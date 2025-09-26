Mircea Lucescu l-a văzut pe Târnovanu şi şi-a recunoscut greşeala! Cu cine se luptă pentru postul de titular
Antena Sport, 26 septembrie 2025 12:50
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost impresionat de prestaţia lui Ştefan Târnovanu, în victoria obţinută de FCSB cu 1-0, în meciul de pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, primul din faza principală Europa League. David Miculescu a deschis scorul în minutul 13, din centrarea lui Denis Alibec, dar un mare merit l-a avut
• • •
Acum o oră
13:00
Probleme pentru FCSB! Cât va lipsi Mihai Lixandru, după operaţia suferită înaintea meciului cu Go Ahead Eagles # Antena Sport
FCSB se confruntă cu o nouă problemă după ce s-a aflat cât va lipsi Mihai Lixandru. Mijlocaşul de 24 de ani al campioanei a fost operat în Olanda, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles câştigat de roş-albaştri cu scorul de 1-0. Mihai Lixandru a fost operat de apendicită şi nu a făcut parte din lotul
12:50
Mircea Lucescu l-a văzut pe Târnovanu şi şi-a recunoscut greşeala! Cu cine se luptă pentru postul de titular # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a fost impresionat de prestaţia lui Ştefan Târnovanu, în victoria obţinută de FCSB cu 1-0, în meciul de pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, primul din faza principală Europa League. David Miculescu a deschis scorul în minutul 13, din centrarea lui Denis Alibec, dar un mare merit l-a avut
Acum 2 ore
12:30
Mircea Lucescu l-a felicitat pe Gigi Becali, după victoria FCSB-ului din Europa League: “Excelent! S-au sacrificat” # Antena Sport
Mircea Lucescu, selecţionerul României, a avut numai cuvinte de laudă la adresa celor de la FCSB, după victoria din prima etapă a fazei principale din Europa League, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0. David Miculescu a marcat în minutul 13, din centrarea lui Denis Alibec, golul care avea să aducă cele
12:10
Au fost la un pas să joace cu Real Madrid și Barcelona, acum se remarcă prin 17 „împrumuturi” # Antena Sport
Fondată în 1927 într-un mic oraș din nord-estul Spaniei, CD Mirandés a fost sezonul trecut la un pas de promovare în La Liga. Echipa din Miranda de Ebro a jucat finala play-off-ului pentru promovare și a pierdut în prelungiri, în fața lui Oviedo, după o victorie acasă (1-0) și un eșec în deplasare (1-3). În
12:10
Un singur jucător al FCSB-ului, remarcat după debutul cu dreptul în Europa League: “Au înţeles stilul lui de joc” # Antena Sport
Raul Rusescu a remarcat un singur jucător al FCSB-ului după debutul cu dreptul în grupa de Europa League. Fostul internaţional l-a lăudat pe Denis Alibec, atacantul care a fost titular în victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. Rusescu a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Denis Alibec şi a subliniat că ceilalţi
11:40
Donald Trump, pregătit să “mute” meciurile de la World Cup 2026. Decizia de urgenţă pe care o poate lua # Antena Sport
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat joi că este pregătit să multe în alte locaţii, dacă va fi necesar, meciurile de la Cupa Mondială de fotbal din 2026, prevăzute iniţial în oraşe pe care nu le consideră suficient de sigure. "Cupa Mondială va fi sigură. Dacă voi stabili că nu este sigură (în anumite
Acum 4 ore
11:30
Proprietarii lui Liverpool vor să cumpere un club din La Liga! Tranzacţia ar depăşi 120 de milioane de euro # Antena Sport
Fenway Sports Group Holdings, conglomeratul american de investiţii şi management sportiv, care patronează clubul englez de fotbal FC Liverpool (printre alte cluburi sportive), este interesat de achiziţionarea echipei Getafe, pentru a-şi extinde portofoliul de active cu un club spaniol din La Liga, informează mass-media britanică, citată de EFE. Potrivit Daily Mail, grupul din Boston i-ar
11:20
Giovanni Becali îl cere pe Ştefan Târnovanu titular la naţională. Mesaj direct pentru Mircea Lucescu: “Nu înţeleg cum îl evită” # Antena Sport
