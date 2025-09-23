Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut
Antena Sport, 23 septembrie 2025 18:50
Pep Guardiola spune că a “redescoperit multe dintre lucrurile” care au făcut-o pe Manchester City puternică în trecut, începând cu “un spirit incredibil”, a declarat el marţi, scrie AFP. Campionii Europei din 2023 au trecut prin turbulenţe semnificative sezonul trecut, fiind afectați de absenţa lui Rodri din cauza accidentărilor şi înregistrând multe rezultate negative, în […] The post Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
19:20
Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: “De asta nu cred în acest trofeu” # Antena Sport
Gala Balonului de Aur a generat o mulțime de reacții, ca în fiecare an, iar în Spania una dintre persoanele care a oferit o opinie tranșantă cu privire la trofeu a fost Alvaro Benito, fotbalistul crescut de Real Madrid. Fostul mijlocaș este de părere că distincția se acordă pe criterii subiective, în ciuda cifrelor și […] The post Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: “De asta nu cred în acest trofeu” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
19:10
Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: “Să începem cu dreptul!” # Antena Sport
Mihai Lixandru a vorbit înaintea partidei dintre Go Ahead Eagles și FCSB, din prima etapă a grupei principale de Europa League. Mijlocașul a spus că roș-albaștrii vor da totul pentru a obține cele 3 puncte în Olanda. Go Ahead Eagles – FCSB este programat pe 25 septembrie, de la ora 19:45. Partida va putea fi […] The post Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: “Să începem cu dreptul!” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
18:50
Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut # Antena Sport
Pep Guardiola spune că a “redescoperit multe dintre lucrurile” care au făcut-o pe Manchester City puternică în trecut, începând cu “un spirit incredibil”, a declarat el marţi, scrie AFP. Campionii Europei din 2023 au trecut prin turbulenţe semnificative sezonul trecut, fiind afectați de absenţa lui Rodri din cauza accidentărilor şi înregistrând multe rezultate negative, în […] The post Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut appeared first on Antena Sport.
18:40
Jucătorul de la FCSB care abia așteaptă să debuteze în Europa League: “Un sentiment nebun” # Antena Sport
Mamadou Thiam, atacantul adus în această perioadă de mercato de FCSB de la “U” Cluj, este nerăbdător să joace alături de roș-albaștri în Europa League. Campioana en-titre a României urmează să debuteze în noul sezon de UEL în deplasarea de la Go Ahead Eagles. Înainte de partida din Olanda, jucătorul senegalez a catalogat ce i […] The post Jucătorul de la FCSB care abia așteaptă să debuteze în Europa League: “Un sentiment nebun” appeared first on Antena Sport.
18:30
Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România # Antena Sport
Selecţionerul naţionalei de fotbal a Austriei, Ralf Rangnick, va trebui să rămână în spital câteva zile din cauza unei accidentări la gleznă, a anunţat marţi agenţia austriacă de ştiri APA, citând Federaţia Austriacă de Fotbal (OFB), conform DPA. Din cauza situaţiei, Rangnick nu va putea anunţa personal luni lotul primei reprezentative pentru viitoarele meciuri de […] The post Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
18:00
Alex Dobre, avertizat de Ionel Dănciulescu după scandalul cu fanii Rapidului: “Cel mai dureros asta e” # Antena Sport
Ionel Dănciulescu a analizat ce s-a întâmplat între Alex Dobre și o parte din suporterii Rapidului după eșecul cu Hermannstadt, scor 1-2. Fostul mare atacant din Liga 1 este de părere că jucătorul din Giulești a procedat greșit atunci când a intrat în conflict cu galeria alb-vișiniilor. În plus, “Danciu” a catalogat ce i s-a […] The post Alex Dobre, avertizat de Ionel Dănciulescu după scandalul cu fanii Rapidului: “Cel mai dureros asta e” appeared first on Antena Sport.
