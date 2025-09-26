Decizia finală luată de Dinamo Kiev în privinţa lui Vladislav Blănuţă, după scandalul uriaş provocat în Ucraina
Antena Sport, 26 septembrie 2025 09:50
Dinamo Kiev a luat decizia finală în privinţa lui Vladislav Blănuţă, după scandalul uriaş provocat de atacantul român în Ucraina. El a fost acuzat că a distribuit mai multe videoclipuri pro-ruse pe reţelele de socializare. Fanii au răbufnit la aflarea acestui fapt şi şi-au dorit ca Blănuţă să plece de la Dinamo Kiev. Igor Surkis, […]
• • •
Acum 10 minute
10:20
Universitatea Craiova – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby “de foc” în Bănie. Echipele probabile # Antena Sport
Universitatea Craiova – Dinamo, derby-ul rundei a 11-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro. Liderul primeşte vizita marii rivale din Ştefan cel Mare, care e neînvinsă de şapte meciuri. Dinamo a suferit un singur eşec în actualul sezon de Liga 1, […]
10:20
Sergio Busquets a anunţat că se retrage! Sergio Ramos, mesaj emoţionant pentru fostul său rival # Antena Sport
Sergio Busquets, mijlocaşul de 37 de ani care a scris istorie la Barcelona, a anunţat oficial că se va retrage la finalul acestui sezon din MLS. În prezent la Inter Miami, Busquets este coleg cu foştii săi coechipieri de pe Camp Nou: Lionel Messi, Jordi Alba şi Luis Suarez. Campion mondial şi european cu naţionala […]
Acum o oră
09:50
Decizia finală luată de Dinamo Kiev în privinţa lui Vladislav Blănuţă, după scandalul uriaş provocat în Ucraina # Antena Sport
Dinamo Kiev a luat decizia finală în privinţa lui Vladislav Blănuţă, după scandalul uriaş provocat de atacantul român în Ucraina. El a fost acuzat că a distribuit mai multe videoclipuri pro-ruse pe reţelele de socializare. Fanii au răbufnit la aflarea acestui fapt şi şi-au dorit ca Blănuţă să plece de la Dinamo Kiev. Igor Surkis, […]
09:40
Nicolae Stanciu i-a impresionat pe italieni în Genoa – Empoli 3-1: “Şi-a valorificat calitatea” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a fost titular în meciul din Coppa Italia dintre Genoa şi Empoli, câştigat de echipa patronată de Dan Şucu cu 3-1. Frendrup, Marcandalli şi Ekhator au fost marcatorii echipei pregătite de Patrick Vieira, care a revenit de la 0-1, după ce Saporiti a deschis scorul în minutul 12. Stanciu a revenit pe teren […]
09:30
Jucătorii FCSB-ului, taxaţi de Gabi Balint după victoria din Europa League: “Să le mărească amenzile” # Antena Sport
Gabi Balint i-a taxat pe jucătorii FCSB-ului, după victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League. Fostul internaţional a declarat că elevii lui Elias Charalambous ar trebui să fie amendaţi după meciul din Olanda. Concret, Gabi Balint a remarcat faptul că jucătorii FCSB-ului au protestat în mai multe […]
Acum 2 ore
09:10
“De rahat!” Olandezii au răbufnit după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Nu putem accepta un asemenea rezultat” # Antena Sport
FCSB a câştigat meciul de pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0, graţie golului marcat de David Miculescu în minutul 13 al partidei. Chiar dacă traversează o perioadă complicată în Liga 1, campioana României a reuşit să debuteze cu dreptul în faza principală din Europa League. Go Ahead Eagles a avut o […]
09:00
Ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League. Peste PAOK şi Ferencvaros, după victoria cu Go Ahead Eagles # Antena Sport
Specialiştii au făcut toate calculele şi au anunţat ce şanse are FCSB să treacă de grupa de Europa League, după victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0, din prima etapă. Unicul gol al partidei din Olanda a fost marcat de David Miculescu. După disputarea primei runde din grupă, specialiştii de la Football Meets Data au […]
08:40