Giovanni Becali îl cere pe Ştefan Târnovanu titular la echipa naţională. Impresarul l-a lăudat pe portarul de la FCSB, după paradele uriaşe avute în victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League. Târnovanu a salvat-o în trei rânduri pe FCSB, în prima repriză a partidei din Olanda. În
11:10
Sâmbăta trecută, înainte deci de Marele Premiu al Azerbaijanului, Andrea Stella spunea că, după upgrade-ul de podea făcut la Monza, Max Verstappen a devenit un pretendent serios la titlu. Întrebat fiind dacă vorbește serios, șeful echipei McLaren a întărit: "DA, și scrieți asta cu litere mari, căci așa am spus-o. Nu uitați că vorbim despre
11:00
Un titular de la FCSB, propus în Olanda după victoria FCSB-ului cu Go Ahead Eagles: “Mulţi scouteri l-au văzut” # Antena Sport
Un titular de la FCSB a fost propus în prima ligă din Olanda, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în prima rundă din grupa de Europa League. Elias Charalambous a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Ştefan Târnovanu, pe care îl vede evoluând în Eredivisie. Portarul campioanei a
10:30
Două medalii de argint pentru România la Campionatul Mondial de canotaj. Rezultate formidabile la Shanghai # Antena Sport
Echipajul de patru rame feminin, format din Ancuţa Bodnar, Geanina Juncănariu, Adriana Adam şi Amalia Bereş, a câştigat vineri medalia de argint la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai. Aurul i-a revenit unui echipaj din SUA, cu timpul 06:27.71. Sportivele tricolore au înregistrat timpul 06:28.44. Două medalii de argint pentru România la Campionatul Mondial
10:20
Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby “de foc” în Bănie. Echipele probabile # Antena Sport
Universitatea Craiova – Dinamo, derby-ul rundei a 11-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Liderul primeşte vizita marii rivale din Ştefan cel Mare, care e neînvinsă de şapte meciuri. Dinamo a suferit un singur eşec în actualul sezon de Liga 1,
10:20
Sergio Busquets a anunţat că se retrage! Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru fostul său rival # Antena Sport
Sergio Busquets, mijlocaşul de 37 de ani care a scris istorie la Barcelona, a anunţat oficial că se va retrage la finalul acestui sezon din MLS. În prezent la Inter Miami, Busquets este coleg cu foştii săi coechipieri de pe Camp Nou: Lionel Messi, Jordi Alba şi Luis Suarez. Campion mondial şi european cu naţionala
09:50
Decizia finală luată de Dinamo Kiev în privinţa lui Vladislav Blănuţă, după scandalul uriaş provocat în Ucraina # Antena Sport
Dinamo Kiev a luat decizia finală în privinţa lui Vladislav Blănuţă, după scandalul uriaş provocat de atacantul român în Ucraina. El a fost acuzat că a distribuit mai multe videoclipuri pro-ruse pe reţelele de socializare. Fanii au răbufnit la aflarea acestui fapt şi şi-au dorit ca Blănuţă să plece de la Dinamo Kiev. Igor Surkis,
09:40
Nicolae Stanciu i-a impresionat pe italieni în Genoa – Empoli 3-1: “Şi-a valorificat calitatea” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a fost titular în meciul din Coppa Italia dintre Genoa şi Empoli, câştigat de echipa patronată de Dan Şucu cu 3-1. Frendrup, Marcandalli şi Ekhator au fost marcatorii echipei pregătite de Patrick Vieira, care a revenit de la 0-1, după ce Saporiti a deschis scorul în minutul 12. Stanciu a revenit pe teren
Acum 6 ore
09:30
Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League: “Să le mărească amenzile” # Antena Sport
Gabi Balint i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League. Fostul internaţional a declarat că elevii lui Elias Charalambous ar trebui să fie amendaţi după meciul din Olanda. Concret, Gabi Balint a remarcat faptul că jucătorii FCSB-ului au protestat în mai multe
09:10
“De rahat!” Olandezii au răbufnit după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Nu putem accepta un asemenea rezultat” # Antena Sport
FCSB a câştigat meciul de pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0, graţie golului marcat de David Miculescu în minutul 13 al partidei. Chiar dacă traversează o perioadă complicată în Liga 1, campioana României a reuşit să debuteze cu dreptul în faza principală din Europa League. Go Ahead Eagles a avut o
