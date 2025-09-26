Horia Sabo, Codata şi ComputerLand România: „AI nu este doar tehnologie, este o oportunitate de a crea valoare pentru oameni şi comunităţi”

00:15

DentalMed, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa de stomatologie din România, cu două clinici în Bucureşti, se extinde în afara Capitalei şi va deschide în 2026 o nouă unitate la Constanţa. Numărul de pacienţi din zona Dobrogei care au nevoie de servicii de stomatologie, dar şi proximitatea până la oraşul de la malul mării, unde se poate ajunge uşor pe autostradă, au fost luate în calcul pentru investiţie.