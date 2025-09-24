Un adolescent de 15 ani, împușcat mortal de poliție într-un McDonald’s din Olanda. Clienții, în stare de șoc după incident
Adevarul.ro, 24 septembrie 2025 12:00
Un băiat de 15 ani a fost ucis prin împușcare de poliția olandeză, într-un restaurant McDonald’s în apropiere de Rotterdam.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
12:15
Sindicaliştii de la Damen Mangalia, din nou în stradă: „Situaţia a atins un punct critic” # Adevarul.ro
Angajaţii Şantierului Naval Damen Mangalia au ieşit din nou în stradă. Miercuri, între orele 11.30 şi 15.30, aceştia protestează în faţa Ministerului Economiei.
Acum 30 minute
12:00
Un adolescent de 15 ani, împușcat mortal de poliție într-un McDonald’s din Olanda. Clienții, în stare de șoc după incident # Adevarul.ro
Un băiat de 15 ani a fost ucis prin împușcare de poliția olandeză, într-un restaurant McDonald’s în apropiere de Rotterdam.
12:00
Eco Sud SA - partener activ la Ziua de Curățenie Națională 2025. Sute de tone de deșeuri au fost preluate la CMID Vidra # Adevarul.ro
Cu ocazia Zilei de Curățenie Națională – 20 septembrie 2025, Eco Sud s-a alăturat inițiativei Let’s Do It, Romania! în calitate de partener important, sprijinind acțiunile de ecologizare desfășurate în Capitală și județul Ilfov, precum și în alte regiuni ale țării.
12:00
Kelemen Hunor, despre drone, costuri și provocările actuale: „E greu de crezut că putem să desfășurăm o apărare antiaeriană repede, nici Polonia n-a reușit” # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a fost invitat miercuri, 24 septembrie, la interviurile „Adevărul”, unde a discutat despre situaţia politică internă, dar şi despre elemente de securitate externă, în special problema dronelor şi capacitatea României de a-şi apăra spaţiul aerian.
Acum o oră
11:45
Deputații PSD nu vor vota moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu, potrivit surselor Adevarul.
11:30
Trump, după întâlnirea cu Zelenski: „Ucraina este în poziția în care poate lupta și recupera tot teritoriul” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump și -a schimbat marți retorica despre războiul din Ucraina, declarând că Ucraina este în postura de recuceri tot teritoriul pe care Rusia l-a ocupat de la invazie, însă nu a furnizat niciun indiciu despre impactul acestei poziții asupra politicii SUA.
11:30
Temperaturile scad brusc de miercuri. Județele care intră sub cod galben de vânt puternic # Adevarul.ro
Vremea se răcește accentuat de miercuri, 24 septembrie, iar în sudul ţării va fi vânt puternic de la noapte.
11:30
Un incendiu violent izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Bucureștiului a distrus aproape complet halele.
Acum 2 ore
11:15
Percheziții în trei județe: a fost descoperită o grenadă într-o locuință din Timișoara # Adevarul.ro
Poliţiştii de la Serviciul Arme au efectuat miercuri 23 de percheziţii în judeţele Timiş, Caraş-Severin şi Gorj, vizând persoane care ar deţine ilegal arme.
11:15
Ofensiva hibridă a Rusiei în Republica Moldova: rețele de boți, preoți loiali Moscovei și cumpărarea voturilor # Adevarul.ro
Pe măsură ce Republica Moldova se apropie de alegerile parlamentare de duminică, autoritățile de la Chișinău acuză o intensificare fără precedent a „războiului hibrid” dus de Federația Rusă împotriva statului.
11:00
Răbdarea lui Trump față de Rusia „nu este infinită”, avertizează șeful diplomației americane # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump ar putea decide în curând impunerea unor noi sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat secretarul de stat Marco Rubio pe 23 septembrie, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate ONU pe tema Ucrainei.
