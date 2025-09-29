Alegeri în R. Moldova. PAS conduce detașat și obține majoritatea necesară pentru a guverna singur
29 septembrie 2025
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deține majoritatea în noul parlament, în urma alegerilor legislative desfășurate duminică, ceea ce i-ar permite să guverneze singur, informează News.ro.
Atacul masiv a curmat viața a patru locuitori ai Kievului și a rănit aproximativ alți 40. Polonia și-a pus apărarea sol-aer în alertă, un semn al tensiunilor crescânde pe flancul estic al continentului, scrie „Courrier International” (Franța).
Donald Trump cere lui Putin să oprească războiul și afirmă că Ucraina își poate recupera teritoriul, în timp ce Zelenski promite demisia pentru pace, iar NATO și SUA raportează noi interceptări de avioane rusești, scrie „La Stampa” (Italia).
”Provocările menite să destabilizeze Alianțele noastre și să pună presiune asupra unității noastre au obținut exact opusul”, a declarat ministra de Externe, Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU.
Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani.
Șase copii, infectați cu o bacterie la Spitalul ”Sfânta Maria”, au murit. Mesajul lui Nicușor Dan # Euractiv.ro
Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecții cu o bacterie, după ce șase copii au murit în secția de Terapie Intensivă.
Autostrada Transilvania: lucrările pe tronsonul Chiribiș–Biharia încep de luni în forță # Euractiv.ro
Lucrările la tronsonul 3C2 Chiribiș–Biharia al Autostrăzii Transilvania încep luni, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere a avizat proiectul tehnic pentru ultimii 20 de kilometri, informează ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
Partidul Irinei Vlah, exclus din cursa electorală. Blocul Patriotic trebuie să refacă lista # Euractiv.ro
Partidul Republican Inima Moldovei a fost exclus vineri din cursa electorală pentru alegerile parlamentare de Comisia Electorală Centrală (CEC). Partidul e parte a Blocului Patriotic, care trebuie acum să refacă lista pentru scrutinul de duminică.
Weekendul acesta, între 26 și 28 septembrie, strada Arthur Verona din București devine loc de întâlnire, artă și discuții esențiale despre oraș, mobilitate, comunitate și viitor.
Cecilia MoSze Tham, expert în futurologie și inovare globală, va fi invitată specială la prima ediție TECHConnect, care se desfășoară între 7 și 9 octombrie în Brașov, Sibiu și Târgu Mureș.
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat jurnalistlui Barak Ravid în emisiunea „The Axios Show” că nu intenționează să conducă țara în timp de pace, informează „RAI News” (Italia).
Partidul extremist AUR a transmis vineri ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova.
Cum pot micile afaceri să profite de trendul Instagram Horizontal Video: Videoclipuri 5120x1080 # Euractiv.ro
Videoclipurile pe orizontal, cinematice, 5120x1080, devin virale pe Instagram. Micile afaceri pot transforma filmări simple în conținut premium, captivant și surprinzător, fără echipamente scumpe.
Ministrul Economiei va cere CE să analizeze impunerea unei limite la cimentul din țările non-UE # Euractiv.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, va solicita oficial Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene să analizeze impunerea unei limite privind cantitățile de ciment importate din țările non-UE.
Regatul Unit a anunțat vineri că va introduce o carte de identitate digitală ce va fi obligatorie pentru toți cetățenii și rezidenții britanici, ca măsură pentru descurajarea imigrației ilegale, transmit Reuters, AFP și DPA.
Pentru al treilea an la rând, mai mulți oameni aleg să se stabilească în România decât să plece. Între 2022 și 2024, imigrația a adus aproape 200.000 de locuitori în plus.
INSP: Rata natalității la fete de 10–14 în România, de 8,5 ori mai mare decât media UE # Euractiv.ro
Ziua Mondială a Contracepției, celebrată anual pe 26 septembrie la nivel global, are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare și facilitarea accesului fiecărei persoane la informațiile necesare pentru alegerea metodei contraceptive potrivite.
Sănătatea, abordată doar la nevoie: România alocă minimum european pentru prevenția medicală # Euractiv.ro
România cheltuie cel mai puțin din UE pe medicină preventivă – doar 20 de euro pe locuitor, de aproape 20 de ori mai puțin decât Germania. Consecințele sunt bolile depistate târziu și tratamentele costisitoare.
