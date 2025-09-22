Imaginea deznădejdii! Cum au fost surprinşi Ciprian Marica, Gică Hagi şi Gică Popescu după golul lui Dinamo

11:40

Marius Șumudică, fostul antrenor al celor de la Rapid, a avut un discurs dur după ce formația din Giulești a pierdut meciul de pe teren propriu cu FC Hermannstadt. Echipa lui Costel Gâlcă a condus cu 1-0, dar sibienii au reușit să întoarcă rezultatul pe final de meci. Șumudică nu i-a menajat pe cei care […]