“Surpriza plăcută”. Jucătorul lăudat de Mihai Stoica, după ce FCSB a învins-o pe Go Ahead Eagles în Europa League # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit prima reacţie, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, în deplasare, în prima etapă a grupei de Europa League. Oficialul campioanei l-a lăudat pe Baba Alhassan, pe care l-a descris ca fiind "surpriza plăcută" din jocul campioanei. Mijlocaşul a fost integralist în meciul din Olanda, în care […]
08:40
Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost impresionat de prestaţia lui Denis Alibec după victoria cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a fazei principale Europa League. Atacantul revenit vara aceasta la FCSB a pasat decisiv la golul marcat de David Miculescu în minutul 13. Scos la pauză şi înlocuit cu Bîrligea, pentru […]
08:30
Cum a fost numit Gigi Becali de Ilie Dumitrescu, după victoria FCSB-ului din Europa League: “Te-ai potolit?” # Antena Sport
Gigi Becali şi Ilie Dumitrescu au purtat un scurt dialog, după ce FCSB a debutat cu victorie în grupa principală de Europa League. Campioana a învins-o cu 1-0 pe Go Ahead Eagles, golul victoriei fiind marcat de David Miculescu. Ilie Dumitrescu l-a întrebat direct pe Gigi Becali pe ce poziţie îl va titulariza pe Mamadou […]
Acum 12 ore
00:00
Gigi Becali cere respect, după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Am şi eu o vârstă! Fac ce fac şi aud că am nenorocit” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a răbufnit după victoria din prima etapă a fazei principale Europa League. Campioana României s-a impus cu 1-0 graţie golului marcat de David Miculescu pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, dar patronul roş-albaştrilor a ţinut să le răspundă contestatarilor. În campionat, FCSB are un început dezastruos […]
25 septembrie 2025
23:30
Mihai Stoica le-a dat peste nas contestatarilor, după 1-0 cu Go Ahead Eagles: „Așa, și?” # Antena Sport
Venită după un parcurs de coșmar în campionat, FCSB a impresionat la primul meci din grupa principală a UEFA Europa League și s-a impus cu scorul de 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Campioana României a reușit să apere avantajul minim de pe tabelă, după ce David Miculescu a deschis scorul, cu […]
23:30
Gigi Becali a anunţat cât va lipsi Mihai Lixandru după ce jucătorul FCSB-ului s-a operat în Olanda # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) le-a dat o veste bună fanilor FCSB-ului în privinţa lui Mihai Lixandru (24 de ani), care s-a operat de apendicită în Olanda. Lixandru a făcut deplasarea cu echipa în Olanda, dar a început să acuze mari dureri, iar investigaţiile medicale au arătat că suferea de apendicită. A fost operat imediat, […]
23:20
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni” # Antena Sport
FCSB a debutat cu dreptul în faza principală Europa League, după victoria cu 1-0 de pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Singurul gol al campioanei României a venit în minutul 13, atunci când David Miculescu a înscris din centrarea lui Denis Alibec. Posesia celor de la Go Ahead Eagles a fost net superioară, […]
22:50
“Foarte ciudat ce s-a întâmplat” Cui i-a dedicat Ştefan Târnovanu victoria cu Go Ahead Eagles: “E pentru el” # Antena Sport
Ştefan Târnovanu (25 de ani) a fost omul meciului în partida Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Site-ul de specialitate sofascore.ro l-a notat cu 8.6, în timp ce flashscore.ro i-a acordat nota 8.2. Ambele site-uri l-au văzut cel mai bun de pe teren pe Târnovanu. Ştefan Târnovanu nu l-a uitat pe Mihai Lixandru, care s-a […]
22:40
Elias Charalambous și-a sărbătorit cu stil ziua de naștere! Victorie europeană în Olanda. Cui a dedicat acest succes # Antena Sport
Început excelent pentru FCSB în grupa principală a UEFA Europa League! Formația antrenată de Elias Charalambous a reușit un succes la limită pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, în urma unui meci în care posesia gazdelor a fost de peste 70%. Gruparea roș-albastră a dat lovitura de grație în prima repriză, când David […]
