Românii sunt asediaţi cu atacuri de tip phishing din toate părţile (aveţi mare grijă, discutaţi în cadrul familiilor voastre)
Gadget.ro, 27 septembrie 2025 13:50
Dragilor, acest articol nu este neapărat unul informativ aşa cum v-am obişnuit până acum, ci este unul de tip părere personală, unul pe care îl scriu cu multă empatie, deoarece ştiu ce se întâmplă în prezent în România şi vreau să ridic şi eu un semnal de alarmă. Vă pot confirma că ţara noastră este […]
• • •
Acum 10 minute
14:00
OLX Group cumpără cel mai mare site de anunţuri auto din Franţa pentru 1.1 miliarde de euro # Gadget.ro
OLX România face parte din OLX Group, un gigant deţinut de către Prosus, divizia internaţională a companiei sud-africane Naspers. Prosus mai este implicat în România în alte două nume uriaşe, eMAG şi PayU. OLX Group a parafat în această săptămână o nouă tranzacţie. Compania a anunţat achiziţia La Centrale, cel mai mare site de anunţuri […]
Acum 30 minute
13:50
Românii sunt asediaţi cu atacuri de tip phishing din toate părţile (aveţi mare grijă, discutaţi în cadrul familiilor voastre) # Gadget.ro
Dragilor, acest articol nu este neapărat unul informativ aşa cum v-am obişnuit până acum, ci este unul de tip părere personală, unul pe care îl scriu cu multă empatie, deoarece ştiu ce se întâmplă în prezent în România şi vreau să ridic şi eu un semnal de alarmă. Vă pot confirma că ţara noastră este […]
13:50
Google a lansat oficial în România abonamentul YouTube Premium Lite (promite mai puţine reclame şi cam atât) # Gadget.ro
Google a lansat în luna martie a acestui an abonamentul YouTube Premium Lite, unul care costă destul de mult şi nu oferă mai nimic în schimb. Conform informaţiilor oficiale publicate de compania americană, prin YouTube Premium Lite sunt scutite de reclame domenii precum jocuri, ştiri, modă, frumuseţe etc., însă categoriile care atrag grosul vizualizărilor (clipurile […]
Acum 24 ore
23:10
BYD vs Tesla în Uniunea Europeană – ce în 2024 părea o luptă între David şi Goliat, a ajuns în 2025 o luptă la baionetă # Gadget.ro
BYD şi Tesla sunt considerate a fi cele mai importante nume pe această piaţă relativ nouă a maşinilor electrice, cele două fiind un fel de reprezentanta estului şi cea a vestului. Ce este interesant este că aşa numita reprezentantă a vestului are probleme chiar într-o zonă considerată sigură până de curând, Uniunea Europeană. După implicare […]
22:30
Dacă în perioada imediat următoare veţi găsi prin ofertele retailerilor locali electrocasnice Dreo, aflaţi că acest brand nu este o marcă proprie a unui comerciant, ci un nume de sine stătător, unul ce aparţine de producătorul chinez Hesung Innovation. Acesta şi-a anunţat recent decizia de a-şi extinde prezenţa pe mai multe pieţe europene, inclusiv în […]
21:50
LG a lansat un televizor inteligent dedicat vârstnicilor (are o interfaţă simplă, telecomandă mare, funcţii de urgenţă etc.) # Gadget.ro
LG este unul dintre cei mai mari producători globali de televizoare inteligente, iar îmbătrânirea populaţiei din anumite ţări, inclusiv din Coreea de Sud, a motivat compania să lanseze un smart tv dedicate persoanelor mai în vârstă. LG a prezentat săptămâna aceasta televizorul LG Easy TV AI, unul gândit spre a le oferi seniorilor cât mai […]
21:40
Un cunoscut brand audio a lansat o pereche de căşti TWS ce au un preţ recomandat în Europa de 1200 euro (undeva la 6100 lei în România) # Gadget.ro
Am primit săptămâna aceasta un comunicat de presă pe care nu l-am băgat în seamă iniţial, însă nu ştiu cum s-a întamplat că am ajuns tot la el şi am zis să îi dau o şansă. Povestea spune că faimosul brand audio Bang & Olufsen a lansat o nouă pereche de căşti TWS denumită Beo […]