Dan: Foarte probabil voi schimba șefii de parchete. Despre relația cu SRI - un șantier în extindere # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Digi24, că va schimba "foarte probabil" șefii parchetelor din România și promite "o evaluare așa cum se cuvine".
Acordul Mercosur: Investigații privind mesajele șterse trimise de Macron către Ursula von der Leyen # Euractiv.ro
Comunicările private ale Ursulei von der Leyen sunt din nou investigate, notează „Euronews” (Italia), readucând în atenția publică o afacere legată de încheierea acordului comercial UE-Mercosur.
Donald Trump vrea să redenumească Pentagonul „Departamentul de Război”, iar secretarul Hegseth desființează comitetul care sprijinea femeile din armată, marcând un pas înapoi după decenii de emancipare militară, notează „Avvenire” (Italia).
După ce Trump a lăudat combustibilii fosili, Xi Jinping a promis scăderea emisiilor cu 7–10% până în 2035, dar presa notează că Beijingul trebuie să facă mai mult pentru a limita încălzirea globală, scrie „Courrier International” (Franța).
Viktor Orbán a avut o discuție telefonică cu Trump, iar Péter Szijjártó a conversat cu Lavrov # Euractiv.ro
Ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, a purtat miercuri, la New York, discuții cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pe tema celor mai importante chestiuni privind războiul din Ucraina și cooperarea bilaterală în domeniul economiei și energiei.
Președintele american, Donald Trump, a prezentat țărilor din regiune un nou plan pentru a pune capăt războiului din Gaza, a anunțat trimisul său, în timp ce armata israeliană și-a intensificat ofensiva, care a făcut miercuri zeci de morți.
Meloni la Palatul de Sticlă: „Moscova a călcat în picioare ONU. Israelul a depășit limitele” # Euractiv.ro
Un atac dur la adresa Rusiei pentru că a provocat „o rană profundă dreptului internațional” și o critică severă la adresa Israelului pentru că „a depășit limita principiului proporționalității” în reacția sa față de Hamas”.
Trump denunță „triplul sabotaj” împotriva sa la ONU, inclusiv defecțiunea scării și a prompterului # Euractiv.ro
Președintele SUA a fost indignat din cauza defecțiunii unei scări rulante și a prompterului său, precum și a unui sistem audio defect, în discursul său adresat Adunării Generale. ONU a declarat că primele două incidente au legătură cu Casa Albă.
Moscova îi răspunde Washingtonului că „nu are altă alternativă” decât să continue războiul, scrie „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Rostyslav Averchuk.
Turcia a trimis avioane de recunoaștere în Lituania după ce Rusia a încălcat spațiile aeriene # Euractiv.ro
Agenția americană Bloomberg a scris că Turcia a trimis în Lituania un avion de recunoaștere AWACS (Airborne Warning And Control System), după ce Rusia a încălcat spațiile aeriene ale mai multor țări, informează „Milliyet” (Turcia).
De la Lituania la Norvegia, incursiunile rusești pun la încercare NATO pe cerul european # Euractiv.ro
Îngrijorătoare prin frecvența și amploarea lor, multiplele provocări rusești din ultimele săptămâni reprezintă un test al capacității de rezistență a Alianței Atlantice și al voinței sale de a răspunde mai ferm Moscovei, scrie „Libération” (Franța).
Finanțare libiană: Nicolas Sarkozy condamnat la cinci ani de închisoare, va fi în curând închis # Euractiv.ro
Nicolas Sarkozy a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare de instanța care a dispus încarcerarea sa în legătură cu finanțarea libiană a campaniei sale din 2007. Fostul președinte va fi citat în termen de o lună pentru a afla data încarcerării.
Kievul, solicitat să ajute Bruxelles să construiască un ”zid al dronelor” pe Flancul estic # Euractiv.ro
Ministrul ucrainean al Apărării îl va informa pe cel mai înalt oficial al UE în domeniul apărării și pe reprezentanții mai multor guverne despre implementarea unui sistem de respingere a valurilor de atacuri cu drone din partea Rusiei.
Președintele Nicușor Dan a declarat joi, la Digi24, că în perioada alegerilor au fost efectuate 80.000 de atacuri cibernetice asupra României.