22:40
David Miculescu, după ce a adus victoria în Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Trebuie să ne reluăm drumul” # Antena Sport
David Miculescu a adus victoria pentru FCSB, în meciul contra olandezilor de la Go Ahead Eagles. Atacantul a marcat în minutul 13, din centrarea lui Denis Alibec, golul care avea să aducă cele trei puncte pentru campioana României. FCSB a debutat astfel cu dreptul în faza principală Europa League. Victoria din Olanda este una extrem […]
22:20
Gigi Becali (67 de ani) a lăudat mai mulţi jucători după victoria FCSB-ului, la limită, în deplasare, cu 1-0, împotriva formaţiei olandeze Go Ahead Eagles. Printre remarcaţii lui Gigi Becali s-au numărat portarul Ştefan Târnovanu şi atacanţii Denis Alibec şi Mamadou Thiam. Despre marcatorul golului, David Miculescu, Gigi Becali nu a spus nimic. Denis Alibec, […]
22:10
Gigi Becali a făcut praf un singur jucător după Go Ahead Eagles – FCSB: “Era «autobandă» la el. Bulevard” # Antena Sport
Gigi Becali a fost încântat de cele trei obţinute de FCSB, în victoria din prima etapă a fazei principale Europa League, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0. David Miculescu a marcat unicul gol al partidei în minutul 13. În ciuda acestei victorii şi a faptului că a lăudat cei mai mulţi […]
22:00
„3 puncte..” Darius Olaru l-a imitat pe Gigi Becali, după victoria contra lui Go Ahead Eagles # Antena Sport
FCSB și-a început excelent parcursul din faza principală a UEFA Europa League, după un succes cu scorul de 1-0 pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Gruparea roș-albastră a reușit să facă un meci excelent din punct de vedere tactic. David Miculescu a fost eroul formației antrenate de Elias Charalambous. Golul cu numărul 9 […]
21:40
Genoa – Empoli 3-1. Nicolae Stanciu l-a scos pe Rareş Ilie din Cupa Italiei! Notele primite de români # Antena Sport
Genoa a învins-o cu 3-1 pe Empoli în turul 2 al Cupei Italiei. Formaţia patronată de Dan Şucu s-a calificat în optimile Cupei Italiei, acolo unde o va întâlni pe Atalanta. Căpitanul naţionalei, Nicolae Stanciu, a evoluat 84 de minute în meciul Genoa – Empoli 3-1, fiind înlocuit de Vieira cu Seydou Fini. La Empoli, […]
21:40
Cei mai mulţi olteni au strigat tot meciul pentru România la futsal. Şi au purtat cu mândrie tricoul galben al naţionalei, primit de la mascota Ronny. Cei mai mici olteni s-au bucurat de meciul României cu Ungaria la futsal. Mascota Ronny a împărţit şi la Craiova o mie de tricouri ale României. Reporter: Ce înseamnă […]
21:30
Ştefan Târnovanu a impresionat pe toată lumea în Go Ahead Eagles – FCSB: “Intervenţia sezonului” # Antena Sport
Ştefan Târnovanu a reuşit o primă repriză uriaşă în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB, din prima etapă a grupei principale Europa League. Chiar dacă David Miculescu a fost cel care a deschis scorul în minutul 13, un mare merit îl are şi portarul de 25 de ani. Intervenţiile sale au făcut ca tabela […]
Acum 24 ore
21:00
Trump intervine în favoarea Israelului, care e în pericol să fie exclusă de FIFA din fotbalul internaţional! # Antena Sport
Administraţia Trump va depune eforturi pentru a împiedica FIFA să excludă Israelul din fotbalul internaţional înaintea Cupei Mondiale din 2026, relatează Sky News. Informaţia vine în contextul în care UEFA este aproape de a suspenda echipele israeliene din cauza războiului din Gaza – multe federaţii de fotbal şi membri ai comitetului executiv fiind de acord […]
21:00
Jurnal Antena Sport | Florentin Pera şi-a dat demisia de la naţionala feminină de handbal # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Florentin Pera şi-a dat demisia de la naţionala feminină de handbal
21:00
