Alegeri în R. Moldova. PAS conduce detașat și obține majoritatea necesară pentru a guverna singur

Euractiv.ro, 29 septembrie 2025 07:20

PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deține majoritatea în noul parlament, în urma alegerilor legislative desfășurate duminică, ceea ce i-ar permite să guverneze singur, informează News.ro.

Acum 10 minute
07:30
„Ucraina sub foc”: 500 de drone și 40 de rachete cad asupra țării Euractiv.ro
Atacul masiv a curmat viața a patru locuitori ai Kievului și a rănit aproximativ alți 40. Polonia și-a pus apărarea sol-aer în alertă, un semn al tensiunilor crescânde pe flancul estic al continentului, scrie „Courrier International” (Franța).
Acum 30 minute
07:20
07:10
Trump: Economia Rusiei este în colaps, Putin trebuie să se oprească Euractiv.ro
Donald Trump cere lui Putin să oprească războiul și afirmă că Ucraina își poate recupera teritoriul, în timp ce Zelenski promite demisia pentru pace, iar NATO și SUA raportează noi interceptări de avioane rusești, scrie „La Stampa” (Italia).
Acum 24 ore
11:00
Oana Țoiu: Trebuie să răspundem provocării rusești Euractiv.ro
”Provocările menite să destabilizeze Alianțele noastre și să pună presiune asupra unității noastre au obținut exact opusul”, a declarat ministra de Externe, Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU.
09:30
Alegeri parlamentare Republica Moldova: urnele s-au deschis Euractiv.ro
Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Șase copii, infectați cu o bacterie la Spitalul ”Sfânta Maria”, au murit. Mesajul lui Nicușor Dan Euractiv.ro
Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecții cu o bacterie, după ce șase copii au murit în secția de Terapie Intensivă.
16:40
Autostrada Transilvania: lucrările pe tronsonul Chiribiș–Biharia încep de luni în forță Euractiv.ro
Lucrările la tronsonul 3C2 Chiribiș–Biharia al Autostrăzii Transilvania încep luni, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere a avizat proiectul tehnic pentru ultimii 20 de kilometri, informează ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
15:40
Partidul Irinei Vlah, exclus din cursa electorală. Blocul Patriotic trebuie să refacă lista Euractiv.ro
Partidul Republican Inima Moldovei a fost exclus vineri din cursa electorală pentru alegerile parlamentare de Comisia Electorală Centrală (CEC). Partidul e parte a Blocului Patriotic, care trebuie acum să refacă lista pentru scrutinul de duminică.
14:30
Street Delivery 2025: 20 de ani de dialog urban și comunitate pe strada Arthur Verona Euractiv.ro
Weekendul acesta, între 26 și 28 septembrie, strada Arthur Verona din București devine loc de întâlnire, artă și discuții esențiale despre oraș, mobilitate, comunitate și viitor.
13:40
Cecilia MoSze Tham, expert în futurologie, la Festivalul TECHConnect de la Brașov Euractiv.ro
Cecilia MoSze Tham, expert în futurologie și inovare globală, va fi invitată specială la prima ediție TECHConnect, care se desfășoară între 7 și 9 octombrie în Brașov, Sibiu și Târgu Mureș.
13:30
13:20
Partidul extremist AUR nu mai participă la alegerile din Republica Moldova Euractiv.ro
Partidul extremist AUR a transmis vineri ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova.
12:20
Cum pot micile afaceri să profite de trendul Instagram Horizontal Video: Videoclipuri 5120x1080 Euractiv.ro
Videoclipurile pe orizontal, cinematice, 5120x1080, devin virale pe Instagram. Micile afaceri pot transforma filmări simple în conținut premium, captivant și surprinzător, fără echipamente scumpe.
12:20
Ministrul Economiei va cere CE să analizeze impunerea unei limite la cimentul din țările non-UE Euractiv.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, va solicita oficial Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene să analizeze impunerea unei limite privind cantitățile de ciment importate din țările non-UE.
11:20
Regatul Unit: Guvernul va introduce cartea de identitate digitală obligatorie Euractiv.ro
Regatul Unit a anunțat vineri că va introduce o carte de identitate digitală ce va fi obligatorie pentru toți cetățenii și rezidenții britanici, ca măsură pentru descurajarea imigrației ilegale, transmit Reuters, AFP și DPA.
10:50
România atrage tot mai mulți locuitori: al treilea an cu sold migrator pozitiv Euractiv.ro
Pentru al treilea an la rând, mai mulți oameni aleg să se stabilească în România decât să plece. Între 2022 și 2024, imigrația a adus aproape 200.000 de locuitori în plus.
10:20
INSP: Rata natalității la fete de 10–14 în România, de 8,5 ori mai mare decât media UE Euractiv.ro
Ziua Mondială a Contracepției, celebrată anual pe 26 septembrie la nivel global, are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare și facilitarea accesului fiecărei persoane la informațiile necesare pentru alegerea metodei contraceptive potrivite.
