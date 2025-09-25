DSA: Sistemul Injust al Europei – Investigație de Stéphane Luçon și Patrick-André de Hillerin. Cazul cenzurării ActiveNews
ActiveNews.ro, 25 septembrie 2025 11:00
DSA-ul UE promitea statul de drept digital. În România, însă, a oferit putere unui sistem opac de agenții guvernamentale, ONG-uri și actori străini să cenzureze vocile critice—fără verificări, transparență sau căi de atac.
• • •
Acum 30 minute
11:00
Acum 2 ore
09:50
”Au știut, au pariat, au tăcut 24 de ani”: Tucker Carlson dezvăluie adevărul despre atacurile de la 11 septembrie # ActiveNews.ro
Tucker Carlson susține că persoane din interior ȘTIAU că atacurile de la 11 septembrie urmau să aibă loc și au făcut averi uriașe pariind pe prăbușirea burselor companiilor aeriene și a băncilor implicate.
09:30
Biden, redus la un aparat electronic de semnat în galeria prezidențială a Casei Albe # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a inaugurat miercuri, la Casa Albă, noul „Presidential Walk of Fame”, o expoziție cu fotografiile celor 45 de lideri ai Statelor Unite – însoțită însă de o ironie acidă la adresa fostului președinte Joe Biden.
Acum 4 ore
09:20
Viorel Patrichi: Călin Georgescu și dictatura de catifea - Pușcărie pentru delict de opinie # ActiveNews.ro
Ilie Bolojan zice că vrea să taie pensiile speciale și a pus mira pe magistrați. Președintele Daniel Dan Nicușor chiar și-a exprimat dezacordul față de activitatea procurorului general Alex Florența, pe care ar vrea să-l dea pe două bețe...
09:10
Aia e... OMUL DE RÂND e îngust la minte. În schimb, OMUL CARE NU E DE RÂND , ci e Medical director la MindCare, plus Senior psychiatrist la MedLife și se numește Gabriel Diaconu.
09:00
Ion Cristoiu: Ca să pară mai credibil, procurorul general Florența rescrie rechizitoriul împotriva lui C.Georgescu # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 24 septembrie 2025: Ca să pară mai credibil, procurorul general Florența rescrie rechizitoriul împotriva lui C.Georgescu.
09:00
În interviul acordat revistei Q Magazine din luna august 2025, Alina Mungiu-Pippidi vorbește despre culisele „anticorupției noastre” care „a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe, pentru că în...
Acum 12 ore
00:30
Soția președintelui american Donald Trump, Prima Doamnă a SUA, slovena-americană Melania Trump, i-a respins cererea soției fostului președinte al Ucrainei (mandatul i-a expirat și este prelungit ilegal), Olena Volodymyrivna Zelenska, de a se întâlni în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, în ciuda solicitărilor repetate ale ucrainencei.
00:00
Irina Bazon: Charlie Kirk și Fenomenul dezumanizării – Cauze și manifestări în epoca actuală # ActiveNews.ro
Prin alunecarea, de bună voie și tot mai vertiginoasă, pe panta dezumanizării, omenirea va fi menținută mai ușor în robie și în controlul stăpânitorilor acestei lumi.
24 septembrie 2025
23:40
Daniela Damian Boariu: Educația - fundament psihosocial si garanție de securitate națională # ActiveNews.ro
Educația nu este doar o datorie morală față de copil și societate, ci și un act strategic de protecție națională. O națiune educată este o națiune imună la dezbinare, capabilă să transforme diversitatea în resursă, nu în vulnerabilitate.
23:20
VIDEO TRADUS - Ultimele clipe ale lui Charlie Kirk: marturia unui martor ocular despre viața si martiriul sau. Ultimul mesaj: ”Căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici.” # ActiveNews.ro
După o scurtă oprire pentru a discuta cu un grup de antreprenori locali, echipa a ajuns la locul evenimentului în aer liber, iar Kirk a început să facă poze cu susținătorii și să arunce șepci în mulțimea numeroasă și energică.
Acum 24 ore
21:10
Horror: Pilotul automat al Tesla nu recunoaște trecerile la nivel cu calea ferată. Șoferii s-au salvat în ultima clipă # ActiveNews.ro
Modulul de pilotare automată al mașinilor Tesla are (încă) o problemă: nu recunoaște la trecerile la nivel cu calea ferată.
