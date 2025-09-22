AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 septembrie
Antena Sport, 22 septembrie 2025 17:00
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 septembrie sunt pe as.ro, de la lista stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova şi Austria, la reacţiile după retragerea lui Alexandru Mitriţă. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 22 septembrie 1. Mitriţă s-a retras Alexandru Mitriţă s-a retras de […]
• • •
Acum 15 minute
17:10
Dorinel Munteanu a comentat retragerea de la echipa națională a lui Mitriță: „Mi se pare deplasată decizia” # Antena Sport
Alex Mitriță și-a anunțat luni retragerea de la naționala României, asta deși fusese inclus de selecționerul Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova și Austria. Decizia fotbalistului în vârstă de 30 de ani are legătură cu distanța mare dintre China și România, distanță pe care trebuie să o parcurgă pentru a […]
17:10
Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” # Antena Sport
Mircea Lucescu a reacționat după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională. Selecționerul a vorbit despre subiect și a spus că jucătorul și-ar putea regreta decizia. Alex Mitriță și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă pe 22 septembrie, printr-o scrisoare. În total, jucătorul a adunat 23 de meciuri „sub tricolor", în care a […]
Acum 30 minute
17:00
Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB! Peluza Nord ar putea să nu mai vină la meciuri # Antena Sport
Gheorghe Mustață a venit cu un ultimatum pentru jucătorii de la FCSB, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles. Liderul Peluzei Nord a dat de înțeles că suporterii ar putea să nu mai vină pe stadion, la următoarele duelului. Fanii campioanei au ajuns la capătul răbdării, după startul dezastruos de sezon. După 10 etape, FCSB a […]
17:00
“Yamal poate strica petrecerea PSG” Ce a scris Marca înaintea Galei Balonului de Aur! # Antena Sport
Marca a notat că "Lamine Yamal le poate strica petrecerea celor de la PSG", înaintea Galei Balonului de Aur 2025, care va avea loc de la ora 21:00 (n.r. ora României), la Teatrul Châtelet, din Paris, unde a avut loc şi ceremonia cu scandal de anul trecut. Ousmane Dembele este mare favorit să câştige trofeul […]
17:00
Acum o oră
16:40
Barcelona a câștigat la pas ultimul meci de campionat, scor 3-0 contra celor de la Getafe. Din păcate, Hansi Flick a primit o veste proastă, după ce unul dintre jucătorii săi a suferit o accidentare. Introdus pe teren în minutul 60 al jocului de duminică, Fermin Lopez a terminat partida cu probleme medicale, iar verdictul […]
16:30
Sorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională # Antena Sport
Sorin Cârțu a reacționat, după ce Alexandru Mitriță și-a anunțat retragerea de la echipa națională. Oficialul de la Universitatea Craiova știe care este motivul din spatele acestei decizii. În decursul zilei de 22 septembrie, Alexandru Mitriță a anunțat, prin intermediul unei scrisori, că nu va mai accepta nicio convocare la echipa națională a României. Mesajul […]
Acum 2 ore
16:20
Proiecţii surprinzătoare înaintea Galei Balonului de Aur! Yamal ar lua trofeul, Dembele, departe de podium! # Antena Sport
Fotbalistul spaniol al echipei FC Barcelona, Lamine Yamal, va fi desemnat câştigător al Balonului de Aur, luni seară, la Paris, conform unei statistici a observatorului de fotbal CIES (Centrul Internaţional de Studiu în Sport). În timp ce Kylian Mbappé ocupă locul al doilea, Ousmane Dembélé, deşi este considerat marele favorit, apare abia pe locul 7. […]
15:40
Gică Craioveanu a oferit prima reacție după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională a României. Fostul jucător al Universității Craiova a anunțat acest lucru la câteva ore după ce Mircea Lucescu a dezvăluit cei 22 de stranieri de pe lista preliminară pentru meciurile cu Moldova și Austria, din luna octombrie. Mitriță s-a […]
