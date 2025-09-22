Eric, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express: “Când aţi bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit”
Antena Sport, 22 septembrie 2025 12:20
SuperFAZE revine în această noapte, după Asia Express, cu un invitat special: brazilianul Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, cu 66 de goluri! Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, Eric retrăiește emoțiile Cupei Mondiale și dezvăluie cum a trăit marile momente din fotbalul mondial. „Toată Brazilia credea că […]
Acum 10 minute
12:40
Laurenţiu Reghecampf a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la FCSB: “E grav, e îngrijorător” # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf a analizat situaţia de la FCSB, echipă care după primele 10 etape disputate în acest debut de sezon de Liga 1 a înregistrat cinci eşecuri, fiind pe locul 13, la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova şi la 10 lungimi de ultima poziţie care duce în play-off. "Acolo este un pic mai gravă […]
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
Sergio Busquets se retrage din fotbal. Carieră fabuloasă pentru fostul mijlocaș al Barcelonei # Antena Sport
Sergio Busquets se va retrage din fotbal toamna aceasta, la finalul sezonului din Major League Soccer. Potrivit lui Fabrizio Romano, el va face anunțul oficial în curând. Presa din Spania anunță că marele mijlocaș, ajuns la 37 de ani, vrea să facă anunțul prin intermediul unui videoclip special, așa cum s-a întâmplat și în vara […]
Acum 2 ore
11:40
“Nu mai pot să mă abțin” Marius Șumudică, “săgeți” către Costel Gâlcă: “Pun și eu o întrebare”. Mesaj și pentru contestatari # Antena Sport
Marius Șumudică, fostul antrenor al celor de la Rapid, a avut un discurs dur după ce formația din Giulești a pierdut meciul de pe teren propriu cu FC Hermannstadt. Echipa lui Costel Gâlcă a condus cu 1-0, dar sibienii au reușit să întoarcă rezultatul pe final de meci. Șumudică nu i-a menajat pe cei care […]
11:10
Marius Șumudică, avertisment pentru Alex Dobre: “Nu ar fi ajuns la națională dacă nu era Rapid”. Ce sfat i-a dat # Antena Sport
Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, l-a criticat pe Alex Dobre, după scandalul din Giulești de duminică seară. FC Hermannstadt s-a impus cu 2-1, iar Alex Dobre a fost înjurat de suporteri, atunci când s-a dus în peluză să discute cu aceștia. Șumudică i-a atras atenția lui Alex Dobre că nu ar trebui să […]
Acum 4 ore
10:40
Cine este Lisav Naif Eissat, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor # Antena Sport
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova (9 octombrie) şi Austria (12 octombrie, Antena 1 şi AntenaPLAY), iar selecţionerul a surprins cu convocarea lui Lisav Naif Eissat, fundaşul lui Maccabi Haifa. Fundaşul de 20 de ani cotat la 300.000 de euro a evoluat pentru Israel la echipele de U15, U18, […]
10:30
Ianis Hagi revine în lotul României! Jucătorul lui Alanyaspor, pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Ianis Hagi, jucător transferat recent la Alanyaspor, a revenit în vederile selecționerului Mircea Lucescu. Fiul lui Gică Hagi se află pe lista preliminară cu 22 de stranieri pentru meciurile cu Moldova și Austria, din luna octombrie. Partida cu Austria e pe 12 octombrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. […]
10:10
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului # Antena Sport
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Duelul cu echipa lui Ralf Rangnick se va disputa pe 12 octombrie, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, […]
09:40
Pep Guardiola, pus pe glume după Arsenal – Manchester City 1-1: “O dată la 10 ani, nu e rău” # Antena Sport