10:45
Atac cu drone ucrainene asupra rafinăriei Gazprom din Bașkortostan. Rusia vorbește despre incendiu puternic # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lansat un nou atac cu drone asupra complexului Gazprom Neftekim Salavat, una dintre cele mai mari rafinării și uzine petrochimice din Rusia, situată în Republica Bașkortostan, la peste 1.300 de kilometri distanță de linia frontului.
10:30
Haos pe aeroportul britanic Stansted, folosit în principal de companiile low-cost. Care este motivul # Adevarul.ro
Zeci de mii de pasageri s-au confruntat miercuri dimineață cu perturbări majore pe aeroportul Stansted, din Marea Britanie după ce un incendiu izbucnit într-o sală de așteptare a dus la închiderea temporară a controlului de securitate.
10:30
Un bărbat a fost condus la secția de poliție după ce a afișat un steag cu simboluri asemănătoare celor folosite în trecut de Mișcarea Legionară
Acum 4 ore
10:15
Un grav accident rutier a avut loc marți pe DN 28, în localitatea Lețcani din județul Iași, după ce un autoturism și o dubiță s-au ciocnit violent.
10:15
Cum reînvie Paul Popa bijuteriile antice: PROTO-DENDY, între tezaur istoric și design contemporan # Adevarul.ro
Artistul Paul Popa readuce la viață piese antice prin PROTO-DENDY, o colecție de bijuterii masculine ce combină tradiția și designul contemporan
10:15
Daniel Bîrligea, urmărit de o forță a Europei. Scouterii vor fi în tribună la meciul cu Go Ahead Eagles # Adevarul.ro
Daniel Bîrligea are 25 de ani și este atacant titular în naționala României.
10:00
Noi amenințări cu atacuri armate la școli și spitale din București și țară. Reacția ministrului Educației # Adevarul.ro
Un nou mesaj de amenințare a fost trimis către școli, grădinițe și spitale din București și din mai multe județe ale țării.
09:45
Kelemen Hunor, invitat la interviurile „Adevărul”. Discuții despre coaliție, situația economică a țării și viitorul UDMR LIVE TEXT # Adevarul.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este invitat miercuri la interviurile „Adevărul” pentru a răspunde la întrebări despre situația politică și economică a țării, relațiile din interiorul coaliției de guvernare și despre cât mai rezistă actualul guvern condus de Ilie Bolojan.
09:45
Italia, dispusă să recunoască statul palestinian doar cu eliberarea ostaticilor israelieni și excluderea Hamas din guvern # Adevarul.ro
Italia ar putea recunoaște statul palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni sunt eliberați și Hamas este exclus din orice rol guvernamental, a declarat marți premierul italian Giorgia Meloni.
09:30
Familia Putin controlează armata și energia. Ce misiune secretă i-a încredințat liderul de la Kremlin nepoatei? # Adevarul.ro
Anna Țivileva, fiica verişoareri liderului de la Kremlin, a fost numită în Ministerul Apărării pentru a-l proteja pe Vladimir Putin de trădare și corupție.
09:15
Mai poate România să ajungă din urmă Polonia economic? Comparații dure: „Decenii de dezamăgiri au produs apatie și cinism” # Adevarul.ro
Poate România să ajungă din urmă Polonia economic? Întrebarea lansată de un polonez a generat numeroase răspunsuri din partea polonezilor și românilor, care se arată cunoscători ai realităților și potențialului celor două țări.
09:15
Unui jucător de tenis i-a sunat telefonul în timpul unei finale de turneu ATP. Incidentul i-a purtat noroc la final # Adevarul.ro
Chilianul Alejandro Tabilo, 28 de ani, ocupă locul 72 mondial.
09:15
Preț plafonat pentru sticla cu apă în aeroporturi, gări și metrou. Cât vor plăti pasagerii # Adevarul.ro
Un proiect recent prevede că un preț maxim de vânzare cu amănuntul pentru apa îmbuteliată în sticle de 500 ml, comercializată în aeroporturi, gări, autogări, la metrou sau în porturi.
09:00
Macron, mesaj către Trump: Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă oprești războiul din Gaza # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron susține că Donald Trump ar putea primi Premiul Nobel pentru Pace.
