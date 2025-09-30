Lorelai Moșneguțu, artista fără mâini, premiată la Vatican
30 septembrie 2025
Fundația Catolică „Vexillum" a acordat, în cadrul unei ceremonii desfășurate la 27 septembrie 2025 în Vatican – Palatul Cancelariei, premiul internațional „Vexillum – Giuseppe Sciacca" tinerei artiste românce Lorelai Alberta Moșneguțu, se arată într-un comunicat al Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun. Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, George Bologan, a fost prezent la eveniment, […]
Declarația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia „România nu era pregătită pentru a intra în Uniunea Europeană” l-a înfuriat pe fostul premier Călin Popescu Tăriceanu, care a calificat afirmația ca fiind „nu doar deplasată” ci și „profund jignitoare pentru România”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Tăriceanu îl admonestează pe Nicușor Dan pentru că alege […]
Lorelai Alberta Moșneguțu, artista fără mâini, premiată cu „Vexillum – Giuseppe Sciacca"
Un incendiu a izbucnit, marți după-amiază, în incinta Șantierului Naval Constanța, la puntea superioară a unei nave aflate în reparație pe doc, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea”. „Fum gros în incinta Șantierului Naval Constanța. Intervin Detașamentul Port cu două autospeciale de stingere incendii cu apă și spumă și un echipaj SMURD B2, Detașamentul […]
Lorelai Alberta Moșneguțu a primit premiul internațional „Vexillum – Giuseppe Sciacca"
Comandantul forțelor armate Nicușor Dan a fost încurcat, marți, de protocol la depunerea unei coroane de flori la Monumentul „Crucificare” din Timișoara dedicat eroilor Revoluției anti-comuniste din 1989. Momentul a fost surprins de Opinia Timișoarei.
Viktor Orban: Și ce dacă? Dacă noi, adică Occidentul, decidem să nu-i dăm niciun forint, mâine Ucraina s-ar putea închide
Premierul Viktor Orbán a declarat într-un podcast că Ucraina nu este nici țară suverană, nici independentă. În plus, Orban s-a arătat destul de indiferent față de acuzațiile pe care Kievul le-a adus Ungariei în legătură cu survolul în spațiul aerian ucrainean al unor drone ungare. „Să presupunem că au zburat câțiva metri acolo. Și ce […]
Nicușor Dan dezvăluie că „România a fost primită în UE fără să fie pregătită". „Poate că exigențele nu ar trebui să fie atât de înalte" spune președintele. Ucraina și Republica Moldova vor să adere
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, la Timișoara, că România era nepregătită, acum 20 ani, pentru a intra în Uniunea Europeană, dar decizia a fost una corectă, fapt care se vede în progresele făcute de țara noastră. Profesorul Vasile Pușcaș, negociatorul șef al României pe lângă instituțiile europene, însărcinat la acea vreme de Guvernul […]
Ce își doresc părinții pentru copiii lor. Competențele tehnologice sunt mult în spatele abilităților de a comunica și de a se adapta la probleme vieții
91% dintre părinții români consideră dezvoltarea personală esențială pentru viitorul copiilor, depășind ca importanță cultura generală (27%) sau competențele tehnice (16%). 83% dintre copiii din România participă la 2.1 activități extrașcolare în medie, și 44% fac meditații la materiile predate la școală. Părinții investesc 100 RON / oră de meditație și sunt dispuși să aloce […]
Raportul Departamentului de Stat: Corupția în România rămâne „răspândită", iar condamnările sunt tot mai dificil de obținut
Investitorii americani s-au plâns atât de corupția guvernamentală, cât și de cea din mediul de afaceri din România, menționând cel mai frecvent serviciul vamal, funcționarii municipali și autoritățile financiare locale, se arată într-un raport publicat în septembrie de Departamentul de Stat al SUA privind privind climatul investițional din România (Romania Investment Climate Statement), informează Mediafax. […]