17:30
Prima reacție a lui Lamine Yamal, după ce a ratat Balonul de Aur. Mesaj pentru Ousmane Dembele # Antena Sport
Lamine Yamal a ratat ocazia să cucerească primul său Balon de Aur, după ce Ousmane Dembele a ridicat aseară prestigiosul trofeu în mâinile sale. La câteva ore distanță de la gala de la Theatre du Chatelet, tânărul iberic a venit cu o primă reacție pe rețelele sociale. În textul său, Yamal a ținut să îi […] The post Prima reacție a lui Lamine Yamal, după ce a ratat Balonul de Aur. Mesaj pentru Ousmane Dembele appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
17:20
“Sper să se răzgândească”. Reacția lui Gică Popescu după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională # Antena Sport
Alexandru Mitriță a anunțat luni că se va retrage de la echipa națională a României, iar reacțiile din partea jucătorilor și foștilor sportivi au început să curgă. Gică Popescu, fostul fundaș al Generației de Aur, crede că prezența extremei de la Zhejiang putea să aducă un plus pe teren, motiv pentru care îi pare rău […] The post “Sper să se răzgândească”. Reacția lui Gică Popescu după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională appeared first on Antena Sport.
17:20
Florin Manea, anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin: “Atunci o să joace!” # Antena Sport
Florin Manea a anunțat revenirea lui Radu Drăgușin! Impresarul a spus când va putea juca fundașul de la Tottenham. Radu Drăgușin a suferit o accidentare gravă în luna ianuarie. Acesta nu a mai adunat niciun meci de la acel eveniment. Când revine Radu Drăgușin? Florin Manea a făcut anunțul Acum, Florin Manea a transmis că […] The post Florin Manea, anunțul momentului despre revenirea lui Radu Drăgușin: “Atunci o să joace!” appeared first on Antena Sport.
16:50
Radu Petrescu și Horațiu Feșnic, delegați la meciuri din Europa League! Ce partide vor arbitra # Antena Sport
UEFA a delegat brigăzi de arbitri din România la meciuri din prima etapă din faza principală a Ligii Europa. Radu Petrescu va arbitra duelul dintre Steaua Roşie (Serbia) şi Celtic (Scoţia). El va fi ajutat de asistenţii Radu Ghinguleac şi Mircea Grigoriu, iar al patrulea oficial va fi Andrei Chivulete. Radu Petrescu și Horațiu Feșnic […] The post Radu Petrescu și Horațiu Feșnic, delegați la meciuri din Europa League! Ce partide vor arbitra appeared first on Antena Sport.
16:40
A murit Nikola Pilic, legendarul tenismen care a fost învins de Ilie Năstase în finala Roland Garros din 1973 # Antena Sport
Nikola Pilic, legenda tenisului croat şi mentorul lui Novak Djokovici, a murit la vârsta de 87 de ani, a anunţat, marţi, federaţia croată de tenis. Finalist la Roland-Garros şi de cinci ori câştigător al Cupei Davis în calitate de căpitan, Pilic a murit luni în oraşul Opatija, din vestul Croaţiei, a precizat federaţia într-un comunicat, […] The post A murit Nikola Pilic, legendarul tenismen care a fost învins de Ilie Năstase în finala Roland Garros din 1973 appeared first on Antena Sport.
16:40
Ion Geolgău, ca și demis de la FRF. Decizia pregătită după scandalul de hărțuire sexuală în care a fost implicat # Antena Sport
Ion Geolgău urmează să fie dat afară din cadrul Federației Române de Fotbal, ca urmare a scandalului de hărțuire sexuală care a luat amploare în ultimele zile. Fostul mare jucător al Universității Craiova i-a trimis mesaje cu tentă mamei unui junior, iar acesta a și recunoscut că textele trimise de el sunt unele adevărate. Conducerea […] The post Ion Geolgău, ca și demis de la FRF. Decizia pregătită după scandalul de hărțuire sexuală în care a fost implicat appeared first on Antena Sport.
16:30
Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda # Antena Sport
FCSB a primit o lovitură uriașă, cu câteva zile înainte de partida cu Go Ahead Eagles. Un titular din lotul lui Elias Charalambous nu va face deplasarea în Olanda, pentru primul duel din grupa principală a Europa League. Meciul dintre Go Ahead Eagles și FCSB este programat joi, de la ora 19:45. Duelul va putea […] The post Lovitură uriașă pentru FCSB, înainte de meciul cu Go Ahead Eagles. Titularul care nu face deplasarea în Olanda appeared first on Antena Sport.