08:45
Cel puțin 14 morți și peste 120 de dispăruți în Taiwan după ruperea unui lac de baraj provocată de super-taifunul Ragasa # Adevarul.ro
Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte 124 sunt date dispărute în estul Taiwanului, după ce un lac de baraj format în urma alunecărilor de teren s-a revărsat marți după-amiază, 24 septembrie.
08:30
Ministrul Muncii susține impozitul progresiv: „Nu afectează veniturile mici și medii”. Ce spune despre indexarea pensiilor anul viitor # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit despre indexarea pensiilor în 2026, impozitarea progresivă și măsurile pentru sprijinirea cetățenilor.
Acum 6 ore
08:00
Astăzi, 24 septembrie, vremea se împarte între temperaturi de vară și valori normale pentru toamnă.
07:45
Pompierii încă intervin la incendiul din Sectorul 2: 7.000 mp afectați, structura halei prăbușită # Adevarul.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la un depozit din Sectorul 2 al Capitalei.
07:15
Claudia Cardinale s-a stins din viață marți, la vârsta de 87 de ani, în regiunea Parisului.
07:00
Administrația Trump schimbă regulile pentru vizele H-1B: prioritate pentru salarii mari și calificări înalte # Adevarul.ro
Administrația Trump a propus o nouă procedură de selecție pentru vizele H-1B, prin care ar fi favorizate aplicațiile pentru locuri de muncă mai bine plătite.
07:00
Soarta lui Ilie Bolojan se joacă la CCR. Curtea decide dacă reforma pensiilor magistraților e constituțională sau nu # Adevarul.ro
Guvernul Bolojan se află în fața unui moment de cotitură: Curtea Constituțională se pregătește să se pronunțe în cazul legii care modifică pensiile magistratilor — un proiect de reforma specială, susținut de toată coaliția, dar atacat cu forță de sistemul de justiție.
06:45
Zelenski, după întâlnirea cu Trump: „Un punct de cotitură major” în sprijinul pentru Ucraina # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat marți „schimbarea de direcție” a omologului său american Donald Trump privind războiul din Ucraina.
06:30
Fum dens și toxic în București după incendiul din Sectorul 2: valori de șapte ori mai mari decât limita admisă # Adevarul.ro
Un incendiu puternic a izbucnit marți seară la o hală din Șoseaua Pantelimon, Sectorul 2 al Capitalei, provocând degajări masive de fum.
06:30
Șuvoiul de guverne occidentale care au anunțat recunoașterea unui stat palestinian în această săptămână a fost întâmpinat în Israel de apeluri din partea miniștrilor din guvernul premierului Benjamin Netanyahu de a scoate din joc definitiv această propunere prin anexarea Cisiordaniei, relatează WSJ.
Acum 8 ore
05:45
Tancurile israeliene au intrat în mai multe cartiere din orașul Gaza în ultimele 24 de ore, jurnaliștii care lucrează pentru CNN în oraș relatând despre bombardamente intense, explozii și focuri de armă.
05:15
Distanța dintre blocuri: pericolul ascuns care îți fură lumina, aerul, liniștea și banii. Cum ignoră autoritățile legea # Adevarul.ro
Află cum distanța prea mică dintre blocuri îți afectează lumina, aerul, liniștea și banii și de ce autoritățile ignoră legea. Protejează-ți sănătatea și confortul acasă!
04:45
Cel mai bun moment al zilei pentru exerciții care îți întăresc inima. Sfaturi de aur de la cardiologi # Adevarul.ro
Află cel mai bun moment al zilei pentru exerciții care îți întăresc inima. Sfaturi de la cardiologi pentru antrenamente eficiente, sănătatea inimii și somn odihnitor.
Acum 12 ore
04:15
„Șeful banilor” din PE explică „șiretlicul” privind fondurile europene pentru România: „60 de miliarde de euro sunt, real, mai puțin decât 46 de miliarde” # Adevarul.ro
Siegfried Mureșan, numit de publicația Politico „șeful banilor europeni”, datorită calității sale de negociator șef al Parlamentului European privind viitorul buget al UE, explică încercările Comisiei Europene de a reduce masiv fondurile pentru țările din estul și sudul Europei.
