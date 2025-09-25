Roboți spioni de forma insectelor ar putea fi folosiți de CIA. Gângăniile cyborg, dezvoltate de agenția DARPA a Pentagonului
ActiveNews.ro, 25 septembrie 2025 20:20
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) organizația independentă din cadrul Departamentului Apărării al SUA, responsabilă cu dezvoltarea de tehnologii noi și transformatoare pentru securitatea națională, își axează cercetările pe roboți spioni de dimensiunea insectelor.
• • •
Victoria Stoiciu este analfabetă funcțională. Bogdan Stanciu: Aria calomniei feministe e îndreptată contra disidenței față de gândirea pro-avort, nu doar contra propunerii legislative privind vătămarea fătului în timpul sarcinii # ActiveNews.ro
În cazul stoicienelor, nu suspectăm neapărat prostie sau neatenție, ci o reacție fiziologică de groază la posibilitatea ca amărâtului de copil aflat încă în burta mamei și victimă a unei agresiuni să i se atașeze, fie și într-un limbaj corect politic și foarte diluat
BTI: Anchetă zguduitoare a cenzurii din România: un semnal de alarmă pentru toată Europa. ActiveNews, între cazurile vizate # ActiveNews.ro
O anchetă realizată de Stéphane Luçon de la ”Le Monde Diplomatique – ediția română” și ziaristul Patrick de Hillerin publicată azi și intitulată ”Sistemul de Injustiție al Europei – DSA în România” vizează implementarea Legii Serviciilor Digitale (DSA) a UE în România
În ziua de 25 septembrie, Biserica îi pomenește pe: Sfânta Cuvioasă Eufrosina; Cuviosul Serghie de Radonej; Sfântul Mucenic Pafnutie Pustnicul; Sfântul Ierarh Teofil Mărturisitorul, mitropolit al Efesului.
Sfântul Serghie de Radonej s-a născut în satul Varnița, lângă Rostov pe 3 mai 1314, din părinți binecredincioși, Chiril și Maria (prăznuiți pe 28 septembrie), fiind ales de către Dumnezeu, încă din pântecele mamei sale pentru slujba Sa.
25 septembrie: Nașterea Mariei Tănase. Cele mai frumoase melodii ale Reginei cântecului românesc. VIDEO # ActiveNews.ro
Maria Tănase, una dintre cele mai valoroase cântărețe de muzică populară ale României s-a născut la data de 25 septembrie 1913 în mahalaua Cărămidarilor din București.
Semnalul Cititorului ActiveNews: În Statele Unite a început un fel de Război Civil Soroșist # ActiveNews.ro
În Statele Unite a început un ”război civil” cinetic. Stânga radicală a ieșit la atac. Oamenii ”de dreapta” ar face bine să se trezească și să fie gata.
Pentru prima dată, avionuloficial al lui Benjamin Netanyahu a evitat spațiul aerian european, ocolind pedeasupra Mării Mediterane.
ACTUALIZARE: S-a încheiat ședința CSAT. Cine va doborî obiectele care intră în spațiul aerian românesc # ActiveNews.ro
După reuniunea CSAT de joi, Moșteanu a explicat cine este responsabil cu decizia în cazul pătrunderii unei drone pe teritoriul României.
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală într-un proces în care el și colaboratorii săi au fost acuzați că au încheiat un pact de corupție cu regimul dictatorului libian Muammar Gaddafi.
Atac armat la sediul ICE din Dallas: un mort și doi răniți. Atacatorul, un extremist de stânga, a lăsat cartușe inscripționate ”ANTI-ICE” # ActiveNews.ro
Un atac armat a avut loc miercuri, 24 septembrie 2025, la un centru al Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) din Dallas. Potrivit autorităților americane, atacatorul, identificat drept Joshua Jahn, a deschis focul de pe acoperiș asupra
În interviul acordat revistei Q Magazine din luna august 2025, Alina Mungiu-Pippidi vorbește despre culisele „anticorupției noastre” care „a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe, pentru că în România era o cultură a impunității foarte mare.
Cu psihiatrul la psihiatru, sau Gabriel la Diaconu. Luminița Arhire: ODĂ OMULUI CARE NU E ”DE RÂND” # ActiveNews.ro
Aia e... OMUL DE RÂND e îngust la minte. În schimb, OMUL CARE NU E DE RÂND , ci e Medical director la MindCare, plus Senior psychiatrist la MedLife și se numește Gabriel Diaconu.
Extrădare cu scandal: Plahotniuc, încarcerat la Chișinău într-un ”spectacol televizat”, chiar înainte de alegerile de duminică. Avocatul său acuză că i-au fost încălcate drepturile # ActiveNews.ro
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat, a fost adus joi dimineața în Moldova și urmează să fie încarcerat la Penitenciarul nr. 13, unde va fi ținut într-o celulă separată, informează Mediafax. Evenimentul coincide cu alegerile..