15:30
David Popovici a strâns o sumă uriaşă pentru viitorii campioni! “Sunt profund recunoscător” # Antena Sport
David Popovici a demonstrat din nou că este un mare campion şi în afara bazinului. Alături de Hope and Homes for Children, David a adunat o sumă uriaşă pentru viitorii campioni ai României. Cadourile primite de ziua în care a împlinit 21 de ani au fost transformate în burse pentru viitorii campioni. Pe 22 septembrie, […]
Acum 4 ore
15:10
“Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi!” Marea supărare a lui David Popovici, după ce a devenit campion mondial, european şi olimpic # Antena Sport
David Popovici nu se lasă. A avut un nou mesaj pentru autorităţi, în legătură cu starea bazinului de la complexul Lia Manoliu, acolo unde campionul mondial, european şi olimpic se antrenează iarna. "Tot cu dezamăgire mă găsiţi şi azi. Din căte ştiu eu nu s-au făcut demersuri în legătură cu bazinul de la Lia Manoliu, […]
15:10
Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională. Atacantul de 30 de ani de la Zhejiang FC a făcut anunţul printr-un mesaj oferit prin intermediul frf.ro. El se afla pe lista lărgită anunţată de Mircea Lucescu pentru dubla cu Moldova şi Austria. Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională "Fotbalistul care a bifat prezențe […]
14:40
Jose Mourinho este hotărât să facă treabă la Benfica și și-a anunțat deja șefii că vrea să facă un transfer răsunător în iarnă. Este vorba despre Karim Benzema, fostul Balon de Aur și fost atacant al celor de la Real Madrid. Francezul evoluează în prezent în Arabia Saudită, la Al Ittihad. Revenit la formația din […]
14:10
Grupul Sports Festival, echipa care organizează cel mai mare eveniment multi-sportiv din România, va prelua managementul imaginii Simonei Halep. Parteneriatul cu fostul lider mondial WTA a fost semnat la finalul săptămânii trecute, la Bucureşti Simona Halep a semnat un nou contract Sports Festival va gestiona de acum înainte parteneriatele strategice ale Simonei Halep, colaborările de […]
14:00
Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa # Antena Sport
Ion Alexandru Ţiriac, fiul miliardarului român Ion Ţiriac, a împlinit pe 22 septembrie 49 de ani, iar una dintre cele mai importante urări a venit de la iubita lui, Sorana Cîrstea. Sorana a postat pe Instagram câteva poze cu cei doi, iar Alexandru Ţiriac i-a mulţumit, alintând-o "sweety", care în traducerea în limba română înseamnă […]
13:50
Dragoș Nedelcu a semnat cu Steaua. După ce a evoluat deja într-un meci amical contra celor de la CS Tunari, fostul mijlocaș de la FCSB a devenit, oficial, noul jucător al Stelei. Cu un istoric important în privința accidentărilor, fotbalistul de 28 de ani crescut la Academia Hagi a trecut peste aceste probleme medicale, așa […]
13:40
Simona Halep a anunţat care este următoarea jucătoare din România care poate ajunge în topul tenisului mondial # Antena Sport
Simona Halep e singura jucătoare din România care a atins numărul unu mondial, postură în care s-a aflat pentru 64 de săptămâni. De la retragerea Simonei, Jaqueline Cristian a devenit prima rachetă a României. Sportiva de 27 de ani e acum pe locul 42, iar cea mai bună clasare a ei a fost săptămâna trecută, […]
13:30
Legia Varșovia, anunț despre viitorul lui Edi Iordănescu: “Nu e un secret că FRF e interesată” # Antena Sport
Edi Iordănescu a devenit vara aceasta antrenorul celor de la Legia Varșovia, la aproape un an de la despărțirea de echipa națională. Ultimele rezultate ale naționalei României alături de Mircea Lucescu au dus la multe discuții legate de înlocuirea selecționerului de 80 de ani. Printre numele vehiculate s-a numărat și cel al lui Edi Iordănescu. […]
Acum 6 ore
12:50
Mihai Rotaru a făcut lumină în cazul Rădoi – Baiaram! Mesaj categoric și pentru Marius Șumudică: “Să își vadă de treaba lui” # Antena Sport
Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a făcut lumină în legătură cu netitularizarea lui Ștefan Baiaram în meciul de la Galați, câștigat de Oțelul cu 1-0. Mirel Rădoi a fost criticat pentru decizia de a nu-l introduce încă din primul minut pe Baiaram și s-a vorbit inclusiv despre un conflict între jucător și […]
12:50
12:40
Laurenţiu Reghecampf a dat cărţile pe faţă despre situaţia de la FCSB: “E grav, e îngrijorător” # Antena Sport
Laurenţiu Reghecampf a analizat situaţia de la FCSB, echipă care după primele 10 etape disputate în acest debut de sezon de Liga 1 a înregistrat cinci eşecuri, fiind pe locul 13, la 16 puncte de liderul Universitatea Craiova şi la 10 lungimi de ultima poziţie care duce în play-off. "Acolo este un pic mai gravă […]
12:20
Eric, invitat la SuperFAZE, diseară, după Asia Express: “Când aţi bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit” # Antena Sport
SuperFAZE revine în această noapte, după Asia Express, cu un invitat special: brazilianul Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, cu 66 de goluri! Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, Eric retrăiește emoțiile Cupei Mondiale și dezvăluie cum a trăit marile momente din fotbalul mondial. „Toată Brazilia credea că […]
12:00
Sergio Busquets se retrage din fotbal. Carieră fabuloasă pentru fostul mijlocaș al Barcelonei # Antena Sport
Sergio Busquets se va retrage din fotbal toamna aceasta, la finalul sezonului din Major League Soccer. Potrivit lui Fabrizio Romano, el va face anunțul oficial în curând. Presa din Spania anunță că marele mijlocaș, ajuns la 37 de ani, vrea să facă anunțul prin intermediul unui videoclip special, așa cum s-a întâmplat și în vara […]
11:40
“Nu mai pot să mă abțin” Marius Șumudică, “săgeți” către Costel Gâlcă: “Pun și eu o întrebare”. Mesaj și pentru contestatari # Antena Sport
Marius Șumudică, fostul antrenor al celor de la Rapid, a avut un discurs dur după ce formația din Giulești a pierdut meciul de pe teren propriu cu FC Hermannstadt. Echipa lui Costel Gâlcă a condus cu 1-0, dar sibienii au reușit să întoarcă rezultatul pe final de meci. Șumudică nu i-a menajat pe cei care […]
Acum 8 ore
11:10
Marius Șumudică, avertisment pentru Alex Dobre: “Nu ar fi ajuns la națională dacă nu era Rapid”. Ce sfat i-a dat # Antena Sport
Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, l-a criticat pe Alex Dobre, după scandalul din Giulești de duminică seară. FC Hermannstadt s-a impus cu 2-1, iar Alex Dobre a fost înjurat de suporteri, atunci când s-a dus în peluză să discute cu aceștia. Șumudică i-a atras atenția lui Alex Dobre că nu ar trebui să […]
10:40
Cine este Lisav Naif Eissat, jucătorul convocat de Mircea Lucescu pe lista preliminară a stranierilor # Antena Sport
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova (9 octombrie) şi Austria (12 octombrie, Antena 1 şi AntenaPLAY), iar selecţionerul a surprins cu convocarea lui Lisav Naif Eissat, fundaşul lui Maccabi Haifa. Fundaşul de 20 de ani cotat la 300.000 de euro a evoluat pentru Israel la echipele de U15, U18, […]
10:30
Ianis Hagi revine în lotul României! Jucătorul lui Alanyaspor, pe lista preliminară a lui Mircea Lucescu # Antena Sport
Ianis Hagi, jucător transferat recent la Alanyaspor, a revenit în vederile selecționerului Mircea Lucescu. Fiul lui Gică Hagi se află pe lista preliminară cu 22 de stranieri pentru meciurile cu Moldova și Austria, din luna octombrie. Partida cu Austria e pe 12 octombrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. […]
10:10
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului # Antena Sport
Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Duelul cu echipa lui Ralf Rangnick se va disputa pe 12 octombrie, de la ora 21:45, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lotul final, care va fi format dintr-o parte dintre stranierii de mai jos plus jucătorii din competiția internă, […]
