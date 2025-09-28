Războinicii discuțiilor argumentate. Tradiția unei școli de elită din nordul României care formează tineri capabili să schimbe societatea

01:15

Vloggerul Ionuț Lenghel străbate lumea pentru experiențe culinare, iar clipurile sale se viralizează pe YouTube. Românul a bifat și Coreea de Nord pe harta experiențelor sale și s-a arătat șocat de ceea ce a văzut acolo. Și mai surprinzătoar e că a tras concluzia că ar putea evada de acolo.