Ieri
10:20
Apple are o cotă importantă la nivel global pe piața de căști audio in-ear, iar noile AirPods Pro 3 îi vor ajuta să aibă un cuvânt de spus pe segmentul premium. Pe segmentul de căști TWS, Apple în 2024 a avut primul loc la nivel global cu o cotă situată între 17 – 23% în […]
00:20
Digi Mobil îşi îmbogăţeşte oferta de smartphone-uri cu trei noi modele (septembrie 2025) # Gadget.ro
Digi Mobil rămâne una dintre cele mai populare reţele telecom din România, una care într-un viitor nu foarte îndepărtat are şansa istorică de a deveni primul operator din ţara după numărul de clienţi (am detaliat aici). Digi Mobil şi-a îmbogăţit recent oferta de smartphone-uri cu trei noi modele astfel: Xiaomi 15T; Xiaomi 15T Pro; Samsung […]
00:10
Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max – detalii oficiale pentru două smartphone-uri flagship cu display secundar pe spate # Gadget.ro
Alături de Xiaomi 17, smartphone pe care l-am prezentat deja într-un articol separat, producătorul chinez a mai lansat alte două modele, Xiaomi 17 Pro şi 17 Pro Max. Acestea sunt similare la nivel estetic, doar din punct de vedere hardware existând diferenţe în favoarea variantei Max (ecran mai mare, baterie mai solidă etc.) Xiaomi 17 […]
25 septembrie 2025
23:20
Xiaomi 17 – display LTPO OLED de 6.3 inci, procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 şi baterie de 7000 mAh # Gadget.ro
Xiaomi a lansat în ultimele ore o nouă serie flagship, una formată din smartphone-uri gândite să intre prin alunecare la tot ce înseamnă gama iPhone 17. Noua serie se numeşte Xiaomi 17 şi este formată din trei modele: Xiaomi 17, 17 Pro şi 17 Pro Max (aţi prins deja ideea). În articolul de faţă îl […]
23:10
Piaţa auto de maşini noi din România se aglomerează şi asta nu datorită unor modele noi ale producătorilor consacraţi, ci din cauza invaziei de mărci chinezeşti. În ţara noastră avem cel puţin 10 branduri chinezeşti cu vânzări active, iar acestea vă sunt cunoscute deja: Baic, BYD, Chery, DFSK, Forthing, Geely, Jetour, Leapmotor, Lynk & Co […]
21:40
Uneori este greu să găsești un titlu potrivit pentru un articol în care știi de la bun început ce vrei să transmiți. Trebuie să fii succint, dar să cuprinzi esența, iar în acest caz mi s-a părut mai greu de realizat asta. În fine, explic aici care este de fapt mesajul. Apare un moment în […]
21:30
Ca în fiecare sfârșit de vară, respectiv început de toamnă, elevii și studenții, dar inclusiv părinții acestora, încep pregătirile pentru un nou an de studii. Pe lângă înnoirea garderobei și achiziția tuturor celor necesare activităților școlare și universitare, anumiți elevi (în special cei de liceu) și toți studenții au nevoie de PC-uri, iar unora le […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
Probleme la Stellantis, gigantul auto urmând a opri temporar producţia în 6 fabrici din Europa # Gadget.ro
După un 2023 de mare succes, an în care Stellantis a fost cel mai profitabil grup auto din lume, 2024 parcă a venit de nicăieri. Gigantul auto a vândut anul trecut doar 5.47 milioane de maşini, în scădere cu 14.4% vs 2023. În cifre exacte vorbim de un minus în vânzări de peste 800.000 unităţi […]
22:30
Logitech a lansat în România tastatura Signature Slim Solar+ K980, o soluție wireless care se încarcă cu orice tip de lumină (naturală sau artificială) # Gadget.ro
Logitech a anunţat lansarea în România a tastaturii Signature Slim Solar+ K980, o soluţie wireless alimentată de orice sursă de lumină, naturală sau artificială. Construită cu tehnologia Logi LightCharge și concepută pentru stilul de viață modern, această tastatură oferă un layout complet, o experiență de tastare similară celei de pe laptop și opțiuni inteligente de […]
