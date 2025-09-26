Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit. El este cel care a recunoscut că în justiție exista un „câmp tactic” pentru anumite dosare penale
QMagazine.ro, 26 septembrie 2025 17:50
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă, una dintre figurile controversate ale serviciilor de informații din România, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 53 de ani. Ca jurist de carieră și apoi general, el a urcat rapid în ierarhia Serviciului Român de Informații, devenind șef al Direcției Juridice și, ulterior, secretar general. Imaginea lui publică […]
Acum 30 minute
17:50
17:40
Acum 4 ore
14:20
Fostul arhitect-șef al Capitalei, Ștefan Dumitrașcu, pus sub acuzare de DNA. Nicușor Dan făcuse plângere în 2022 în acest caz # QMagazine.ro
Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, a anunțat că s-a prezentat vineri la Direcția Națională Anticorupție pentru a i se comunica faptul că are calitatea de suspect într-un dosar penal care vizează aporbarea unui PUZ pe Bdul Primăverii. Nicușor Dan a sesizat DNA în 2022 pentru nelegalitatea PUZ și spunea că într-o țară civilizată […]
Acum 6 ore
13:10
Președintele Nicușor Dan a explicat joi seara, într-un interviu pentru postul de televiziune Digi24, motivul absenței sale de la Adunarea Generală ONU desfășurată zilele acestea la New York, a dezvăluit că serviciile de informații românești au fost incompetente în fața promovării tehnologice a lui Călin Georgescu, timp de două săptămâni, pe rețelele sociale, în timpul […]
13:10
Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) pregătește o reuniune de urgență, săptămâna viitoare, privind votarea suspendării Israelului din competițiile europene, federațiile naționale încercând să se poziționeze pe fondul presiunii politice crescânde în urma apelurilor la acțiune, informează Agerpres. Presiunea s-a intensificat săptămâna aceasta, când experții Națiunilor Unite au cerut suspendarea Israelului din fotbalul internațional, pe fondul […]
12:50
Tudor Ulianovschi, omul care ar putea înclina balanța în Republica Moldova spre Europa # QMagazine.ro
101 deputați urmează să fie aleși duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova. În competiție se află 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Alegerile de duminică sunt considerate decisive pentru orientarea geopolitică a Republicii Moldova. Potrivit sondajelor și analizelor realizate în perioada campaniei electorale, există o probabilitate destul de ridicată ca niciunul […]
Acum 12 ore
10:00
Nicușor Dan: Am considerat că e mai util să fiu prezent în țară decât la Adunarea Generală a ONU # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a explicat, la Digi24, motivul absenței sale de la Adunarea Generală ONU prin aceea că a considerat că „e mai util” să fie prezent în țară. „Tot timpul e un calcul de oportunitate. România a fost prezentă cu o delegație condusă de doamna ministru de Externe în toate secțiunile acestei conferințe, România […]
Acum 24 ore
19:40
Un grup de nouă parlamentari ai coaliției de guvernare au cerut, de curând, printr-o scrisoare deschisă adresată președintelui, premierului și ministrului de externe ca țara noastră să „deschidă relații oficiale cu Taiwan”. Lăcomia guvernanților și disperarea taiwanezilor Cei nouă – patru liberali, trei UDMR-iști, un USR-ist și un PSD-ist – sunt următorii: Cristian Ghinea, senator USR, […]
19:40
Plahotniuc adus în cătușe acasă. Premierul Dorin Recean anunță că „infractorii nu mai controlează Moldova” # QMagazine.ro
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc și aducerea acestuia la Chișinău, după 6 ani în care era căutat. Acțiunea vine să întărească încrederea moldovenilor care sunt chemați duminică la urne să voteze membrii viitorului Parlament, că regimul aflat acum la putere, un promotor al valorilor […]
Ieri
16:30
