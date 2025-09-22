Eric, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express: “Când aţi bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit”

14:50

Gigi Becali a vorbit despre transferurile pe care vrea să le facă la FCSB în fereastra de mercato de iarnă. Patronul campioanei en-titre a anunțat cele două poziții pe care va mai căuta jucători, dar și fotbaliștii pe care nu se va mai baza atât de des. În cadrul aceleiași intervenții, finanțatorul a anunțat și […] The post Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri pentru iarnă. Patronul a anunțat cine iese din schemă de la FCSB appeared first on Antena Sport.