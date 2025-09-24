Dragoș Nedelcu nu s-a ferit de cuvinte după debutul dezastruos de la Steaua: “M-au lăsat la greu”

13:20

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională. Mijlocaşul de 30 de ani a decis să nu mai îmbrace tricoul României, deşi a fost convocat în lotul lărgit pentru partidele cu Moldova şi Austria de luna viitoare. Gigi Becali l-a felicitat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată, […]