22:00
Azi am fost pentru prima dată „victima” roamingului involuntar, iar Orange m-a taxat automat cu 3.05 euro deşi am fost în România tot timpul # Gadget.ro
În timp am scris pe site mai multe articole legate de roamingul involuntar, ultimele două fiind chiar recente (2024 şi 2025). Vă spuneam în acele articole că indiferent că staţionaţi sau sunteţi doar în trecere, aveţi mare grijă la roamingul involuntar în zonele de graniţă. Trebuie să ştiţi că există riscul de a utiliza involuntar […]
21:40
eMAG a confirmat oficial când va organiza evenimentul de shopping al anului, Black Friday 2025 # Gadget.ro
Gataaa, ne apropiem de acel moment din an în care toată lumea "se zombifică" şi cumpără şi cu click stânga şi cu click dreapta orice, doar că este la ofertă de Blaaaaacckkk Friiiiidaaaayyy. Şi cum singurul Black Friday care chiar respectă oarecum ideea originală este cel organizat de eMAG, haideţi să vedem când va trebui […]
23 septembrie 2025
16:30
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista Kaufland valabilă în perioada 24.09 – 30.09.2025 este una destul de diversificată, cei interesaţi putând descoperi produse Parkside, haine, elemente decorative de toamnă, dispozitive pentru sănătate, device-uri pentru bucătărie, […]
16:10
Începând cu 27 octombrie, clienţii de cartele prepay Telekom România Mobile vor fi migraţi în reţeaua Digi Mobil # Gadget.ro
Într-un articol anterior vă spuneam că la finalul săptămânii trecute au fost semnate documentele legale aferente achiziţiei Telekom România Mobile Communications de către Vodafone şi DIGI. Tot în acel articol vă transmiteam că DIGI va prelua toţi clienţii prepaid, transfer care se va realiza mai devreme decât am estimat iniţial. Se pare că clienţii de […]
15:40
Deşi rămâne cea mai bine vândută maşină în Europa, Dacia Sandero reduce turaţiile în aşteptarea noului facelift # Gadget.ro
2024 a fost cu adevărat un an istoric pentru Dacia Sandero, aceasta fiind cea mai bine vândută maşină din Europa cu un total de 270.111 unităţi (la foarte mare distanţă de locurile 2 şi 3, Renault Clio şi Volkswagen Golf, ambele cu puţin peste 216.000 unităţi comercializate). 2025 a continuat la fel de bine, Dacia […]
15:10
MediaTek Dimensity 9500 – detalii oficiale pentru unul dintre cele mai puternice procesoare mobile din lume # Gadget.ro
MediaTek a lansat în acest început de săptămână cel mai nou şi cel mai puternic procesor mobile al său, MediaTek Dimensity 9500. Acesta va fi văzut la treabă pe cele mai cunoscute flagship-uri la nivel global şi va lupta de la egal la egal cu un alt procesor de top, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen […]
14:50
BYD are în portofoliu un brand exclusivist denumit Yangwang. Acesta a fost anunţat în 2023 ca fiind un concurent al mărcilor de lux, cu o abordare orientată spre inovaţie tehnologică şi sustenabilitate. Yangwang are deja câteva tehnologii interesante: Yangwang a lansat recent hypercar-ul Yangwang U9, o maşină extrem de rapidă ce va fi produsă într-un […]
14:10
Ce câştigă Vodafone şi DIGI din tranzacţia de 70 de milioane euro ce lasă piaţa locală de telefonie în doar 3 mari jucători? # Gadget.ro
Lucrurile evoluează firesc în definitivarea achiziţiei Telekom România Mobile Communications de către Vodafone şi DIGI, iar la finalul săptămânii trecute au fost semnate documentele legale aferente acestei tranzacţii. Aşa cum ştiam deja, Vodafone şi DIGI vor plăti 70 de milioane de euro pentru operatorul magenta, sumele şi câştigurile urmând a fi împărţite astfel: Vodafone; DIGI; […]
22 septembrie 2025
22:30