09:40
Pep Guardiola, pus pe glume după Arsenal – Manchester City 1-1: “O dată la 10 ani, nu e rău” # Antena Sport
„O dată la zece ani, nu e rău", a glumit antrenorul Pep Guardiola, întrebat despre jocul ultra-defensiv prestat de Manchester City, duminică, împotriva formaţiei Arsenal (1-1) la Londra, în Premier League. Arsenal a dominat în mod scandalos Manchester City, a cărei posesie a mingii s-a limitat la 32,8%. Potrivit statisticianului Opta, acesta este cel mai […]
09:40
Cotele specialiştilor la câştigarea Balonului de Aur 2025. Ousmane Dembele e marele favorit al bookmakerilor # Antena Sport
Luni de la ora 21:00 are loc gala decernării Balonului de Aur 2025, iar specialiştii şi-au
Acum 12 ore
09:20
“Vă dau scris!” Ilie Dumitrescu, uluit de execuția sezonului din Liga 1: “Mi-am adus aminte de Alan Shearer” # Antena Sport
Ilie Dumitrescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Sergiu Buș, după ce atacantul de 32 de ani a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri ale sezonului în Rapid – FC Hermannstadt, scor 1-2. În minutul 78 al partidei din Giulești, Buș a preluat pe piept în interiorul careului, s-a desprins de […] The post “Vă dau scris!” Ilie Dumitrescu, uluit de execuția sezonului din Liga 1: “Mi-am adus aminte de Alan Shearer” appeared first on Antena Sport.
09:00
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur LIVE TEXT (21:00). Nominalizaţii, categoriile şi toate informaţiile despre gală # Antena Sport
Ceremonia de decernare a Balonului de Aur, trofeu care recompensează cel mai bun fotbalist din sezonul trecut, va avea loc luni, la Théâtre du Châtelet, din Paris, începând cu ora 21.00. În sezonul trecut, trofeul i-a revenit lui Rodri, la masculin şi Aitanei Bonmati, la feminin. În acest an, marii favoriţi sunt Lamine Yamal şi […] The post Ceremonia de decernare a Balonului de Aur LIVE TEXT (21:00). Nominalizaţii, categoriile şi toate informaţiile despre gală appeared first on Antena Sport.
08:50
Echipa Lumii a câștigat Laver Cup 2025! Taylor Fritz a adus victoria în decisivul cu Alexander Zverev # Antena Sport
Echipa Restului Lumii a câştigat duminică pentru a treia oară competiţia masculină de tenis Laver Cup, învingând echipa Europei cu scorul de 15-9, graţie victoriei decisive a americanului Taylor Fritz în faţa germanului Alexander Zverev, informează AFP. Fritz, numărul 5 mondial, care a evoluat pe teren propriu la San Francisco, a fost marele artizan al […] The post Echipa Lumii a câștigat Laver Cup 2025! Taylor Fritz a adus victoria în decisivul cu Alexander Zverev appeared first on Antena Sport.
08:40
Cristi Chivu vrea mai mult după Inter – Sassuolo 2-1: “Putem juca mai bine”. Ce așteaptă de la jucătorii săi # Antena Sport
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, a fost mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa în meciul cu Sassuolo. Vicecampioana din Serie A s-a impus cu 2-1 și a obținut prima victorie după două înfrângeri consecutive pe plan intern, cu Udinese și Juventus. Încântat de faptul că a obținut cele trei puncte, în condițiile în care […] The post Cristi Chivu vrea mai mult după Inter – Sassuolo 2-1: “Putem juca mai bine”. Ce așteaptă de la jucătorii săi appeared first on Antena Sport.
08:20
Un fost atacant de la Rapid, avertisment dur pentru Alex Dobre: “Suporterul rapidist nu iartă niciodată” # Antena Sport
Alex Dobre, unul dintre cei mai importanți jucători ai Rapidului în acest început de sezon, a avut un schimb dur de replici cu galeria din Giulești, la finalul meciului cu FC Hermannstadt. Formația din Sibiu s-a impus cu 2-1 în Giulești, iar echipa lui Costel Gâlcă a ratat șansa de a se apropia de liderul […] The post Un fost atacant de la Rapid, avertisment dur pentru Alex Dobre: “Suporterul rapidist nu iartă niciodată” appeared first on Antena Sport.