15:40
12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali: “Totul se face numai pe bani” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat că va încasa suma uriaşă de 12 milioane de euro în doar o săptămână. Patronul campioanei a dezvăluit că aceşti bani vor intra în conturile sale în următoarele zile. Concret, Gigi Becali urmează să primească banii de pe transferul lui Florinel Coman la Al Gharafa. Deşi “Mbappe” a plecat de la […] The post 12 milioane de euro pentru FCSB, într-o săptămână. Lovitura dată de Gigi Becali: “Totul se face numai pe bani” appeared first on Antena Sport.
15:40
Marius Şumudică ştie care e marea problemă la Dinamo, după remiza cu Farul: “E un semn de întrebare” # Antena Sport
Marius Şumudică a identificat marea problemă de la Dinamo, după remiza cu Farul, scor 1-1, din etapa a zecea a Ligii 1. Antrenorul a subliniat jocul modest al “câinilor” din repriza a doua, atunci când constănţenii au reuşit să egaleze prin Romalho. “Şumi” a ridicat un semn de întrebare în privinţa schimbărilor puţine pe care […] The post Marius Şumudică ştie care e marea problemă la Dinamo, după remiza cu Farul: “E un semn de întrebare” appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
15:20
Daria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani # Antena Sport
Daria Silişteanu a plecat de la Dinamo. Marea speranţă a înotului românesc a revenit la Fălticeni. Chiar dacă este încă legitimată la clubul bucureştean, ea se antrenează acum în Moldova, urmând să se efectueze şi transferul. Conform surselor Antena Sport, puştoaica de 16 ani a încheiat colaborarea cu Dinamo pe 31 august, după doi ani […] The post Daria Silişteanu a plecat de la Dinamo! Unde se antrenează marea speranţă a înotului românesc, la doar 16 ani appeared first on Antena Sport.
15:10
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei # Antena Sport
S-a aflat cât putea câştiga pe lună milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România. George Ţucudean a jucat la CFR Cluj, înainte de a se retrage din fotbal. George Ţucudean a agăţat “ghetele-n cui” în urmă cu cinci ani, din cauza unor probleme la inimă. Fostul atacant, ajuns la 34 […] The post Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei appeared first on Antena Sport.
14:30
“Nu ai cum să te retragi de la naţională”. Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată # Antena Sport
Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia de a se retrage de la echipa naţională. Fostul selecţioner a dclarat că mijlocaşul nu ar fi trebuit să ia o astfel de hotărâre. “Piţi” este de părere că un jucător nu ar trebui să ia o astfel de decizie, de a se retrage de la […] The post “Nu ai cum să te retragi de la naţională”. Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată appeared first on Antena Sport.
14:30
Christian Horner s-a despărţit oficial de echipa de echipa Red Bull, pe care a condus-o timp de două decenii, ajutând-o să devină una dintre cele mai de succes din Formula 1. Red Bull nu a oferit detalii despre termenii acordului, dar BBC Sport a aflat de la o sursă apropiată echipei că Horner a obţinut […] The post Christian Horner va primi 60 de milioane de euro după despărţirea de Red Bull appeared first on Antena Sport.
13:40
Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren” # Antena Sport
Gigi Becali a remarcat un jucător din Liga 1. Patronul de la FCSB a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Kevin Ciubotaru, fundaşul stânga de 21 de ani al celor de la Hermannstadt. Tânărul jucător este cotat la 75.000 de euro şi a avut o evoluţie solidă în duelul câştigat de Hermannstadt cu […] The post Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
13:20
Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar cu 15 milioane de euro: “Are o clauză prea mică” # Antena Sport
Ajax îşi trimite oamenii să-l vadă pe Daniel Bîrligea, în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB din grupa principală a Europe League. Gigi Becali susţine că nu se desparte de golgheterul său decât dacă un alt club va plăti clauza de reziliere a fotbalistului. Atacantul de 25 de ani cotat la 5 milioane de […] The post Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar cu 15 milioane de euro: “Are o clauză prea mică” appeared first on Antena Sport.
