorbim de accidente ce au implicat trotinete electrice
Trotinetele electrice apar pe străzi precum ciupercile după ploaie, iar acest lucru se observă şi în rândul evenimentului rutiere provocate de acestea. În 2024 au fost înregistrate în România un total de 1320 de accidente ce au implicat trotinete electrice, unele care au dus din păcate la rănirea a 1353 de persoane şi la decesul
Primul weekend de precomenzi pentru noua serie iPhone 17 a stârnit mare interes printre fani, cu o excepţie: iPhone 17 Air (cel mai subţire smartphone Apple creat vreodată)
În urmă cu aproximativ o săptămână Apple a lansat noua serie de smartphone-uri iPhone 17. Aceasta este formată din patru noi modele: Le-am detaliat pe toate în articole separate, aş
Am văzut filmul Mountainhead, iar perspectiva sa este tulburătoare şi mai prezentă ca niciodată în contextul dezvoltării rapide a inteligenţei artificiale generative # Gadget.ro
Bine aţi revenit la un nou articol din categoria „am văzut”, secţiune în care îmi exprim o părere personală despre un film, documentar sau serial, opinie pe baza căreia vă aştept să discutăm în zona de comentarii. Aseară am văzut Mountainhead şi nu pentru că m-ar fi atras din trailer cu ceva, ci pentru că […] The post Am văzut filmul Mountainhead, iar perspectiva sa este tulburătoare şi mai prezentă ca niciodată în contextul dezvoltării rapide a inteligenţei artificiale generative appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Vă puteţi abona la serviciul de streaming video Disney+ cu 20 lei reducere / lună în primele 3 luni (preţurile pleacă de la 9.99 lei / lună) # Gadget.ro
Disney+ este prezent în România din vara anului 2022 şi deşi are o librărie de filme interesante, este şi unul dintre cele mai scumpe servicii de streaming video din ţara noastră. Cei ce doresc să se aboneze la Disney+ în România pot alege dintre următoarele abonamente: Dacă nu aţi testat niciodată Disney+ sau sunteţi curioşi […] The post Vă puteţi abona la serviciul de streaming video Disney+ cu 20 lei reducere / lună în primele 3 luni (preţurile pleacă de la 9.99 lei / lună) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
O ţară europeană se plânge că produce prea multă electricitate şi că industria şi maşinile electrice nu au ţinut pasul cu dezvoltarea infrastructurii (surplusul anual este cam cât consumul României) # Gadget.ro
Mai toate ţările europene caută soluţii rapide de creştere a producţiei interne de electricitate, însă, în mod curios, există şi o naţiune care a dezvoltat pe repede înainte capacitate de producţie, iar marii consumatori se lasă încă aşteptaţi. Sistemul energetic din Suedia are o problemă atipică şi anume un surplus foarte mare de electricitate. Ţara […] The post O ţară europeană se plânge că produce prea multă electricitate şi că industria şi maşinile electrice nu au ţinut pasul cu dezvoltarea infrastructurii (surplusul anual este cam cât consumul României) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Producătorul chinez BOE a lansat un nou ecran ADS Pro, un IPS LCD cu cifre impresionante pe care îl vom vedea în curând pe smartphone-uri de sub 150 de dolari # Gadget.ro
BOE Technology Group este unul dintre ce mai mari producători de display-uri din lume. Acesta furnizează ecrane LCD, OLED şi flexibile (aka pliabile), cât şi diverse alte soluţii pentru industrii precum cea a producătorilor de automobile sau cea a producătorilor de dispozitive medicale. Foarte multe smartphone-uri disponibile azi în România folosesc ecrane BOE, în special […] The post Producătorul chinez BOE a lansat un nou ecran ADS Pro, un IPS LCD cu cifre impresionante pe care îl vom vedea în curând pe smartphone-uri de sub 150 de dolari appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Utilizatorii români de Samsung îşi pot bloca complet smartphone-ul dacă se grăbesc să instaleze o versiune falsă de One UI 8 Beta promovată în mediul online # Gadget.ro
