AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 septembrie

15:10

David Popovici nu se lasă. A avut un nou mesaj pentru autorităţi, în legătură cu starea bazinului de la complexul Lia Manoliu, acolo unde campionul mondial, european şi olimpic se antrenează iarna. “Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi. Din căte ştiu eu nu s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul de la Lia Manoliu, […] The post “Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi!” Marea supărare a lui David Popovici, după ce a devenit campion mondial, european şi olimpic appeared first on Antena Sport.