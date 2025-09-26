NATO caută soluții eficiente pentru a contracara dronele rusești, după incidente recente în spațiul aerian european
Adevarul.ro, 26 septembrie 2025 21:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că armatele occidentale nu pot continua să doboare drone cu rachete costisitoare, în contextul în care Moscova intensifică atacurile asupra infrastructurii civile a Ucrainei și au avut loc mai multe încălcări ale spațiului aerian aliat.
Cum folosește Rusia roboți bazați pe inteligență artificială pentru a se amesteca în alegerile din Moldova # Adevarul.ro
62.000 de comentarii de la boți ruși inundă aplicația de mesagerie Telegram din Moldova înainte de alegeri; fiecare al treilea canal răspândește propaganda Kremlinului.
Adolescentul acuzat că a trimis 1.000 de mailuri de amenințare către instituții din România a fost arestat preventiv # Adevarul.ro
Adolescentul de 17 ani acuzat că a trimis 1.000 de mailuri de amenințare către mai multe instituții din România, după ce, anterior, FBI ceruse extrădarea lui în SUA, a fost arestat preventiv, vineri, 26 septembrie.
Acordul pentru funcționarea TikTok în SUA, aprobat de Donald Trump prin ordin executiv. Afacerea ar fi evaluată la 14 miliarde de dolari # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump a semnat joi un ordin executiv prin care aprobă propunerea care permite TikTok să continue să funcţioneze în Statele Unite, într-o tranzacţie pe care vicepreşedintele JD Vance a evaluat-o la 14 miliarde de dolari.
Traian Băsescu, despre o eventuală victorie a pro-rușilor în Republica Moldova: „S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România” # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a spus vineri, 26 septembrie, la postul B1TV, că alegerile din Republica Moldova au o miză formidabilă, nu doar pentru moldoveni, ci și pentru România și pentru Ucraina.
Un fost europarlamentar britanic riscă pușcăria. El a recunoscut că a primit mită de opt ori pentru declarații pro-Rusia # Adevarul.ro
Fostul lider al Reform UK în Țara Galilor a pledat vinovat pentru acuzații de luare de mită legate de declarații favorabile Rusiei, făcute în perioada în care era membru al Parlamentului European.
Fraudă de 53.200 de lei la Alba Iulia: O femeie a rămas fără banii din contul bancar printr-un atac de tip phishing # Adevarul.ro
O femeie de 52 de ani din Alba Iulia a fost victima unei fraude informatice, în urma căreia i-au fost sustrași 53.200 de lei din contul bancar, printr-un atac de tip phishing.
Kremlinul încearcă să influențeze politica mai multor țări din Europa de Vest prin mijloace ascunse. Totuși, aproape nicăieri nu întreprinde eforturi mai mari ca în Moldova, scrie presa de limbă germană.
Premierul Ilie Bolojan, despre cazul copiilor morți în spital la Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez acolo unde va fi cazul” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, condoleanțe familiilor copiilor care și-au pierdut viața în ultimele zile la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria din Iași. Șeful Guvernului a promis o anchetă rapidă și sancțiuni acolo unde vor fi constatate nereguli.
Ministrul Sănătății merge personal la Iași pentru ancheta de la spitalul unde au murit șase copii: „Sunt revoltat. Profund revoltat” # Adevarul.ro
Alexandru Rogobete a anunțat vineri seara că a plecat spre Iași, la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”, unde va urma o anchetă după moartea a șase copii care s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens în secția ATI.
România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE, dar vor mai trece încă cel puțin șapte ani până când va dispune de un sistem de apărare antiaeriană multi-stratificat, a declarat agenției Reuters o sursă guvernamentală română.
20:15
Cupa României intră în faza grupelor. Se anunță derby-uri incendiare pentru FCSB, Rapid și Dinamo # Adevarul.ro
Echipele calificate în faza grupelor Cupei României și-au aflat, astăzi, rivalele și programul de joc.
„Copiii mor, iar statul ridică din umeri”. Tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași stârnește revoltă pe Internet: „Stat eșuat”, „țară disfuncțională” # Adevarul.ro
Moartea mai multor copii internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sf. Maria” din Iași, în urma unui focar de infecție cu bacteria Serratia marcescens, a declanșat un val de indignare pe platforma Reddit.
