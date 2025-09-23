8 minori au dat atacul la tarabele din Piața Star. Se adăpostiseră cu marfa într-unul din pasajele din Centrul Civic
BizBrasov.ro, 23 septembrie 2025 11:30
Noaptea trecută, în jurul orei 01:30, polițiștii locali au depistat 8 minori, neînsoțiți de reprezentanții legali, în pasajul pietonal de pe Str. Mihail Kogălniceanu. Aceștia aveau asupra lor produse perisabile, pe care le-au sustras din Piața Agroalimentară Star în cursul serii. Camerele de supraveghere de pe str. Nicolae Bălcescu au surprins minorii în timp ce [...]
• • •
Elevii din clasa pregătitoare și copiii din grădinițe vor primi gratuit materiale didactice: jocuri, cărti educative și caiete de lucru/ Proiectul, adoptat de Senat
Noaptea trecută, în jurul orei 01:30, polițiștii locali au depistat 8 minori, neînsoțiți de reprezentanții legali, în pasajul pietonal de pe Str. Mihail Kogălniceanu. Aceștia aveau asupra lor produse perisabile, pe care le-au sustras din Piața Agroalimentară Star în cursul serii. Camerele de supraveghere de pe str. Nicolae Bălcescu au surprins minorii în timp ce [...]
Incident șocant în aviația românească, confirmat de ROMATSA: un controlor a adormit în tură. Zboruri Wizz Air, afectate # BizBrasov.ro
Un incident grav, ținut o vreme sub tăcere, zguduie aviația românească. Un controlor de trafic aerian de la Aeroportul din Cluj-Napoca a adormit în timpul serviciului, lăsând în pericol sute de pasageri aflați într-o aeronavă Wizz Air – companie care operează și curse de pe Aeroportul Internațional Brașov. Aeronava, plină de pasageri, a fost nevoită [...]
La Brașov, se caută angajaţi pentru posturi în „call center” care vorbesc fluent limbi nordice. Ce salarii oferă angajatorii
Brașovul investește 25 de milioane de lei pentru a scăpa noua zonă rezidențială Tractorul de „apa de ploaie” # BizBrasov.ro
Primăria Brașov face un pas important pentru rezolvarea problemelor de inundații din cartierul Tractorul. Sistemul de captare a apelor pluviale, anunțat în luna iulie, a ajuns în faza de studiu de fezabilitate, iar documentul va fi supus aprobării în ședința de plen a Consiliului Local de vineri, 26 septembrie. Investiția este estimată la 24,7 milioane [...]
Șase din nouă firme care vând RCA au crescut prețurile. Una rămâne cu tarifele mult sub medie, o alta mult peste # BizBrasov.ro
Șase din cele nouă societăți care emit RCA pe piața din România, reprezentând peste 90% din toate contractele vândute, au crescut prețurile după ridicarea plafonării, la 1 iulie anul acesta, iar una singură se mai menține cu prima medie semnificativ sub pragul de 1.000 de lei. Per ansamblu, majorările de preț sunt relativ limitate, însă [...]
„Nabucco” este o lucrare emblematică.
Benzina și motorina s-au ieftinit azi, pentru prima dată în această lună în care prețurile au crescut în patru rânduri. Așadar, față de ziua precedentă, Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a scăzut și prețul benzinei și prețul motorinei cu 4 bani pe litru. Cel mai probabil o majorare de preț de aceeași amploare [...]
Astăzi, în a șasea zi de Oktoberfest Brașov 2025, atmosfera de sărbătoare va fi ridicată la cote maxime de IRIS, una dintre cele mai iubite și longevive formații rock din România.
Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni – Temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care vine frigul # BizBrasov.ro
Meteorologii au emis astăzi prognoza pentru perioada 22.09.2025 - 20.10.2025 și anunță temperaturi mai ridicate în prima săptămână, după care urmează două săptămâni în care temperaturiloe vor fi mai scăzute decât normalul perioadei. După ce în prima săptămână ploile vor fi deficitare, urmează precipitații în toată țara.
Relația cu adolescenții: Ce cumpără de fapt părinții cu telefoane de ultimă generație și haine de firmă/ Adolescentul are nevoie de ceva mult mai profund # BizBrasov.ro
Primăria Brașov demarează noi lucrări în regim de urgență la Cetățuia Brașovului, care a fost lăsată în paragină, ca urmare a litigiului care s-a derulat timp de 7 ani cu societatea Aro Palace în vederea recuperării edificiului în proprietate. Astfel, acum, ar urma să se intervină la acoperiș, unde au apărut noi degradări care pot [...]
