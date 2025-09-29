AJF Vrancea anunță începerea înscrierii pentru Cupa Satelor
Jurnal de Vrancea, 29 septembrie 2025 13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Fotbalul ajunge din nou în comunitățile rurale din județul Vrancea. Încep înscrierile pentru Cupa Satelor, competiția națională organizată de Federația Română de Fotbal, alături de Ministerul Educației și cu sprijinul PENNY. Vor fi organizate două categorii de vârstă: U11 (băieți & fete) – elevi/elevi (primar), născuți după 01.01.2015 U13 (băieți & fete) – elevi/elevi (gimnazial), […] Articolul AJF Vrancea anunță începerea înscrierii pentru Cupa Satelor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 30 minute
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Fotbalul ajunge din nou în comunitățile rurale din județul Vrancea. Încep înscrierile pentru Cupa Satelor, competiția națională organizată de Federația Română de Fotbal, alături de Ministerul Educației și cu sprijinul PENNY. Vor fi organizate două categorii de vârstă: U11 (băieți & fete) – elevi/elevi (primar), născuți după 01.01.2015 U13 (băieți & fete) – elevi/elevi (gimnazial), […] Articolul AJF Vrancea anunță începerea înscrierii pentru Cupa Satelor apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum o oră
13:00
Zeci de șoferi și-au pierdut temporar dreptul de a conduce după controalele polițiștilor vrânceni din acest weekend # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 27-28 septembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier și ai Biroului Rutier Vrancea au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor și creșterea siguranței rutiere, vizând în special depistarea șoferilor care încalcă regimul legal de viteză sau conduc sub influența alcoolului ori a substanțelor psihoactive. În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate 389 de testări cu […] Articolul Zeci de șoferi și-au pierdut temporar dreptul de a conduce după controalele polițiștilor vrânceni din acest weekend apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În acest weekend, salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Vrancea au fost prezenți în Munții Piatra Craiului, acolo unde au asigurat asistența de specialitate la Maratonul „Piatra Craiului”, una dintre cele mai cunoscute competiții de alergare montană din țară. Participarea echipei vrâncene a avut loc la inițiativa Serviciului Public Local Salvamont Zărnești și […] Articolul Salvamontiștii vrânceni, în misiune la Maratonul „Piatra Craiului” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 4 ore
11:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 27 septembrie, în jurul orei 19:30, polițiștii rutieri din Focșani au tras pe dreapta un autoturism care se deplasa pe direcția Biliești – Focșani. Șoferul, un focșănean în vârstă de 57 de ani, emana halenă alcoolică drept pentru care oamenii legii i-au solicitat să sufle în etilotest. Așa cum se așteptau, aparatul a indicat […] Articolul Focșănean depistat băut la volan, pericol pe drumurile publice apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Rezultate excelente pentru Clasa de Aeromodelism a Centrului Cultural Vrancea la Cupa Buzăului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 27 septembrie 2025, Centrul Cultural Vrancea a reprezentat cu cinste județul la Cupa Buzăului, competiție de aeromodelism desfășurată în județul vecin și organizată de SCM Gloria Buzău, în parteneriat cu Palatul Copiilor Buzău. Clasa de Aeromodelism, coordonată de instructorul Ionuț Valentin Ștefan, a participat cu o echipă formată din șapte sportivi – trei juniori […] Articolul Rezultate excelente pentru Clasa de Aeromodelism a Centrului Cultural Vrancea la Cupa Buzăului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
7 medalii de aur pentru Clasa de Aeromodelism a Centrului Cultural Vrancea la Cupa Buzăului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 27 septembrie 2025, Centrul Cultural Vrancea a reprezentat cu cinste județul la Cupa Buzăului, competiție de aeromodelism desfășurată în județul vecin și organizată de SCM Gloria Buzău, în parteneriat cu Palatul Copiilor Buzău. Clasa de Aeromodelism, coordonată de instructorul Ionuț Valentin Ștefan, a participat cu o echipă formată din șapte sportivi – trei juniori […] Articolul 7 medalii de aur pentru Clasa de Aeromodelism a Centrului Cultural Vrancea la Cupa Buzăului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CSL Victoria Gugești a oferit sâmbătă propriilor suporteri un adevărat festival fotbalistic, în etapa a treia a Superligii Vrancei. Echipa gazdă a trecut fără emoții de CSM Focșani 2007, impunându-se cu un neverosimil 13-0 (7-0 la pauză) pe teren propriu. Partida a curs într-un singur sens, spre poarta focșănenilor, cu Gugeștiul în permanență la timona […] Articolul Victoria Gugești, „fără număr, fără număr” cu cu CSM Focșani: 13 – 0! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 6 ore
09:40
Judoka LPS Focșani, rezultate promițătoare la Naționalele de Ne Waza de la Bacău # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 26–27 septembrie, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”din municipiul Bacău a fost gazda Campionatului Național de Judo Ne Waza U14/U16, competiție care a reunit pe tatami peste 450 de sportivi din toată țara. Evenimentul, organizat de Federația Română de Judo, a fost urmat sâmbătă de ediția a treia a International Shosha Cup, concurs care a […] Articolul Judoka LPS Focșani, rezultate promițătoare la Naționalele de Ne Waza de la Bacău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