Primul plan, concret, de pace pentru Gaza. Netanyahu pare că-l acceptă. Hamas refuză să depună armele. La Casa Albă s-au rostit și scuze…
Casa Albă a publicat planul președintelui Donald J Trump pentru reconstrucția Fâșiei Gazei după restabilirea păcii cu Israelul. „Nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza”. Liderii Hamas care vor să plece, vor avea securitatea garantată. Ostaticii ținuți captivi în Gaza vor fi eliberați, toți, vii sau morți, în 72 de ore, în timp ce […]
Primul plan concret de pace pentru Gaza. Netanyahu pare că l-a acceptat. Hamas refuză să depună armele
Casa Albă a publicat planul președintelui Donald J Trump pentru reconstrucția Fâșiei Gazei după restabilirea păcii cu Israelul. „Nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza”. Liderii Hamas care vor să plece, vor avea securitatea garantată. Ostaticii ținuți captivi în Gaza vor fi eliberați, toți, vii sau morți, în 72 de ore, în timp ce […]
Senat: Doar bolnavii de cancer vor putea retrage suma integrală, într-o plată unică din Pilonul II de pensii
Doar bolnavii cu afecțiuni oncologice pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică. Aceasta este decizia Comisiei de buget-finanțe a Senatului, care a adoptat un raport cu amendamente admise la proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern. În comisie au avut loc dezbateri aprinse la […]
Academia Română anunță că miercuri, 1 octombrie 2025, va avea loc conferința-dezbatere „Salvați Băile Herculane!”, având ca scop readucerea în atenția opiniei publice și a autorităților competente a situației critice de degradare în care se află părți dintr-un ansamblu arhitectural de o mare importanță istorică, turistică, medicală și culturală pentru România. Manifestarea va avea loc […]
Început de an universitar cu proteste împotriva măsurilor de austeritate din educație
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) anunță proteste, la începutul anului universitar în centrele universitare din București, Iași, Cluj, Timișoara, Galați și Suceava. Studenții vor protesta împotriva măsurilor de austeritate adoptate în educație, împotriva modului în care aceste decizii au fost luate și împotriva modului în care studenții sunt tratați, fiindu-le ignorate mesajele, rolul […]
Partidul proeuropean aflat la putere la Chișinău s-a desprins confortabil în fața rivalului său prorus într-un scrutin parlamentar crucial, o ușurare pentru guvern, în contextul în care acesta încearcă să rămână în afara sferei de influență a Moscovei, informează Agerpres. După numărarea a 99,52% din voturi, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 50,03% din […]
Secțiile de votare din Republica Moldova s-au închis. La alegerile de astăzi, peste 1.590.000 de oameni, reprezentând 51,90% din totalul alegătorilor,și-au exprimat opțiunea politică. Scrutinul de astăzi a fost unul tensionat. Potrivit autorităților din țara vecină, au fost semnalate peste 800 de cazuri cu statut de incident electoral, dintre care 314 au fost confirmate. În […]
În după-amiaza zilei de duminică, 28 septembrie 2025, piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care a aterizat la aeroportul „Henri Coandă” (Otopeni) din București au raportat controlorilor de trafic aerian prezența unei drone în vecinătatea aeroportului, informează BoardingPass. Potrivit sursei citate, avionul companiei aeriene turce a aterizat în siguranță pe pista aeroportului Otopeni la ora […]
„Nimeni nu e mai presus de lege" a venit după James Comey, fost director al FBI. Să ne reamintim discursul său de la București!
