O zi obișnuită la CFR: 3 locomotive stricate, un om lovit de tren și întârzieri mari
BizBrasov.ro, 22 septembrie 2025 15:20
Operatorul feroviar de stat a început prost săptămâna. În doar câteva ore, trei locomotive s-au defectat, iar o a patra a lovit o persoană.
• • •
Acum 10 minute
15:40
Parc nou în Săcele, cu bani gratis de la Uniunea Europeană. Locuri de joacă pentru copii, skatepark, spații verzi # BizBrasov.ro
Astăzi, primarul din Săcele, Virgil Popa, a semnat un nou proiect cu finanțare europeană în valoare de 7,6 milioane lei, pentru amenajarea unui parc în cartierul Electroprecizia. Investiția va fi realizată în cartierul Electroprecizia, în spatele blocului 40, pe o suprafață de peste 9.000 mp.
15:40
„Nu destin, doar decizii”, o poveste impresionantă: De la copil abandonat și adolescent marcat de un accident grav, care l-a lăsat fără picioare și fără un braț, la artist și antreprenor de succes # BizBrasov.ro
„Nu destin, doar decizii”, o poveste impresionantă: De la copil abandonat și adolescent marcat de un accident grav, care l-a lăsat fără picioare și un brat
Acum 30 minute
15:20
Acum 2 ore
14:20
Doi vârstnici dați dispăruți au fost găsiți, ieri, de jandarmii brașoveni la Timișu de Sus, respectiv Râșnov
14:20
Peste 4.300 de persoane cu dizabilități din România pot beneficia, fiecare, de câte 39.900 de lei, pentru achiziționarea de tehnologii moderne care să le ofere un parcurs de viață independent # BizBrasov.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, a lansat proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces. Grupul țintă al proiectului este format din 4.307 persoane cu dizabilități, care vor beneficia de vouchere în valoare de până la 39.900 lei pentru achiziția de echipamente și tehnologii asistive.
Acum 4 ore
13:10
Cosmin, pompierul erou de la ISU Brașov: A salvat viața unei persoane care se afla într-o mașină complet scufundată/ Plutonierul, declarat „Salvatorul de Onoare al anului 2025” # BizBrasov.ro
Plutonierul Toca Cosmin, pompier în cadrul ISU Brașov, a fost declarat „Salvatorul de Onoare al anului 2025”.
13:00
Urșii invadează zonele locuite. „Este limpede că politica Ministerului Mediului nu dă niciun fel de rezultate” # BizBrasov.ro
Deputatul PNL, Raluca Turcan, a transmis un apel public către ministrul Mediului, Diana Buzoianu: să ia măsuri ferme privind gestionarea populației de urși, după ce tot mai multe comunități semnalează atacuri și pagube provocate de aceste animale. „În ultimele săptămâni am primit numeroase semnale atât din Sibiu, cât și din Argeș, Brașov, Prahova legate de [...]
12:50
Alpin Film Festival: Marele premiu al competiției internaționale, câștigat de „The Wolves Always Come at Night/ Lupii vin mereu noaptea” # BizBrasov.ro
Ediția aniversară a Alpin Film Festival 2025, care s-a încheiat duminică, 21 septembrie, la Brașov, și-a desemnat câștigătorii. Marele premiu al competiției internaționale a fost câștigat de „The Wolves Always Come at Night / Lupii vin mereu noaptea”, regizat de Gabrielle Brady, un documentar hibrid care surprinde cu delicatețe și profunzime efectele schimbărilor climatice asupra [...]
12:50
Ce sumă îți trebuie pentru un trai decent într-un oraș mare din România. Pe ce se duc cei mai mulți bani # BizBrasov.ro
Banii dictează, mai mult ca niciodată, calitatea vieții în marile orașe din România. București, Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași – indiferent de locație, traiul urban presupune cheltuieli considerabile care pun presiune pe bugetul personal
12:50
De câți bani ai nevoie pentru a închiria o garsonieră în Brașov. Chiriașii și-ar dori să achite cel mult 300 de euro pe lună # BizBrasov.ro
Chiriașii își doresc să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu 2 camere și visează să le achite lunar proprietarilor sub 300 de euro. Vechimea imobilelor este mai puțin relevantă, cât timp prețul este bun, dar dacă ar putea să aleagă chiriașii ar prefera o locuință nouă. Tot mai puțini sunt cei [...]