00:40
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Este o zi favorabilă pentru a lua inițiativa într-un proiect profesional. Ai energie și curaj, dar nu te grăbi – consultă-te cu ceilalți înainte de a face pași importanți. Dragoste: Posibil un gest romantic neașteptat.Carieră: Te evidențiezi într-o discuție importantă.Sfatul zilei: Nu te grăbi cu deciziile, ascultă și […] Articolul Horoscopul zilei de 29 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
28 septembrie 2025
15:00
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Focșani este profund îndurerată de vestea trecerii la cele veșnice a omului de afaceri Vasile Roșca, fondatorul firmei de confecții Roșca Conf, un nume cunoscut și respectat atât în mediul de afaceri local, cât și la nivel național. Vasile Roșca a fost o personalitate remarcabilă, apreciată nu doar pentru contribuția sa semnificativă în […] Articolul ULTIMA ORĂ! A murit cunoscutul om de afaceri Vasile Roșca apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
O fată de 15 ani a plecat de acasă în halat și nu a mai revenit. Familia e disperată # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O fată de 15 ani din comuna Obrejița a plecat sâmbătă seara de acasă și nu a mai revit la domiciliu. Alesia Maria Popa este căutată cu ajutorul polițiștilor. ”La momentul plecării, minora era îmbrăcată cu un halat cu imprimeu tip leopard. Semnalmente: aproximativ 1,60 m înălțime, 45 de kg, păr lung, creț, șaten, ochi […] Articolul O fată de 15 ani a plecat de acasă în halat și nu a mai revenit. Familia e disperată apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova atrag un interes deosebit, pentru că soarta acestei mici ţări este considerată esenţială pentru viitorul Europei şi are valoare de simbol pentru confruntarea dintre Occident şi ambiţiile imperialiste ale Moscovei, Alegătorii trebuie să-i aleagă pe cei 101 deputaţi ai Parlamentul Republicii Moldova, unicul organ legislativ al ţării. […] Articolul Cronica dimineții – 28.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:30
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai parte de o zi dinamică, cu multe oportunități de afirmare profesională. Ești plin de inițiativă, dar ai grijă să nu grăbești lucrurile. Seara aduce o conversație importantă în plan personal. Sfaturi: Fii deschis la colaborări, dar evită impulsivitatea ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Ai nevoie […] Articolul Horoscopul zilei de 28 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:00
FOTO! Chilipir de lux: ANAF scoate la licitație un Maserati Levante din 2017 la preț redus # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un autoturism de lux poate ajunge pe mâinile unui norocos cumpărător la un preț mult sub cel al pieței, datorită unei licitații organizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Instituția scoate din nou la vânzare un Maserati Levante Diesel, fabricat în 2017, cu un preț de pornire de doar 12.250 de euro, la care […] Articolul FOTO! Chilipir de lux: ANAF scoate la licitație un Maserati Levante din 2017 la preț redus apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:50
Alegeri cruciale în Republica Moldova: între drumul european și influența Kremlinului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 28 septembrie, peste 3,2 milioane de moldoveni sunt așteptați la urne pentru a decide viitorul geopolitic al țării. Alegerile parlamentare din acest an sunt considerate cele mai importante din istoria republicii. Republica Moldova se află astăzi în fața unui moment istoric decisiv. Cetățenii sunt chemați la urne pentru a alege noul Parlament, într-un scrutin […] Articolul Alegeri cruciale în Republica Moldova: între drumul european și influența Kremlinului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
01:00
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […] Articolul POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
27 septembrie 2025
14:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 26 septembrie – 2 octombrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 26 septembrie – 2 octombrie 2025: Vineri,26 Septembrie 14:00 Gabby’s Dollhouse: The Movie – Animaţie, […] Articolul Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 26 septembrie – 2 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
01:00
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […] Articolul POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
26 septembrie 2025
17:00
Facilităţi la călătoria cu trenul acordate de CFR în noul an universitar studenţilor români şi străini # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit unui comunicat de presă al CFR Călători, de reducerea de 90% la transportul feroviar beneficiază şi studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, precum şi cei proveniţi din centre de plasament, familii substitutive sau aflaţi la asistent maternal. Pentru călătoria la clasa 1 sau la vagon de dormit sau cuşetă se vor achita integral […] Articolul Facilităţi la călătoria cu trenul acordate de CFR în noul an universitar studenţilor români şi străini apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Aproape 150 de sancțiuni contravenționale aplicate de polițiști în urma raziei de la Slobozia Bradului și Tâmboești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii vrânceni au desfășurat joi (25 septembrie) o acțiune de amploare pe raza comunelor Slobozia Bradului și Tâmboești. În cadrul celor cinci filtre rutiere amplasate în diferite puncte, oamenii legii au legitimat 137 de persoane și au controlat 123 de autovehicule. În urma verificărilor au fost aplicate peste 125 de sancțiuni contravenționale și au fost […] Articolul Aproape 150 de sancțiuni contravenționale aplicate de polițiști în urma raziei de la Slobozia Bradului și Tâmboești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