„O dată la zece ani, nu e rău", a glumit antrenorul Pep Guardiola, întrebat despre jocul ultra-defensiv prestat de Manchester City, duminică, împotriva formaţiei Arsenal (1-1) la Londra, în Premier League. Arsenal a dominat în mod scandalos Manchester City, a cărei posesie a mingii s-a limitat la 32,8%. Potrivit statisticianului Opta, acesta este cel mai […]
09:40
Cotele specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur 2025. Ousmane Dembele e marele favorit al bookmakerilor # Antena Sport
Luni de la ora 21:00 are loc gala decernării Balonului de Aur 2025, iar specialiştii şi-au ales deja favoriţii pentru câştigarea prestigiosului trofeu, ce va fi acordat la Theatre du Chatelet, din Paris Ceremonia de la Paris va fi prezentată de fostul internaţional olandez Ruud Gullit şi jurnalista Kate Scott. Juriul va fi format din […]
09:20
“Vă dau scris!” Ilie Dumitrescu, uluit de execuția sezonului din Liga 1: “Mi-am adus aminte de Alan Shearer” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Sergiu Buș, după ce atacantul de 32 de ani a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului în Rapid – FC Hermannstadt, scor 1-2. În minutul 78 al partidei din Giulești, Buș a preluat pe piept în interiorul careului, s-a desprins de […]
09:00
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur LIVE TEXT (21:00). Nominalizaţii, categoriile şi toate informaţiile despre gală # Antena Sport
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00. În sezonul trecut, trofeul i-a revenit lui Rodri, la masculin şi Aitanei Bonmati, la feminin. În acest an, marii favoriţi sunt Lamine Yamal şi […]
08:50
Echipa Lumii a câștigat Laver Cup 2025! Taylor Fritz a adus victoria în decisivul cu Alexander Zverev # Antena Sport
Echipa Restului Lumii a câştigat duminică pentru a treia oară competiţia masculină de tenis Laver Cup, învingând echipa Europei cu scorul de 15-9, graţie victoriei decisive a americanului Taylor Fritz în faţa germanului Alexander Zverev, informează AFP. Fritz, numărul 5 mondial, care a evoluat pe teren propriu la San Francisco, a fost marele artizan al […]
Acum 6 ore
08:40
Cristi Chivu vrea mai mult după Inter – Sassuolo 2-1: “Putem juca mai bine”. Ce așteaptă de la jucătorii săi # Antena Sport
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a fost mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa în meciul cu Sassuolo. Vicecampioana din Serie A s-a impus cu 2-1 și a obținut prima victorie după două înfrângeri consecutive pe plan intern, cu Udinese și Juventus. Încântat de faptul că a obținut cele trei puncte, în condițiile în care […]
08:20
Un fost atacant de la Rapid, avertisment dur pentru Alex Dobre: “Suporterul rapidist nu iartă niciodată” # Antena Sport
Alex Dobre, unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului în acest început de sezon, a avut un schimb dur de replici cu galeria din Giulești, la finalul meciului cu FC Hermannstadt. Formația din Sibiu s-a impus cu 2-1 în Giulești, iar echipa lui Costel Gâlcă a ratat șansa de a se apropia de liderul […]
08:10
Încheiam articolul de prezentare a pistei din Baku scriind că "sâmbătă e posibil ca rafalele de vânt să atingă 65 kilometri pe oră". Așa s-a și întâmplat: vântul și în general condițiile meteo au transformat sesiunea de calificări într-o partidă de poker. Influența acestor factori a fost cu atât mai pregnantă cu cât în ziua […]
Acum 12 ore
23:50
Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât” # Antena Sport
Cu toate că putea profita de eșecul suferit de Universitatea Craiova, Rapid a făcut și ea un pas greșit în campionat și a pierdut dramatic pe teren propriu în fața celor de la Hermannstadt. Giuleștenii au fost cei care au deschis scorul, prin Alex Dobre, însă oaspeții au avut capacitatea de a întoarce rezultatul, înscriind […]