13:20
Cum a reacţionat Gigi Becali după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională: “Totul e pe bani” # Antena Sport
Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională. Mijlocaşul de 30 de ani a decis să nu mai îmbrace tricoul României, deşi a fost convocat în lotul lărgit pentru partidele cu Moldova şi Austria de luna viitoare. Gigi Becali l-a felicitat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată, […] The post Cum a reacţionat Gigi Becali după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională: “Totul e pe bani” appeared first on Antena Sport.
12:50
Benfica – Rio Ave LIVE VIDEO (22:15). Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor” # Antena Sport
Benfica – Rio Ave, duelul restant din prima etapă din Liga Portugal, va fi live video în AntenaPLAY, de la ora 22:15. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”. Jose Mourinho a revenit la Benfica după o pauză de 20 de ani. El a preluat echipa săptămâna trecută, după ce Bruno Lage a […] The post Benfica – Rio Ave LIVE VIDEO (22:15). Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor” appeared first on Antena Sport.
12:50
FRF nu renunță la Edi Iordănescu! Condițiile în care ar putea reveni la națională și când ar fi posibil # Antena Sport
FRF nu renunță la Edi Iordănescu! După ce chiar directorul sportiv al celor de la Legia Varșovia a recunoscut interesul celor de la echipa națională pentru antrenorul lor, as.ro a reușit să afle detalii despre posibilitatea ca Iordănescu să revină pe banca primei reprezentative. Așa cum Antena Sport a anunțat, șefii Federației au dorit să-l […] The post FRF nu renunță la Edi Iordănescu! Condițiile în care ar putea reveni la națională și când ar fi posibil appeared first on Antena Sport.
12:40
Fabio Capello, sfat pentru Cristi Chivu. Ce trebuie să facă românul la Inter: “Totul e din memorie” # Antena Sport
Fabio Capello i-a dat un sfat lui Cristi Chivu. Marele antrenor italian a analizat situaţia de la Inter şi a transmis că la echipa nu s-a schimbat nimic de când Simone Inzaghi a fost demis. Capello l-a sfătuit pe Chivu să înceapă să facă diferenţa la Inter şi să schimbe unele lucruri treptat, pentru a […] The post Fabio Capello, sfat pentru Cristi Chivu. Ce trebuie să facă românul la Inter: “Totul e din memorie” appeared first on Antena Sport.
12:40
Cea mai dură reacţie după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: “Înainte erau zei cei care aveau trofeul. Azi e Dembele” # Antena Sport
Ciprian Marica a avut o reacţie dură după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Fostul internaţional român susţine că francezul nu are un nume destul de mare pentru a pune mâna pe râvnitul trofeu. Atacantul de 28 de ani a reuşit tripla campionat-cupă-Liga Campionilor cu PSG, a marcat 35 de goluri şi a […] The post Cea mai dură reacţie după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: “Înainte erau zei cei care aveau trofeul. Azi e Dembele” appeared first on Antena Sport.
11:50
“Nu cred în vrăjeala asta”. Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională # Antena Sport
Adrian Mutu a oferit o reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională. “Briliantul” consideră că mijlocaşul de 30 de ani a luat această decizie deoarece era nemulţumit pentru faptul că nu i se acordă minute. Mutu se aştepta ca Mitriţă să ia o astfel de decizie, ţinând cont că la ultima […] The post “Nu cred în vrăjeala asta”. Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
11:10
Gianluigi Donnarumma a recunoscut că voia să rămână la PSG: “E dificil când treci prin atâtea lucruri” # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma, care a primit Trofeul Iaşin, acordat celui mai bun portar al sezonului precedent, luni seara, la gala premiilor ”Balonul de Aur”, a declarat că şi-a dorit să rămână la campioana Europei, PSG, înainte de transferul său la Manchester City. Portarul de 26 ani, care s-a alăturat lui PSG de la AC Milan în […] The post Gianluigi Donnarumma a recunoscut că voia să rămână la PSG: “E dificil când treci prin atâtea lucruri” appeared first on Antena Sport.