Moșteanu: Procedura de a doborî un avion militar este în conformitate cu toate regulile NATO # QMagazine.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat la finalul ședinței CSAT că s-a decis ca aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României să fie doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO. Dronele civile ar urma să fie doborâte la decizia ministrului Apărării. „Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele […]
14:40
Acord între guvernele României și Ucrainei referitor la cooperarea în situații de urgență # QMagazine.ro
Executivul a adoptat un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor situațiilor de urgență, semnat la București la 18 octombrie 2024. Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin ratificarea Acordului se extinde cadrul juridic bilateral necesar pentru ca România […]
14:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat într-un interviu pentru publicația Axios că este dispus să se retragă din funcție după terminarea războiului cu Rusia, informează Mediafax. „Obiectivul meu este să pun capăt războiului”, nu să continui să candidez pentru funcție, a spus Volodimir Zelenski, citat de Axios. Președintele ucrainean a acordat acest interviu la New York, […]
13:00
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală într-un caz legat de acceptarea a milioane de euro din fonduri ilicite de la fostul lider libian Muammar Gaddafi, potrivit BBC. Tribunalul penal din Paris l-a achitat de toate celelalte acuzații, inclusiv corupție pasivă și finanțare ilegală a campaniei electorale. Sarkozy, care susține […]
12:20
Sindicatul polițiștilor amenință cu blocarea sistemului. „Siguranța oamenilor nu este o cheltuială de tăiat și nu se negociază!” # QMagazine.ro
Sindicatul polițiștilor Sidepol reacționează după anunțul premierului Ilie Bolojan că săptămâna viitoare Cătălin Predoiu, ministrul de interne, va lansa „marele proiect” de reformă al MAI. Sidepol se întreabă care ar putea fi reforma într-un sistem care are zeci de mii de posturi vacante, fără o logistică adusă la zi, cu un exod constamt al profesioniștilor. […]
11:30
Manipularea cifrelor bugetului, o acuzație care se extinde vertiginos. Legea prevede 5 ani de pușcărie # QMagazine.ro
O situație tot mai bizară în România: din ce trece timpul, diverși și tot mai mulți înalți demnitari declară public că cifrele din economia țării au fost șmenuite controlat de foștii guvernanți penrru ca situația reală să fie ascunsă. O spun asta de la președinte la miniștri și la alte figuri înalte. Există o singură […]
10:30
Europarlamentarul Vasile Dîncu apreciază că România are „nevoie de un CSAT puternic și modernizat”, nu doar de un „for cu valențe formale”. Într-o postare pe Facebook Dîncu a prezentat structura unui CSAT modern, care ar putea deveni „creierul strategic al României”. Afirmațiile lui Dîncu au venit în contextul în care astăzi se reunește CSAT pentru […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Anchetă ce vizează mesajele SMS schimbate între Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron cu privire la acordul UE-Mercosur # QMagazine.ro
Mediatoarea europeană, Teresa Anjinho, a deschis o anchetă asupra SMS-urilor schimbate între Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron referitoare la acordul comercial UE-Mercosur, după ce o cerere de acces la aceste mesaje, formulată de o jurnalistă, a fost ignorată timp de 15 luni și ulterior respinsă, scrie Euractiv. Decizia vine în urma unei plângeri depuse […]
15:10
Antena 3 anunță că mercenarul Horațiu Potra, implicat în recentul dosar anunțat de procurorul general Alex Florența privind organizarea unei lovituri de stat prin care dorea schimbarea ordinii constituționale, a fost reținut în Dubai. Jurnalistul Radu Tudor a declarat că, potrivit informațiilor sale, mai mulți apropiați ai lui Potra au colaborat cu anchetatorii, furnizând informații […]
12:50
Președintele unei țări musulmane cere lumii garanții pentru securitatea Israelului și-și încheie discursul la ONU cu „Shalom”, care înseamnă în ebraică pace # QMagazine.ro
Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, în discursul de la Adunarea Generală a ONU (UNGA), a subliniat ajutorul dat de Națiunile Unite în lupta pe care a dus-o țara sa pentru independență. „În lupta noastră pentru independență, în lupta noastră pentru a învinge foamea, bolile și sărăcia, ONU a fost alături de Indonezia și ne-a oferit asistență […]