Park & Ride-ul din Bartolomeu, sub supraveghere 24/7. Licitație de peste 52.000 lei pentru servicii de pază # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a lansat o licitație pentru asigurarea serviciilor de pază și protecție la noul Park & Ride Bartolomeu, obiectiv care urmează să fie inaugurat în perioada următoare, în imediata vecinătate a Sălii Polivalente aflate în construcție. Potrivit documentației de atribuire, serviciile vor fi asigurate pe o suprafață de aproape 46.000 de metri pătrați, care [...]
Cea mai veche casă locuită din Brașov a fost ridicată la 1700. Anul trecut, o parte din imobil s-a prăbușit, în urma unor lucrări neautorizate și acum a fost încadrată în clasa I de risc seismic # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a început anul acesta expertiza vizuală pentru risc seismic a tuturor clădirilor multietajate cu destinația de locuințe construite înainte de 1978. În total, aproape 10.000 de construcții vor fi expertizate vizual, iar în cazul celor considerate cu risc proprietarii vor trebui să facă expertiza tehnică, și, în cazul celor care se încadrează în [...]
Ustensilele din bucătărie care ne pun viața în pericol. „Poate perturba echilibrul hormonal, favoriza inflamațiile și crește riscul de boli cronice” # BizBrasov.ro
Un medic de renume internațional avertizează asupra pericolelor ascunse din bucătăriile noastre. Dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog format la Harvard, a dezvăluit într-un videoclip viral pe TikTok că trei obiecte banale de uz casnic pot avea efecte devastatoare asupra sănătății, potrivit DailyMail.
Animalele de companie ne salvează de singurătate și de boli: Numeroase studii arată că simpla prezență a câinelui poate reduce tensiunea arterială # BizBrasov.ro
50% dintre elevii români au fost jigniți cel puțin o dată, iar 36% dintre ei au fost victimele unor zvonuri răutăcioase, la școală. Bullying-ul afectează grav copiii # BizBrasov.ro
România se află pe locul 3 în Europa în ceea ce privește bullyingul în școli. Conform World Vision România (2021), agresiunea verbală este cea mai întâlnită formă de bullying la gimnaziu (42%) și liceu (38%). Agresivitatea fizică este raportată la un copil din zece la liceu și un elev din șapte la gimnaziu.
A ars acoperișul pe o suprafață de 10 metri pătrați la clădirea BRD din Centrul Civic. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale cu apă și spumă, două pentru transport apă și două autoscări # BizBrasov.ro
Un incendiu a izbucnit la ultimul etaj al clădirii BRD din Centrul Civic al Brașovului. În acest moment, pompierii intervin cu mai multe autospeciale, cu automacarale, desfășurarea de forțe fiind destul de mare. Deocamdată, reprezentanții ISU Brașov nu au comunicat date despre intervenție.
Universitatea Transilvania, în topul 10 al celor mai bune universități din România, potrivit clasamentului QS World University Rankings 2026 # BizBrasov.ro
Artiști brașoveni în această seară, pe scena Oktoberfest Brașo
„Bursele Carpathia”, ediția a 4-a: Elevii din Țara Făgărașului se pot pot înscrie în cadrul programului/ Cine poate aplica # BizBrasov.ro
Primăria Brașov vrea să restaureze Biserica Catolică de pe strada Mureșenilor. Va fi cel de-al treilea monument de cult, după restaurarea Bisericii Sf. Nicolae din Șchei și a Curții Bisericii Negre, pentru care edilii au obținut finanțări nerambursabile # BizBrasov.ro
Anul acesta Primăria Brașov a demarat un program ambițios de restaurare a monumentelor istorice, reprezentative pentru comunitatea și istoria noastră. O componentă importantă a acestui program o reprezintă restaurarea bisericilor care au strâns în jurul lor comunitățile etnice care, în ultimele sute de ani, au transformat orașul nostru într-un exemplu de conviețuire pașnică și înțelegere. [...]
Scandalagiu beat, reținut de polițiștii din Săcele: Și-a amenințat soția cu bătaia, după ce a încălcat un ordin de protecție # BizBrasov.ro
Echinocțiul de toamnă, când Soarele se va afla pe ecuatorul ceresc, are loc astăzi, 22 septembrie, la ora 21:19. Acesta marchează toamna astronomică.Punctul echinocțiului de toamnă, numit și „punct autumnal” , se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (ce reprezintă proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele [...]