12:40
Un brașovean de 42 de ani, condamnat în România la 10 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri, a fost prins la Verona după o urmărire de mai multe luni. Polițiștii italieni din unitatea specializată Catturandi au descoperit că acesta trăia sub identități false, folosind acte din Ungaria și Polonia. Un bărbat de [...]
12:10
E-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti, Brașov, Prahova și Mureș – „Voi provoca un adevărat masacru”, se arată în mesaj # BizBrasov.ro
Un e-mail de ameninţare a fost trimis în această dimineață la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti. Mesaje similare au fost transmise și în judeţele Brașov, Mureş, Prahova.
12:10
Liderul UDMR Brașov, amendat de polițiști după ce a făcut scandal la „Zilele Culturale Maghiare” # BizBrasov.ro
Liderul organizaţiei municipale UDMR, Toro Tamas, a fost amendat de polițiștii brașoveni, după ce a făcut scandal la „Zilele Culturale Maghiare”
Acum 6 ore
11:20
Licitații pentru locurile de parcare din zona Astra 1, cuprinsă între calea ferată, str. Zizinului și Calea București # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov cu cele din cartierul Astra 1, respectiv zona cuprinsă între calea ferată, str. Zizinului și Calea București. Pentru a reduce timpul de așteptare, vor fi organizate șase proceduri de atribuire, primele trei pentru zona dintre bulevardul Saturn și Calea București, iar celelalte trei [...]
11:10
Colectarea hainelor vechi, obligatorie. Ce se întâmplă în județul Brașov cu gestionarea acestui tip de deșeuri # BizBrasov.ro
Colectarea separată a deșeurilor textile a devenit obligatorie în România. Decizia este în baza unei directive europene. Conform Directivei UE 2018/851, începând cu acest an, colectarea separată a deșeurilor textile este obligatorie în toate statele membre ale Uniunii Europene. Această colectare a deșeurilor textile presupune utilizarea unor containere separate, curate, care să nu permită umezeală [...]
10:40
Poveste muzicală de odinioară la Filarmonica Brașov: Invitat de onoare, Florin Ionescu-Galați # BizBrasov.ro
Miercuri, 24 septembrie 2025, de la ora 19:00, Foaierul Sălii Patria devine gazda concertului Poveste muzicală de odinioară
Acum 8 ore
08:40
Având în vedere creșterea numărului de locuitori din zona Bartolomeu, în special zona Avantgarden, și implicit a numărului de copii, Primăria Brașov luase în calcul în 2020 extinderea corpului de clădire al Școlii 14 de pe strada Agricultorilor pe terenul vecin al fostei societăți Electromontaj. Ulterior, proiectul a fost abandonat în mandatul 2020 – 2024, însă [...]
Acum 12 ore
05:40
„Afacerile” cu locurile de veci din Cimitirul Municipal devin istorie. Primăria Brașov digitalizează amplasamentul fiecărui mormânt # BizBrasov.ro
Lăsat ani buni de izbeliște, Cimitirul Municipal Brașov va intra într-un proces de organizare administrativă. Ținând cont că unele locuri „se pierdeau” prin arhive și erau vândute apoi, „pe sub mână”, Primăria Brașov vrea să pună la punct inventarierea mormintelor, iar tot procesul să fie digitalizat. Astfel, pentru cartografierea, digitalizarea și managementul geospațial pentru un [...]
05:30
Turiștii care ajung în Brașov vor fi mai bine informați. Primăria investește peste 57.000 de lei în panouri turistice # BizBrasov.ro
Turiștii care ajung la Brașov vor descoperi orașul mai ușor și mai bine documentați. Primăria Brașov derulează o investiție de peste 57.000 de lei pentru montarea unor panouri informative moderne, care vor fi amplasate în zonele de interes turistic. Noile panouri vor conține materiale vizuale cu valoare educativă și artistică, prezentate într-un design profesionist, clar [...]