Se pare că o nouă escrocherie a luat amploare în ultimele zile, iar aceasta vizează utilizatorii de Samsung ce se grăbesc şi îşi doresc cu ardoare să testeze noua interfaţă One UI 8 Beta. Spun că se grăbesc deoarece în acest moment programul beta oficial către această versiune software NU este disponibil în România, deci […] The post Utilizatorii români de Samsung îşi pot bloca complet smartphone-ul dacă se grăbesc să instaleze o versiune falsă de One UI 8 Beta promovată în mediul online appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Sunt utilizator de monitor portabil, atunci când plec la un eveniment tech din afara țării și am nevoie să redactez mai multe articole. Pur și simplu, îți crește productivitatea. Îl conectez la laptop și-l folosesc în mod portrait. Bineînțeles, îl poți conecta și la un smartphone, mai ales dacă ai un software precum DeX de […] The post Monitor portabil ASUS MB166CR – review appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Oferta zilei: televizor cu tehnologie Mini LED TCL 50C69K cu rezoluţie 4K HDR, diagonală de 126 cm, gama 2025, la 1540 lei* (în acest preţ este inclus şi un voucher) # Gadget.ro
Dacă sunteţi în căutarea unui nou televizor smart pentru dormitor sau chiar pentru sufragerie, vin în atenţia voastră cu o ofertă foarte bună. Până pe 15 septembrie inclusiv vă puteţi achiziţiona televizorul cu tehnologie Mini LED TCL 50C69K la super preţul de 2040 lei (transportul este inclus până la uşa casei). Pentru a beneficia de […] The post Oferta zilei: televizor cu tehnologie Mini LED TCL 50C69K cu rezoluţie 4K HDR, diagonală de 126 cm, gama 2025, la 1540 lei* (în acest preţ este inclus şi un voucher) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Sony Xperia 10 VII – detalii oficiale, imagini şi preţ pentru al doilea smartphone Sony lansat în 2025 # Gadget.ro
Săptămâna aceasta am scris un articol de prezentare pe surse pentru Sony Xperia 10 VII, la momentul respectiv neavând încă informaţii referitoare la evenimentul de lansare (am menţionat totuşi că acesta nu are cum să fie foarte îndepărtat şi am avut dreptate). Producătorul japonez a anunţat oficial noul Sony Xperia 10 VII, un smartphone mid-range […] The post Sony Xperia 10 VII – detalii oficiale, imagini şi preţ pentru al doilea smartphone Sony lansat în 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Vodafone scumpeşte extraopţiunea MAXPAK ce oferă acces la HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2 şi platforma HBO Max (preţul este dublu comparativ cu Orange şi DIGI) # Gadget.ro
Vodafone a scumpit recent extraopţiunea MAXPAK, cea care oferă acces abonaţilor la posturile de televiziune HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2 şi la platforma de streaming video HBO Max. Noul preţ este de 6 euro / lună, adică aproximativ 31.02 lei la cursul de schimb practicat azi pe site-ul vodafone.ro de 5.1712 lei […] The post Vodafone scumpeşte extraopţiunea MAXPAK ce oferă acces la HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2 şi platforma HBO Max (preţul este dublu comparativ cu Orange şi DIGI) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
DIGI vrea să se listeze la Bursa de Valori din Madrid, iar investitorii sunt foarte încrezători în această idee (la Bucureşti acţiunile DIGI au ajuns la un maxim istoric) # Gadget.ro
Operatorul de telecomunicaţii român DIGI îşi continuă evoluţia admirabilă din ultimii ani, iar acum pregăteşte o nouă lovitură pe o piaţă în care creşte într-un ritm galopant. Conform presei spaniole, DIGI vrea să se listeze la Bursa de Valori din Madrid şi a angajat banca de investiţii Rothschild pentru a evalua o posibilă listare pe […] The post DIGI vrea să se listeze la Bursa de Valori din Madrid, iar investitorii sunt foarte încrezători în această idee (la Bucureşti acţiunile DIGI au ajuns la un maxim istoric) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Samsung „nu riscă” şi va aduce tot încărcare la 25W şi 45W pe toată seria flagship Samsung Galaxy S26 # Gadget.ro