Jurnal Antena Sport | Un polonez a scris cu o coborâre pe Everest
20:50
Jurnal Antena Sport | Mirel Rădoi abia aşteaptă derby-ul cu Dinamo
20:30
Jurnal Antena Sport | Reacţia lui Rădoi după retragerea lui Mitriţă de la naţională: “Îi face loc lui Baiaram” # Antena Sport
Jurnal Antena Sport | Reacţia lui Rădoi după retragerea lui Mitriţă de la naţională: "Îi face loc lui Baiaram"
20:20
Ştefan Târnovanu, parade de senzaţie în prima repriză a meciului Go Ahead Eagles – FCSB # Antena Sport
Portarul FCSB-ului, Ştefan Târnovanu (25 de ani), şi-a salvat echipa în mai multe rânduri în prima repriză a meciului cu Go Ahead Eagles. În minutul 11, Târnovanu a reuşit o paradă excelentă la şutul lui Suray, care scăpase singur cu el. În minutul 17, Târnovanu a anticipat foarte bine şi a avut o altă paradă […]
20:20
David Miculescu a deschis scorul în Go Ahead Eagles – FCSB! Centrare perfectă a lui Denis Alibec # Antena Sport
David Miculescu a avut nevoie de doar 13 minute pentru a deschide scorul în meciul dintre Go Ahead Eagles şi FCSB, din prima etapă a fazei principale Europa League. Atacantul celor de la FCSB a înscris cu un şut din interiorul careului, trimiţând pe jos, lângă bara porţii lui De Busser. Acesta este al patrulea […]
19:50
Lille – Brann 0-0. Salzburg – Porto şi Aston Villa – Bologna se joacă de la ora 22:00 # Antena Sport
La aceeaşi oră cu meciul Go Ahead Eagles – FCSB se înfruntă şi Lille – Brann în grupa principală din Europa League. De la ora 22:00 se dispută celelalte meciuri din Europa League, printre care Salzburg – Porto şi Aston Villa – Bologna. Lille – Brann 0-0 LIVE SCORE Min. 1: A început partida Echipele […]
19:40
Preşedintele Federaţiei de Handbal le-a cerut o întâlnire de urgenţă lui Pera şi Burcea, care au demisionat! # Antena Sport
Naţionala României a rămas fără antrenor, cu două luni înaintea Campionatului Mondial din Olanda şi Germania, după ce Florentin Pera şi-a anunţat demisia. Nici secundul Bogdan Burcea nu va continua pe banca României, potrivit anun
19:20
FIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026™! Turneul final se vede exclusiv în Universul Antena # Antena Sport
Cu 259 de zile rămase până la startul World Cup 2026, FIFA a prezentat cele trei mascote ale turneului final care va fi găzduit în Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic. Un vultur, un jaguar şi un elan au fost aleşi de FIFA pentru a reprezenta cele trei ţări care vor organiza turneul final. […] The post FIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026™! Turneul final se vede exclusiv în Universul Antena appeared first on Antena Sport.
19:20
Florin Tănase atrage atenția înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: „Suporterii nu sunt obişnuiţi cu astfel de rezultate” # Antena Sport
FCSB debutează joi seară în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României înfruntă Go Ahead Eagles în deplasare și speră la un rezultat bun, prin care să pună punct perioadei de criză din ultimele luni. Florin Tănase a vorbit înaintea meciului din Olanda și a tras un semnal de alarmă cu privire la presiunea […] The post Florin Tănase atrage atenția înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: „Suporterii nu sunt obişnuiţi cu astfel de rezultate” appeared first on Antena Sport.
18:50
Neluţu Varga, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Se va reactiva în iarnă! S-ar putea duce la 20 de milioane” # Antena Sport
Neluţu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a făcut dezvăluiri despre transferul lui Louis Munteanu. Şeful din Gruia a dezvăluit că atacantul de 23 de ani a fost foarte aproape de un transfer la Ajax, chiar în ultima zi a perioadei de mercato din această vară. Ajax şi Valencia ar fi singurele echipe care […] The post Neluţu Varga, anunţ despre transferul lui Louis Munteanu: “Se va reactiva în iarnă! S-ar putea duce la 20 de milioane” appeared first on Antena Sport.