21:10
„Domul de Aur”, scutul spațial promis de Donald Trump, de 3.600 de miliarde de dolari. Între securitatea promisă și profitul marilor grupuri private # ActiveNews.ro
Prezentat ca viitoarea fortăreață antirachetă a Statelor Unite, programul „Golden Dome” se luptă să iasă la liman. În spatele secretului de stat se ascund estimări bugetare faraonice și îndoieli serioase cu privire la fezabilitatea sa.
20:20
Susținerea necondiționată a administrației SUApentru masacrul din Gaza și alte acțiuni teroriste (de ex. atacul din Qatar)ale guvernului Netanyahu provoacă un seism profund în baza electorală a MAGA,alienându-i pe cei mai statornici și marcanți susținători ai lui Trump.
18:40
18:40
Regimul absurd de sancțiuni al Uniunii Europene și adâncirea dependenței de GNL-ul american. Moscova și Beijing râd de Bruxelles # ActiveNews.ro
„Este timpul să închidem robinetul”, a declarat săptămâna trecută președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la a 19-a încercare de a pune presiune pe Rusia.
16:40
Dr. Răzvan Constantinescu: PARCĂ-MI ERA ȘI DOR – Din nou, în fața comisiei de disciplină a CMR # ActiveNews.ro
Astăzi am compărut din nou în fața comisiei de disciplină a CMR. Puncte plăcute: atmosferă destinsă, au lipsit istericalele din trecut; s-a putut discuta, oarecum, argumentat (deși teancul de articole cu care venisem nu a stârnit...
16:00
Dr. Răzvan Constantinescu: PARCĂ-MI ERA ȘI DOR – astăzi, din nou, în fața comisiei de disciplină a CMR # ActiveNews.ro
Astăzi am compărut din nou în fața comisiei de disciplină a CMR. Puncte plăcute: atmosferă destinsă, au lipsit istericalele din trecut; s-a putut discuta, oarecum, argumentat (deși teancul de articole cu care venisem nu a stârnit...
15:50
Kremlinul îi răspunde lui Trump: Rusia nu e un "tigru de hârtie", e un urs adevărat - Plus bășcălia acidă a lui Medvedev # ActiveNews.ro
Administrația prezidențialărusă a răspuns de acum faimosului mesaj postat de Donald Trump ieri pe rețeauasa de socializare, TruthSocial.
15:30
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai, anunță Digi24 citând surse judiciare. De asemenea, a fost reținut și fiul acestuia.
15:20
Gen. brg. r. SRI Aurel Rogojan: SEPTEMBRIE NEGRU ROMÂNESC - Flăcări și sânge, scrum și lacrimi, moarte și distrugere # ActiveNews.ro
Primesc, tot mai des, din județele Satu Mare, Bihor, Sălaj și Cluj videoclipuri cu secvențe din filmele de epocă ale propagandei horthyste, prin care se glorifică postum „faptele de arme” ale honvezilor și jandarmilor unguri cu...
15:10
Academicianul de Onoare Eugen Mihăescu: Impresii după un discurs. Trump i-a călcat în picioare pe progresiști # ActiveNews.ro
Ieri, în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a vorbit Donald Trump. Ușor ironic, pe un ton de glumă, dar care nu prevestea nimic bun, "Tongue in cheeck”cum ar spune americanii.
14:50
Astăzi în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite a vorbit Donald Trump. Ușor ironic, pe un ton de glumă, dar care nu prevestea nimic bun, "Tongue in cheeck”cum ar spune americanii.
14:40
Administrația prezidențialărusă a răspuns de acum faimosului mesaj postat de Donald Trump ieri pe rețeauasa de socializare, TruthSocial.
14:10
Gen. brg. r. Aurel Rogojan: SEPTEMBRIE NEGRU ROMÂNESC - Flăcări și sânge, scrum și lacrimi, moarte și distrugere # ActiveNews.ro
Primesc, tot mai des, din județele Satu Mare, Bihor, Sălaj și Cluj videoclipuri cu secvențe din filmele de epocă ale propagandei horthyste, prin care se glorifică postum „faptele de arme” ale honvezilor și jandarmilor unguri cu...
13:40
24 Septembrie: Sfântul Cuvios Siluan Athonitul: Ține mintea în iad și nu deznădăjdui! MESAJUL Sfântului pentru întreaga omenire # ActiveNews.ro
Sfântul Siluan (Simeon Ivanovici Antonov) s-a născut în 1866 într-o familie modestă de țărani ruși,
13:40
Colaborarea dintre MApN și Ministerul Economiei, ambele conduse de useriști, pare una perfectă atunci când scopul este să distrugă și ce a mai rămas din industria de apărare.
