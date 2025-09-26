Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit. El este cel care a recunoscut că în justiție exista un „câmp tactic” pentru anumite dosare penale

16:20

Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 21% sunt de părere că direcția este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund, relevă un sondaj autofinanțat AVANGARDE, dat sâmbătă publicității. Dacă în iunie 38% dintre respondenți considerau că direcția în care se îndreaptă România este una bună, în iulie […]