Am vizitat fabrica BMW Debrecen, Ungaria – prima BMW iFACTORY construită de la zero unde nu se folosesc combustibili fosili, ci AI, realitatea augmentată, tehnologia Digital Twin și multe altele # Gadget.ro
Deschiderea oficială a uzinei BMW Debrecen, Ungaria, marchează un moment definitoriu nu doar pentru compania bavareză, ci și pentru industria auto europeană, din partea mea. Am avut ocazia să vizitez această fabrică înainte de începerea producției de serie, iar experiența a fost una care mi-a schimbat complet perspectiva asupra modului în care se construiește un […]
20:00
De mai bine de un deceniu, gama Moto G este cea în care an de an sunt lansate smartphone-urile accesibile Motorola, adică cele în care raportul preț / specificații este cel mai important, fără ca asta să însemne compromisuri majore în ceea ce privește calitatea și experiența de utilizare. Ca să înțelegem mai bine cum […]
19:00
În urmă cu fix trei luni vă aduceam un review detaliat pentru placa video XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT Gaming Edition, iar acum revin cu un alt material similar. Este vorba desigur despre un alt GPU, chiar o altă implementare, de data asta asta de la SAPPHIRE. Fără să mai încărcăm textul cu fel […]
10:30
Huawei și GAC au prezentat un alt brand auto – Qijing sau cât de implicat este Huawei în boom-ul auto din China # Gadget.ro
Qijing se traduce mot à mot drept Tărâmul Iluminat. Discutăm despre una dintre cele mai recente colaborări dintre Huawei și GAC. Am scris acest articol pentru că altceva mi se pare interesant și anume implicarea considerabilă pe care Huawei o are în domeniul auto, iar aici nu discut strict despre partea software, ci despe tren […]
10:00
Am ales câteva produse din oferta LIDL ce a devenit activă din această dimineață la nivel național. Sunt multe dispozitive concepute să ajute pe partea de auto, asta și că tot se apropie trecerea de la anvelopele de vară spre cele de iarnă. Catalogul complet îl găsiți aici. 1. Aspirator cu spălare Parkside Are o rată […]
09:20
Garmin Venu 4 sau cum arată un smartwatch de fitness în ediție 2025, monitorizează tendințe de sănătate, schimbările stilului de viață și oferă antrenamente personalizate # Gadget.ro
Garmin are mai multe serii de smartwatch-uri, iar V
20 septembrie 2025
16:50
Nothing a lansat o pereche nouă de căști și trebuie spus că Nothing Ear (3) abordează segmentul premium dacă ne uităm și la prețul său. Care sunt noutățile la Nothing Ear 3? Sunt căști TWS (Truely Wireless Stereo) ce vin cu un design îmbunătățit. Au păstrat partea de transparență și la carcasă au adăugat aluminiu. […] The post Nothing Ear (3) – design îmbunătățit și funcție Super Mic appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15:40
DJI Mini 5 Pro sau cum arată cea mai bună dronă compactă în 2025 (senzor CMOS de 50 Megapixeli de 1 inci, detectare omnidirecțională cu LiDAR și pe timp de noapte, autonomie mai mare) # Gadget.ro
DJI mai că nu are rival pe piața de drone civile și nu numai. Nu văd niciun competitor care să vină în față cu produse atât de apreciate și spun asta din postura de utilizator al DJI Neo și de câteva săptămâni a DJI Flip. Cea mai mare noutate mi se pare a fi dată […] The post DJI Mini 5 Pro sau cum arată cea mai bună dronă compactă în 2025 (senzor CMOS de 50 Megapixeli de 1 inci, detectare omnidirecțională cu LiDAR și pe timp de noapte, autonomie mai mare) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
13:50
Cum se descurcă routerul Wi-Fi 7 Tenda TE6L Pro și cum poți profita de campania de Buy-Back Tenda pentru acest router și altele # Gadget.ro