13:30
În ziua de 24 septembrie, Biserica prăznuiește pe: Sfânta Mare Muceniță Tecla, cea întocmai cu Apostolii; Cuviosul Siluan Athonitul; Cuviosul Coprie, făcătorul de minuni; Cuviosul Avramie; Cuviosul Nicandru.
12:50
ACTUALIZARE: Verdictul CCR, amânat! decizia privind demisia lui Ilie Bolojan rămâne în așteptare # ActiveNews.ro
Curtea Constituțională a României se reunește, miercuri, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.
12:50
Călin Georgescu, la IPJ Ilfov pentru controlul judiciar. Un nou dosar, pe masa Curții de Apel București: "Este o execuție publică aidoma dictaturii cominterniste în care adversarii politici erau trimiși în judecată pentru uneltire împotriva regimului” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu ajunge astăzi în fața polițiștilor de la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar! Între timp, urmează ca magistrații de la Curtea de Apel București să judece al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii de...
12:50
DOJ deschide anchetă oficială privind posibila implicare a Partidului Democrat, FBI și CIA într-un Război Juridic împotriva lui Alex Jones și InfoWars # ActiveNews.ro
Washington, D.C. – 24 septembrie 2025 — Departamentul de Justiție al Statelor Unite, prin intermediul Grupului de Lucru privind Arma Politică a Guvernului (Weaponization), a lansat o anchetă oficială privind posibile abuzuri de...
12:40
DOJ deschide anchetă oficială privind posibila implicare a Partidului Democrat și FBI într-un Război Juridic împotriva lui Alex Jones și InfoWars # ActiveNews.ro
Washington, D.C. – 24 septembrie 2025 — Departamentul de Justiție al Statelor Unite, prin intermediul Grupului de Lucru privind Arma Politică a Guvernului (Weaponization), a lansat o anchetă oficială privind posibile abuzuri de...
12:30
The Telegraph: Trump se spală pe mâini de războiul din Ucraina - România e condamnată să rămână în zoaie # ActiveNews.ro
Ceea ce, la prima vederepoate părea o sucire radicală a președintelui SUA, ar putea însemna de fapt oveste proastă pentru Zelenski.
12:10
Casa Albă publică studiile care sugerează legătura dintre paracetamolul administrat în sarcină și autism # ActiveNews.ro
Administrația Trump nu consideră că administrarea mai multor pastile este întotdeauna soluția pentru o sănătate mai bună. Există dovezi tot mai numeroase care sugerează o legătură între utilizarea acetaminofenului în timpul sarcinii...
12:00
LIVE: Călin Georgescu, la IPJ Ilfov pentru controlul judiciar. Un nou dosar, pe masa Curții de Apel București: "Este o execuție publică aidoma dictaturii cominterniste în care adversarii politici erau trimiși în judecată pentru uneltire împotriva regimul # ActiveNews.ro
Călin Georgescu ajunge astăzi în fața polițiștilor de la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar! Între timp, urmează ca magistrații de la Curtea de Apel București să judece al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii de...
11:50
GOOGLE, OBLIGAT DE CONGRES SĂ RECUNOASCĂ CENZURA, promite că libertatea de exprimare revine pe YouTube: Creatorii interziși pentru discurs politic și opinii despre pandemie se pot întoarce # ActiveNews.ro
Google, compania‑mamă a YouTube, a confirmat că va permite revenirea pe platformă a creatorilor care au fost eliminați permanent din cauza încălcării politicilor privind discursul politic, în special în legătură cu pandemia...
11:40
GOOGLE, OBIGAT DE CONGRES SĂ RECUNOASCĂ CENZURA, promite că libertatea de exprimare revine pe YouTube: Creatorii interziși pentru discurs politic și opinii despre pandemie se pot întoarce # ActiveNews.ro
Google, compania‑mamă a YouTube, a confirmat că va permite revenirea pe platformă a creatorilor care au fost eliminați permanent din cauza încălcării politicilor privind discursul politic, în special în legătură cu pandemia...
11:40
ACTUALIZARE: Verditul CCR, amânat! decizia privind demisia lui Ilie Bolojan rămâne în așteptare # ActiveNews.ro
Curtea Constituțională a României se reunește, miercuri, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.