10:50
Tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului. Decizia luată de fani înainte de debutul în grupa de Europa League # Antena Sport
Gigi Mustaţă a anunţat că sunt tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului, dată fiind criza pe care echipa o traversează în campionat. Liderul galeriei roş-albaştrilor a ridicat un semn de întrebare în privinţa reacţiilor pe care jucătorii le au în timpul meciurilor. Concret, Mustaţă a subliniat că jucătorii FCSB-ului nu mai fac celebră horă a bucuriei, […] The post Tensiuni uriaşe în vestiarul FCSB-ului. Decizia luată de fani înainte de debutul în grupa de Europa League appeared first on Antena Sport.
10:50
“Să îşi caute echipă”. Cea mai dură reacţie după ce Alexandru Dobre s-a certat cu fanii Rapidului: “A comis-o rău de tot” # Antena Sport
Florin Manea a oferit cea mai dură reacţie, după ce Alexandru Dobre s-a certat cu fanii Rapidului, la finalul partidei cu Hermannstadt, pierdută de giuleşteni cu 1-2. Impresarul l-a sfătuit pe internaţionalul român să-şi caute o altă echipă. Manea a avut un discurs dur şi a transmis că Dobre a “comis-o rău”, pentru faptul că […] The post “Să îşi caute echipă”. Cea mai dură reacţie după ce Alexandru Dobre s-a certat cu fanii Rapidului: “A comis-o rău de tot” appeared first on Antena Sport.
10:40
“Poate să revină în doi ani”. Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională # Antena Sport
Cosmin Contra a reacţionat după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională şi a lansat o variantă surpriză. Fostul selecţioner consideră că mijlocaşul ar putea reveni asupra deciziei sale. Contra a declarat că sunt şanse ca Mitriţă să mai joace la echipa naţională, în cazul în care va reveni la o echipă din Europa, […] The post “Poate să revină în doi ani”. Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională appeared first on Antena Sport.
10:10
Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă # Antena Sport
Mihai Stoichiţă a surprins pe toată lumea la finalul meciului Dinamo – Farul 1-1, atunci când şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia nimic despre retragerea pe care Alexandru Mitriţă şi-a anunţat-o de la echipa naţională a României. Reporterii au crezut că directorul general al Federației Române de Fotbal glumeşte atunci când le-a spus […] The post Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă appeared first on Antena Sport.
10:00
Brazilianul Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, a fost invitat la SuperFAZE, emisiunea difuzată în fiecare luni seară la Antena 1 după Asia Express. Alături de Florin Răducioiu și Dan Pavel, Eric a povestit amintiri spectaculoase despre Cupa Mondială din 1994 și legătura sa specială cu România. „World Cup […] The post Eric, emoționat la SuperFAZE: „Când ați bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit!” appeared first on Antena Sport.
09:50
Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor. Eugen Neagoe a revenit în Liga 1 şi i-a preluat pe “lupi”, după ce Liviu Ciobotariu a fost demis. Înainte să-l numească pe Neagoe, Petrolul a fost refuzată de mai mulţi antrenori, printre care Marius Şumudică, Dorinel Munteanu, Cristiano Bergodi şi Florin Pârvu. Eugen Neagoe, noul antrenor de la […] The post Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor appeared first on Antena Sport.
09:40
Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului # Antena Sport
Alexandru Mitriţă i-a dat replica lui Mircea Lucescu, după retragerea de la naţională. Mjlocaşul de 30 de ani a decis să nu mai joace pentru România, deşi era inclus în lotul lărgit pentru partida cu Austria din octombrie. La scurt timp după ce Alexandru Mitriţă şi-a anunţat decizia de a nu mai îmbrăca tricolorul, Mircea […] The post Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului appeared first on Antena Sport.