Premierul Republicii Moldova atrage atenția că întreaga Europă ar putea fi afectată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile de duminică # Adevarul.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, avertizează că întreaga Europă ar putea fi ameninţată de un eventual succes al partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare de duminică.
Directorul Spitalului „Sfânta Maria” din Iași îl contrazice pe Alexandru Rogobete. Când spune că a anunțat de fapt Ministerul Sănătății despre cazurile copiilor bolnavi # Adevarul.ro
Directorul Spitalului pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, Cătălina Ionescu, a oferit vineri detalii despre evoluția cazurilor de infecție cu bacteria Serratia marcescens, care au dus la moartea a șase copii internați în secția de Terapie Intensivă.
O staţie de cercetare abandonată din Arctica, ocupată de urșii polari. Și-au scos capetele din clădiri în timp ce erau filmaţi # Adevarul.ro
Urşii polari au ocupat o fostă staţie de cercetare polară sovietică, abandonată de peste trei decenii şi aflată pe o mică insulă situată în largul coastelor nord-estice ale Rusiei, informează vineri agenţia de presă Reuters.
Benjamin Netanyahu, huiduit copios în timpul discursului de la ONU: „Israelul nu vă va permite să ne băgaţi pe gât un stat terorist”. Mai multe delegaţii au părăsit sala # Adevarul.ro
Prim-ministrul israelian şi-a făcut vineri intrarea în sala Adunării Generale a ONU sub huiduielile unei părţi din public, iar mai multe delegaţii au părăsit sala, lăsând o mare parte din ea goală, relatează Le Figaro şi CNN.
Polițistii din Târgu-Jiu au fost sesizați vineri, 26 septembrie cu privire la faptul că, în incinta unui liceu din localitate a avut loc o altercație între doi elevi, ăn urma căreia unul dintre băieți a fost rănit cu un bticeag.
Alexandru Rogobete acuză Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași că nu a raportat la timp focarul de infecție. Au fost aplicate primele sancțiuni # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat vineri, că Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași „nu a luat măsurile necesare la timp” și „nu a informat DSP conform legii”.
Victor Ponta, păcălit de doi ruși că stă de vorbă cu fostul președinte ucrainean Poroșenko: „În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular… Vă iubim țara, dar nu președintele” # Adevarul.ro
Victor Ponta a căzut victima unei farse telefonice pusă la cale de doi farsori ruși. Convins că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, Ponta a vorbit liber despre politică, alegeri, lideri de la București și Chișinău, dar și despre Bruxelles și Washington.
Un angajat Tesla cere despăgubiri de 51 de milioane de dolari după ce a fost lovit de un robot al fabricii # Adevarul.ro
Un tehnician în robotică al companiei Tesla a intentat un proces în valoare de 51 de milioane de dolari împotriva producătorului auto și a unui furnizor de robotică, după ce ar fi fost lovit de un robot defect.
Cum au rămas fără banii din conturi două femei care au participat la un sondaj online. Escrocheria din spatele așa-zisei cercetări # Adevarul.ro
Două femei din Baia Mare au participat la un sondaj online, tentate de promisiunea că ar putea câștiga bani printr-o promoție aniversară, dar și-au dat seama că totul a fost o escrocherie după ce au constatat că propriile conturi bancare încep să se golească.
Şefa diplomaţiei europene îi spune lui Trump că Europa nu este singura responsabilă pentru a ajuta Ucraina. „El a fost cel care a promis că va opri uciderile” # Adevarul.ro
Europa nu este responsabilă singură pentru a ajuta Ucraina să pună capăt războiului cu Rusia, a avertizat joi Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas, într-un interviu acordat publicaţiei Politico în marja Adunării Generale a ONU.
Mărturia mamei unei fetițe care a murit la Spitalul „Sf Maria” din Iași: „Credeam că e cea mai sterilă unitate din spital și am realizat că e cea mai infectă” # Adevarul.ro
Dezvăluiri tulburătoare în cazul celor șase copii care au murit după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași.