Ieri
11:10
Dispariția Claudiei Cardinale, la 23 septembrie 2025,nu este doar sfârșitul vieții unei mari actrițe. Este, mai profund, sfârșitulunei epoci.
10:10
LIVE: Călin Georgescu, la IPJ Ilfov pentru controlul judiciar. Un nou dosar, pe masa Curții de Apel București # ActiveNews.ro
Călin Georgescu ajunge astăzi în fața polițiștilor de la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar! Între timp, urmează ca magistrații de la Curtea de Apel București să judece al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii de...
09:40
Zi de foc pentru Guvern: Ilie Bolojan ar putea demisiona astăzi, în funcție de verdictul CCR # ActiveNews.ro
Curtea Constituțională a României se reunește, miercuri, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.
09:10
Libertatea de exprimare revine pe YouTube: Creatorii interziși pentru discurs politic și opinii despre pandemie se pot întoarce # ActiveNews.ro
Google, compania‑mamă a YouTube, a confirmat că va permite revenirea pe platformă a creatorilor care au fost eliminați permanent din cauza încălcării politicilor privind discursul politic, în special în legătură cu pandemia...
09:00
Trump s-a sucit la 180 de grade: ”Cred că Ucraina, cu sprijinul UE, își poate recupera integral teritoriul de la Rusia și chiar să meargă mai departe!” # ActiveNews.ro
Donald Trump și-a schimbat radical poziția față de conflictul din Ucraina, afirmând marți că Ucraina ar putea „să-și recâștige teritoriul în forma sa originală și poate chiar să meargă mai departe” împotriva Rusiei.
04:50
Părintele Mihail Bucă își dedică cei 50 de ani Bisericii, muzicii bizantine și actelor caritabile. Concert extraordinar la Sala Dalles, sâmbătă, 27 septembrie, ora 19 # ActiveNews.ro
Părintele Arhidiacon Mihail Bucă și grupul psaltic Tronos vor organiza un concert caritabil, sâmbătă 27 septembrie, începând cu ora 19:00, informează Basilica.
23 septembrie 2025
23:10
23 septembrie 1386: Înscăunarea lui Mircea cel Bătrân, autorul primului tratat de alianță anti-otomană din istoria Europei de Sud-Est și ctitorul Mănăstirii Cozia, surprins admirabil de Românul Absolut Mihai Eminescu în Scrisoarea a III-a - VIDEO # ActiveNews.ro
„Mare voievod”, însemnând conducătorul militar suprem... „stăpânitor a toată țara Ungro-Vlahiei…spre părțile tătărești și Herțeg al Almașului și Făgărașului și domn al Banatului Severinului și de amândouă părțile peste Podunavia până la Marea cea Mare și singur stăpânitor al cetății Dârstor”.
23:10
Un sfat i-am da lui Ionel Ciocârdel. Când se știe c-un cusur atât de rău încât să prefere a se declara mai bine bulgar ori bosniac decât țigan, să nu mai releveze pretinsele cusururi ale altora.
22:40
Părintele Mihail Bucă își dedică cei 50 de ani bisericii, muzicii bizantine și actelor caritabile. Concert extraordinar la Sala Dalles, sâmbătă, 27 septembrie, ora 19 # ActiveNews.ro
Părintele Arhidiacon Mihail Bucă și grupul psaltic Tronos vor organiza un concert caritabil, sâmbătă 27 septembrie, începând cu ora 19:00, informează Basilica.
22:10
animalul domesticit al nopții a trecut prin oraș, iar oamenii au început să creadă că visul lor e un incendiu, că moartea poate fi dulce dacă e spusă cu voce tare și că orice gard se poate transforma în fluture
22:00
Putin, pentru prelungirea cu un an a tratatului New Start, care limitează armele nucleare. „Numai dacă SUA vor acționa în mod similar” # ActiveNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a propus luni prelungirea cu un an a limitelor prevăzute de tratatul de dezarmare nucleară New Start, ultimul acord de control al armamentelor care leagă Washingtonul și Moscova, care urmează să expire în februarie anul viitor.
22:00
Când Donald Trump și Xi Jinping se bat pe TikTok. China râde la urmă după negocierile cu SUA # ActiveNews.ro
Analiștii chinezi susțin că Beijingul a câștigat în cele din urmă negocierile cu SUA, întrucât compania ByteDance deține în continuare algoritmul de top mondial al TikTok.