09:00
Ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League. Peste PAOK şi Ferencvaros, după victoria cu Go Ahead Eagles # Antena Sport
Specialiştii au făcut toate calculele şi au anunţat ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League, după victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima etapă. Unicul gol al partidei din Olanda a fost marcat de David Miculescu. După disputarea primei runde din grupă, specialiştii de la Football Meets Data au
08:40
“Surpriza plăcută”. Jucătorul lăudat de Mihai Stoica, după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Europa League # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit prima reacţie, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în deplasare, în prima etapă a grupei de Europa League. Oficialul campioanei l-a lăudat pe Baba Alhassan, pe care l-a descris ca fiind "surpriza plăcută" din jocul campioanei. Mijlocaşul a fost integralist în meciul din Olanda, în care
08:40
Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost impresionat de prestaţia lui Denis Alibec după victoria cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a fazei principale Europa League. Atacantul revenit vara aceasta la FCSB a pasat decisiv la golul marcat de David Miculescu în minutul 13. Scos la pauză şi înlocuit cu Bîrligea, pentru
08:30
Cum a fost numit Gigi Becali de Ilie Dumitrescu, după victoria FCSB-ului din Europa League: “Te-ai potolit?” # Antena Sport
Gigi Becali şi Ilie Dumitrescu au purtat un scurt dialog, după ce FCSB a debutat cu victorie în grupa principală de Europa League. Campioana a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, golul victoriei fiind marcat de David Miculescu. Ilie Dumitrescu l-a întrebat direct pe Gigi Becali pe ce poziţie îl va titulariza pe Mamadou
Acum 24 ore
00:00
Gigi Becali cere respect, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Am şi eu o vârstă! Fac ce fac şi aud că am nenorocit” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a răbufnit după victoria din prima etapă a fazei principale Europa League. Campioana României s-a impus cu 1-0 graţie golului marcat de David Miculescu pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, dar patronul roş-albaştrilor a ţinut să le răspundă contestatarilor. În campionat, FCSB are un început dezastruos
25 septembrie 2025
23:30
Mihai Stoica le-a dat peste nas contestatarilor, după 1-0 cu Go Ahead Eagles: „Așa, și?” # Antena Sport
Venită după un parcurs de coșmar în campionat, FCSB a impresionat la primul meci din grupa principală a UEFA Europa League și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Campioana României a reușit să apere avantajul minim de pe tabelă, după ce David Miculescu a deschis scorul, cu
23:30
Gigi Becali a anunţat cât va lipsi Mihai Lixandru după ce jucătorul FCSB-ului s-a operat în Olanda # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) le-a dat o veste bună fanilor FCSB-ului în privinţa lui Mihai Lixandru (24 de ani), care s-a operat de apendicită în Olanda. Lixandru a făcut deplasarea cu echipa în Olanda, dar a început să acuze mari dureri, iar investigaţiile medicale au arătat că suferea de apendicită. A fost operat imediat,
23:20
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” # Antena Sport
FCSB a debutat cu dreptul în faza principală Europa League, după victoria cu 1-0 de pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Singurul gol al campioanei României a venit în minutul 13, atunci când David Miculescu a înscris din centrarea lui Denis Alibec. Posesia celor de la Go Ahead Eagles a fost net superioară,
22:50
“Foarte ciudat ce s-a întâmplat” Cui i-a dedicat Ştefan Târnovanu victoria cu Go Ahead Eagles: “E pentru el” # Antena Sport
Ştefan Târnovanu (25 de ani) a fost omul meciului în partida Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Site-ul de specialitate sofascore.ro l-a notat cu 8.6, în timp ce flashscore.ro i-a acordat nota 8.2. Ambele site-uri l-au văzut cel mai bun de pe teren pe Târnovanu. Ştefan Târnovanu nu l-a uitat pe Mihai Lixandru, care s-a