12:50
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis sesizarea Curții Constituționale a […]
11:40
10:20
Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei europene, cunoscută pentru rolurile din Ghepardul, 8 ½ și Pantera Roz, a murit marți, la vârsta de 87 de ani, la Nemours, lângă Paris. Născută în Tunisia din părinți sicilieni, Cardinale a cucerit lumea filmului în anii ’60, devenind un simbol al eleganței și al […]
00:30
Incendiu puternic în Capitală. Fumul afectează aproape toate sectoarele. Populația sfătuită să țină geamurile închise # QMagazine.ro
În această seară a izbucnit un incendiu la acoperișul unui spațiu de depozitaredin Sectorul 2 al Capitalei, în Șos. Pantelimon. În zonă sunt degajări mari de fum, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov (ISUBIF). Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT. Potrivit ISUBIF, au fost alertate 10 autospeciale de stingere. Dispozitivul a […]
00:30
Donald Trump: Țările voastre merg către Iad! „Energia verde” e o înșelătorie, ca și schimbările climatice # QMagazine.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat în fața șefilor de stat și de guvern din întreaga lume, reuniți la Adunarea Generală a ONU de la New York, că instituția „nu își exploatează nici măcar pe departe” potențialul. Ironic, Trump a caracterizat ONU ca fiind „foarte bună la a scrie scrisori, dar nu și la a […]
23 septembrie 2025
23:10
22:20
Grindeanu: Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru 17 alimente # QMagazine.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că românii vor avea în continuare acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici, după ce coaliția de guvernare a decis menținerea plafonării adaosului comercial pentru acestea. „Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis […]
22:10
Dilema gravidelor: Iau sau nu Paracetamol? Pe cine să credem: pe liderul lumii libere sau pe oficialii OMS? # QMagazine.ro
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și agențiile de sănătate din Uniunea Europeană și Regatul Unit au confirmat siguranța administrării de paracetamol în timpul sarcinii, contrazicând astfel avertismentele lansate de președintele american Donald Trump care a asociat acest popular medicament împotriva durerii cu autismul, informează Agerpres. OMS a precizat marți că dovezile referitoare la existența unei […]
15:00
Diana Șoșoacă, urmărită penal. Alex Florența cere Parlamentului European ridicarea imunității președintelui SOS # QMagazine.ro
Parchetul General solicită Parlamentului European ridicarea imunității europarlamentarei Diana Șoșoacă, pentru săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care propagandă legionară. „Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de o persoană, membru al Parlamentului European, […]
13:50
Conducerea MApN și membrii Comisiei de Apărare din Camera Deputaților au discutat despre accelerarea măsurilor pentru modernizarea și digitalizarea capabilităților de apărare # QMagazine.ro
Membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputaților au participat astăzi la o ședință de lucru organizată la sediul Ministerului Apărării Naționale, la invitația conducerii instituției, se arată într-un comunicat de presă transmis de deputatul Mihai Weber. Întâlnirea a avut loc în prezența ministrului apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a șefului Statului […]
13:50
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște a semnat contractul de achiziție pentru un aparat modern de depistare a substanțelor psihoactive, anunță, marți, președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan. „Spitalul Județean de Urgență Târgoviște a semnat contractul de achiziție pentru un aparat modern destinat Laboratorului de Toxicologie, în valoare de aproximativ 1.500.000 lei. Echipamentul ultraperformant va fi folosit […]
13:20
12:50