10:10
Sănătatea, abordată doar la nevoie: România alocă minimum european pentru prevenția medicală Euractiv.ro
România cheltuie cel mai puțin din UE pe medicină preventivă – doar 20 de euro pe locuitor, de aproape 20 de ori mai puțin decât Germania. Consecințele sunt bolile depistate târziu și tratamentele costisitoare.
09:30
Dan: Foarte probabil voi schimba șefii de parchete. Despre relația cu SRI - un șantier în extindere Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Digi24, că va schimba "foarte probabil" șefii parchetelor din România și promite "o evaluare așa cum se cuvine".
09:00
Acordul Mercosur: Investigații privind mesajele șterse trimise de Macron către Ursula von der Leyen Euractiv.ro
Comunicările private ale Ursulei von der Leyen sunt din nou investigate, notează „Euronews” (Italia), readucând în atenția publică o afacere legată de încheierea acordului comercial UE-Mercosur.
08:50
Pentagonul declară „război” femeilor Euractiv.ro
Donald Trump vrea să redenumească Pentagonul „Departamentul de Război”, iar secretarul Hegseth desființează comitetul care sprijinea femeile din armată, marcând un pas înapoi după decenii de emancipare militară, notează „Avvenire” (Italia).
08:40
Încălzirea globală: Xi se opune argumentelor lui Trump Euractiv.ro
După ce Trump a lăudat combustibilii fosili, Xi Jinping a promis scăderea emisiilor cu 7–10% până în 2035, dar presa notează că Beijingul trebuie să facă mai mult pentru a limita încălzirea globală, scrie „Courrier International” (Franța).
08:30
Viktor Orbán a avut o discuție telefonică cu Trump, iar Péter Szijjártó a conversat cu Lavrov Euractiv.ro
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a purtat miercuri, la New York, discuții cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pe tema celor mai importante chestiuni privind războiul din Ucraina și cooperarea bilaterală în domeniul economiei și energiei.
08:20
Noul plan al lui Trump pentru Gaza: „Suntem plini de speranță” Euractiv.ro
Președintele american, Donald Trump, a prezentat țărilor din regiune un nou plan pentru a pune capăt războiului din Gaza, a anunțat trimisul său, în timp ce armata israeliană și-a intensificat ofensiva, care a făcut miercuri zeci de morți.
08:00
Meloni la Palatul de Sticlă: „Moscova a călcat în picioare ONU. Israelul a depășit limitele” Euractiv.ro
Un atac dur la adresa Rusiei pentru că a provocat „o rană profundă dreptului internațional” și o critică severă la adresa Israelului pentru că „a depășit limita principiului proporționalității” în reacția sa față de Hamas”.
07:50
Trump denunță „triplul sabotaj” împotriva sa la ONU, inclusiv defecțiunea scării și a prompterului Euractiv.ro
Președintele SUA a fost indignat din cauza defecțiunii unei scări rulante și a prompterului său, precum și a unui sistem audio defect, în discursul său adresat Adunării Generale. ONU a declarat că primele două incidente au legătură cu Casa Albă.
07:30
Kievul așteaptă mai mult ajutor militar după schimbarea de opinie a lui Trump Euractiv.ro
Moscova îi răspunde Washingtonului că „nu are altă alternativă” decât să continue războiul, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Rostyslav Averchuk.
07:30
Zelenski: „Obiectivul meu este pacea, apoi nu voi mai candida” Euractiv.ro
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat jurnalistlui Barak Ravid în emisiunea „The Axios Show” că nu intenționează să conducă țara în timp de pace, informează „RAI News” (Italia).
07:20
Turcia a trimis avioane de recunoaștere în Lituania după ce Rusia a încălcat spațiile aeriene Euractiv.ro
Agenția americană Bloomberg a scris că Turcia a trimis în Lituania un avion de recunoaștere AWACS (Airborne Warning And Control System), după ce Rusia a încălcat spațiile aeriene ale mai multor țări, informează „Milliyet” (Turcia).
07:10
De la Lituania la Norvegia, incursiunile rusești pun la încercare NATO pe cerul european Euractiv.ro
Îngrijorătoare prin frecvența și amploarea lor, multiplele provocări rusești din ultimele săptămâni reprezintă un test al capacității de rezistență a Alianței Atlantice și al voinței sale de a răspunde mai ferm Moscovei, scrie „Libération” (Franța).
06:50
Finanțare libiană: Nicolas Sarkozy condamnat la cinci ani de închisoare, va fi în curând închis Euractiv.ro
Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare de instanța care a dispus încarcerarea sa în legătură cu finanțarea libiană a campaniei sale din 2007. Fostul președinte va fi citat în termen de o lună pentru a afla data încarcerării.
25 septembrie 2025
23:10
Kievul, solicitat să ajute Bruxelles să construiască un ”zid al dronelor” pe Flancul estic Euractiv.ro
Ministrul ucrainean al Apărării îl va informa pe cel mai înalt oficial al UE în domeniul apărării și pe reprezentanții mai multor guverne despre implementarea unui sistem de respingere a valurilor de atacuri cu drone din partea Rusiei.