Urmând cumva soarta generalului Florian Coldea, James Comey, fost director al FBI și unul dintre cei mai importanți oameni ai administrației Obama din instituțiile de forță americane, ajunge să fie urmărit penal. Ambii par să fie victimele cuiva…al oamenilor de afaceri, procurorilor resentimentari și al trusturilor de presă, spune generalul Coldea, al președintelui Donald Trump, […]
Bursa de Valori București (BVB) a câștigat 6,52 miliarde de lei la capitalizare în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut cu 122 de milioane de lei în comparație cu săptămâna anterioară. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursieră a ajuns la 449,63 miliarde de lei, în perioada […]
Nicușor Dan transmite moldovenilor că „de data asta chiar e foarte important". Premierul Recean anunță atacuri cibernetice
Infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă, în ultimele două zile, mai multor tentative de atac cibernetic, a anunțat, duminică, premierul Republicii Moldova, Dorin Recean. El susține că vizată de atac a fost și platforma Comisiei Electorale Centrale (CEC), precum și secții de votare din afara țării. Potrivit premierului, duminică la amiază aproximativ 4.000 de […]
Ziua satului românesc. Cum degeaba am încerca să vorbim necredinciosului despre credință, nu ar avea niciun rost să vorbim lumii cosmopolite contemporane despre sat
Așa cum biserica nu este clădirea frumos durată, plină sau goală de oameni, ci în primul rând lumea care stă în ea având în sine același chip al lui Dumnezeu, tot așa și satul este în primul rând lumea întemeiată în el având aceeași fire, aceeași credință și același destin. Și tot așa cum degeaba […]
Îndemnul Bisericii pentru alegerile de azi. Mitropolitul Basarabiei avertizează moldovenii că dacă nu votează pro-european, riscă să cadă„ sub influențe ostile, sub robia corupției și a manipulărilor"
„De votul cetățenilor Republicii Moldova depinde și cât de sigure vor fi România și Uniunea Europeană în viitor.”, avertizează europarlamentarul Siegfried Mureșan. Alături de el numeroși oficiali români, moldoveni sau din Uniunea Europeană, inclusiv înalți prelați ai Bisericii- căreia i se cere de obicei să nu se implice în alegerile politice-îndeamnă cetățenii de peste Prut […]
Alexandru Rogobete cere demisia conducerii spitalului din Iași în care au murit șase copii
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, sâmbătă, la Iași, că a solicitat demiterea conducerii Direcției de Sănătate Publică și a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”, după ce șase copii internați la ATI au murit din cauza infecției cu Serratia Marcescens, oficialul guvernamental subliniind că nu va ezita să sesizeze Parchetul General dacă […]
O delegație formată din cinci reprezentanți ai sindicatului SindFISC a intrat sâmbătă, la ora 13:30, la discuții cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a venit în fața sindicaliștilor și le-a spus că analizează toate solicitările lor. „Suntem în discuții. Vorbim, analizăm fiecare doleanță. Sunt doleanțe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar […]
Sfârșitul continuă. Rezultatul e caricatural: o lume lipsită de resurse, populație și voință se transformă, printr-un decret fabulos, în gigant militar
Ascensiunea impresiilor induse e totuna cu declinul gîndirii autonome. În această stare de onirism pseudo-informat, subiectul abandonează contactul cu realitatea și trece la discreditarea ei. Cînd subiectul e o persoană, acest plonjeu în iluzii consolidate duce la izolarea socială sau medicală a pacientului. Cînd subiectul e colectiv, drama ce decurge din practica iluziei se cheamă […]
„Unele cuvinte străine surprind ideile atât de perfect încât pare imposibil să le traduci. Astăzi, vreau să vă prezint un cuvânt japonez care face exact acest lucru. Dacă iubiți cărțile la fel de mult ca mine, vă promit că îl veți adora și s-ar putea chiar să îl introduceți în vocabularul vostru. Cuvântul este Tsundoku. […]
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă a murit. El este cel care a recunoscut că în justiție exista un „câmp tactic" pentru anumite dosare penale
Fostul general SRI Dumitru Dumbravă, una dintre figurile controversate ale serviciilor de informații din România, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 53 de ani. Ca jurist de carieră și apoi general, el a urcat rapid în ierarhia Serviciului Român de Informații, devenind șef al Direcției Juridice și, ulterior, secretar general. Imaginea lui publică […]
Fostul arhitect-șef al Capitalei, Ștefan Dumitrașcu, pus sub acuzare de DNA. Nicușor Dan făcuse plângere în 2022 în acest caz
Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Capitalei, a anunțat că s-a prezentat vineri la Direcția Națională Anticorupție pentru a i se comunica faptul că are calitatea de suspect într-un dosar penal care vizează aporbarea unui PUZ pe Bdul Primăverii. Nicușor Dan a sesizat DNA în 2022 pentru nelegalitatea PUZ și spunea că într-o țară civilizată […]
Președintele Nicușor Dan a explicat joi seara, într-un interviu pentru postul de televiziune Digi24, motivul absenței sale de la Adunarea Generală ONU desfășurată zilele acestea la New York, a dezvăluit că serviciile de informații românești au fost incompetente în fața promovării tehnologice a lui Călin Georgescu, timp de două săptămâni, pe rețelele sociale, în timpul […]
Uniunea Europeană de Fotbal (UEFA) pregătește o reuniune de urgență, săptămâna viitoare, privind votarea suspendării Israelului din competițiile europene, federațiile naționale încercând să se poziționeze pe fondul presiunii politice crescânde în urma apelurilor la acțiune, informează Agerpres. Presiunea s-a intensificat săptămâna aceasta, când experții Națiunilor Unite au cerut suspendarea Israelului din fotbalul internațional, pe fondul […]
Tudor Ulianovschi, omul care ar putea înclina balanța în Republica Moldova spre Europa
101 deputați urmează să fie aleși duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova. În competiție se află 15 partide politice, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Alegerile de duminică sunt considerate decisive pentru orientarea geopolitică a Republicii Moldova. Potrivit sondajelor și analizelor realizate în perioada campaniei electorale, există o probabilitate destul de ridicată ca niciunul […]
Nicușor Dan: Am considerat că e mai util să fiu prezent în țară decât la Adunarea Generală a ONU
Președintele Nicușor Dan a explicat, la Digi24, motivul absenței sale de la Adunarea Generală ONU prin aceea că a considerat că „e mai util” să fie prezent în țară. „Tot timpul e un calcul de oportunitate. România a fost prezentă cu o delegație condusă de doamna ministru de Externe în toate secțiunile acestei conferințe, România […]
Un grup de nouă parlamentari ai coaliției de guvernare au cerut, de curând, printr-o scrisoare deschisă adresată președintelui, premierului și ministrului de externe ca țara noastră să „deschidă relații oficiale cu Taiwan”. Lăcomia guvernanților și disperarea taiwanezilor Cei nouă – patru liberali, trei UDMR-iști, un USR-ist și un PSD-ist – sunt următorii: Cristian Ghinea, senator USR, […]
Plahotniuc adus în cătușe acasă. Premierul Dorin Recean anunță că „infractorii nu mai controlează Moldova"
Preşedintele Republicii Moldova Maia Sandu şi-a manifestat, joi, satisfacţia faţă de extrădarea oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc și aducerea acestuia la Chișinău, după 6 ani în care era căutat. Acțiunea vine să întărească încrederea moldovenilor care sunt chemați duminică la urne să voteze membrii viitorului Parlament, că regimul aflat acum la putere, un promotor al valorilor […]
Moșteanu: Procedura de a doborî un avion militar este în conformitate cu toate regulile NATO
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat la finalul ședinței CSAT că s-a decis ca aeronavele și dronele militare care încalcă spațiul aerian al României să fie doborâte la decizia comandantului misiunii, după regulile NATO. Dronele civile ar urma să fie doborâte la decizia ministrului Apărării. „Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele […]
Acord între guvernele României și Ucrainei referitor la cooperarea în situații de urgență
Executivul a adoptat un proiect de lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării și înlăturării efectelor situațiilor de urgență, semnat la București la 18 octombrie 2024. Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin ratificarea Acordului se extinde cadrul juridic bilateral necesar pentru ca România […]
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat într-un interviu pentru publicația Axios că este dispus să se retragă din funcție după terminarea războiului cu Rusia, informează Mediafax. „Obiectivul meu este să pun capăt războiului”, nu să continui să candidez pentru funcție, a spus Volodimir Zelenski, citat de Axios. Președintele ucrainean a acordat acest interviu la New York, […]
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală într-un caz legat de acceptarea a milioane de euro din fonduri ilicite de la fostul lider libian Muammar Gaddafi, potrivit BBC. Tribunalul penal din Paris l-a achitat de toate celelalte acuzații, inclusiv corupție pasivă și finanțare ilegală a campaniei electorale. Sarkozy, care susține […]
Sindicatul polițiștilor amenință cu blocarea sistemului. „Siguranța oamenilor nu este o cheltuială de tăiat și nu se negociază!"