18:40
Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) este căsătorit de mai bine de 30 de ani cu soţia lui, Lidia. Lidia Prunea este o persoană discretă, ea fiind văzută rar în public la evenimente. (IMAGINI CU SOŢII PRUNEA ÎN GALERIA FOTO) Lidia Prunea este bună prietenă cu Mariana Lăcătuş, soţia lui Marius Lăcătuş (61 de ani). Chiar […] The post Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani appeared first on Antena Sport.
18:20
Gheorghe Mustaţă, mesaj pentru Elias Charalambous, de ziua antrenorului: “Să dea berea, dar cu victorie” # Antena Sport
Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustaţă, care a făcut deplasarea la Deventer pentru meciul FCSB-ului cu Go Ahead Eagles, i-a transmis un mesaj antrenorului roş-albaştrilor, Elias Charalambous, în ziua în care acesta împlineşte 45 de ani. Mustaţă speră ca FCSB să îşi revină în campionat. El crede că o victorie în deplasarea din Olanda ar putea […] The post Gheorghe Mustaţă, mesaj pentru Elias Charalambous, de ziua antrenorului: “Să dea berea, dar cu victorie” appeared first on Antena Sport.
17:40
Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: “Nu e nimic bătut în cuie” # Antena Sport
Florentin Pera şi-ar fi dat demisia în cursul zilei de joi din funcţia de selecţioner al echipei naţionale de handbal feminin a României. Vestea a venit ca un şoc pentru handbalul românesc, în condiţiile în care mai sunt două luni până la Campionatul Mondial. Decizia lui Florentin Pera l-a luat prin surprindere şi pe Constantin […] The post Răsturnare de situaţie în cazul lui Florentin Pera? Anunţul preşedintelui Constantin Din: “Nu e nimic bătut în cuie” appeared first on Antena Sport.
17:40
Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă # Antena Sport
Concordia Chiajna a anunțat acum câteva zile despărțirea de antrenorul Nicolae Dică, ca urmare a eșecului suferit pe teren propriu contra celor de la CSM Slatina. Gruparea ilfoveană s-a mișcat rapid și a găsit deja un înlocuitor. Andrei Cristea, cel care a pregătit-o în ultimele sezoane pe SC Popești Leordeni, a acceptat propunerea formației din […] The post Concordia Chiajna a găsit înlocuitor pentru Nicolae Dică! Antrenorul și-a reziliat deja contractul cu fosta echipă appeared first on Antena Sport.
17:30
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie sunt pe as.ro, de la şansele FCSB de a trece de grupa principală Europa League, la aurul câştigat la canotaj de Radiş şi Rusu. AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 septembrie appeared first on Antena Sport.
17:10
Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat dacă nu se gândeşte să renunţe la implicarea sa în ceea ce priveşte alcătuirea echipei de start a FCSB-ului şi a schimbărilor din timpul meciurilor. Patronul campioanei ultimelor două sezoane a transmis că nici nu se gândeşte la acest lucru. Becali a spus că în această lună […] The post “V-aţi gândit să vă suspendaţi din funcţie?” Răspunsul tranşant al lui Gigi Becali! appeared first on Antena Sport.
17:10
Lovitură uriașă pentru CFR Cluj! Clubul lui Neluțu Varga a primit interdicție la transferuri. Care este motivul # Antena Sport
CFR Cluj a primit o lovitură de proporții, după ce a ratat calificarea în faza principală a UEFA Conference League. Ardelenii au adus nume importante în această perioadă de transferuri, dar a fost sancționată de FIFA după ce a fost reclamată. Concret, oficialii clubului Fiorentina au făcut plângere la forul internațional, după ce clubul din […] The post Lovitură uriașă pentru CFR Cluj! Clubul lui Neluțu Varga a primit interdicție la transferuri. Care este motivul appeared first on Antena Sport.
17:00
Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete # Antena Sport
Petrolul a suferit acum două etape un eșec usturător pe teren propriu, scor 0-3 cu Dinamo. Deciziile luate de arbitrul Andrei Chivulete l-au scos din sărite pe unul dintre oficialii prahovenilor, care a văzut cartonașul roșu, după ce a vrut să intre pe teren. Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal nu l-a […] The post Oficialul Petrolului și-a aflat pedeapsa, după ce a sărit la centralul Andrei Chivulete appeared first on Antena Sport.