INSTRUMENTELE CENZURII ÎN ROMÂNIA, DEZVĂLUITE - DSA: Sistemul Injust al Europei – Investigație de Stéphane Luçon și Patrick-André de Hillerin. Cazul cenzurării ActiveNews # ActiveNews.ro
DSA-ul UE promitea statul de drept digital. În România, însă, a oferit putere unui sistem opac de agenții guvernamentale, ONG-uri și actori străini să cenzureze vocile critice—fără verificări, transparență sau căi de atac.
„A căuta o inteligență extraterestră este ca a-lcăuta pe Dumnezeu.”BruceMurray, director al Jet Propulsion Laboratory, 1979
O statuie a lui Trump și Epstein ținându-se de mână, îndepărtată rapid în Washington DC. Pe soclu era scris: "Fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat" # ActiveNews.ro
O statuie a președintelui Donald Trump ținându-se de mână cu Jeffrey Epstein a apărut pentru scurt timp în National Mall din Washington D.C. săptămâna aceasta, pentru a fi îndepărtată după mai puțin de o zi.
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat-o pe Kamala Harris pentru că a numit alegerile din 2024 „cele mai strânse alegeri prezidențiale din secolul XXI”, susținând că această declarație este falsă.
Ședință CSAT la Palatul Cotroceni: România stabilește cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor sau dronelor care intră în spațiul aerian al țării # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), joi, la ora 12, la Palatul Cotroceni. Principalul subiect al reuniunii CSAT este securitatea spațiului aerian național.
Președintele SUA, Donald Trump, a criticat-o pe Kamala Harris pentru că a numit alegerile din 2024 „cele mai strânse alegeri prezidențiale din secolul XXI”, susținând că această declarație este falsă.
DSA: Sistemul Injust al Europei – Investigație de Stéphane Luçon și Patrick-André de Hillerin. Cazul cenzurării ActiveNews # ActiveNews.ro
DSA-ul UE promitea statul de drept digital. În România, însă, a oferit putere unui sistem opac de agenții guvernamentale, ONG-uri și actori străini să cenzureze vocile critice—fără verificări, transparență sau căi de atac.
”Au știut, au pariat, au tăcut 24 de ani”: Tucker Carlson dezvăluie adevărul despre atacurile de la 11 septembrie # ActiveNews.ro
Tucker Carlson susține că persoane din interior ȘTIAU că atacurile de la 11 septembrie urmau să aibă loc și au făcut averi uriașe pariind pe prăbușirea burselor companiilor aeriene și a băncilor implicate.
Biden, redus la un aparat electronic de semnat în galeria prezidențială a Casei Albe # ActiveNews.ro
Președintele Donald Trump a inaugurat miercuri, la Casa Albă, noul „Presidential Walk of Fame”, o expoziție cu fotografiile celor 45 de lideri ai Statelor Unite – însoțită însă de o ironie acidă la adresa fostului președinte Joe Biden.
Viorel Patrichi: Călin Georgescu și dictatura de catifea - Pușcărie pentru delict de opinie # ActiveNews.ro
Ilie Bolojan zice că vrea să taie pensiile speciale și a pus mira pe magistrați. Președintele Daniel Dan Nicușor chiar și-a exprimat dezacordul față de activitatea procurorului general Alex Florența, pe care ar vrea să-l dea pe două bețe...
Ion Cristoiu: Ca să pară mai credibil, procurorul general Florența rescrie rechizitoriul împotriva lui C.Georgescu # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 24 septembrie 2025: Ca să pară mai credibil, procurorul general Florența rescrie rechizitoriul împotriva lui C.Georgescu.
În interviul acordat revistei Q Magazine din luna august 2025, Alina Mungiu-Pippidi vorbește despre culisele „anticorupției noastre” care „a fost sprijinită de Bruxelles. A avut ca scop și să zăngăne niște cătușe, pentru că în...
Soția președintelui american Donald Trump, Prima Doamnă a SUA, slovena-americană Melania Trump, i-a respins cererea soției fostului președinte al Ucrainei (mandatul i-a expirat și este prelungit ilegal), Olena Volodymyrivna Zelenska, de a se întâlni în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite, în ciuda solicitărilor repetate ale ucrainencei.
Irina Bazon: Charlie Kirk și Fenomenul dezumanizării – Cauze și manifestări în epoca actuală # ActiveNews.ro
Prin alunecarea, de bună voie și tot mai vertiginoasă, pe panta dezumanizării, omenirea va fi menținută mai ușor în robie și în controlul stăpânitorilor acestei lumi.
Daniela Damian Boariu: Educația - fundament psihosocial si garanție de securitate națională # ActiveNews.ro
Educația nu este doar o datorie morală față de copil și societate, ci și un act strategic de protecție națională. O națiune educată este o națiune imună la dezbinare, capabilă să transforme diversitatea în resursă, nu în vulnerabilitate.
VIDEO TRADUS - Ultimele clipe ale lui Charlie Kirk: marturia unui martor ocular despre viața si martiriul sau. Ultimul mesaj: ”Căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici.” # ActiveNews.ro
După o scurtă oprire pentru a discuta cu un grup de antreprenori locali, echipa a ajuns la locul evenimentului în aer liber, iar Kirk a început să facă poze cu susținătorii și să arunce șepci în mulțimea numeroasă și energică.
Horror: Pilotul automat al Tesla nu recunoaște trecerile la nivel cu calea ferată. Șoferii s-au salvat în ultima clipă # ActiveNews.ro
Modulul de pilotare automată al mașinilor Tesla are (încă) o problemă: nu recunoaște la trecerile la nivel cu calea ferată.
„Domul de Aur”, scutul spațial promis de Donald Trump, de 3.600 de miliarde de dolari. Între securitatea promisă și profitul marilor grupuri private # ActiveNews.ro
Prezentat ca viitoarea fortăreață antirachetă a Statelor Unite, programul „Golden Dome” se luptă să iasă la liman. În spatele secretului de stat se ascund estimări bugetare faraonice și îndoieli serioase cu privire la fezabilitatea sa.
Susținerea necondiționată a administrației SUApentru masacrul din Gaza și alte acțiuni teroriste (de ex. atacul din Qatar)ale guvernului Netanyahu provoacă un seism profund în baza electorală a MAGA,alienându-i pe cei mai statornici și marcanți susținători ai lui Trump.
Regimul absurd de sancțiuni al Uniunii Europene și adâncirea dependenței de GNL-ul american. Moscova și Beijing râd de Bruxelles # ActiveNews.ro
„Este timpul să închidem robinetul”, a declarat săptămâna trecută președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la a 19-a încercare de a pune presiune pe Rusia.
Dr. Răzvan Constantinescu: PARCĂ-MI ERA ȘI DOR – Din nou, în fața comisiei de disciplină a CMR # ActiveNews.ro
Astăzi am compărut din nou în fața comisiei de disciplină a CMR. Puncte plăcute: atmosferă destinsă, au lipsit istericalele din trecut; s-a putut discuta, oarecum, argumentat (deși teancul de articole cu care venisem nu a stârnit...
Kremlinul îi răspunde lui Trump: Rusia nu e un "tigru de hârtie", e un urs adevărat - Plus bășcălia acidă a lui Medvedev # ActiveNews.ro
Administrația prezidențialărusă a răspuns de acum faimosului mesaj postat de Donald Trump ieri pe rețeauasa de socializare, TruthSocial.
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai, anunță Digi24 citând surse judiciare. De asemenea, a fost reținut și fiul acestuia.
Gen. brg. r. SRI Aurel Rogojan: SEPTEMBRIE NEGRU ROMÂNESC - Flăcări și sânge, scrum și lacrimi, moarte și distrugere # ActiveNews.ro
Primesc, tot mai des, din județele Satu Mare, Bihor, Sălaj și Cluj videoclipuri cu secvențe din filmele de epocă ale propagandei horthyste, prin care se glorifică postum „faptele de arme” ale honvezilor și jandarmilor unguri cu...
Academicianul de Onoare Eugen Mihăescu: Impresii după un discurs. Trump i-a călcat în picioare pe progresiști # ActiveNews.ro
Ieri, în fața Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, a vorbit Donald Trump. Ușor ironic, pe un ton de glumă, dar care nu prevestea nimic bun, "Tongue in cheeck”cum ar spune americanii.
Gen. brg. r. Aurel Rogojan: SEPTEMBRIE NEGRU ROMÂNESC - Flăcări și sânge, scrum și lacrimi, moarte și distrugere # ActiveNews.ro
24 Septembrie: Sfântul Cuvios Siluan Athonitul: Ține mintea în iad și nu deznădăjdui! MESAJUL Sfântului pentru întreaga omenire # ActiveNews.ro
Sfântul Siluan (Simeon Ivanovici Antonov) s-a născut în 1866 într-o familie modestă de țărani ruși,
Colaborarea dintre MApN și Ministerul Economiei, ambele conduse de useriști, pare una perfectă atunci când scopul este să distrugă și ce a mai rămas din industria de apărare.
În ziua de 24 septembrie, Biserica prăznuiește pe: Sfânta Mare Muceniță Tecla, cea întocmai cu Apostolii; Cuviosul Siluan Athonitul; Cuviosul Coprie, făcătorul de minuni; Cuviosul Avramie; Cuviosul Nicandru.