09:30
Întregul weekend din Azerbaidjan a mers prost pentru australian. El nu a reușit să domine nicio sesiune de antrenamente dintre cele trei. În cea de-a doua a înregistrat chiar cel de-al doisprezecelea timp. În același timp, colegul de la McLaren, Lando Norris, a realizat în prima și în cea de-a treia sesiune cei mai buni […] The post Ce se întâmplă cu Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
09:20
“O mare glumă”. Ce l-a nemulţumit pe Neymar, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele # Antena Sport
Neymar a răbufnit după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Starul brazilian, ajuns la 33 de ani, a fost nemulţumit atunci când a văzut pe ce loc s-a clasat colegul din naţională, Raphinha. Jucătorul Barcelonei a terminat pe locul cinci, după Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitihna şi Mohamed Salah. Ce l-a nemulţumit pe […] The post “O mare glumă”. Ce l-a nemulţumit pe Neymar, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele appeared first on Antena Sport.
09:20
Lovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia # Antena Sport
Alex Dobre a fost dorit de Edi Iordănescu, la Legia Varşovia, în perioada de mercato recent încheiată. Totul a picat însă, din cauza preţului considerat mare de polonezi, iar Dan Şucu are acum un alt plan pentru căpitanul Rapidului. Conform surselor Antena Sport, patronul din Giuleşti speră ca jucătorul de 27 de ani cotat la […] The post Lovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia appeared first on Antena Sport.
09:00
Ousmane Dembele, gest de mare campion după ce a câştigat Balonul de Aur. A sărbătorit în stradă alături de fani # Antena Sport
Ousmane Dembele a făcut un gest de mare campion după ce a câştigat Balonul de Aur. Starul lui PSG, în vârstă de 28 de ani, a sărbătorit în stradă alături de fanii francezi. Ousmane Dembele l-a învins pe Lamine Yamal şi a câştigat, pentru prima dată în carieră, Balonul de Aur. Puştiul Barcelonei a trebuit […] The post Ousmane Dembele, gest de mare campion după ce a câştigat Balonul de Aur. A sărbătorit în stradă alături de fani appeared first on Antena Sport.
08:50
Ce s-a auzit în sală în momentul în care Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur. Reacţia starului lui PSG # Antena Sport
Ousmane Dembele a câştigat lupta cu Lamine Yamal pentru Balonul de Aur din acest an, iar atacantul francez a primit premiul chiar la Paris, din mâinile uriaşului Ronaldinho. În momentul în care campionul mondial de 28 de ani a ajuns pe scenă, fanii francezi aflaţi la théâtre du Chatelet au oferit un moment pe care […] The post Ce s-a auzit în sală în momentul în care Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur. Reacţia starului lui PSG appeared first on Antena Sport.
08:40
Kylian Mbappe, reacţie la miezul nopţii după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur: “De o mie de ori” # Antena Sport
Kylian Mbappe a oferit o reacţie scurtă, după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Starul lui Real Madrid s-a bucurat pentru succesul colegului din naţionala Franţei. Ousmane Dembele (28 de ani) l-a învins pe Lamine Yamal şi a câştigat Balonul de Aur. Starul lui PSG a început să plângă pe scena de la […] The post Kylian Mbappe, reacţie la miezul nopţii după ce Ousmane Dembele a cucerit Balonul de Aur: “De o mie de ori” appeared first on Antena Sport.
08:30
Tatăl lui Lamine Yamal, reacţie furibundă după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: “Nu spun furt, dar…” # Antena Sport
Tatăl lui Lamine Yamal a oferit o reacţie dură după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur. Mounir Nasroui a declarat că fiul său ar fi meritat să cucerească prestigiosul trofeu. Starul Barcelonei s-a clasat pe locul secund în clasamentul Balonului de Aur. Lamine Yamal a cucerit trofeul Kopa, acordat celui mai bun tânăr […] The post Tatăl lui Lamine Yamal, reacţie furibundă după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur: “Nu spun furt, dar…” appeared first on Antena Sport.