Tenda desfășoară o campanie promoțională extrem de interesantă, una prin care poți face upgrade de la un router Wi-Fi vechi la unul Tenda dintre cele mai performante. Un fel de Rabla la routere, campania de Buy-Back Tenda se va încheia abia pe 31 octombrie 2025, așa că mai este suficient timp să profiți de reducerea […] The post Cum se descurcă routerul Wi-Fi 7 Tenda TE6L Pro și cum poți profita de campania de Buy-Back Tenda pentru acest router și altele appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
09:30
Succesul Xiaomi în piața de automobile electrice a impulsionat și alte companii tech chinezești să abordeze această nișă. Dreame Technology pregătește două branduri auto: Au prezentat primele detalii pentru un supercar electric ce ar putea fi lansat în anul 2027. Liniile de design nu lasă loc de interpretări, avem de-a face cu o clonă de […] The post Dreame a prezentat primele imagini pentru un supercar electric inspirat de…, Bugatti appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19 septembrie 2025
16:00
Huawei a lansat oficial noua serie Watch GT 6 – primele impresii pentru Watch GT 6 Pro + coduri exclusive de reducere de -400 lei, respectiv -250 lei # Gadget.ro
Devine cumva tradițional să primim din partea Huawei România coduri exclusive de reducere atunci când sunt lansate noi produse sau noi generații ale unor serii foarte apreciate, cum sunt ceasurile inteligente Watch GT. Da, cu ceva informații despre acestea vă voi ocupa puțin din timpul vostru, dar asta cu folos, sper eu. Huawei tocmai a […] The post Huawei a lansat oficial noua serie Watch GT 6 – primele impresii pentru Watch GT 6 Pro + coduri exclusive de reducere de -400 lei, respectiv -250 lei appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
18 septembrie 2025
23:00
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat oficial că pe 30 septembrie începe Programul Rabla 2025 în varianta cu cureaua strânsă. Noul format este dedicat strict persoanelor fizice, are un buget alocat de 200 milioane lei (dintre care 120 milioane pentru vehicule PHEV şi electrice), iar valoarea ecotichetelor este următoarea: Sesiunea de înscrieri va începe […] The post Programul Rabla 2025 în varianta cu cureaua strânsă începe pe 30 septembrie appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:40
Xiaomi Redmi 15C 5G a fost lansat oficial, inclusiv în România (iată care sunt preţurile practicate în ţara noastră) # Gadget.ro
Xiaomi a lansat un nou smartphone de buget, unul care aglomerează şi mai mult acest segment. Device-ul se numeşte Xiaomi Redmi 15C 5G şi este disponibil pe canal oficial şi în România. Şi dacă nu ştiţi încă ce să alegeţi, vă spun că în oferta Xiaomi din România aveţi următoarele opţiuni: Simplu, nu? Revenind la […] The post Xiaomi Redmi 15C 5G a fost lansat oficial, inclusiv în România (iată care sunt preţurile practicate în ţara noastră) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
22:30
Samsung Galaxy A17 4G – detalii oficiale pentru un nou smartphone accesibil cu 6 ani de suport software # Gadget.ro
Samsung a lansat un nou smartphone accesibil, un model 4G only de această dată. Acesta se numeşte Samsung Galaxy A17 4G şi va ajunge în foarte scurt timp şi în ofertele retailerilor din ţara noastră. Noul device este similar cu modelul Samsung Galaxy A17 5G anunţat la început de august, singura diferenţă notabilă între cele […] The post Samsung Galaxy A17 4G – detalii oficiale pentru un nou smartphone accesibil cu 6 ani de suport software appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:40