03:45
România, prinsă între Israel și Palestina: șansă istorică sau risc uriaș? Expert în Orientul Mijlociu: „Cândva am fost și mediatori între arabi și evrei” # Adevarul.ro
România se află, alături de Franța, Marea Britanie sau Canada printre state care recunosc Palestina, iar țări ca SUA și Italia sunt în cealaltă tabără. Expert în Orientul Mijlociu, politologul Flavius Caba explică, pentru „Adevărul”, ce soluții are România.
03:15
Autostrada Transilvania, construită pe viaducte. Cum se lucrează în punctele vulnerabile ale A3 Cluj - Oradea # Adevarul.ro
Noile viaducte construite la Nădășelu și Topa Mică, pe traseul deviat al Autostrăzii Transilvania, se află în șantier și se anunță a fi printre cele mai spectaculoase structuri de pe viitoarea autostradă care va lega municipiile Cluj-Napoca și Oradea.
02:30
După întâlnirile recente din Alaska și Beijing, Rusia pare să-și fi regăsit încrederea de a privi dincolo de Ucraina. Spre Europa.
01:45
După tarifele lui Trump, China inundă lumea cu exporturi ieftine. Riscuri de criză globală # Adevarul.ro
Deși administrația Trump a impus taxe record pe importurile chinezești, exportul Chinei nu a încetinit.
01:15
De ce nu vrea PSD șefia Guvernului. Analist: „Ar avea reale probleme. Congresul va decide strategia” # Adevarul.ro
Discuțiile despre o posibilă demisie a premierului Bolojan, în lipsa unui alt candidat liberal pentru funcție, conturează diferite scenarii în spațiul public.
00:15
24 septembrie: Ziua când s-a născut Lucia Hossu-Longin, realizatoarea „Memorialului durerii” # Adevarul.ro
Pe 24 septembrie 1941 s-a născut Lucia Hossu-Longin, cunoscută publicului din România prin reportajele din serialul „Memorialul Durerii” de la TVR, începând cu anul 1991. Tot pe 24 septembrie s-au mai născut scriitorul F. Scott Fitzgerald și compozitorul Aurel Giroveanu.
00:15
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții # Adevarul.ro
Orforglipron, pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro, ajută la slăbit până la 20 kg în câteva luni fără injecții, oferind rezultate eficiente și beneficii pentru sănătatea metabolică.
00:00
Procurorul general, încrezător că ridicarea imunității Dianei Șoșoacă va soluționată pozitiv de Parlamentul European # Adevarul.ro
Procurorul general al României, Alex Florența, crede că solicitarea privind ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă va fi soluționată pozitiv de Parlamentul European.
00:00
Procurorul general al României, despre legăturile lui Călin Georgescu cu Horaţiu Potra. „Apar încă din toamna lui 2021 și se consolidează în primăvară anului 2022” # Adevarul.ro
Procurorul general al României, Alex Florenţa, a afirmat că elemente certe de legătură între fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu şi Horaţiu Potra apar încă din toamna lui 2021, dar acestea se consolidează în aprilie 2022.
Acum 24 ore
23:15
Mai poate România să ajungă din urmă Polonia economic? Comparații dure: „Decenii de dezamăgiri au produs apatie și cinism” # Adevarul.ro
Poate România să ajungă din urmă Polonia economic? Întrebarea lansată de un polonez a generat numeroase răspunsuri din partea polonezilor și românilor, care se arată cunoscători ai realităților și potențialului celor două țări.
23:15
Scene șocante cu bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump în urmă cu un an. S-a înjunghiat în gât după ce a fost găsit vinovat de toate acuzațiile # Adevarul.ro
Ryan Routh, bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Donald Trump, a vrut să se înjunghie în gât cu un stilou, după ce a fost găsit vinovat de toate acuzațiile legate de atentatul din septembrie 2024 la viața candidatului de atunci.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.