21:50
Nicușor Dan: Au fost 80.000 de atacuri cibernetice în perioada alegerilor Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi24, că în perioada alegerilor au fost efectuate 80.000 de atacuri cibernetice asupra României.
21:30
21:10
Operațiunea Matrioshka: Falsuri video cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și Oana Țoiu Euractiv.ro
Turismul sexual cu minori din Moldova a crescut de 10 ori, e citatul atribuit Oanei Țoiu, într-un clip postat pe TikTok și care e un fals. Un grup de experți a analizat pentru Context.ro și *FACT datele și a e explicat cum funcționează operațiunea.
19:30
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Irina Vlah, interzisă în Polonia, Estonia și Letonia Euractiv.ro
Ministerul de Externe polonez susține că politiciana ar „ajuta Federația Rusă să se amestece în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Moldova".
19:10
Cine decide doborârea dronelor care intră ilegal în spațiul românesc Euractiv.ro
Decizia privind doborârea dronelor și a aeronavelor militare va aparține comandantului misiunii, iar în cazul aeronavelor civile ministrului, a precizat joi după ședinta CSAT ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.
17:20
Autoritățile britanice au organizat un zbor de tip charter pentru returnarea unor cetățeni români Euractiv.ro
Ministerul de Externe spune că zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor, semnat în 2003, și nu reprezintă un mecanism nou.
17:00
Danemarca descrie incidentele cu drone drept un „atac hibrid” Euractiv.ro
În urma observărilor unor drone deasupra mai multor aeroporturi, Guvernul danez vorbește de o operațiune sistematică. Nu e clar deocamdată cine s-ar putea afla în spate.
15:30
Adopții de animale în Park Lake de Ziua Mondială a Animalelor Euractiv.ro
Câini și pisici din adăposturi își caută familii în weekendul 4-5 octombrie la Park Lake. Toate animalele sunt vaccinate, sterilizate sau vor fi sterilizate gratuit, iar adopția este complet gratuită.
14:50
Plafonarea prețului la unele produse alimentare se prelungește până la 31 martie 2026 Euractiv.ro
Guvernul a decis joi prelungirea plafonării la mai multe alimente, deși inițial premierul Ilie Bolojan se pronunțase împotrivă. PSD s-a opus însă renunțării la plafonare.
13:30
România, în topul țărilor cu cele mai scurte programe școlare din Europa Euractiv.ro
Un nou raport OECD arată că elevii români din ciclul primar au printre cele mai puține ore obligatorii din Europa, dar acordă prioritate materiilor fundamentale. Subiectul va fi discutat la ParentED Fest 2025, pe 4-5 octombrie, la București.
13:10
BERD a revizuit în scădere la 0,9% estimările privind creșterea economiei românești în acest an Euractiv.ro
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 0,9% prognoza de creștere a economiei românești pentru 2025, față de 1,6% cât a estimat în luna mai, potrivit raportului 'Regional Economic Prospects.
12:50
Noaptea Albă a Galeriilor 2025: trei nopți de artă contemporană în 17 orașe din România Euractiv.ro
Între 3 și 5 octombrie, NAG 2025 transformă Bucureștiul și alte 16 orașe în spații dedicate artei contemporane, cu peste 200 de proiecte în galerii, hub-uri și ateliere. Intrarea este liberă.
12:50
Romania a co-sponsorizat dezbaterea privind consolidarea cooperării pentru un domeniu maritim sigur Euractiv.ro
În cadrul UNGA80, România a co-sponsorizat miercuri dezbaterea la nivel de miniștri de externe "Consolidarea Cooperării pentru un Domeniu Maritim Sigur și Stabil”.
12:30
România domină topul european al orașelor sufocate de trafic Euractiv.ro
România este campioană la orașe blocate de trafic în Europa Centrală și de Est. Timișoara și București ocupă primele două locuri în Friendly City Index, studiu ce stă la baza unei dezbateri organizate de Street Delivery.
11:40
Fugarul Vladimir Plahotniuc a ajuns escortat la Chișinău Euractiv.ro
Fostul politician Vladimir Plahotniuc, care se afla în detenție în Grecia în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns joi dimineață pe aeroportul din Chișinău.
11:10
Bucureștiul devine scena tehnologică a Europei pe 1-2 octombrie la conferința How to Web Euractiv.ro
Peste 150 de speakeri lideri în industrie, zeci de companii de tehnologie și evenimente satelit completează experiența pentru participanți.
08:30
Uniunea Europeană „așteaptă rezultate concrete privind zidul anti-drone” Euractiv.ro
Reuniunea de vineri privind construirea zidului anti-drone „nu este o o chestiune de aparență”, ci e „o nevoie reală a noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, informează agenția ANSA (Italia).
08:30
Nicușor Dan a convocat CSAT. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în România Euractiv.ro
Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost convocată joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni.