Am găsit o ofertă extrem de interesantă la un televizor mic de bucătărie sau dormitor, dar care are un preţ aproape de nerefuzat. În perioada 18 – 21 septembrie toată gama de televizoare TCL primeşte o reducere de 30% sub formă de cupon la Carrefour (atât online, cât şi în magazinele fizice). Voucherul va putea […] The post Ce spuneţi de un smart tv de 80 cm cu rezoluţie FullHD la 350 lei*? appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:10
Un deputat român propune un proiect de lege pentru limitarea accesului şoferilor începători la vehicule cu motoare puternice # Gadget.ro
Un deputat român vine cu o propunere cel puţin intrigantă, una care sunt destul de sigur că va împărţi ţara în două. Cezar-Mihail Drăgoescu, deputat de Dolj, propune un proiect de lege pentru limitarea accesului şoferilor începători la vehicule cu motoare puternice. Vorbim de o limitare pentru acei conducători auto cu mai puţin de 2 […] The post Un deputat român propune un proiect de lege pentru limitarea accesului şoferilor începători la vehicule cu motoare puternice appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
10:30
Bose QuietComfort Ultra 2 – autonomie de până la 30 ore, ANC îmbunătățit și audio lossless pe USB Type-C # Gadget.ro
La început de septembrie, Bose a prezentat a doua generație a căștilor sale flagship pe partea de ANC – Bose QuietComfort Ultra 2. Au fost promoții bune la prima generație Bose QuietComfort Ultra, dar știam că pregătesc o ediție actualizată și nu le-am cumpărat. Spun asta din postura de utilizator al Bose QuietComfort 35 II […] The post Bose QuietComfort Ultra 2 – autonomie de până la 30 ore, ANC îmbunătățit și audio lossless pe USB Type-C appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
17 septembrie 2025
21:10
A mai trecut o săptămână, aşa că am ajuns din nou la clasica noastră rubrică legată de cele mai interesante 5 gadgets din catalogul Kaufland. Revista Kaufland valabilă în perioada 17.09 – 23.09.2025 este una a contrastelor: pe de o parte avem multe haine şi produse de casă, pe de altă parte avem toate cele […] The post 5 gadgets de la Kaufland (17.09 – 23.09.2025) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:50
Samsung a confirmat oficial calendarul actualizărilor la interfaţa One UI 8 bazată pe Android 16 până la final de octombrie 2025 # Gadget.ro
Săptămâna aceasta am aflat că Samsung a dat startul actualizărilor la interfaţa One UI 8 bazată pe Android 16. Primele device-uri ce au primit / vor primi acest update sunt cele ce fac parte din seria Samsung Galaxy S25. Şi pentru că această actualizare este importantă pentru foarte mulţi cititori, aflaţi că filiala Samsung din […] The post Samsung a confirmat oficial calendarul actualizărilor la interfaţa One UI 8 bazată pe Android 16 până la final de octombrie 2025 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:30
Deşi are una dintre cele mai bune infrastructuri de fibră optică din Europa, România generează cele mai mici venituri pentru companiile telecom (DIGI, Orange, Vodafone) # Gadget.ro
Nu cred că mai este o surpriză pentru nimeni faptul că România stă foarte bine când vorbim despre infrastructura de fibră optică. Într-un articol din iulie vă spuneam că ţara noastră se menţine foarte bine în topurile globale de internet fix. Conform celui mai racent raport Speedtest Global Index by Ookla, la jumătatea anului 2025 […] The post Deşi are una dintre cele mai bune infrastructuri de fibră optică din Europa, România generează cele mai mici venituri pentru companiile telecom (DIGI, Orange, Vodafone) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:00
Lituania a deschis prima şcoală de drone, una care îi va învaţă pe copiii de peste 10 ani să piloteze, să asambleze şi să programeze drone # Gadget.ro