S-a încheiat Festivalul Enescu 2025. Cristian Măcelaru a spus că generozitatea, respectul și dragostea, valorile care au definit cariera compozitorului, definesc și festivalul care-i poartă numele # QMagazine.ro
După 29 de zile de efervescență artistică, Festivalul Internațional „George Enescu” 2025 a tras cortina peste o ediție strălucitoare și memorabilă, trăită la intensitate maximă de publicul prezent la București, în peste 20 orașe din țară sau la Chișinău și de milioane de melomani care au urmărit concertele transmise în direct online pe www.festivalenescu.ro, la […]
10:00
Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni, la ora 11.00. Motivul convocării nu a fost comunicat public, însă este posibil ca președintele să abordeze temele care au provocat dispute în coaliţie: plafonarea preţurilor la produsele de bază şi mult aşteptata decizie a Curţii Constituţionale cu privire la legile din al […]
22 septembrie 2025
23:40
Alexandru Rogobete a evidențiat astăzi „un exemplu remarcabil de leadership”. Poartă numele unei femei # QMagazine.ro
Prezent la cea de-a XIV-a ediție a Conferinței Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” din București, Alexandru Rogobete, ministrul care de la preluarea mandatului său a impus criterii drastice managerilor de spitale și chiar șefilor de secții, a recunoscut performanța managerială când a întâlnit-o. „Spitalele militare din România nu sunt doar instituții […]
20:20
Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, care va avea loc joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni, informează Administrația Prezidențială. Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: Stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot […]
20:10
Republica Moldova. Percheziții, inclusiv în închisori, pentru contracararea acțiunilor Rusiei la alegerile legislative # QMagazine.ro
Forțele de securitate din Republica Moldova au anunțat că au efectuat luni peste 250 de percheziții în cadrul unui dosar penal pentru „pregătirea de tulburări masive și acțiuni destabilizatoare” din partea Rusiei la alegerile legislative ce vor avea loc duminică, informează Agerpres. Peste o sută de persoane au fost vizate de aceste percheziții, a menționat […]
18:10
Teatrul Metropolis va avea, începând de miercuri 24 septembrie, un nou director, după ce mandatul actualului director interimar, regizorul Radu Nica, nu a mai fost prelungit. Actorul și profesorul universitar George Ivașcu revine la conducerea teatrului pe l-a fondat și pe care l-a condus timp de 15 ani, până la demisia sa din aprilie 2022. […]
13:00
Moțiunea împotriva ministrului Mediului se dezbate astăzi. „Nu te juca cu focul, că nu scapi!” # QMagazine.ro
Moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, depusă de AUR, va fi dezbătută astăzi în plenul Camerei Deputaților urmând a fi supusă votului miercuri. Parlamentarii AUR au depus, săptămâna trecută, moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securității energetice a României prin politici de mediu care obstrucționează punerea în […]
12:20
Judecător CSM: „Ciocu’ mic, că acum noi suntem la putere!” – o nouă lecție de democrație originală # QMagazine.ro
Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), atrage atenția asupra presiunii directe și inadmisibile exercitate de liderii USR asupra Curții Constituționale din România (CCR), în contextul în care judecătorii CCR urmează să se pronunțe, în 24 septembrie, asupra legii privind pensiile magistraţilor, alături de celelalte legi din pachetul doi de măsuri pentru […]
11:40
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului solicită intervenția instituțiilor europene și internaționale # QMagazine.ro
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) a transmis o scrisoare deschisă către Comisia Europeană, Organizația Internațională a Muncii (OIM) și Ombudsmanul European prin care semnalează o serie de practici abuzive și contrare standardelor europene și internaționale privind libertatea de asociere și protecția liderilor sindicali exercitate la vârful Guvernului, se arată într-un comunicat […]
10:20