După Istanbul, creatoarea de modă Nausica Mircea revine la conducerea Centrului Cultural Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea se va bucura din nou, atât cât se poate bucura o instituție, de prezența creatoarei de modă Nausica Mircea în scaunul de director. Plecată în toamna lui 2022 la Institutul Cultural Român din Istanbul, unde timp de trei ani a coordonat diverse proiecte de interes național, Nausica Cătălina Mircea revine pe plaiurile […] Articolul După Istanbul, creatoarea de modă Nausica Mircea revine la conducerea Centrului Cultural Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:50
Opriți de poliție înainte să producă o tragedie! Trei brăileni beți conduceau mașina pe rând, pe E85! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 26 septembrie, la ora 08.55, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la faptul că un autovehicul se deplasa sinuos pe DN2 E85 (Mărășești). Polițiștii rutieri au intervenit prompt, identificând și oprind autovehiculul în cauză. În interior se aflau trei bărbați, cu vârste de 37, 48 și […] Articolul Opriți de poliție înainte să producă o tragedie! Trei brăileni beți conduceau mașina pe rând, pe E85! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale. Scopul lor este același: […] Articolul ATENȚIE Platformele OLX și ePantofi, piratate de atacatori cibernetici apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 339 locuri de muncă vacante pe raza județului, pentru finalul lunii septembrie. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai […] Articolul Peste 300 de job-uri în baza de date a AJOFM Vrancea! Te interesează? apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Atletul adjudean Alexandru Novac și-a anunțat retragerea din sport! Care sunt motivele # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La doar 28 de ani, adjudeanul Alexandru Novac și-a anunțat retragerea din sport după o carieră foarte bună care i-a adus nenumărate titluri, printre care și cele de vicecampion (medalia de argint) la Jocurile Olimpice de Tineret de la Nanjing (2014) și la Campionatul Rutopean de Tineret de la Gavle, Suedia (2019). Sulițașul vrâncean spune […] Articolul Atletul adjudean Alexandru Novac și-a anunțat retragerea din sport! Care sunt motivele apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:00
Rezultate record „Let’s Do It România” în Vrancea: aproape 16.000 de voluntari s-au alăturat proiectului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială din România, a organizat și anul acesta Ziua de Curățenie Națională, iar rezultatele record arată un grad ridicat al implicării sociale: 15.781 de voluntari au strâns 12.637 de saci de deșeuri în toate cele 68 de comune din județul Vrancea. Pe lângă aceste deșeuri, au fost […] Articolul Rezultate record „Let’s Do It România” în Vrancea: aproape 16.000 de voluntari s-au alăturat proiectului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
01:00
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […] Articolul POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
25 septembrie 2025
18:00
Elevii de 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor primi câte 2.000 de lei, respectiv 5.000 de lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect prin care elevii cu media 10 la examenele naționale din această vară vor primi stimulente financiare. Absolvenții de gimnaziu cu media 10 la evaluarea națională vor primi 2.000 de lei, iar cei de liceu cu media 10 la bacalaureat vor încasa 5.000 de lei. Sumele sunt […] Articolul Elevii de 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat vor primi câte 2.000 de lei, respectiv 5.000 de lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Adjud a anunțat că, începând de astăzi, Parcul Municipal va fi închis temporar pentru public. Decizia vine ca urmare a demarării unui amplu proiect de reabilitare și modernizare a spațiului verde, menit să îmbunătățească siguranța și confortul vizitatorilor. Pe durata lucrărilor, accesul va fi restricționat pe aproape întreaga suprafață a parcului, cu excepția […] Articolul Parcul Municipal din Adjud, închis temporar pentru lucrări de reabilitare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria comunei Bordești anunță o serie de investiții importante aflate în diferite stadii de implementare, menite să aducă beneficii directe comunității. Primarul Adrian Gavrilă a prezentat atât proiectele finalizate recent, cât și obiectivele pentru anul viitor. Astfel, administrația locală are în vedere construirea unei grădinițe, pentru care urmează semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. […] Articolul „Smart Bordești”: camere video, mobilier urban inteligent și Wi-Fi gratuit! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria comunei Bordești anunță o serie de investiții importante aflate în diferite stadii de implementare, menite să aducă beneficii directe comunității. Primarul Adrian Gavrilă a prezentat atât proiectele finalizate recent, cât și obiectivele pentru anul viitor. Astfel, administrația locală are în vedere construirea unei grădinițe, pentru care urmează semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării. […] Articolul „Smart Bordești”: camere video, mobilier urban inteligent și Wi-Fi gratuit apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Un nou accident pe E85. Un bărbat a ajuns la spital după ce autoutilitara sa a lovit un camion # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un nou accident a avut loc joi, pe DN2-E85, în exteriorul localității Dumbrava, soldat cu rănirea unei persoane. Polițiștii spun că un bărbat de 36 de ani, din județul Ialomița, care conducea o autoutilitară pe DN2-E85, dinspre Bacău către Roman, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de un autocamion care circula în […] Articolul Un nou accident pe E85. Un bărbat a ajuns la spital după ce autoutilitara sa a lovit un camion apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La această oră, polițiștii vrânceni desfășoară o acțiune preventiv-reactivă, cu efective mărite, de tip razie, pe raza comunei Slobozia Bradului, pentru menținerea ordinii și siguranței publice și descurajarea faptelor antisociale. Acțiunea urmărește respectarea regulilor de circulație, combaterea faptelor ilicite și verificarea modului în care sunt desfășurate activitățile comerciale. Un obiectiv prioritar îl reprezintă identificarea conducătorilor […] Articolul ULTIMA ORĂ Desfășurare de forțe pe raza comunei Slobozia Bradului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Trei bărbați reținuți de polițiști. Ei sunt acuzați de comiterea a patru infracțiuni # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Trei bărbați bănuiți de comiterea infracțiunilor de lovirea sau alte violenţe, distrugere, ameninţare şi tulburarea ordinii şi liniştii publice au fost reținuți miercuri de polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni, pentru 24 de ore. Potrivit polițiștilor, pe 18 septembrie a.c, în jurul orei 00.30, patru bărbați ar fi coborât dintr-o autoutilitară, în fața locuinței unui […] Articolul Trei bărbați reținuți de polițiști. Ei sunt acuzați de comiterea a patru infracțiuni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Acțiuni ale polițiștilor vrânceni pe raza mai multor localități. Zeci de autovehicule au fost verificate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au organizat, în data de 24 septembrie a.c., o acțiune preventiv-reactivă pe raza orașului Panciu și a comunelor Țifești și Movilița, pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. La activități au fost angrenați polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații […] Articolul Acțiuni ale polițiștilor vrânceni pe raza mai multor localități. Zeci de autovehicule au fost verificate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Reporturi substanțiale la loterie: peste 34 de milioane de lei puși în joc la 6/49 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 25 septembrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Duminică, 21 septembrie, au fost acordate peste 29.200 de câștiguri, în valoare totală de peste 2,33 milioane de lei. Totuși, premiile mari au rămas neatinse, iar reporturile cresc spectaculos. Premiile puse în joc […] Articolul Reporturi substanțiale la loterie: peste 34 de milioane de lei puși în joc la 6/49 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Adolescentul suspectat de amenințări cu masacre în școli, internat la Spitalul Obregia din capitală # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Adolescentul de 17 ani suspectat că a trimis mesaje de amenințare cu masacre către școli și spitale din România a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, în secția pentru minori. Decizia a venit după ce tânărul a fost audiat timp de opt ore și inițial lăsat în libertate. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a […] Articolul Adolescentul suspectat de amenințări cu masacre în școli, internat la Spitalul Obregia din capitală apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Vicepreședintele CJ Vrancea, Ciprian Epure, în vizită la serviciile de evidență a persoanelor din județ: „Serviciile publice trebuie să fie rapide, moderne și eficiente” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Ciprian Epure, a început o serie de vizite de lucru la sediile Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) din județ. Primele opriri au fost la Mărășești, Odobești și Adjud, iar în zilele următoare vor urma și celelalte localități. Scopul acestor vizite este dialogul direct atât cu personalul din […] Articolul Vicepreședintele CJ Vrancea, Ciprian Epure, în vizită la serviciile de evidență a persoanelor din județ: „Serviciile publice trebuie să fie rapide, moderne și eficiente” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
01:00
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […] Articolul POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
24 septembrie 2025
18:40
VIDEO Circulaţia pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău ar putea fi deschisă până la finalul anului # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Stadiul fizic al lucrărilor pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău, parte din Autostrada A7, a ajuns la 80%, iar, dacă ritmul se menţine, circulaţia pe acest lot va fi deschisă până la finalul anului, afirmă directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. Cristian Pistol a publicat imagini de pe […] Articolul VIDEO Circulaţia pe lotul 1 al autostrăzii Focşani-Bacău ar putea fi deschisă până la finalul anului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.