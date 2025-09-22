Garmin Venu 4 sau cum arată un smartwatch de fitness în ediție 2025, monitorizează tendințe de sănătate, schimbările stilului de viață și oferă antrenamente personalizate

20:00

Cu un pericol uriaş la graniţă, Lituania încearcă să îşi pregătească populaţia pentru orice, inclusiv pentru războiul viitorului, unul ce se pare a fi cel al dronelor. Ministerul Apărării din Lituania a anunţat deschiderea primei şcoli de drone din această ţară, una care îi va învaţă pe copiii de peste 10 ani, dar şi pe […] The post Lituania a deschis prima şcoală de drone, una care îi va învaţă pe copiii de peste 10 ani să piloteze, să asambleze şi să programeze drone appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.