22:40
Elias Charalambous și-a sărbătorit cu stil ziua de naștere! Victorie europeană în Olanda. Cui a dedicat acest succes # Antena Sport
Început excelent pentru FCSB în grupa principală a UEFA Europa League! Formația antrenată de Elias Charalambous a reușit un succes la limită pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, în urma unui meci în care posesia gazdelor a fost de peste 70%. Gruparea roș-albastră a dat lovitura de grație în prima repriză, când David
22:40
David Miculescu, după ce a adus victoria în Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Trebuie să ne reluăm drumul” # Antena Sport
David Miculescu a adus victoria pentru FCSB, în meciul contra olandezilor de la Go Ahead Eagles. Atacantul a marcat în minutul 13, din centrarea lui Denis Alibec, golul care avea să aducă cele trei puncte
22:20
Gigi Becali (67 de ani) a lăudat mai mulţi jucători după victoria FCSB-ului, la limită, în deplasare, cu 1-0, împotriva formaţiei olandeze Go Ahead Eagles. Printre remarcaţii lui Gigi Becali s-au numărat portarul Ştefan Târnovanu şi atacanţii Denis Alibec şi Mamadou Thiam. Despre marcatorul golului, David Miculescu, Gigi Becali nu a spus nimic. Denis Alibec, […] The post Remarcaţii lui Gigi Becali după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Sunt foarte mulţumit” appeared first on Antena Sport.
22:10
Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” # Antena Sport
Gigi Becali a fost încântat de cele trei obţinute de FCSB, în victoria din prima etapă a fazei principale Europa League, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0. David Miculescu a marcat unicul gol al partidei în minutul 13. În ciuda acestei victorii şi a faptului că a lăudat cei mai mulţi […] The post Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” appeared first on Antena Sport.
22:00
„3 puncte..” Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, după victoria contra lui Go Ahead Eagles # Antena Sport
FCSB și-a început excelent parcursul din faza principală a UEFA Europa League, după un succes cu scorul de 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Gruparea roș-albastră a reușit să facă un meci excelent din punct de vedere tactic. David Miculescu a fost eroul formației antrenate de Elias Charalambous. Golul cu numărul 9 […] The post „3 puncte..” Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, după victoria contra lui Go Ahead Eagles appeared first on Antena Sport.
21:40
Genoa – Empoli 3-1. Nicolae Stanciu l-a scos pe Rareş Ilie din Cupa Italiei! Notele primite de români # Antena Sport
Genoa a învins-o cu 3-1 pe Empoli în turul 2 al Cupei Italiei. Formaţia patronată de Dan Şucu s-a calificat în optimile Cupei Italiei, acolo unde o va întâlni pe Atalanta. Căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu, a evoluat 84 de minute în meciul Genoa – Empoli 3-1, fiind înlocuit de Vieira cu Seydou Fini. La Empoli, […] The post Genoa – Empoli 3-1. Nicolae Stanciu l-a scos pe Rareş Ilie din Cupa Italiei! Notele primite de români appeared first on Antena Sport.
21:40
Cei mai mulţi olteni au strigat tot meciul pentru România la futsal. Şi au purtat cu mândrie tricoul galben al naţionalei, primit de la mascota Ronny. Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal. Mascota Ronny a împărţit şi la Craiova o mie de tricouri ale României. Reporter: Ce înseamnă […] The post Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal appeared first on Antena Sport.
21:30
Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles – FCSB: “Intervenţia sezonului” # Antena Sport
Ştefan Târnovanu a reuşit o primă repriză uriaşă în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB, din prima etapă a grupei principale Europa League. Chiar dacă David Miculescu a fost cel care a deschis scorul în minutul 13, un mare merit îl are şi portarul de 25 de ani. Intervenţiile sale au făcut ca tabela […] The post Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles – FCSB: “Intervenţia sezonului” appeared first on Antena Sport.