04:30
47% dintre copiii români încep târziu să se spele pe dinți, deoarece părinții nu acordă suficientă atenție igienei orale. Ce recomandă medicii # BizBrasov.ro
47% dintre copiii români încep târziu să se spele pe dinți, deoarece părinții nu acordă suficientă atenție igienei orale. Ce recomandă medici
04:10
Gardul dintre vecini este, prin prezumție, comun și aparține în egală măsură ambilor proprietari. Cine îl face și cum se împart cheltuielile
03:50
În această seară are loc echinocțiul de toamnă, pragul astronomic dintre vară și toamnă. Când trecem la ora de iarnă # BizBrasov.ro
Echinocțiul de toamnă marchează momentul în care ziua și noaptea devin egale ca durată, semnalând trecerea la sezonul rece. Acest fenomen astronomic a fost întotdeauna însoțit de tradiții și superstiții.
03:30
Cu mic, cu mare – voluntari. Locuitorii din Râșnov au ieșit la curățenie generală-zeci de saci de mizerie lăsată de „civilizați”, adunați de copii, tineri și vârstnici # BizBrasov.ro
Zeci de voluntari au răspuns la apelul Primăriei Râșnov adresat locuitorilor: „Prietenul la curățenie se cunoaște”, iar campania a fost un real succes la Râșnov.
Acum 24 ore
16:20
Oficial: România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană
Ieri
14:10
Un octogenar din Râșnov, căutat de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă îl vedeți, sunați la 112! # BizBrasov.ro
Un octogenar din Râșnov, căutat de familie, după ce a dispărut de acasă. Dacă îl vedeți, sunați la 112!
13:00
Cristian Piedone rămâne fără funcția de șef ANPC. Tribunalul Brașov a respins definitiv contestația împotriva DNA # BizBrasov.ro
Cristian Piedone rămâne fără funcția de șef ANPC. Tribunalul Brașov a respins definitiv contestația împotriva DN
12:50
Ministrul Energiei îndeamnă românii să se porteze la cei trei furnizori care au prețuri mai mici decât plafonul # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a recomandat românilor să se porteze la furnizorii care au prețuri sub plafonul de 1,3 lei/kWh
11:50
Jumătate de secol de la inaugurarea Transfăgărășanului: „40 de vieți omenești au fost pierdute în timpul construcției, un tribut adus unei lucrări care astăzi impresionează întreaga lume” # BizBrasov.ro
CNAIR a celebrat 51 de ani de la inaugurarea Transfăgărășanului, considerat un „pisc al ingineriei românești”
11:20
Guvernul Viktor Orban interzice achiziția unei firme aflate pe pierdere de către grecii de la Hellenic Dairies. În România, grupul grec controlează producătorul de lactate Olympus de la Brașov # BizBrasov.ro
În România, Grupul Hellenic Dairies controlează producătorul de lactate Olympus, unul dintre cei mai mari producători de lactate din România
10:40
Crăciunul și Revelionul, la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Care sunt costurile # BizBrasov.ro
Nu a mai rămas foarte mult timp până la sărbători, iar românii se gândesc unde să meargă în vacanță. Printre vedetele care activează și în domeniul HORECA se numără și Simona Halep.
10:20
Sosuri „ucigașe”, înghețată cu ardei iuți și ciorbă mexicană, printre ofertele unor producători la un festival de chili organizat la Brașov # BizBrasov.ro
Sosuri „ucigașe, înghețată cu ardei iuți și ciorbă mexicană, printre ofertele unor producători la un festival de chili organizat la Brașov
10:00
Cursă caritabilă inedită, la Brașov: 1.500 de rățuște au fost lansate la apă/ Banii strânși vor fi donați Spitalului de Copii # BizBrasov.ro
Cursă caritabilă inedită, la Brașov 1.500 de rățuște au fost lansate la apă Banii strânși vor fi donați Spitalului de Copii
09:40
Avertisment al Directoratului Național de Securitate Cibernetică: Un nou tip de fraudă se răspândește pe rețelele sociale
09:20
Ouăle rezistă mult mai mult decât crezi în frigider, susțin experții. Care sunt semnele că s-au stricat și ar trebui aruncate # BizBrasov.ro
Ouăle rezistă mult mai mult decât crezi în frigider, susțin experții. Care sunt semnele că s-au stricat și ar trebui aruncat
20 septembrie 2025
19:30
Peste 5.000 de participanți au luat startul la Bimbo Global Race Brașov: Pentru fiecare concurent, Bimbo România a donat 20 de felii de pâine # BizBrasov.ro
Peste 5.000 de participanți au luat startul la Bimbo Global Race Brașov 2025. Pentru fiecare concurent, Bimbo România a donat 20 de felii de pâine
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
CJ Brașov modernizează cu fonduri PNRR mai multe instituții de învățământ special și Palatul Copiilor # BizBrasov.ro
Obiectele de mobilier achiziționate de Consiliul Județean Brașov cu fonduri PNRR au ajuns la cele șase instituții beneficiare
13:10
Doi hoți de electrocasnice, prinși de polițiștii brașoveni. Unul dintre ei a fost reținut pentru 24 de ore # BizBrasov.ro
Polițiștii au fost sesizați de către reprezentanții unei societăți comerciale, care semnalau lipsa mai multor produse de pe rafturile magazinului.