23:50
Un moment șocant s-a petrecut după Rapid – Hermannstadt 1-2. Alex Dobre a fost înjurat teribil, secunde în șir, la finalul partidei. Un grup de fani ai celor de la Rapid s-au enervat la culme după înfrângerea cu Hermannstadt, din etapa a 10-a. Aceștia nu s-au controlat și i-au aruncat cuvinte grele lui Alex Dobre. […]
Acum 24 ore
23:40
Alex Dobre nu s-a abținut după 1-2 cu Hermannstadt. Mesaj dur pentru fani: “Ce facem, ne înjurăm? Nu e normal!” # Antena Sport
Alex Dobre a oferit prima reacție după Rapid – Hermannstadt 1-2. Jucătorul lui Costel Gâlcă a venit cu un mesaj direct pentru fanii echipei. Fanii celor de la Rapid au reacționat dur după înfrângerea cu Hermannstadt. Alex Dobre a dat însă de înțeles că un astfel de comportament nu este benefic pentru echipă, având în […]
23:30
Marius Măldărășanu a dezvăluit unde a fost plusul Hermannstadt-ului în Giulești. Cuvinte mari pentru Costel Gâlcă # Antena Sport
Rapid a suferit primul eșec din acest sezon. S-a întâmplat în fața propriilor suporteri, în cadrul etapei cu numărul 10 din Liga 1. Giuleștenii au fost învinși dramatic de către Hermannstadt, formația antrenată de Marius Măldărășanu. Gruparea alb-vișinie a ratat șansa de a profita de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova. Liderul a suferit și […]
22:40
Problema cu care se confruntă PSG, după reprogramarea derby-ului cu Olympique Marseille # Antena Sport
Liga franceză a anunţat, duminică, amânarea pentru luni a meciului din primul eşalon Olympique Marseille – PSG, din cauza vremii. Parizienii au însă o problemă, având în vedere că partida va avea loc în seara în care este programată la Paris ceremonia de decernare a Balonului de Aur. Meciul va avea loc cu începere de […]
22:00
Andrea Mandorlini trage un semnal de alarmă după remiza cu UTA: „Noi trebuie să o scoatem la liman” # Antena Sport
CFR Cluj nu a reușit să iasă din pasa proastă pe care o traversează. Ardelenii au scos doar un punct din confruntarea de pe teren propriu cu UTA, la capătul unui meci destul de dificil pentru băieții lui Andrea Mandorlini. Antrenorul clubului din Gruia a tras un semnal de alarmă după fluierul final și a […]
22:00
Neluțu Varga i-a decis viitorul lui Andrea Mandorlini. Patronul a făcut anunțul după CFR Cluj – UTA 1-1. CFR Cluj are parte de un start dezastruos de sezon. Echipa din Gruia nu s-a impus nici în partida din etapa a 10-a și se află acum pe locul 11 în campionat, cu 8 puncte. Neluțu Varga […]
21:10
Tricoul purtat de Marquinhos în finala Champions League, vândut la licitație! Suma pentru care a fost cumpărat # Antena Sport
Scos la licitaţie pe platforma MatchWornShirt (MWS), tricoul PSG purtat şi semnat de Marquinhos, de la ultimul act al UEFA Champions League, s-a vândut vineri cu peste 55.000 de euro. În cadrul unei licitaţii organizate pe platforma MatchWornShirt (MWS) – specializată în vânzarea tricourilor purtate de jucători – mai multe tricouri ale Paris Saint-Germain s-au […]
20:50
Adrian Mihalcea a răbufnit după 1-1 cu CFR Cluj: „Trebuie să facem pe dracu în patru și să câștigăm” # Antena Sport
În deplasare pe terenul celor de la CFR Cluj, UTA Arad a bifat a șasea remiză a sezonului în Liga 1. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a făcut un joc economicos în Gruia, dar a punctat prima, după pauză. Deși avuseseră un început de sezon entuziasmant, arădenii au pierdut teren și au strâns o serie […]
20:40
Manchester City a ratat șansa de a obține trei puncte pe terenul celor de la Arsenal, în cel mai tare meci al etapei cu numărul cinci din campionatul Angliei. „Cetățenii" au făcut un joc destul de modest în fața uneia dintre marile favorite la câștigarea titlului, iar reușita lui Erling Haaland nu a fost suficientă […]