Cadoul premierului Ungariei în plină campanie electorală: Viktor Orban le scuteşte pe femeile cu trei copii de impozitul pe venit, chiar dacă aceștia sunt adulţi # Adevarul.ro
Din octombrie, mamele cu trei copii din Ungaria vor fi scutite de impozitul pe venit, chiar dacă aceștia sunt adulți, iar din ianuarie 2026, măsura va fi extinsă şi la femeile cu doi copii
Tensiuni între Kiev și Budapesta: Zelenski acuză Ungaria că trimite drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat vineri, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, că Ungaria ar fi făcut zboruri cu drone de recunoaștere în spațiul aerian al Ucrainei.
Traian Băsescu susține că România nu a oferit niciodată energie electrică sau gaze naturale gratuit Republicii Moldova # Adevarul.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că statul român nu a oferit niciodată energie electrică sau gaze naturale gratuit Republicii Moldova, adăugând că sprijinul acordat Ucrainei nu este atât de consistent pe cât se vehiculează.
A murit generalul SRI în rezervă Dumitru Dumbravă. Era anchetat de DNA alături de Florian Coldea # Adevarul.ro
Generalul în rezervă Dumitru Dumbravă a murit, potrivit Gândul. Fostul șef al Direcţiei Juridice a Serviciului Român de Informaţii avea 53 de ani.
Nicușor Dan cere anchetă după tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. „Este o dramă inacceptabilă” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că este profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, unde şase copii şi-au pierdut viaţa.
Unde se găsește și ce boli cauzează Serratia marcescens, bacteria descoperită la Spitalul pentru Copii din Iași, unde au murit șase copii # Adevarul.ro
Specialiștii verifică dacă între decese și o posibilă infecție cu bacteria Serratia marcescens există o legătură directă.
Abbas, discurs la Adunarea Generală a ONU. Președintele Autorității Palestiniene se angajează să lucreze cu Trump la un plan pentru Gaza # Adevarul.ro
Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, s-a adresat joi Adunării Generale a ONU, subliniind că atacurile din 7 octombrie „nu reprezintă poporul palestinian” și că Hamas nu va avea niciun rol în viitoarea guvernare palestiniană, relatează agențiile internaționale de presă.
Bruce Springsteen continuă să îl atace pe Trump și cere Congresului să îl „arunce la coşul de gunoi al istoriei” # Adevarul.ro
Bruce Springsteen apare din nou pe coperta celebrului săptămânal american Time. De data aceasta, nu pentru muzica sa, ci pentru declarațiile sale incendiare împotriva lui Donald Trump și a administrației sale.
Român de 38 de ani, găsit mort într-un depozit din Italia. Bărbatul ar fi fost ucis în urma unei împușcături # Adevarul.ro
Un român în vârstă de 38 de ani a fost găsit mort în noaptea de miercuri spre joi, 25 septembrie, într-un depozit aflat la periferia localității Colico, în provincia Lecco, pe malul unui lac din Italia. Bărbatul lucra ca electrician.
Un bărbat prins la furat într-un magazin a lovit cu pumnii în abdomen o vânzătoare însărcinată # Adevarul.ro
Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 19 Poliție au reținut un bărbat, în vârstă de 25 de ani, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și tâlhărie.
Șefii ANPC Sebastian Hotca și Paul Anghel se întorc în funcții, ca urmare a ridicării măsurii controlului judiciar # Adevarul.ro
Sebastian Ioan Hotca și Paul Anghel, şefii ANPC, revin în functii după ce instanța a ridicat măsura controlului judiciar dispusă în cazul lor.
Ruşii ar putea fi nevoiţi să bage mâna în buzunar pentru a finanţa războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Guvernul lui Vladimir Putin a propus, în urma unei reuniuni, miercuri, o creştere a TVA-ului cu două puncte, de la 20 la 22%, în cadrul propunerii pentru bugetul federal pe următorii trei ani, care urmează să fie prezentat în Duma de Stat, Camera inferioară a Parlamentului rus, relatează AFP.
S-a aflat secretul fiicei lui Mihai Stoica. Teodora, într-o ipostază cum nu a mai fost văzută în spațiul public # Adevarul.ro
Teodora, fiica lui Mihai Stoica, a ales să își urmeze pasiunea.
O femeie din Murfatlar a fost arestată preventiv, vineri, 26 septembrie, după ce în urma unui conflict conjugal, pe fondul consumului de alcool, şi-a omorât soțul cu o lovitură de cuțit.