08:30
Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur, trofeu ce i-a fost acordat luni seară, la Paris. Specialiştii au anunţat că lupta se va da între starul lui PSG şi Lamine Yamal. Dembele a fost cel care a pus mâna pe râvnitul trofeu, iar jucătorul Barcelonei şi-a arătat imediat clasa pe care o are de la […] The post Ce a făcut Lamine Yamal după ce Ousmane Dembele a câştigat Balonul de Aur appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:00
Ousmane Dembele, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur: “E un moment senzațional!” # Antena Sport
Ousmane Dembele a oferit prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur. Starul de la PSG a fost în culmea fericirii, pe scenă. Ousmane Dembele l-a învins pe Lamine Yamal, în lupta pentru Balonul de Aur 2025. Vedeta Barcelonei s-a mulțumit cu trofeul Kopa, pentru cel mai bun tânăr jucător. Ce a spus Ousmane […] The post Ousmane Dembele, prima reacție după ce a câștigat Balonul de Aur: “E un moment senzațional!” appeared first on Antena Sport.
22 septembrie 2025
23:50
Luni pe Arena Națională a avut loc meciul care a închis etapa cu numărul zece din Liga 1. Dinamo București și Farul Constanța și-au împărțit reprizele, dar la final au împărțit și punctele puse în joc. „Câinii” lui Zeljko Kopic nu au reușit să profite în totalitate de eșecul suferit de Rapid duminică, împotriva celor […] The post Zeljko Kopic, supărat după Dinamo – Farul 1-1: „Nu a fost bună reacția noastră” appeared first on Antena Sport.
23:50
Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo – Farul 1-1: “Nu ai voie”! Cum l-a numit pe Zicu # Antena Sport
Ioan Andone (65 de ani), fost jucător şi ulterior antrenor al lui Dinamo, l-a criticat pe tehnicianul “câinilor”, Zeljko Kopic (48 de ani). Dinamo a condus-o cu 1-0 pe Farul, dar nu a reuşit să se impună. Milanov a deschis scorul rapid, cu o lovitură de cap, în minutul 8 al meciului. În a doua […] The post Ioan Andone l-a criticat pe Zeljko Kopic după Dinamo – Farul 1-1: “Nu ai voie”! Cum l-a numit pe Zicu appeared first on Antena Sport.
23:30
Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională # Antena Sport
Dinamo București și Farul Constanța s-au anihilat reciproc pe Arena Națională, în ultimul meci al etapei cu numărul 10 din Liga 1. Formația antrenată de Zeljko Kopic a ratat șansa de a urca pe locul al doilea în clasament și de a se apropia de Universitatea Craiova. Deși a făcut o primă repriză excelentă, gruparea […] The post Ianis Zicu, mulțumit cu punctul scos cu Dinamo. Ce a spus despre retragerea lui Mitriță de la echipa națională appeared first on Antena Sport.
23:20
Fosta conducere a Juventus Torino, inclusiv fostul preşedinte Andrea Agnelli, dar şi fostul mare jucător Pavel Nedved, a primit luni pedepse cu suspendare de peste un an pentru fiecare acuzat, într-un caz de nereguli financiare între anii 2019 şi 2021. Un tribunal din Roma l-a condamnat pe Andrea Agnelli (49 de ani), a cărui familie […] The post Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei appeared first on Antena Sport.
23:20
Preşedintele executiv al lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a susţinut că echipa antrenată de Zeljko Kopic trebuia să abordeze altfel a doua repriză. După ce a controlat jocul în prima repriză şi a intrat la cabine cu avantaj, Dinamo a cedat centrul terenului în repriza secundă, iar constănţenii au ratat mai multe ocazii de gol. Dinamo […] The post “Nu am jucat ce trebuia” Reacţia lui Andrei Nicolescu după Dinamo – Farul 1-1! appeared first on Antena Sport.
23:00
Luis Suarez, ratare monumentală! Atacantul cumpărat cu 22 de milioane de euro nu a putut înscrie cu poarta goală # Antena Sport
The post Luis Suarez, ratare monumentală! Atacantul cumpărat cu 22 de milioane de euro nu a putut înscrie cu poarta goală appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.