Samsung urmează a implementa o schimbare importantă pentru viitoarea serie flagship Samsung Galaxy S26, iar aici mă refer în special la device-urile ce vor forma noua gamă premium: S-ar părea că versiunea Pro va fi un mix între varintele Basic şi Plus de acum, în timp ce varianta Edge va fi opţiunea fotomodel, cea cu […] The post Samsung „nu riscă” şi va aduce tot încărcare la 25W şi 45W pe toată seria flagship Samsung Galaxy S26 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
După ce am prezentat ce au adus la IFA Berlin 2025 cei de la Roborock cu ocazia împlinirii a 11 ani de activitate, revin cu o prezentare a unui produs de la același producător. Este vorba despre un aspirator robot cu stație de golire automată a murdăriei, mai precis modelul Roborock Q10 PF+. Am postat […] The post Robot de aspirare Roborock Q10 PF+ – prezentare + review video appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
eMAG se pregătește să deschidă precomenzile pentru cele mai noi iPhone-uri din cursul zilei de astăzi, de la 15.00. Prevăd că lotul inițial se va epuiza aproape instant. În 2024 am avut o precomandă de iPhone 16 Pro Max la eMAG pe care am anulat-o după aproape 2 luni, pur și simplu, nu aveam niciun […] The post iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone Air și iPhone 17 la precomandă prin eMAG appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Cât costă smartwatch-urile Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 și căștile AirPods Pro 3 la precomandă prin eMAG # Gadget.ro
eMAG a deschis precomenzile pentru smartwatch-urile Apple în ediție 2025, dar și pentru căștile AirPods Pro 3. În momentul de față observ că absolut toate sunt listate cu mențiunea Stoc epuizat. Adevărul este că precomenzile s-au deschis de ieri, iar astăzi de la 15.00 urmează și iPhone-urile, iar primul lot cred că va fi epuizat […] The post Cât costă smartwatch-urile Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3 și căștile AirPods Pro 3 la precomandă prin eMAG appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
CEO-ul Warner Bros. Discovery susţine că platforma de streaming video HBO Max practică preţuri cam mici, iar acest lucru trebuie să se schimbe # Gadget.ro
David Zaslav, CEO-ul Warner Bros. Discovery, a participat recent la o conferinţă în San Francisco, iar în cadrul acesteia a evidenţiat că rezultatele platformei de streaming video HBO Max nu sunt mulţumitoare. HBO Max trebuie să genereze mai multe venituri, iar acest lucru se va întâmpla în perioada următoare prin două mari metode: CEO-ul Warner […] The post CEO-ul Warner Bros. Discovery susţine că platforma de streaming video HBO Max practică preţuri cam mici, iar acest lucru trebuie să se schimbe appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Xiaomi urmează a lansa în această toamnă seria flagship Xiaomi 16, una formată (cel mai probabil) din trei modele: Xiaomi 16, 16 Pro şi 16 Pro Max. Generaţia anterioară a fost anunţată în China la final de octombrie, aşa că ne aşteptăm ca şi anul acesta să vedem o prezentare similară (deşi există voci care […] The post Xiaomi 16 – specificaţii hardware detaliate pentru viitorul flagship appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Viitoarele procesoare flagship Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 şi MediaTek Dimensity 9500 vor dinamita punctajul din AnTuTu # Gadget.ro