Context.ro: Operațiunea Matrioșka - Falsuri video cu Charlie Kirk vs. Maia Sandu și Oana Țoiu # Euractiv.ro
Turismul sexual cu minori din Moldova a crescut de 10 ori, e citatul atribuit Oanei Țoiu, într-un clip postat pe TikTok și care e un fals. Un grup de experți a analizat pentru Context.ro și *FACT datele și a e explicat cum funcționează operațiunea.
Lidera Partidului „Moldova Mare”, Irina Vlah, interzisă în Polonia, Estonia și Letonia # Euractiv.ro
Ministerul de Externe polonez susține că politiciana ar „ajuta Federația Rusă să se amestece în pregătirile pentru alegerile parlamentare din Moldova".
Decizia privind doborârea dronelor și a aeronavelor militare va aparține comandantului misiunii, iar în cazul aeronavelor civile ministrului, a precizat joi după ședinta CSAT ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.
Autoritățile britanice au organizat un zbor de tip charter pentru returnarea unor cetățeni români # Euractiv.ro
Ministerul de Externe spune că zborurile de retrimitere din Regatul Unit către România se efectuează în baza acordului bilateral în domeniul afacerilor interne privind readmisia persoanelor, semnat în 2003, și nu reprezintă un mecanism nou.
În urma observărilor unor drone deasupra mai multor aeroporturi, Guvernul danez vorbește de o operațiune sistematică. Nu e clar deocamdată cine s-ar putea afla în spate.
Câini și pisici din adăposturi își caută familii în weekendul 4-5 octombrie la Park Lake. Toate animalele sunt vaccinate, sterilizate sau vor fi sterilizate gratuit, iar adopția este complet gratuită.
Guvernul a decis joi prelungirea plafonării la mai multe alimente, deși inițial premierul Ilie Bolojan se pronunțase împotrivă. PSD s-a opus însă renunțării la plafonare.
Un nou raport OECD arată că elevii români din ciclul primar au printre cele mai puține ore obligatorii din Europa, dar acordă prioritate materiilor fundamentale. Subiectul va fi discutat la ParentED Fest 2025, pe 4-5 octombrie, la București.
BERD a revizuit în scădere la 0,9% estimările privind creșterea economiei românești în acest an # Euractiv.ro
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a revizuit în scădere la 0,9% prognoza de creștere a economiei românești pentru 2025, față de 1,6% cât a estimat în luna mai, potrivit raportului 'Regional Economic Prospects.
Noaptea Albă a Galeriilor 2025: trei nopți de artă contemporană în 17 orașe din România # Euractiv.ro
Între 3 și 5 octombrie, NAG 2025 transformă Bucureștiul și alte 16 orașe în spații dedicate artei contemporane, cu peste 200 de proiecte în galerii, hub-uri și ateliere. Intrarea este liberă.
Romania a co-sponsorizat dezbaterea privind consolidarea cooperării pentru un domeniu maritim sigur # Euractiv.ro
În cadrul UNGA80, România a co-sponsorizat miercuri dezbaterea la nivel de miniștri de externe "Consolidarea Cooperării pentru un Domeniu Maritim Sigur și Stabil”.
România este campioană la orașe blocate de trafic în Europa Centrală și de Est. Timișoara și București ocupă primele două locuri în Friendly City Index, studiu ce stă la baza unei dezbateri organizate de Street Delivery.
Fostul politician Vladimir Plahotniuc, care se afla în detenție în Grecia în baza unui mandat de arestare legat de cazul furtului unui miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova, a ajuns joi dimineață pe aeroportul din Chișinău.
Bucureștiul devine scena tehnologică a Europei pe 1-2 octombrie la conferința How to Web # Euractiv.ro
Peste 150 de speakeri lideri în industrie, zeci de companii de tehnologie și evenimente satelit completează experiența pentru participanți.
Reuniunea de vineri privind construirea zidului anti-drone „nu este o o chestiune de aparență”, ci e „o nevoie reală a noastră”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, informează agenția ANSA (Italia).
Nicușor Dan a convocat CSAT. Pe agendă, procedurile pentru doborârea dronelor care intră în România # Euractiv.ro
Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost convocată joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni.