Un băcăuan a luat-o la fugă prin Făgăraș, când a văzut că polițiștii îl trag pe dreapta. Luase o mașină „de serviciu”, ca să se ducă acasă # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Făgăraș efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu persoana bănuită în stare de reținere, după ce au identificat în trafic un autovehicul, la volanul căruia se afla un bărbat fără permis de conducere. Duminică, după miezul nopții, un echipaj de poliție care desfășura activități specifice de menținere a ordinii [...]
Parc nou în Săcele, cu bani gratis de la Uniunea Europeană. Locuri de joacă pentru copii, skatepark, spații verzi # BizBrasov.ro
Astăzi, primarul din Săcele, Virgil Popa, a semnat un nou proiect cu finanțare europeană în valoare de 7,6 milioane lei, pentru amenajarea unui parc în cartierul Electroprecizia. Investiția va fi realizată în cartierul Electroprecizia, în spatele blocului 40, pe o suprafață de peste 9.000 mp.
„Nu destin, doar decizii”, o poveste impresionantă: De la copil abandonat și adolescent marcat de un accident grav, care l-a lăsat fără picioare și fără un braț, la artist și antreprenor de succes # BizBrasov.ro
Operatorul feroviar de stat a început prost săptămâna. În doar câteva ore, trei locomotive s-au defectat, iar o a patra a lovit o persoană.
Doi vârstnici dați dispăruți au fost găsiți, ieri, de jandarmii brașoveni la Timișu de Sus, respectiv Râșnov
Peste 4.300 de persoane cu dizabilități din România pot beneficia, fiecare, de câte 39.900 de lei, pentru achiziționarea de tehnologii moderne care să le ofere un parcurs de viață independent # BizBrasov.ro
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, a lansat proiectul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces. Grupul țintă al proiectului este format din 4.307 persoane cu dizabilități, care vor beneficia de vouchere în valoare de până la 39.900 lei pentru achiziția de echipamente și tehnologii asistive.
Cosmin, pompierul erou de la ISU Brașov: A salvat viața unei persoane care se afla într-o mașină complet scufundată/ Plutonierul, declarat „Salvatorul de Onoare al anului 2025” # BizBrasov.ro
Plutonierul Toca Cosmin, pompier în cadrul ISU Brașov, a fost declarat „Salvatorul de Onoare al anului 2025”.
Urșii invadează zonele locuite. „Este limpede că politica Ministerului Mediului nu dă niciun fel de rezultate” # BizBrasov.ro
Deputatul PNL, Raluca Turcan, a transmis un apel public către ministrul Mediului, Diana Buzoianu: să ia măsuri ferme privind gestionarea populației de urși, după ce tot mai multe comunități semnalează atacuri și pagube provocate de aceste animale. „În ultimele săptămâni am primit numeroase semnale atât din Sibiu, cât și din Argeș, Brașov, Prahova legate de [...]
Alpin Film Festival: Marele premiu al competiției internaționale, câștigat de „The Wolves Always Come at Night/ Lupii vin mereu noaptea” # BizBrasov.ro
Ediția aniversară a Alpin Film Festival 2025, care s-a încheiat duminică, 21 septembrie, la Brașov, și-a desemnat câștigătorii. Marele premiu al competiției internaționale a fost câștigat de „The Wolves Always Come at Night / Lupii vin mereu noaptea”, regizat de Gabrielle Brady, un documentar hibrid care surprinde cu delicatețe și profunzime efectele schimbărilor climatice asupra [...]
Ce sumă îți trebuie pentru un trai decent într-un oraș mare din România. Pe ce se duc cei mai mulți bani # BizBrasov.ro
Banii dictează, mai mult ca niciodată, calitatea vieții în marile orașe din România. București, Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași – indiferent de locație, traiul urban presupune cheltuieli considerabile care pun presiune pe bugetul personal
De câți bani ai nevoie pentru a închiria o garsonieră în Brașov. Chiriașii și-ar dori să achite cel mult 300 de euro pe lună # BizBrasov.ro
Chiriașii își doresc să se mute, în această toamnă, în garsoniere sau apartamente cu 2 camere și visează să le achite lunar proprietarilor sub 300 de euro. Vechimea imobilelor este mai puțin relevantă, cât timp prețul este bun, dar dacă ar putea să aleagă chiriașii ar prefera o locuință nouă. Tot mai puțini sunt cei [...]
Un brașovean de 42 de ani, condamnat în România la 10 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de droguri, a fost prins la Verona după o urmărire de mai multe luni. Polițiștii italieni din unitatea specializată Catturandi au descoperit că acesta trăia sub identități false, folosind acte din Ungaria și Polonia. Un bărbat de [...]