08:10
Încheiam articolul de prezentare a pistei din Baku scriind că ”sâmbătă e posibil ca rafalele de vânt să atingă 65 kilometri pe oră”. Așa s-a și întâmplat: vântul și în general condițiile meteo au transformat sesiunea de calificări într-o partidă de poker. Influența acestor factori a fost cu atât mai pregnantă cu cât în ziua […] The post Max, ca vântul și ca gândul. Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât” # Antena Sport
Cu toate că putea profita de eșecul suferit de Universitatea Craiova, Rapid a făcut și ea un pas greșit în campionat și a pierdut dramatic pe teren propriu în fața celor de la Hermannstadt. Giuleștenii au fost cei care au deschis scorul, prin Alex Dobre, însă oaspeții au avut capacitatea de a întoarce rezultatul, înscriind […] The post Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât” appeared first on Antena Sport.
23:50
Un moment șocant s-a petrecut după Rapid – Hermannstadt 1-2. Alex Dobre a fost înjurat teribil, secunde în șir, la finalul partidei. Un grup de fani ai celor de la Rapid s-au enervat la culme după înfrângerea cu Hermannstadt, din etapa a 10-a. Aceștia nu s-au controlat și i-au aruncat cuvinte grele lui Alex Dobre. […] The post Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2 appeared first on Antena Sport.
23:40
Alex Dobre nu s-a abținut după 1-2 cu Hermannstadt. Mesaj dur pentru fani: “Ce facem, ne înjurăm? Nu e normal!” # Antena Sport
Alex Dobre a oferit prima reacție după Rapid – Hermannstadt 1-2. Jucătorul lui Costel Gâlcă a venit cu un mesaj direct pentru fanii echipei. Fanii celor de la Rapid au reacționat dur după înfrângerea cu Hermannstadt. Alex Dobre a dat însă de înțeles că un astfel de comportament nu este benefic pentru echipă, având în […] The post Alex Dobre nu s-a abținut după 1-2 cu Hermannstadt. Mesaj dur pentru fani: “Ce facem, ne înjurăm? Nu e normal!” appeared first on Antena Sport.
23:30
Marius Măldărășanu a dezvăluit unde a fost plusul Hermannstadt-ului în Giulești. Cuvinte mari pentru Costel Gâlcă # Antena Sport
Rapid a suferit primul eșec din acest sezon. S-a întâmplat în fața propriilor suporteri, în cadrul etapei cu numărul 10 din Liga 1. Giuleștenii au fost învinși dramatic de către Hermannstadt, formația antrenată de Marius Măldărășanu. Gruparea alb-vișinie a ratat șansa de a profita de pasul greșit făcut de Universitatea Craiova. Liderul a suferit și […] The post Marius Măldărășanu a dezvăluit unde a fost plusul Hermannstadt-ului în Giulești. Cuvinte mari pentru Costel Gâlcă appeared first on Antena Sport.
22:40
Problema cu care se confruntă PSG, după reprogramarea derby-ului cu Olympique Marseille # Antena Sport
Liga franceză a anunţat, duminică, amânarea pentru luni a meciului din primul eşalon Olympique Marseille – PSG, din cauza vremii. Parizienii au însă o problemă, având în vedere că partida va avea loc în seara în care este programată la Paris ceremonia de decernare a Balonului de Aur. Meciul va avea loc cu începere de […] The post Problema cu care se confruntă PSG, după reprogramarea derby-ului cu Olympique Marseille appeared first on Antena Sport.
22:00
Andrea Mandorlini trage un semnal de alarmă după remiza cu UTA: „Noi trebuie să o scoatem la liman” # Antena Sport
CFR Cluj nu a reușit să iasă din pasa proastă pe care o traversează. Ardelenii au scos doar un punct din confruntarea de pe teren propriu cu UTA, la capătul unui meci destul de dificil pentru băieții lui Andrea Mandorlini. Antrenorul clubului din Gruia a tras un semnal de alarmă după fluierul final și a […] The post Andrea Mandorlini trage un semnal de alarmă după remiza cu UTA: „Noi trebuie să o scoatem la liman” appeared first on Antena Sport.