16:50
Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” # Antena Sport
FCSB a primit o nouă lovitură înaintea meciului cu Go Home Eagles, primul meci din grupa principală Europa League. Mihai Lixandru a devenit indisponibil şi se operează de apendicită chiar în Olanda. Anunţul a fost făcut de către patronul Gigi Becali, cu câteva ore înaintea fluierul de start al meciului cu Go Ahead Eagles. Mihai […] The post Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo” appeared first on Antena Sport.
16:40
Wayne Rooney, mărturisiri teribile despre dependenţa de alcool! Cine l-a salvat: “Dacă nu era, aş fi fost mort” # Antena Sport
Fostul căpitan al echipei Manchester United, Wayne Rooney, a vorbit deschis despre luptele sale cu dependenţa de alcool. În pragul colapsului, soţia sa l-a ajutat să evite o tragedie teribilă. Wayne Rooney, invitat la podcastul fostului său coechipier de la Manchester United, Rio Ferdinand, a vorbit despre dependenţa sa de alcool din trecut. „Voiam să […] The post Wayne Rooney, mărturisiri teribile despre dependenţa de alcool! Cine l-a salvat: “Dacă nu era, aş fi fost mort” appeared first on Antena Sport.
16:40
Gigi Becali a anunțat deja schimbările din meciul cu Go Ahead Eagles. Ce strategie are patronul roș-albaștrilor # Antena Sport
FCSB debutează în faza principală a UEFA Europa League în Olanda, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles. Campioana României traversează o perioadă de coșmar în competiția internă, dar speră să se reinventeze în acest joc european. Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru meciul de joi cu câteva zile înainte, iar în […] The post Gigi Becali a anunțat deja schimbările din meciul cu Go Ahead Eagles. Ce strategie are patronul roș-albaștrilor appeared first on Antena Sport.
16:20
Universitatea Craiova – Dinamo București este capul de afiș al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Oltenii au suferit runda precedentă primul eșec din acest sezon, pe terenul Oțelului, în timp ce Dinamo este neînvinsă de șapte etape. Pentru disputa programată vineri de la ora 21:00, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la centru […] The post Arbitrul făcut praf de Mihai Rotaru, delegat la Universitatea Craiova – Dinamo appeared first on Antena Sport.
16:00
Shewarge Alene a murit la 30 de ani, la 4 luni după ce a câştigat maratonul de la Stockholm # Antena Sport
Atleta etiopiană Shewarge Alene, care pe 31 mai a câştigat maratonul de la Stockholm, a decedat joi la doar 30 de ani, la doar patru luni de la ultimul ei succes, scrie EFE. “Cu profundă tristeţe am primit vestea trecerii în nefiinţă a lui Shewarge Alene, câştigătoare a Maratonului de la Stockholm. Alene s-a simţit […] The post Shewarge Alene a murit la 30 de ani, la 4 luni după ce a câştigat maratonul de la Stockholm appeared first on Antena Sport.
15:30
Florentin Pera și-a dat demisia din funcția de selcționer. România, fără principal cu două luni înainte de Mondial # Antena Sport
Florentin Pera nu mai este selecționerul naționalei de handbal feminin. Antrenorul de 45 de ani și-a dat astăzi demisia, anunțând oficialii FRH într-un mod inedit, prin mail. Astfel, România rămâne fără un antrenor principal cu două luni înainte de startul Campionatului Mondial din Germania și Olanda. Pera, OUT de la naționala României Selecționerul care le-a […] The post Florentin Pera și-a dat demisia din funcția de selcționer. România, fără principal cu două luni înainte de Mondial appeared first on Antena Sport.
15:10
Jaqueline Cristian, locul 42 mondial, a fost eliminată, joi, în primul tur al turneului de categorie WTA 1000 China Open, de la Beijing, competiţie la care campioana va primi 1,1 milioane de dolari. Cristian a fost învinsă de sportiva spaniolă Jessica Bouzas Maneiro, locul 48 mondial, scor 6-4, 6-0. Meciul a durat 67 de minute. […] The post Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la China Open appeared first on Antena Sport.