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, va conduce, în intervalul 22-29 septembrie 2025, delegația României la Adunarea Generală a ONU și va susține intervenția națională în plenul înaltului for, conform Ministerului Afacerilor Externe (MAE). La data de 29 septembrie, Oana Țoiu va susține intervenția națională în plenul UNGA, ocazie cu care va prezenta obiectivele și […]
00:40
Charlie Kirk, atletul polemicii, condus pe ultimul drum. De dincolo de moarte, el i-a adus din nou împreună pe Donald Trump și Elon Musk # QMagazine.ro
Peste 200.000 de americani s-au înscris pentru a participa la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, care are loc duminică, 21 septembrie. Deși stadionul din Glendale, Arizona, pe care are loc ceremonia de evocare a personalității lui Kirk, are capacitate de 63.000 de locuri, oamenii au venit pentru a fi măcar pe traseul pe care va […]
21 septembrie 2025
21:50
21:30
145 de ani de discreție și eleganțǎ. Masoneria românǎ, între umbrele istoriei și luminile scenei # QMagazine.ro
Într-o seară în care muzica a devenit limbajul sufletului, iar arta a îmbrăcat scena în strălucire, Marea Lojă Națională din România a marcat 145 de ani de existență printr-un eveniment memorabil: prima ediție a Balului Marii Loji Naționale, desfășurat sub cupola Operei Naționale Române. Nu au fost discursuri, ci muzică. Nu au fost declarații, ci emoție. […]
19:20
Regatul Unit, Australia și Canada au recunoscut oficial duminică Statul Palestina, în ajunul unor anunțuri similare din partea altor țări, decizie istorică denunțată de premierul israelian Benjamin Netanyahu drept un „pericol” pentru existența Israelului, relatează France Presse. „Astăzi, pentru a reanima speranța păcii și a unei soluții cu două state, declar clar în calitate de […]
18:20
Moșteanu spune că România „primește” de la UE 17 miliarde de euro. În realitate, îi împrumută și vor putea fi direcționați spre armament pentru Ucraina # QMagazine.ro
„O nouă binecuvântare aproape divină s-a abătut asupra țărișoarei noastre, greu încercată de reformele absolut necesare, dar deocamdată inexistente: plouă cu bani.“, scrie Patrick Andre de Hillerin în ultimul său editorial pentru Gândul. Redăm mai jos textul integral: Pe seceta asta monetară europeană și globală, ministrul Apărării, domnul Moșteanu de la USR, a ieșit cu […]
15:10
După o absență de peste un secol, lucrările pe hârtie ale lui Pierre-Auguste Renoir revin în atenția publicului printr-o expoziție-eveniment la Morgan Library and Museum din New York, relatează Curatorial.ro REDESCOPERIT Mai mult de o sută de pasteluri, desene, acuarele și gravuri rare, multe prezentate pentru prima dată, revin acum în prim-plan și oferă o perspectivă […]
10:20
Intervision 2025. Rusia lanseazǎ alternativa conservatoare la Eurovision. Vietnam câștigǎ. SUA este în juriu. # QMagazine.ro
Într-un spectacol grandios cu lumini strălucitoare și mulțimi entuziaste , Rusia a organizat sâmbătă seara finala concursului internațional de muzică Intervision, o relansare a unui eveniment din epoca sovietică, inițiat la cererea președintelui Vladimir Putin. Cu accent puternic pe „valorile tradiționale ale familiei”, Intervision se poziționează ca replică conservatoare la celebrul și liberalul Eurovision Song […]
20 septembrie 2025
23:20
„Gândul” prezintă imaginile dezastrului diplomatic din SUA. Țoiu l-a omagiat pe Kirk cu sala goală # QMagazine.ro
Ziarul Gândul a publicat imagini dezolante de la ceea ce s-a dorit a fi un Summit al comunității românești din Statele Unite ale Americii la care participă ministrul de Externe Oana Țoiu. Acestea arată o sală goală în care pare că s-au strâns doar membrii delegației care o însoțesc pe Țoiu și angajați ai ambasadei […]
16:20
Sondaj Avangarde: 74% dintre români cred că direcția României e greșită, iar 41% ar vota AUR # QMagazine.ro
Aproape trei sferturi dintre români (74%) consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, 21% sunt de părere că direcția este bună, iar 2% nu pot aprecia/nu răspund, relevă un sondaj autofinanțat AVANGARDE, dat sâmbătă publicității. Dacă în iunie 38% dintre respondenți considerau că direcția în care se îndreaptă România este una bună, în iulie […]