La începutul fiecărei luni prezentăm un articol devenit deja clasic pe gadget.ro, cel în care anunţăm lista celor mai puternice 10 smartphone-uri conform punctajelor AnTuTu. Conform celui mai recent clasament, cel aferent lunii august, cel mai puternic smartphone disponibil pe piaţă la ora actuală în lumea Android este ZTE RedMagic 10S Pro+. Acesta este lider […] The post Viitoarele procesoare flagship Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 şi MediaTek Dimensity 9500 vor dinamita punctajul din AnTuTu appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
IFA Berlin 2025 – TCL a prezentat o gamă largă de produse cu tehnologie avansată, de la televizoare QD-Mini LED gigant la electrocasnice inteligente # Gadget.ro
TCL a venit în forță la IFA Berlin 2025, ocupând un spațiu expozițional de peste 2.500 de metri pătrați, atțt i-au fost necesari pentru a-și prezenta ecosistemul complet de tehnologie. Prezența masivă a companiei subliniază o perioadă de creștere solidă, în special pe piața europeană. Conform datelor prezentate, TCL își menține poziția de lider mondial […] The post IFA Berlin 2025 – TCL a prezentat o gamă largă de produse cu tehnologie avansată, de la televizoare QD-Mini LED gigant la electrocasnice inteligente appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Hai la film în weekend! Un mare lanţ de cinematografe anunţă în perioada 13 – 14 septembrie un preţ unic de 11 lei la orice film şi în orice format # Gadget.ro
Ştiu că vă plac filmele, mi-aţi confirmat-o de multe ori prin numărul mare de vizualizări aferent categoriei „am văzut”, aşa că sunt sigur că veţi aprecia acest articol. Un mare lanţ de cinematografe anunţă în perioada 13 – 14 septembrie un preţ unic de 11 lei la orice film şi în orice format. Indiferent că […] The post Hai la film în weekend! Un mare lanţ de cinematografe anunţă în perioada 13 – 14 septembrie un preţ unic de 11 lei la orice film şi în orice format appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max – reîntoarcerea la aluminiu, design nou în partea spate și tele de 48 Megapixeli # Gadget.ro
Apple și-a propus prin iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max să joace puțin diferit față de seriile anterioare, iar aici m-aș referi în special la partea spate cea primit un design ușor distinct. Nu doar culorile fac diferența de la o generație la alta, cumva acum cunoști dacă te uiți din spate. Mi […] The post iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max – reîntoarcerea la aluminiu, design nou în partea spate și tele de 48 Megapixeli appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
iPhone Air sau cum arată un smartphone cu 5.6 mm în talie, baterie de 3149 mAh și un singur senzor la camera principală # Gadget.ro
iPhone Air deschide cumva o nișă nouă în portofoliul Apple – smartphone-urile cu design slim. Atinge 5.6 mm și concurează cu Samsung Galaxy S25 Edge ce se oprește la 5.8 mm. 2025 este anul ce va rămâne în istoria smartphone-urilor drept momentul în care Apple și Samsung au redeschis sarabanda smartphone-urilor silfide sau diafane sau […] The post iPhone Air sau cum arată un smartphone cu 5.6 mm în talie, baterie de 3149 mAh și un singur senzor la camera principală appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Oppo A6 Pro – detalii oficiale pentru un smartphone mid-range cu ecran AMOLED cu rată de refresh la 120Hz şi baterie de 7000 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 80W # Gadget.ro
Smartphone-urile cu baterii generoase încep să devină o normalitate şi dacă în urmă cu câteva luni ne miram când vedeam acumulatori de peste 6000 mAh, acum abia dacă mai clipim la baterii de 7000 mAh. Oppo A6 Pro este cel mai nou telefon al producătorului chinez, un mid-range care se evidenţiază în primul rând prin […] The post Oppo A6 Pro – detalii oficiale pentru un smartphone mid-range cu ecran AMOLED cu rată de refresh la 120Hz şi baterie de 7000 mAh cu încărcare rapidă pe fir la 80W appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Dacă eşti abonat DIGI pe televiziune, poţi activa HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2 şi platforma de streaming video HBO Max cu doar 7.63 lei / lună timp de 4 luni # Gadget.ro