21:00
Trump intervine în favoarea Israelului, care e în pericol să fie exclusă de FIFA din fotbalul internaţional! # Antena Sport
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News. Informaţia vine în contextul în care UEFA este aproape de a suspenda echipele israeliene din cauza războiului din Gaza – multe federaţii de fotbal şi membri ai comitetului executiv fiind de acord […] The post Trump intervine în favoarea Israelului, care e în pericol să fie exclusă de FIFA din fotbalul internaţional! appeared first on Antena Sport.
21:00
Jurnal Antena Sport | Florentin Pera şi-a dat demisia de la naţionala feminină de handbal # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Florentin Pera şi-a dat demisia de la naţionala feminină de handbal appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Un polonez a scris cu o coborâre pe Everest appeared first on Antena Sport.
20:50
The post Jurnal Antena Sport | Mirel Rădoi abia aşteaptă derby-ul cu Dinamo appeared first on Antena Sport.
20:30
Jurnal Antena Sport | Reacţia lui Rădoi după retragerea lui Mitriţă de la naţională: “Îi face loc lui Baiaram” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Reacţia lui Rădoi după retragerea lui Mitriţă de la naţională: “Îi face loc lui Baiaram” appeared first on Antena Sport.
20:20
Ştefan Târnovanu, parade de senzaţie în prima repriză a meciului Go Ahead Eagles – FCSB # Antena Sport
Portarul FCSB-ului, Ştefan Târnovanu (25 de ani), şi-a salvat echipa în mai multe rânduri în prima repriză a meciului cu Go Ahead Eagles. În minutul 11, Târnovanu a reuşit o paradă excelentă la şutul lui Suray, care scăpase singur cu el. În minutul 17, Târnovanu a anticipat foarte bine şi a avut o altă paradă […] The post Ştefan Târnovanu, parade de senzaţie în prima repriză a meciului Go Ahead Eagles – FCSB appeared first on Antena Sport.
20:20
David Miculescu a deschis scorul în Go Ahead Eagles – FCSB! Centrare perfectă a lui Denis Alibec # Antena Sport
David Miculescu a avut nevoie de doar 13 minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB, din prima etapă a fazei principale Europa League. Atacantul celor de la FCSB a înscris cu un şut din interiorul careului, trimiţând pe jos, lângă bara porţii lui De Busser. Acesta este al patrulea […] The post David Miculescu a deschis scorul în Go Ahead Eagles – FCSB! Centrare perfectă a lui Denis Alibec appeared first on Antena Sport.
19:50
Lille – Brann 0-0. Salzburg – Porto şi Aston Villa – Bologna se joacă de la ora 22:00 # Antena Sport
La aceeaşi oră cu meciul Go Ahead Eagles – FCSB se înfruntă şi Lille – Brann în grupa principală din Europa League. De la ora 22:00 se dispută celelalte meciuri din Europa League, printre care Salzburg – Porto şi Aston Villa – Bologna. Lille – Brann 0-0 LIVE SCORE Min. 1: A început partida Echipele […] The post Lille – Brann 0-0. Salzburg – Porto şi Aston Villa – Bologna se joacă de la ora 22:00 appeared first on Antena Sport.
19:40
Preşedintele Federaţiei de Handbal le-a cerut o întâlnire de urgenţă lui Pera şi Burcea, care au demisionat! # Antena Sport
Naţionala României a rămas fără antrenor, cu două luni înaintea Campionatului Mondial din Olanda şi Germania, după ce Florentin Pera şi-a anunţat demisia. Nici secundul Bogdan Burcea nu va continua pe banca României, potrivit anunţului FR Handbal, care le-a solicitat tehnicienilor o întâlnire de urgenţă. ”Antrenorii Florentin Pera şi Bogdan Burcea şi-au înaintat demisiile din […] The post Preşedintele Federaţiei de Handbal le-a cerut o întâlnire de urgenţă lui Pera şi Burcea, care au demisionat! appeared first on Antena Sport.