12:50
Scandal la Rupea: O femeie a fost rănită și a ajuns la spital, în timp ce încerca să despartă doi bărbați care se băteau # BizBrasov.ro
Polițiștii din Hoghiz și cei din Rupea au fost sesizați, printr-un apel de urgență, cu privire la un scandal care s-ar fi produs într-o curte
12:40
Oktoberfest Brașov: În această seară va cânta una dintre cele mai îndrăgite trupe pop-rock din România # BizBrasov.ro
În această seară, la Oktoberfest va cânta una dintre cele mai îndrăgite trupe pop-rock din România
12:10
Muzeul Judetean de Istorie Brasov invită publicul duminică, 21 septembrie, la o drumeție culturală în cadrul proiectului ,,Lehmann vs. Lehmann”
12:00
Circulaţia rutieră este închisă sâmbătă, până la ora 19:00, pe DN 1E, între Poiana Braşov şi Râşnov
11:50
Furnizarea apei va fi întreruptă, pentru reparații la o spărtură de conductă localizată în albia pârâului Bârsa, în localitățile Hălchiu și Satu Nou
11:20
FOTO Medalii de excelență și Best of Nation Award pentru echipa Universității Transilvania care a reprezentat România la Olimpiada Internațională EUROSKILLS # BizBrasov.ro
Medalii de excelență și Best of Nation Award pentru echipa Universității Transilvania care a reprezentat România la Euroskills
10:50
Un hotel de 4 stele din Predeal, repus în vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a picat # BizBrasov.ro
Un hotel de 4 stele din Predeal, repus în vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a picat.
10:20
VIDEO Intervenție dificilă în Munții Bucegi: După 9 ore de căutări, jandarmii montani brașoveni au reușit să salveze doi turiști rătăciți, care erau încălțați cu pantofi # BizBrasov.ro
VIDEO Intervenție dificilă în Munții Bucegi După 9 ore de căutări, jandarmii montani brașoveni au reușit să salveze doi turiști rătăciți
10:10
Cum sunt văzuți Ceaușescu, Decebal și Dracula de străinii care vizitează România. Cei trei sunt în topul celor mai populare personaje istorice # BizBrasov.ro
Cum sunt văzuți Ceaușescu, Decebal și Dracula de străinii care vizitează România. Cei trei sunt în topul celor mai populare personaje istorice
09:50
Motivele care l-au făcut pe Charley Ottley, jurnalistul britanic care trăiește într-un sat din Brașov, să se îndrăgostească de țara noastră # BizBrasov.ro
Motivele care l-au făcut pe Charley Ottley, jurnalistul britanic care trăiește într-un sat din Brașov, să se îndrăgostească de țara noastr
09:40
Brașovul se alătură Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale și va ilumina, astăzi, literele de pe Tâmpa în culoarea verde # BizBrasov.ro
Brașovul se alătură Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Bolilor Mitocondriale și va ilumina, astăzi, literele de pe Tâmpa în culoarea verde
09:20
Muzica live și energia mulțimii fac dintr-un concert o experiență memorabilă pentru orice adult. Când ai bebeluș, lucrurile trebuie cântărite bine.
19 septembrie 2025
20:50
VIDEO Doi elevi de la Moisil Brașov au câștigat Premiul Special la prestigiosul concurs internațional de cercetare științifică European Union Contest for Young Scientists # BizBrasov.ro
Christian-Matei Cazacu și Alexandru Simedrea, elevi la Colegiul Național Grigore Moisil Brașov, au reprezentat România la prestigiosul concurs internațional de cercetare științifică EUCYS - European Union Contest for Young Scientists, desfășurat la Riga, Letonia.