20:40
Mario Camora sună adunarea la CFR Cluj, după 1-1 cu UTA: “Sunt prea multe meciuri fără victorie” # Antena Sport
Mario Camora a oferit prima reacție după CFR Cluj – UTA 1-1. Veteranul ardelenilor a sunat adunarea, după un nou rezultat modest al echipei din Gruia. CFR Cluj are parte de un start dezastruos de sezon. După egalul cu UTA, echipa lui Andrea Mandorlini se află pe locul 11 în campionat, cu 8 puncte obținute […]
20:10
Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA # Antena Sport
Kurt Zouma a bifat primele minute în tricoul CFR-ului. Fundașul francez, cotat la 10 milioane de euro, a debutat în Liga 1 în cadrul duelului cu UTA. Jucătorul a fost lăsat pe banca de rezerve de către Andrea Mandorlini, pentru duelul din etapa a 10-a. Tehnicianul de la CFR Cluj a decis să mizeze pe […]
20:00
20:00
19:10
Hansi Flick nu s-a abținut, după ce a aflat că Real Madrid va boicota și în acest an gala Balonului de Aur # Antena Sport
Antrenorul FC Barcelona, Hansi Flick, a confirmat că va fi prezent la ceremonia Balonului de Aur 2025 de luni, de la Paris, pentru a „arata respect câştigătorilor". Un răspuns cu tentă de ironie la boicotul Realului Madrid de anul trecut. Lamine Yamal, unul dintre favoriţii la Balonul de Aur, va fi şi el prezent. Anul […]
19:00
Paul Papp, la pământ după ce Petrolul a pierdut un nou meci în Liga 1: „Îmi vine să plâng” # Antena Sport
Rămasă fără antrenor după plecarea lui Liviu Ciobotariu, Petrolul a suferit un nou eșec în Liga 1, de această dată contra celor de la Unirea Slobozia. Gruparea ploieșteană a marcat un singur gol în ultimele patru etape. Paul Papp a vorbit la finalul partidei despre momentul prost pe care îl traversează echipa sa. În
18:40
Valentin Cojocaru a fost titular duminică în partida din etapa cu numărul 9 a campionatului polonez, dintre Pogon Szczecin și Lechia. Fostul portar al celor de la FCSB a încasat patru goluri, la capătul unui joc nebun. Pe lângă cele patru goluri primite, Cojocaru a avut nu mai puțin de șase intervenții salvatoare. reușind să […] The post Fostul portar al FCSB-ului, pe teren într-un duel cu 7 goluri în Polonia appeared first on Antena Sport.
18:20
Formaţia Unirea Slobozia a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Petrolul Ploieşti, într-un meci din etapa a zecea a Ligii 1. Singurul gol al partidei jucate la Clinceni a fost marcat de Afalna, în minutul 75. Unirea Slobozia a învins Petrolul, scor 1-0 După acest rezultat, Unirea Slobozia a urcat pe […] The post Unirea Slobozia – Petrolul 1-0. Ialomițenii au urcat pe loc de play-off appeared first on Antena Sport.
18:10
Când are loc tragerea la sorți a grupelor Cupei României. Cum arată cele trei urne valorice # Antena Sport
Casa Fotbalului va găzdui vineri, 26 septembrie, tragerea la sorți pentru grupele Cupei României. Evenimentul va fi organizat în sala ”Nicolae Dobrin”, iar în afara reprezentanților cluburilor care participă în competiție vor fi și trei invitați speciali. Prezenți alături de naționala României la Campionatul European din 2016, Ciprian Tătărușanu, Cristian Săpunaru și Gabriel Torje vor […] The post Când are loc tragerea la sorți a grupelor Cupei României. Cum arată cele trei urne valorice appeared first on Antena Sport.
18:00
Iosif Rotariu a venit cu un val de laude pentru un jucător din Liga 1. Fostul internațional a rămas impresionat de calitățile acestuia. Jucătorul remarcat de Rotariu este Ștefan Baiaram, care a avut parte de un început de sezon excelent la Universitatea Craiova. Acesta a marcat de 6 ori în 15 partide, în toate competițiile. […] The post Iosif Rotariu, dat pe spate de un jucător din Liga 1: “E cel mai în formă” appeared first on Antena Sport.