19:20
FIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026™! Turneul final se vede exclusiv în Universul Antena # Antena Sport
Cu 259 de zile rămase până la startul World Cup 2026, FIFA a prezentat cele trei mascote ale turneului final care va fi găzduit în Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. Un vultur, un jaguar şi un elan au fost aleşi de FIFA pentru a reprezenta cele trei ţări care vor organiza turneul final. […] The post FIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026™! Turneul final se vede exclusiv în Universul Antena appeared first on Antena Sport.
19:20
Florin Tănase atrage atenția înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: „Suporterii nu sunt obişnuiţi cu astfel de rezultate” # Antena Sport
FCSB debutează joi seară în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României înfruntă Go Ahead Eagles în deplasare și speră la un rezultat bun, prin care să pună punct perioadei de criză din ultimele luni. Florin Tănase a vorbit înaintea meciului din Olanda și a tras un semnal de alarmă cu privire la presiunea […] The post Florin Tănase atrage atenția înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: „Suporterii nu sunt obişnuiţi cu astfel de rezultate” appeared first on Antena Sport.
18:50
Neluţu Varga, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Se va reactiva în iarnă! S-ar putea duce la 20 de milioane” # Antena Sport
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a făcut dezvăluiri despre transferul lui Louis Munteanu. Şeful din Gruia a dezvăluit că atacantul de 23 de ani a fost foarte aproape de un transfer la Ajax, chiar în ultima zi a perioadei de mercato din această vară. Ajax şi Valencia ar fi singurele echipe care […] The post Neluţu Varga, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Se va reactiva în iarnă! S-ar putea duce la 20 de milioane” appeared first on Antena Sport.
18:40
Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) este căsătorit de mai bine de 30 de ani cu soţia lui, Lidia. Lidia Prunea este o persoană discretă, ea fiind văzută rar în public la evenimente. (IMAGINI CU SOŢII PRUNEA ÎN GALERIA FOTO) Lidia Prunea este bună prietenă cu Mariana Lăcătuş, soţia lui Marius Lăcătuş (61 de ani). Chiar […] The post Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani appeared first on Antena Sport.
18:20
Gheorghe Mustaţă, mesaj pentru Elias Charalambous, de ziua antrenorului: “Să dea berea, dar cu victorie” # Antena Sport
Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, care a făcut deplasarea la Deventer pentru meciul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, i-a transmis un mesaj antrenorului roş-albaştrilor, Elias Charalambous, în ziua în care acesta împlineşte 45 de ani. Mustaţă speră ca FCSB să îşi revină în campionat. El crede că o victorie în deplasarea din Olanda ar putea […] The post Gheorghe Mustaţă, mesaj pentru Elias Charalambous, de ziua antrenorului: “Să dea berea, dar cu victorie” appeared first on Antena Sport.
17:40
Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: “Nu e nimic bătut în cuie” # Antena Sport
Florentin Pera şi-ar fi dat demisia în cursul zilei de joi din funcţia de selecţioner al echipei naţionale de handbal feminin a României. Vestea a venit ca un şoc pentru handbalul românesc, în condiţiile în care mai sunt două luni până la Campionatul Mondial. Decizia lui Florentin Pera l-a luat prin surprindere şi pe Constantin […] The post Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: “Nu e nimic bătut în cuie” appeared first on Antena Sport.
17:40
Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă # Antena Sport
Concordia Chiajna a anunțat acum câteva zile despărțirea de antrenorul Nicolae Dică, ca urmare a eșecului suferit pe teren propriu contra celor de la CSM Slatina. Gruparea ilfoveană s-a mișcat rapid și a găsit deja un înlocuitor. Andrei Cristea, cel care a pregătit-o în ultimele sezoane pe SC Popești Leordeni, a acceptat propunerea formației din […] The post Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă appeared first on Antena Sport.
