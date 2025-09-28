POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural

18:20

Un bărbat din judeţul Brăila a fost reţinut după ce, în urma unui conflict cu un vecin, a intrat în curtea acestuia, i-a pulverizat spray lacrimogen în faţă şi l-a lovit cu o scândură, cu o furcă şi cu o sapă. În timp ce victima era la pământ, el a continuat lovituri şi a tăiat-o