Sindicatul polițiștilor Sidepol reacționează după anunțul premierului Ilie Bolojan că săptămâna viitoare Cătălin Predoiu, ministrul de interne, va lansa „marele proiect” de reformă al MAI. Sidepol se întreabă care ar putea fi reforma într-un sistem care are zeci de mii de posturi vacante, fără o logistică adusă la zi, cu un exod constamt al profesioniștilor. […]
Manipularea cifrelor bugetului, o acuzație care se extinde vertiginos. Legea prevede 5 ani de pușcărie
O situație tot mai bizară în România: din ce trece timpul, diverși și tot mai mulți înalți demnitari declară public că cifrele din economia țării au fost șmenuite controlat de foștii guvernanți penrru ca situația reală să fie ascunsă. O spun asta de la președinte la miniștri și la alte figuri înalte. Există o singură […]
Europarlamentarul Vasile Dîncu apreciază că România are „nevoie de un CSAT puternic și modernizat”, nu doar de un „for cu valențe formale”. Într-o postare pe Facebook Dîncu a prezentat structura unui CSAT modern, care ar putea deveni „creierul strategic al României”. Afirmațiile lui Dîncu au venit în contextul în care astăzi se reunește CSAT pentru […]
Anchetă ce vizează mesajele SMS schimbate între Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron cu privire la acordul UE-Mercosur
Mediatoarea europeană, Teresa Anjinho, a deschis o anchetă asupra SMS-urilor schimbate între Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron referitoare la acordul comercial UE-Mercosur, după ce o cerere de acces la aceste mesaje, formulată de o jurnalistă, a fost ignorată timp de 15 luni și ulterior respinsă, scrie Euractiv. Decizia vine în urma unei plângeri depuse […]
Antena 3 anunță că mercenarul Horațiu Potra, implicat în recentul dosar anunțat de procurorul general Alex Florența privind organizarea unei lovituri de stat prin care dorea schimbarea ordinii constituționale, a fost reținut în Dubai. Jurnalistul Radu Tudor a declarat că, potrivit informațiilor sale, mai mulți apropiați ai lui Potra au colaborat cu anchetatorii, furnizând informații […]
Președintele unei țări musulmane cere lumii garanții pentru securitatea Israelului și-și încheie discursul la ONU cu „Shalom", care înseamnă în ebraică pace
Președintele Indoneziei, Prabowo Subianto, în discursul de la Adunarea Generală a ONU (UNGA), a subliniat ajutorul dat de Națiunile Unite în lupta pe care a dus-o țara sa pentru independență. „În lupta noastră pentru independență, în lupta noastră pentru a învinge foamea, bolile și sărăcia, ONU a fost alături de Indonezia și ne-a oferit asistență […]
Curtea Constituțională a României a amânat pentru 8 octombrie pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curți de Casație de Justiție în legătură cu legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament. La începutul lunii septembrie, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație de Justiție au decis sesizarea Curții Constituționale a […]
Claudia Cardinale, una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei europene, cunoscută pentru rolurile din Ghepardul, 8 ½ și Pantera Roz, a murit marți, la vârsta de 87 de ani, la Nemours, lângă Paris. Născută în Tunisia din părinți sicilieni, Cardinale a cucerit lumea filmului în anii ’60, devenind un simbol al eleganței și al […]
Incendiu puternic în Capitală. Fumul afectează aproape toate sectoarele. Populația sfătuită să țină geamurile închise
În această seară a izbucnit un incendiu la acoperișul unui spațiu de depozitaredin Sectorul 2 al Capitalei, în Șos. Pantelimon. În zonă sunt degajări mari de fum, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov (ISUBIF). Populația a fost avertizată printr-un mesaj RO-ALERT. Potrivit ISUBIF, au fost alertate 10 autospeciale de stingere. Dispozitivul a […]