17:40
Record unic stabilit de Harry Kane în Bundesliga! Englezul, la un pas să-i calce pe urme lui Cristiano Ronaldo # Antena Sport
Harry Kane a fost din nou la cel mai înalt nivel pentru Bayern Munchen și a marcat de trei ori în partida câștigată de campioana Germaniei pe terenul celor de la Hoffenheim, scor 4-1. A fost a zecea triplă pentru atacantul englez al lui Vincent Kompany, care a mai stabilit un alt record impresionant în […] The post Record unic stabilit de Harry Kane în Bundesliga! Englezul, la un pas să-i calce pe urme lui Cristiano Ronaldo appeared first on Antena Sport.
17:00
Rapid – Hermannstadt LIVE TEXT (21:00). Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele probabile # Antena Sport
Meciul Rapid – Hermannstadt va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 21:00. Partida contează pentru etapa cu numărul 10 a sezonului de Liga 1. Înaintea acestui duel, Rapid se află pe locul 3 în Liga 1, cu 19 puncte, la 4 lungimi de liderul Universitatea Craiova, care are un meci în […] The post Rapid – Hermannstadt LIVE TEXT (21:00). Giuleștenii se pot apropia la 1 punct de lider. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
16:50
Virgil Ghiță, meci de coșmar! Românul, autogol în Dinamo Dresda – Hannover 2-2. A primit cea mai mică notă # Antena Sport
Virgil Ghiță a avut parte de un meci de coșmar în Bundesliga 2. Fundașul român și-a înscris în propria poartă, în Dinamo Dresda – Hannover 2-2. Ghiță a fost titularizat de antrenorul lui Hannover, pentru partida din etapa a 6-a a sezonului de Bundesliga 2. Acesta a comis însă o gafă, în minutul 35 al […] The post Virgil Ghiță, meci de coșmar! Românul, autogol în Dinamo Dresda – Hannover 2-2. A primit cea mai mică notă appeared first on Antena Sport.
16:40
Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo” # Antena Sport
Chiar dacă a pierdut primul meci din acest sezon, pe terenul celor de la Oțelul Galați, Universitatea Craiova rămâne în continuare cea ma în formă echipă din actuala ediție de Liga 1. Oltenii au reușit mai multe transferuri care au confirmat în acest început de stagiune, iar calificarea în faza principală a UEFA Conference League […] The post Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo” appeared first on Antena Sport.
16:20
Atenție, FCSB! Go Ahead Eagles, la turație maximă înaintea meciului din Europa League # Antena Sport
FCSB își va începe parcursul din faza principală a UEFA Europa League în Olanda, contra celor de la Go Ahead Eagles. Formația din Eredivisie, cu un lot evaluat la aproximativ 30 de milioane de euro, a obținut un rezultat excelent înaintea confruntării de joi. Gruparea pregătită de Melvin Boel a ajuns la două succese consecutive […] The post Atenție, FCSB! Go Ahead Eagles, la turație maximă înaintea meciului din Europa League appeared first on Antena Sport.
16:00
Derby-ul dintre Olympique Marseille și PSG, anulat! Motivul deciziei + ziua în care s-ar putea juca # Antena Sport
Le Classique, așa cum este cunoscut duelul dintre Olympique Marseille și Paris Saint-Germain, trebuia să se dispute astăzi în etapa a 5-a din Franța, însă meciul a fost amânat. Motivul este legat de condițiile meteo anunțate pe Stade Velodrome, iar presa din Franța a aflat deja când ar putea să se joace până la urmă […] The post Derby-ul dintre Olympique Marseille și PSG, anulat! Motivul deciziei + ziua în care s-ar putea juca appeared first on Antena Sport.
