Soțul lui Kristin Cabot, fosta directoare de HR surprinsă cu celebrul CEO, era și el la concertul Coldplay cu amanta. Noi detalii cu privire la momentul controversat

Luis Gabriel recunoaște tot și este cât se poate de sincer, în exclusivitate pentru Spynews.ro! Deși trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Haziran, mama copiilor săi, și sunt căsătoriți de trei ani, cântărețul dezvăluie care este „problema” din căsnicia lor. Fără rețineri, artistul spune lucrurilor pe nume și dă tot din casă.