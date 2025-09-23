Jurnal AntenaSport | Un minus mic la națională

14:30

Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia de a se retrage de la echipa naţională. Fostul selecţioner a dclarat că mijlocaşul nu ar fi trebuit să ia o astfel de hotărâre. “Piţi” este de părere că un jucător nu ar trebui să ia o astfel de decizie, de a se retrage de la […] The post “Nu ai cum să te retragi de la naţională”. Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată appeared first on Antena Sport.