16:00
Max Verstappen, prima reacție după triumful din Azerbaidjan. Capitolul la care l-a egalat pe Lewis Hamilton # Antena Sport
Max Verstappen a oferit prima reacție după ce a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului. Pilotul olandez s-a declarat extrem de bucuros după cursa de la Baku, care a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. Podiumul a fost completat de George Russell și de Carlos Sainz. Din pole-position a plecat tot […] The post Max Verstappen, prima reacție după triumful din Azerbaidjan. Capitolul la care l-a egalat pe Lewis Hamilton appeared first on Antena Sport.
15:40
Inter Milano – Sassuolo (LIVE TEXT, 21:45). Cristi Chivu luptă să iasă din pasa slabă din Serie A # Antena Sport
Inter Milano revine în acțiune în Serie A, după ce în mijlocul săptămânii a fost angrenată în Champions League, unde a învins-o pe Ajax în prima etapă. În fața “nerazzurrilor” stă Sassuolo, o nou-promovată care le-a pus probleme în sezonul în care au retrogradat în Serie B. Duelul dintre Inter și Sassuolo va avea loc […] The post Inter Milano – Sassuolo (LIVE TEXT, 21:45). Cristi Chivu luptă să iasă din pasa slabă din Serie A appeared first on Antena Sport.
15:10
Iga Swiatek, numărul doi mondial, a câştigat turneul WTA 500 de la Seul, dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari, în finala căreia a învins-o duminică cu 1-6, 7-6 (3), 7-5, pe rusoaica Ekaterina Alexandrova. Swiatek a câștigat 500 de puncte, însă rămâne la mare distanță de Aryna Sabalenka, liderul WTA. Poloneza are 8433 de […] The post Iga Swiatek a cucerit titlul de la Seul. Poloneza, la al treilea trofeu din 2025 appeared first on Antena Sport.
14:50
Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri pentru iarnă. Patronul a anunțat cine iese din schemă de la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a vorbit despre transferurile pe care vrea să le facă la FCSB în fereastra de mercato de iarnă. Patronul campioanei en-titre a anunțat cele două poziții pe care va mai căuta jucători, dar și fotbaliștii pe care nu se va mai baza atât de des. În cadrul aceleiași intervenții, finanțatorul a anunțat și […] The post Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri pentru iarnă. Patronul a anunțat cine iese din schemă de la FCSB appeared first on Antena Sport.
14:30
14:30
Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB # Antena Sport
Zeljko Kopic a susținut astăzi, 21 septembrie, conferința de presă premergătoare partidei dintre Dinamo și Farul din etapa a 10-a din Liga 1. Antrenorul croat a vorbit despre jucătorii pe care nu îi va avea la dispoziție, după care a prefațat pe scurt duelul contra echipei lui Ianis Zicu. Kopic a fost pus să comenteze […] The post Zeljko Kopic a anunțat absenții pentru Dinamo – Farul. Ce a spus croatul despre criza de la FCSB appeared first on Antena Sport.
13:40
Gigi Becali, avertisment pentru rivale după startul dezastruos din Liga 1: “Bam, să arate Domnul puterea lui” # Antena Sport
Gigi Becali a ținut să le transmită un semnal de alarmă rivalelor sale din Liga 1, în ciuda faptului că FCSB este pe locul 13, cu șapte puncte în zece etape. Patronul de la FCSB a invocat divinitatea când a vorbit atât despre ce i s-a întâmplat până acum echipei sale, dar și despre viitorul […] The post Gigi Becali, avertisment pentru rivale după startul dezastruos din Liga 1: “Bam, să arate Domnul puterea lui” appeared first on Antena Sport.
13:40
Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua” # Antena Sport
Gigi Becali e decis să schimbe radical echipa de start a FCSB-ului pentru primul meci din grupa de Europa League. Campioana se va duela cu Go Ahead Eagles joi, de la ora 19:45, în deplasare. După eșecul cu Botoșani din Liga 1, scor 1-3, Gigi Becali s-a hotărât să scoată mai mulți jucători din primul […] The post Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua” appeared first on Antena Sport.