E-mail de ameninţare trimis la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti, Brașov, Prahova și Mureș – „Voi provoca un adevărat masacru”, se arată în mesaj # BizBrasov.ro
Un e-mail de ameninţare a fost trimis în această dimineață la mai multe unităţi de învăţământ şi medicale din Bucureşti. Mesaje similare au fost transmise și în judeţele Brașov, Mureş, Prahova.
Liderul UDMR Brașov, amendat de polițiști după ce a făcut scandal la „Zilele Culturale Maghiare” # BizBrasov.ro
Licitații pentru locurile de parcare din zona Astra 1, cuprinsă între calea ferată, str. Zizinului și Calea București # BizBrasov.ro
Procedurile de reatribuire a locurilor de parcare rezidențiale continuă în municipiul Brașov cu cele din cartierul Astra 1, respectiv zona cuprinsă între calea ferată, str. Zizinului și Calea București. Pentru a reduce timpul de așteptare, vor fi organizate șase proceduri de atribuire, primele trei pentru zona dintre bulevardul Saturn și Calea București, iar celelalte trei [...]
Colectarea hainelor vechi, obligatorie. Ce se întâmplă în județul Brașov cu gestionarea acestui tip de deșeuri # BizBrasov.ro
Colectarea separată a deșeurilor textile a devenit obligatorie în România. Decizia este în baza unei directive europene. Conform Directivei UE 2018/851, începând cu acest an, colectarea separată a deșeurilor textile este obligatorie în toate statele membre ale Uniunii Europene. Această colectare a deșeurilor textile presupune utilizarea unor containere separate, curate, care să nu permită umezeală [...]
Poveste muzicală de odinioară la Filarmonica Brașov: Invitat de onoare, Florin Ionescu-Galați # BizBrasov.ro
Miercuri, 24 septembrie 2025, de la ora 19:00, Foaierul Sălii Patria devine gazda concertului Poveste muzicală de odinioară
Având în vedere creșterea numărului de locuitori din zona Bartolomeu, în special zona Avantgarden, și implicit a numărului de copii, Primăria Brașov luase în calcul în 2020 extinderea corpului de clădire al Școlii 14 de pe strada Agricultorilor pe terenul vecin al fostei societăți Electromontaj. Ulterior, proiectul a fost abandonat în mandatul 2020 – 2024, însă [...]
„Afacerile” cu locurile de veci din Cimitirul Municipal devin istorie. Primăria Brașov digitalizează amplasamentul fiecărui mormânt # BizBrasov.ro
Lăsat ani buni de izbeliște, Cimitirul Municipal Brașov va intra într-un proces de organizare administrativă. Ținând cont că unele locuri „se pierdeau” prin arhive și erau vândute apoi, „pe sub mână”, Primăria Brașov vrea să pună la punct inventarierea mormintelor, iar tot procesul să fie digitalizat. Astfel, pentru cartografierea, digitalizarea și managementul geospațial pentru un [...]
Turiștii care ajung în Brașov vor fi mai bine informați. Primăria investește peste 57.000 de lei în panouri turistice # BizBrasov.ro
Turiștii care ajung la Brașov vor descoperi orașul mai ușor și mai bine documentați. Primăria Brașov derulează o investiție de peste 57.000 de lei pentru montarea unor panouri informative moderne, care vor fi amplasate în zonele de interes turistic. Noile panouri vor conține materiale vizuale cu valoare educativă și artistică, prezentate într-un design profesionist, clar [...]
47% dintre copiii români încep târziu să se spele pe dinți, deoarece părinții nu acordă suficientă atenție igienei orale. Ce recomandă medicii # BizBrasov.ro
Gardul dintre vecini este, prin prezumție, comun și aparține în egală măsură ambilor proprietari. Cine îl face și cum se împart cheltuielile
În această seară are loc echinocțiul de toamnă, pragul astronomic dintre vară și toamnă. Când trecem la ora de iarnă # BizBrasov.ro
Echinocțiul de toamnă marchează momentul în care ziua și noaptea devin egale ca durată, semnalând trecerea la sezonul rece. Acest fenomen astronomic a fost întotdeauna însoțit de tradiții și superstiții.
Cu mic, cu mare – voluntari. Locuitorii din Râșnov au ieșit la curățenie generală-zeci de saci de mizerie lăsată de „civilizați”, adunați de copii, tineri și vârstnici # BizBrasov.ro
Zeci de voluntari au răspuns la apelul Primăriei Râșnov adresat locuitorilor: „Prietenul la curățenie se cunoaște”, iar campania a fost un real succes la Râșnov.
Oficial: România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană
