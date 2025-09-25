Soțul lui Kristin Cabot, fosta directoare de HR surprinsă cu celebrul CEO, era și el la concertul Coldplay cu amanta. Noi detalii cu privire la momentul controversat
SpyNews, 25 septembrie 2025 21:50
În urmă cu câteva luni, un celebru CEO și amanta lui au fost surprinși de kiss cam la un concert Coldplay. Se pare că și soțul femeii era tot la concert, alături de amanta lui, care acum îi este iubită.
• • •
Acum 5 minute
22:10
Luis Gabriel suferă de o "boală" complicată! Artistul recunoaşte că îi afectează viaţa de cuplu! "E mai nașpa să..." | VIDEO # SpyNews
Luis Gabriel recunoaște tot și este cât se poate de sincer, în exclusivitate pentru Spynews.ro! Deși trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Haziran, mama copiilor săi, și sunt căsătoriți de trei ani, cântărețul dezvăluie care este „problema” din căsnicia lor. Fără rețineri, artistul spune lucrurilor pe nume și dă tot din casă.
22:10
S-au despărţit după 12 ani! Primele declaraţii ale lui Grigore Moldovan de la Mireasă pentru fiul meu. Avem toate detaliile în exclusivitate # SpyNews
După 11 ani de căsnicie și 12 ani de iubire, Grigore Moldovan și Mariana, foștii concurenți de la Mireasă pentru fiul meu, au pus punct definitiv poveștii lor. În urmă cu câteva luni anunțau separarea, iar acum divorțul este oficial! Cei doi și-au încheiat mariajul, dar vor avea mereu rolul de părinți pentru fetița lor. Fostul concurent a confirmat vestea, în exclusivitate pentru Spynews.ro.
22:10
Soţul şi fiul au făcut alinţă împotriva ei! Diana Matei, adevărul despre familie: "Vreau să înţeleg motivul!" | VIDEO # SpyNews
Diana Matei, între soț și copil! Artista a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro! Cu ce greșește Marian Cleante în relația cu fiul lor, dar și regulile clare de la care cântăreața nu se abate.
22:10
Vorbeşte pentru prima dată după mulţi ani! Vlăduţa Lupău, totul despre scandalul cu Georgiana Lobonţ! Interviul care lămureşte tot | VIDEO # SpyNews
Vlăduța Lupău și Georgiana Lobonț sub același acoperiș! Ce spune nașa despre fină, dar mesajul clar pe care artista l-a transmis, după ce Georgiana Lobonț a făcut declarații despre relația lor, la cinci ani de la scandalul care a ținut primele pagini ale ziarelor!
22:10
Cum au filmat-o paparazzii pe Tily Niculae. Abătută şi pusă pe treabă! Trebuie să îşi întreţină familia # SpyNews
Pe lângă că este actriță, Tily Niculae a devenit și profesor și predă copiilor limba engleză. Vedeta a fost surprinsă de curând de paparazzii Spynews.ro, iar în imagini pare mai degrabă abătută decât cu zâmbetul pe buze, așa cum și-a obișnuit urmăritorii din mediul online.
22:10
VIDEO EXCLUSIV | Gestul șocant făcut de un artist plătit să cânte la nunta unor afaceriști | Le-a furat suflețelul # SpyNews
Solistul unei cunoscute trupe din industria muzicii de petrecere angajat să cânte la o nuntă organizată la Sintești a furat... câinele mirilor! Bărbatul nu credea că locul respectiv este supravegheat video.
22:10
Ordin de protecție împotriva agresorului lui Micutzu | Nevasta l-a dat pe mâna poliției | Detalii exclusive # SpyNews
Unul dintre agresorii lui Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, care a fost salvat de la condamnare în dosarul cu actorul, și-a dat arama pe față, acasă.
Acum 10 minute
22:00
Sfârșit tragic pentru un fotbalist. S-a stins din viață la 21 de ani după ce a suferit o leziune cerebrală # SpyNews
Billy Vigar, fost jucător al echipei Arsenal, a murit la doar 21 de ani, după un incident tragic petrecut într-un meci din liga secundă, unde evolua pentru Chichester City. Fotbalistul a suferit o leziune cerebrală gravă, care i-a fost fatală.
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:20
Cum să gătești perfect somonul, fără tigaie, în doar 7 minute. Trucul unui bucătar-șef pentru cel mai gustos preparat # SpyNews
Vrei să savurezi un somon delicios, suculent și gătit perfect, fără să folosești tigaia? În doar 7 minute, poți pregăti un preparat care îți va impresiona papilele gustative.
Acum 2 ore
20:50
Cine este Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026. Cu ce se ocupă și cum a ajuns celebru | FOTO # SpyNews
Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, atrage tot mai multă atenție odată cu apariția lor în emisiunea Power Couple 2026. Cine este, cu ce se ocupă și cum a devenit celebru.
20:50
Cum l-a cunoscut Ella Vișan de la Insula iubirii pe noul iubit. Fosta concurentă se declară fericită alături de Ovidiu # SpyNews
Ella Vișan de la Insula iubirii are un nou partener, după ce ea și ispita Teo au încercat să aibă o relație. Fosta concurentă a povestit că este împreună cu un bărbat pe nume Ovidiu, cu care până acum nu s-a afișat.
Acum 4 ore
20:00
Zodiile care sunt pregătite pentru o iubire profundă în ultima săptămână din septembrie. Vor găsi dragostea adevărată între 29 septembrie și 5 octombrie # SpyNews
Ultima săptămână din luna septembrie vine cu vești bune pentru câteva zodii. Sunt pregătite să trăiască o iubire profundă și autentică. Între 29 septembrie și 5 octombrie, vor avea șansa să găsească dragostea adevărată și să clădească relații care contează cu adevărat.
20:00
Mireasa - Capriciile iubirii. Ștefania i-a cunoscut pe părinții iubitului ei. Cum a decurs întâlnirea dintre ea și familia lui Liviu # SpyNews
Liviu de la Mireasa a fost sărbătorit în competiție. Concurentul a împlinit 27 de ani și a fost vizitat de familia lui. Ștefania, iubita lui, a putut să stea de vorbă pentru prima dată cu părinții lui.
19:20
Jador, cadou de zeci de mii de euro pentru soția lui! „Orice supărare trece...”. Ce i-a cumpărat Oanei Ciocan | FOTO # SpyNews
Jador i-a făcut o surpriză soției lui, după ce a venit acasă cu un cadou de zeci de mii de euro. Manelistul a reușit să îi aducă zâmbetul pe buze Oanei Ciocan, dar și-a cumpărat ceva și pentru el.
19:10
Tentativă de răpire în fața unei școli din Buzău! O fetiță în vârstă de 12 ani a fost atacată de un necunoscut # SpyNews
Scene șocante în fața uneia dintre cele mai mari școli gimnaziale din Buzău. O fetiță în vârstă de 12 ani a fost la un pas să fie răpită chiar în drum spre școală. Un bărbat de 52 de ani, din localitatea Unguriu, ar fi încercat să o tragă după el.
18:40
Cosmin Munteanu, câștigătorul de la Mireasa, sezonul 6, a devenit tată! Prima imagine cu fiul lui | FOTO # SpyNews
Cosmin Munteanu de la Mireasa, sezonul 6, și soția lui trăiesc momente speciale, după ce au devenit părinți pentru prima dată. Partenera lui, Mădălina, a născut de curând un băiețel, iar proaspătul tătic a făcut publică prima imagine cu fiul lui.
18:30
Care era strategia elevului român care a trimis mesaje de amenințare! Adolescentul a șantajat eleve din SUA # SpyNews
Băiatul în vârstă de 17 ani care a trimis mesaje cu amenințări nu ar fi la prima abatere. În trecut, băiatul a mai fost cercetat de FBI pentru fapte de terorism. Care era strategia lui și cum acționa.
Acum 6 ore
17:40
Acces Direct. Cati și Gigi, scandal cu vecinii. Conflictul ar dura de patru ani. Ce ar fi urmat după un grătar # SpyNews
Cati și Gigi locuiesc într-o comună din Dâmbovița, dar nu ar avea liniște de când s-au mutat, din cauza vecinilor. Cei doi au povestit că există o relație tensionată între ei și familia care locuiește la șapte metri distanță de casa lor. În urmă cu aproape trei săptămâni, vecinii ar fi chemat poliția.
17:20
Emil Rengle de la Asia Express, dezvăluiri pe care nu le-a mai făcut până acum despre fratele lui decedat: „Sunt rare momentele în care...” # SpyNews
Emil Rengle a vorbit despre fratele lui decedat, la Asia Express. Concurentul recunoaște că este un subiect sensibil și sunt puține momentele în care aduce aminte de el, iar proba în care trei echipe au mers într-un cimitir în care locuiesc 8.000 de familii i-a adus aminte dansatorului de fratele său.
16:50
Cum arată și cum se simte Roxana Nemeș, după ce a devenit mamă. A născut gemeni în urmă cu câteva zile | FOTO # SpyNews
Roxana Nemeș a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu câteva zile. Vedeta și soțul ei, Călin Hagima, trăiesc momente unice, după ce au venit pe lume gemenii lor, fetiță și băiețel. Cântăreața este extrem de fericită de când a născut.
16:40
Duminică, de la ora 13.00, “Spynews TV” revine cu o nouă ediție prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, plină de subiecte fierbinți și invitați în exclusivitate. În prima parte a emisiunii, alături de jurnalistul Silviu Dan Boerescu, sunt analizate dosare celebre, de la Niculina Stoican, poveștile vedetelor care au ales să adopte, precum Paula Seling, Oana Sârbu, Crina Matei, Dana Nălbaru și Luminița Anghel, până la Amza Pelea sau Elena Băsescu, într-o serie de dezbateri care vor stârni interesul publicului.
16:20
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, primele declarații, după eliminarea de la Asia Express. Care a fost cea mai mare provocare pentru cei doi # SpyNews
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express înainte de a ajunge în Vietnam. Cei doi au vorbit despre experiența din Filipine, despre care spun că a fost una interesantă, dar plină de provocări.
16:20
Carmen de la Sălciua, despre legătura puternică pe care a creat-o cu Dumnezeu, sâmbătă, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise”, cu Natalia Mateuț # SpyNews
„Viața fără filtru-Infiltrați în culise”, cu Natalia Mateuț, aduce în fiecare weekend, de la ora 17.00, pe Antena Stars, povești inedite și confesiuni emoționante ale unor artiști și personalități care inspiră prin experiențele lor de viață și carieră.
Acum 8 ore
16:00
Călătorii care îți taie respirația. De la peisajele din Caraibe, la deșerturile din AlUla, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # SpyNews
Sâmbăta aceasta, de la ora 15:00, pregătiți-vă să porniți într-o călătorie de neuitat, alături de celebritățile care iubesc să descopere lumea.
15:50
Sărbătoare mare în familia lui Liviu Vârciu! Actorul își sărbătorește fiica cea mică! Ce mesaj emoționant a transmis | FOTO # SpyNews
Liviu Vârciu își sărbătorește fiica! Anastasia a împlinit 8 ani, astăzi, 25 septembrie. Liviu Vârciu i-a transmis un mesaj foarte emoționant fetiței sale și a postat una dintre cele mai frumoase imagini cu aceasta!
15:30
Toto Dumitrescu scapă de arestul preventiv! Decizie definitivă în cazul fiului lui Ilie Dumitrescu # SpyNews
Decizie explozivă în cazul lui Toto Dumitrescu! Fiul lui Ilie Dumitrescu scapă de arestul preventiv, după ce contestația i-a fost admisă, astăzi, de Tribunalul București. Decizia magistraților este definitivă.
15:30
Cătălin Iancu și Silvia Timiș, supuşi sincerităţii de către Paula Oltean, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 19:00, telespectatorii sunt invitați să urmărească o nouă ediție a emisiunii „Petrecem în familie” cu Mirela Vaida, o seară specială plină de cântec, dans, emoții și distracție.
15:00
Maria Avram s-a operat la nas! Fosta concurentă de la Insula Iubirii, imagini cu fața tumefiată pe Internet | FOTO # SpyNews
Maria Avram și-a făcut o schimbare importantă în zona feței! Fosta cocurentă de la Insula Iubirii s-a operat la nas și s-a afișat pe rețelele de socializare cu fața tumefiată. Maria Avram este foarte entuziasmată.
15:00
Crama DeMatei înregistrează cel mai mare scor istoric pentru un vin românesc la James Suckling: Matei 2020 – 95 de puncte! # SpyNews
Dealu Mare, România – 17 septembrie 2025 – Crama DeMatei, parte a grupului VintruvianEstates, marchează un moment semnificativ în istoria vinului românesc prin scorurileremarcabile obținute în evaluările prestigioase ale criticului James Suckling, un numerespectat la nivel mondial. Cu un total de 10 vinuri notate între 91 și 95 de puncte, CramaDeMatei stabilește un nou reper național și poziționează terroir-ul din Dealu Mare alături decele mai prestigioase regiuni viticole globale, precum Bordeaux sau Toscana.
14:30
Ce este rapture, noul fenomen care a provocat isterie! Oamenii vând tot și se pregătesc pentru viața de apoi # SpyNews
Fenomenul rapture a creat isterie în toată lumea, în ultima perioadă. Oamenii vând tot ce au și se pregătesc pentru viața de apoi, fiind ferm convinși că aceasta se apropie curând. TikTok-ul a fost împânzit cu imagini în care oamenii renunță la toate lucrurile din casă pe care le dețin.
14:30
Previziunile numerologice ale lunii octombrie cu Romeo Popescu: luna focului, a proiectelor și transformărilor # SpyNews
Luna octombrie aduce, potrivit numerologului Romeo Popescu, o vibrație aparte, fiind perioada în care ar trebui să ne proiectăm anul 2026 și să ne aliniem intențiile cu energiile universale.
Acum 12 ore
14:00
20 de ani pe 3 continente. Povestea Ramonei Rusu, manager într-o companie de consultanță financiară din domeniul asigurărilor, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes internațional” cu Mădălina Bălan # SpyNews
Ramona Rusu este protagonista ediției de sâmbătă a emisiunii „Visul românesc-Succes internațional”, difuzată de la ora 16:00, pe Antena Stars. Povestea ei este una impresionantă, marcată de curaj, ambiție și forța de a o lua mereu de la capăt.
13:40
Horoscopul finalului de săptămână. Ce se întâmplă în viața zodiilor în weekendul 27 septembrie – 28 septembrie # SpyNews
Începe un nou weekend important pentru zodii! Astrologii au pregătit horoscopul de weekend pentru perioada 27 septembrie - 28 septembrie. Nativii trebuie să se pregătească pentru nouăți la locul de muncă, un nou început pe plan amoros și clarificarea incertitudinilor. Adevărurile vor ieși la iveală pentru zodiile din horoscop.
13:00
Nepotul lui Nicolae Botgros, pe patul de spital din cauza unei supradoze! Cristian se zbate între viață și moarte. Adriana Ochișanu, mama lui, este disperată # SpyNews
Momente cumplite în familia Adrianei Ochișanu! Fiul ei, Cristian, a ajuns pe patul de spital din cauza unei supradoze de substanțe interzise. Băiatul este în stare extrem de gravă și se zbate între viață și moarte. Nepotul lui Nicolae Botgros a primit vești proaste de la medici.
12:40
Cursa pentru ultima șansă din Manila a adus lacrimi, revelații și o eliminare neașteptată. Asia Express, din nou lider de audiență # SpyNews
Cursa pentru ultima șansă din Manila a fost o adevărată lecție de viață atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Experiența trăită în Manila North Cemetery – unul dintre cele mai mari cimitire din lume, unde mii de familii trăiesc efectiv printre morminte, transformându-le în case – a oferit o perspectivă unică asupra realităților dure din Filipine. Emoția a fost copleșitoare, iar concurenții au mărturisit că au trăit o experiență pe care nu o vor uita niciodată.
12:30
Alina Sorescu, replică pentru Alexandru Ciucu după ce a spus că a fost abuzat! Artista a decis să spună lucrurilor pe nume: ”Mă amenința” # SpyNews
Alina Sorescu îi dă replică lui Alexandru Ciucu! Designerul a vorbit pentru prima dată despre acuzațiile din trecut ale fostei sale soții, dar nici Alina Sorescu nu lasă lucrurile neclarificate. Artista a făcut declarații la Știrile Antena Stars!
11:50
Avertisment dur pentru români de la Banca Centrală! De ce trebuie neapărat să ai bani numerar în casă în această perioadă # SpyNews
Banca Centrală Europeană a transmis un avertisment dur pentru români! Oamenii trebuie să fie pregătiți pentru situații de criză, iar în perioada în care ne aflăm este important să ai bani numerar. Iată care este motivul și ce sumă este recomandată.
11:30
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, sandwich cu pui, un fel principal, mac and cheese cu broccoli, şi un desert, brownie cu bezea.
11:20
Mamă și fiică, însărcinate cu același bărbat, în același timp! Vor naște curând doi bebeluși. Întreaga poveste, halucinantă | FOTO # SpyNews
O mamă și fiică au rămas însărcinate cu același bărbat, în același timp! Cele două au întrecut orice așteptare când au anunțat că vor deveni mame, în același timp, iar tatăl bebelușului este același bărbat. Povestea lor este halucinantă.
11:20
Elevul care ar fi trimis mesajele de amenințare în școlile din România a fost internat la Spitalul Obregia. Băiatul ar fi avut un complice, o fată în vârstă de 14 ani # SpyNews
Elevul care ar fi trimis amenințări în mai multe școli din România a fost internat la Spitalul Obregia pentru evaluare psihiatrică. Potrivit anchetei, adolescentul nu ar fi acționat singur, ci ar fi fost ajutat de o fată în vârstă de doar 14 ani.
11:00
Cine sunt Mitzuu și Ariana de la Power Couple. Au o relație de peste 5 ani și își doresc să o testeze. Cu ce se ocupă | FOTO # SpyNews
Sunt împreună de peste 5 ani, iar recent au decis că vor să își testeze relația. Au ales să participe la emisiunea Power Couple România. Cine sunt, de fapt, Mitzuu și Ariana și cu ce se ocupă în viața de zi cu zi.
10:50
Alexandru Ciucu o acuză pe Alina Sorescu că l-a abuzat în timpul căsniciei! Designerul a clarificat cele mai mari controverse: ”Eram intr-o permanentă apărare” # SpyNews
Alexandru Ciucu răspunde celor mai mari controverse lansate de Alina Sorescu! Designerul o acuză că l-a abuzat pe parcursul căsniciei și a explicat de ce aveau două frigidere, cine plătea cumpărăturile în familie, dar și de ce fetițele nu ar zâmbi în imaginile cu el. Alexandru Ciucu a făcut declarații în premieră.
10:20
Nouă cupluri de vedete intră în provocarea vieții lor, odată cu sezonul 3 din show-ul Power Couple, la Antena 1! Sportivi, artiști și creatori de conținut, printre concurenții acestui an # SpyNews
Poveștile de dragoste care rezistă timpului trec prin clipe care clădesc amintiri, prin momente dificile care-i învață să se ridice, dar și prin cele în care zâmbesc la maximum. Indiferent de trăiri... există un lucru în comun – aceștia se țin de mână și transformă imposibilul în posibil, găsindu-și forța în doi! Următoarea perioadă aduce o provocare care le va scoate din zona de confort pe unele dintre cele mai cunoscute cupluri de vedete din țară: sezonul 3 Power Couple România! Show-ul este aproape de startul filmărilor, în Malta și va putea fi urmărit la Antena 1 și pe AntenaPLAY!
10:00
Rihanna a născut o fetiță! Ce nume speciale a ales pentru fiica ei! Primele imagini de pe patul de spital | FOTO # SpyNews
Rihanna a născut al treilea copil! Artista a devenit mamă de fetiță și este mai fericită ca oricând. Rihanna a făcut publică prima imagine cu fetița ei, direct de pe patul de spital, și na dezvăluit ce nume a ales pentru micuța ei.
09:30
Alertă de vreme extremă în România. A fost emis cod galben de vânt în mai multe regiuni. Temperaturile au scăzut brusc, inclusiv în București # SpyNews
Administrația Națională de Meteologie (ANM) a transmis o avertizare de vreme extremă în România, valabilă pentru următoarele zile. A intrat în vigoare un cod galben de vânt puternic, valabil în mai multe regiuni. Vremea s-a răcit brusc în toată țara, inclusiv în București.
Acum 24 ore
08:50
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express! Concurenții, copleșiți de emoție # SpyNews
Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost eliminați de la Asia Express, în ediția din 24 septembrie 2025. Concurenții au primit vestea cu emoție și au fost recunoscători pentru experiența de care au avut parte. Cursa pentru ultima șansă le-a adus o medalie roșie, care i-a trimis direct acasă.
24 septembrie 2025
23:00
Asia Express, 24 septembrie 2025. Concurenții, îngroziți când au ajuns într-un cimitir unde locuiesc mai multe familii: „Mi se face rău”. Misiunea pe care au primit-o # SpyNews
Trei echipe de la Asia Express au intrat în cursa pentru ultima șansă. Concurenții au avut de mers într-un cimitir, acolo unde locuiesc 8.000 de oameni. Cele trei echipe s-au declarat îngrozite când au văzut unde au ajuns.
22:30
Irina și Răzvan Fodor, vacanță de vis. Locul în care au revenit după zece ani. Imagini fabuloase cu cei doi | FOTO # SpyNews
Irina și Răzvan Fodor se află în vacanță. Cei doi au plecat în urmă cu câteva zile în Grecia și au mers într-unul dintre locurile lor preferate, unde au mers și în urmă cu zece ani. Imagini superbe din escapada lor.
Ieri
22:10
De parcă problemele cu fostul soț nu erau de ajuns, Oana Radu a ajuns în fața judecătorilor din cauza banilor și în alte două dosare: unul cu o companie specializată în recuperări de creanțe și unul cu o primărie care refuza să îi dea banii cuveniți.