22:00
Neluțu Varga i-a decis viitorul lui Andrea Mandorlini. Patronul a făcut anunțul după CFR Cluj – UTA 1-1. CFR Cluj are parte de un start dezastruos de sezon. Echipa din Gruia nu s-a impus nici în partida din etapa a 10-a și se află acum pe locul 11 în campionat, cu 8 puncte. Neluțu Varga […] The post Ce se întâmplă cu Andrea Mandorlini după CFR – UTA 1-1. Neluțu Varga a făcut anunțul appeared first on Antena Sport.
21:10
Tricoul purtat de Marquinhos în finala Champions League, vândut la licitație! Suma pentru care a fost cumpărat # Antena Sport
Scos la licitaţie pe platforma MatchWornShirt (MWS), tricoul PSG purtat şi semnat de Marquinhos, de la ultimul act al UEFA Champions League, s-a vândut vineri cu peste 55.000 de euro. În cadrul unei licitaţii organizate pe platforma MatchWornShirt (MWS) – specializată în vânzarea tricourilor purtate de jucători – mai multe tricouri ale Paris Saint-Germain s-au […] The post Tricoul purtat de Marquinhos în finala Champions League, vândut la licitație! Suma pentru care a fost cumpărat appeared first on Antena Sport.
20:50
Adrian Mihalcea a răbufnit după 1-1 cu CFR Cluj: „Trebuie să facem pe dracu în patru și să câștigăm” # Antena Sport
În deplasare pe terenul celor de la CFR Cluj, UTA Arad a bifat a șasea remiză a sezonului în Liga 1. Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a făcut un joc economicos în Gruia, dar a punctat prima, după pauză. Deși avuseseră un început de sezon entuziasmant, arădenii au pierdut teren și au strâns o serie […] The post Adrian Mihalcea a răbufnit după 1-1 cu CFR Cluj: „Trebuie să facem pe dracu în patru și să câștigăm” appeared first on Antena Sport.
20:40
Manchester City a ratat șansa de a obține trei puncte pe terenul celor de la Arsenal, în cel mai tare meci al etapei cu numărul cinci din campionatul Angliei. „Cetățenii” au făcut un joc destul de modest în fața uneia dintre marile favorite la câștigarea titlului, iar reușita lui Erling Haaland nu a fost suficientă […] The post Arsenal – Manchester City 1-1. Remiză dramatică scoasă de „tunari” appeared first on Antena Sport.
20:40
Mario Camora sună adunarea la CFR Cluj, după 1-1 cu UTA: “Sunt prea multe meciuri fără victorie” # Antena Sport
Mario Camora a oferit prima reacție după CFR Cluj – UTA 1-1. Veteranul ardelenilor a sunat adunarea, după un nou rezultat modest al echipei din Gruia. CFR Cluj are parte de un start dezastruos de sezon. După egalul cu UTA, echipa lui Andrea Mandorlini se află pe locul 11 în campionat, cu 8 puncte obținute […] The post Mario Camora sună adunarea la CFR Cluj, după 1-1 cu UTA: “Sunt prea multe meciuri fără victorie” appeared first on Antena Sport.
20:10
Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA # Antena Sport
Kurt Zouma a bifat primele minute în tricoul CFR-ului. Fundașul francez, cotat la 10 milioane de euro, a debutat în Liga 1 în cadrul duelului cu UTA. Jucătorul a fost lăsat pe banca de rezerve de către Andrea Mandorlini, pentru duelul din etapa a 10-a. Tehnicianul de la CFR Cluj a decis să mizeze pe […] The post Kurt Zouma a debutat în Liga 1! Francezul de 10 milioane de euro, introdus în CFR Cluj – UTA appeared first on Antena Sport.
20:00
The post Jurnal Antena Sport | Stai, că te prind appeared first on Antena Sport.
20:00
The post Jurnal Antena Sport | Mare e viteza! appeared first on Antena Sport.