Cu un pericol uriaş la graniţă, Lituania încearcă să îşi pregătească populaţia pentru orice, inclusiv pentru războiul viitorului, unul ce se pare a fi cel al dronelor. Ministerul Apărării din Lituania a anunţat deschiderea primei şcoli de drone din această ţară, una care îi va învaţă pe copiii de peste 10 ani, dar şi pe […] The post Lituania a deschis prima şcoală de drone, una care îi va învaţă pe copiii de peste 10 ani să piloteze, să asambleze şi să programeze drone appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
19:50
Dacia a lansat în România noua Dacia Duster Pick-Up (are un preţ de plecare de sub 26.000 de euro fără TVA) # Gadget.ro
Dacia surprinde plăcut fanii mărcii şi anunţă lansarea în România a noului model Dacia Duster Pick-Up, unul dezvoltat în parteneriat cu Romturingia. Dacia Duster Pick-Up este un vehicul versatil, adaptat pentru o utilizare mixtă: vehicul pentru transport persoane şi pentru transportul de materiale diverse. Noua maşină oferă o cabină dublă, cu 4 locuri pentru persoane, […] The post Dacia a lansat în România noua Dacia Duster Pick-Up (are un preţ de plecare de sub 26.000 de euro fără TVA) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
16 septembrie 2025
10:00
Am folosit ca telefon personal un Huawei Pura 70 Ultra timp de peste un an și vă spun că este greu să renunți la un așa cameraphone… Am schimbat cu puțin timp în urmă telefonul de zi cu zi, fără a avea un motiv întemeiat să fac asta, mai nimic nu m-a dezamăgit sau măcar […] The post Huawei Pura 80 Ultra – review (Cel mai mare senzor telephoto aici în acțiune) appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
15 septembrie 2025
21:20
Fără probleme şi întârzieri de această dată, Samsung dă drumul la actualizarea către interfaţa One UI 8 bazată pe Android 16 # Gadget.ro
Samsung a introdus actualizarea către interfaţa One UI 7 bazată pe Android 15 undeva în luna aprilie a acestui an, nesperat de târziu pentru liderul pieţei globale de telefoane inteligente. Utilizatorii nu au fost mulţumiţi de această situaţie, tocmai de aceea producătorul sud-coreean nu îşi mai permitea să facă paşi greşiţi şi cu update-ul către […] The post Fără probleme şi întârzieri de această dată, Samsung dă drumul la actualizarea către interfaţa One UI 8 bazată pe Android 16 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
21:00
Două redenumiri importante la orizont: seria Xiaomi 16 se va numi Xiaomi 17, iar procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 va fi cunoscut drept Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 # Gadget.ro
Personal îmi plac companiile care au continuitate în denumiri, astfel că nu trebuie să te actualizezi periodic, ci doar să înţelegi strategia (Samsung are un mare plus la acest capitol, dacă înţelegi ce se vrea de la seriile A, S şi Z, ai cam înţeles ce să îţi cumperi, în funcţie de cât te ţine […] The post Două redenumiri importante la orizont: seria Xiaomi 16 se va numi Xiaomi 17, iar procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 va fi cunoscut drept Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
20:40
2025 este anul recordurilor negative când vorbim de accidente ce au implicat trotinete electrice # Gadget.ro
Trotinetele electrice apar pe străzi precum ciupercile după ploaie, iar acest lucru se observă şi în rândul evenimentului rutiere provocate de acestea. În 2024 au fost înregistrate în România un total de 1320 de accidente ce au implicat trotinete electrice, unele care au dus din păcate la rănirea a 1353 de persoane şi la decesul […] The post 2025 este anul recordurilor negative când vorbim de accidente ce au implicat trotinete electrice appeared first on Gadget.ro - High-Tech Lifestyle.