Șeful Jandarmeriei Brăila, anchetat de DNA pentru că ar fi adus muncitori asiatici în România printr-o firmă paravan, revine în funcție # Adevarul.ro
Colonelul Iulian Nicolae Albăceanu a revenit la comanda Inspectoratului Județean de Jandarmi (IJJ) Brăila, ca urmare a revocării, în data de 25 septembrie, a măsurii controlului judiciar dispusă asupra sa în iunie 2025.
Un român de 21 de ani, erou în Italia după ce a salvat o femeie din flăcări. Tânărul practică parkour, dar spune că este împiedicat să devină pompier în această țară # Adevarul.ro
La 21 de ani, Adrian Ștefan Popa, un român din Padova, a devenit erou local după ce a salvat o femeie din flăcări. Deși a câştigat respectul şi încrederea comunității, visul lui de a deveni pompier rămâne deocamdată imposibil dintr-un motiv care nu ține de el.
Centrul Capitalei va fi închis traficului pe timpul nopții de vineri spre sâmbătă. Anunțul Poliției Capitalei # Adevarul.ro
Traficul rutier se va desfăşura cu restricţii pe timpul nopţii în Bucureşti, în zona Calea Victoriei, Bulevardul Dacia şi strada C.A. Rosetti. Poliţia Capitalei anunţă că vor avea loc lucrări de asfaltare şi le recomandă şoferilor să circule cu atenţie.
Peste 500 de angajați „la negru”, descoperiți la o firmă de curierat din București. Ministrul Muncii: „Amenda a fost de doar 200.000 lei” # Adevarul.ro
Peste 500 de persoane au fost surprinse lucrând „la negru” pentru o singură firmă de curierat din capitală, într-o singură zi de control.
Poliția din Iași s-a autosesizat și face anchetă în cazul celor șase copii care au murit la Spitalul „Sfânta Maria”. DSP a aplicat sancțiuni # Adevarul.ro
Polițiștii ieșeni s-au autosesizat din oficiu și fac o anchetă în cazul celor șase decese de la Spitalul de Copii din Iași, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea procurorilor.
Alexandru Băluță, primele declarații de peste Ocean. Despărțirea de FCSB, imnentă: „Am fost fericit când am auzit de transfer” # Adevarul.ro
Alexandru Băluță trăiește visul american. La finalul lunii iulie, fotbalistul și-a dat acordul pentru un angajament cu Los Angeles FC.
Nepotul lui Nicolae Botgros este în comă la spital, cu ciroză pancreatică. Prima reacția a artistului # Adevarul.ro
Cristian, nepotul lui Botgros, se află în stare gravă la spital. Tânărul a fost diagnosticat cu ciroză pancreatică, iar starea sa de sănătate ar fi una extrem de fragilă.
Criză de combustibil în Rusia după loviturile Kievului. Generalul Sîrski: „Se vede pe câmpul de luptă” # Adevarul.ro
Atacurile Ucrainei asupra infrastructurii petroliere a Rusiei au declanșat o criză a combustibililor care afectează direct armata Moscovei.
Are dreptate Trump, economia rusă se prăbușește din cauza războiului? Ce spun analiștii # Adevarul.ro
Economia rusă dă semne de stagnare, în timp ce penuria de combustibil în urma atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor de pe teritoriul Rusiei se resimte tot mai acut, însă e puțin probabil ca Vladimir Putin să se simtă descurajat în planurile sale de război.
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam # Adevarul.ro
Un cuplu din România a devenit protagonist într-un documentar difuzat pe History, după ce a fost surprins pe un aeroport din Canada cu produse nedeclarate. Scena, de la replicile amuzante până la amenda primită, a fost difuzată în cadrul seriei „Securitatea aeroportului”.
Descoperirea unui craniu vechi de un milion de ani rescrie evoluția umană. Studiul făcut de cercetători # Adevarul.ro
Un craniu uman vechi de un milion de ani, descoperit în China, sugerează că specia noastră, Homo sapiens, a început să apară cu cel puțin jumătate de milion de ani mai devreme decât se credea, susțin cercetătorii într-un nou studiu.
Rectificarea bugetară, discutată de Nazare și Bolojan. Proiectul intră în consultare publică de luni # Adevarul.ro
Alexandru Nazare, a avut vineri o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, în cadrul căreia s-a discutat calendarul actualizat al rectificării bugetare, în contextul solicitărilor multiple de finanţare adresate Ministerului de Finanţe.