Dacă eşti client DIGI pe televiziune şi vrei să ai acces la platforma de streaming video HBO Max la un cost foarte bun, află că operatorul a lansat o campanie promoţională la extraopţiunea MAXPAK (include posturile tv HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2, iar în acelaşi timp oferă acces gratuit şi la HBO […] The post Dacă eşti abonat DIGI pe televiziune, poţi activa HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax, Cinemax 2 şi platforma de streaming video HBO Max cu doar 7.63 lei / lună timp de 4 luni appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Promovate puternic de Tesla, mânerele ascunse în uşile maşinilor ar putea deveni istorie (cel puţin în rândul producătorilor chinezi) # Gadget.ro
Tesla este încă un nume important în rândul producătorilor auto şi foarte probabil va rămâne mulţi ani de acum înainte cu acest statut. Compania americană a promovat multe schimbări în piaţă, printre cele mai apreciate de clienţi fiind mânerele ascunse în uşile maşinilor. Acest detaliu tehnic şi estetic a prins imediat, astfel că producătorii chinezi […] The post Promovate puternic de Tesla, mânerele ascunse în uşile maşinilor ar putea deveni istorie (cel puţin în rândul producătorilor chinezi) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Orange anunţă lansarea în România a unei noi companii specializată în securitate cibernetică. Aceasta se numeşte SCUT (Securitate Cibernetică Unificată în Telecomunicaţii) şi îşi doreşte să răspundă provocărilor generate de creșterea amenințărilor informatice asupra companiilor și infrastructurilor critice. SCUT este o entitate independentă cu acţionar majoritar Orange România, iar aceasta va furniza un serviciu de […] The post Orange lansează în România compania SCUT, specializată în securitate cibernetică appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
eMAG a scos la vânzare în Ungaria cel mai mare centru logistic din Europa Centrală şi de Est # Gadget.ro
În decembrie 2023 eMAG inaugura în Ungaria cel mai mare centru logistic din Europa Centrală şi de Est. Cu o suprafaţă de peste 100.000 de metri pătraţi şi o investiţie de aproximativ 100 de milioane de euro, uriaşul depozit din localitatea Dunaharaszti (lângă Budapesta) trebuia să deservească clienţii din Ungaria, Germania, Croaţia, Slovenia, Slovacia, Austria […] The post eMAG a scos la vânzare în Ungaria cel mai mare centru logistic din Europa Centrală şi de Est appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
iPhone 17 – display mai mare și rată de refresh la 120Hz, procesor Apple A19 și 256 GB stocare din echiparea de bază # Gadget.ro
Mi se pare haios că până și Apple a ajuns pe smartphone-urile sale să aducă 256 GB stocare, iar alte companii încă ies în față cu 128 GB stocare pe cele mai noi telefoane mobile din ofertă. Sunt câteva noutăți la iPhone 17 față de generația anterioară, iar aici m-aș referi nu neapărat la display-ul […] The post iPhone 17 – display mai mare și rată de refresh la 120Hz, procesor Apple A19 și 256 GB stocare din echiparea de bază appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
Apple Watch Series 11, Apple Watch SE3 și Apple Watch Ultra 3 sau cum arată ofensiva pe smartwatch-uri a companiei americane pe sfârșit de 2025 # Gadget.ro
Alături de căștile Apple AirPods Pro 3 au fost prezentate și cele mai noi smartwatch-uri, de la Apple Watch SE3 și până la vârful de gamă – Watch Ultra 3. Cele 3 smartwatch-uri pot fi achiziționate și în varianta cu conectivitate de date via 5G. Este un fel de premieră pentru ceasurile inteligente Apple, dar […] The post Apple Watch Series 11, Apple Watch SE3 și Apple Watch Ultra 3 sau cum arată ofensiva pe smartwatch-uri a companiei americane pe sfârșit de 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
