Care e jocul lui Putin?
Euractiv.ro, 30 septembrie 2025 07:50
Ce se întâmplă atunci când fierbi o broască vie? Ea nu va observa încălzirea apei decât atunci când va fi prea târziu. Conform lui Margus Tsahkna, ministrul de externe al Estoniei, Rusia fierbe în prezent NATO ca pe o broască.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
08:10
Orban minimizează eventuale zboruri ale dronelor ungare în Ucraina, o țară „nesuverană” # Euractiv.ro
Prim-ministrul Viktor Orban a minimalizat luni orice posibile zboruri ale dronelor ungare deasupra spațiului aerian ucrainean, afirmând în același timp că țara vecină sfâșiată de război nu este suverană, deoarece depinde de Occident.
Acum 15 minute
08:00
Unii lideri europeni fac presiuni pentru reconfigurarea UE sub spectrul agresivității lui Putin # Euractiv.ro
Summitul de miercuri de la Copenhaga este un pas către transformarea UE într-o putere militară. Dar blocul nu este unit, iar riscurile sunt mari, constată „Politico” (Belgia).
Acum 30 minute
07:50
Ce se întâmplă atunci când fierbi o broască vie? Ea nu va observa încălzirea apei decât atunci când va fi prea târziu. Conform lui Margus Tsahkna, ministrul de externe al Estoniei, Rusia fierbe în prezent NATO ca pe o broască.
Acum 12 ore
21:30
„Triunghiul de la Weimar” – Germania, Franța și Polonia: Alegătorii moldoveni au votat pentru pace # Euractiv.ro
O declarație comună a lui Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk privind alegerile parlamentare din Republica Moldova subliniază că alegătorii au votat pentru pace și libertate
Acum 24 ore
18:40
Lege promulgată: Nu doar dobânzile, ci și banii împrumutați de cămătari pot fi confiscați # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a promulgat luni legea inițiată de USR care spune că banii împrumutați de cămătari pot fi confiscați, nu doar dobânzile, ca până acum.
18:40
Curtea de Apel Cluj dispune confiscarea a 2,6 milioane lei de la ex-primarul Cătălin Cherecheș # Euractiv.ro
Curtea de Apel Cluj a decis, luni, confiscarea sumei de 2,6 milioane lei de la Cătălin Cherecheș, fost primar al municipiului Baia Mare, reprezentând avere nejustificată, potrivit Agerpres.
18:10
Ambasada SUA la Chișinău: Așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu viitorul guvern. Reacția MAE # Euractiv.ro
Misiunea diplomatică i-a felicitat luni după-amiaza pe moldoveni pentru participarea la alegerile parlamentare.
16:40
Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 au fost, poate, cel mai dur test de reziliență democratică din regiune după 2022.
16:10
OFICIAL Ministerul Justiției confirmă arestarea, în Dubai, a lui Horațiu Potra și a fiului său # Euractiv.ro
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora.
16:00
Asociația EduAct extinde programul „Eroi din Viitor” în Călărași, astfel oferă sprijin after-school și un ecosistem educațional complet pentru 97 de elevi dintr-o zonă rurală cu risc de abandon școlar.
15:10
Președinta R. Moldova Maia Sandu susține luni o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
14:00
Criza medicamentelor și inegalitățile din sistemul farmaceutic, sub lupa unui studiu lansat luni # Euractiv.ro
Criza de medicamente din România nu este doar o realitate resimțită zilnic de pacienți, ci și un fenomen confirmat prin cifre.
13:50
Aproximativ 1.000 de persoane au participat, luni la prânz, la un miting în fața Parlamentului Republicii Moldova, în semn de protest față de rezultatele alegerilor parlamentare de duminică, transmite trimisul special al Agerpres, Cristian Lupașcu.
13:40
Președinta R. Moldova Maia Sandu susține luni o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.
13:30
Dan, la reuniunea informală a Consiliului European și reuniunea Comunității Politice Europene # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan va participa în zilele de 1 și 2 octombrie, în Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European și respectiv la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, a anunțat Administrația Prezidențială.
13:10
Generația Z se confruntă cu una dintre cele mai dificile tranziții către piața muncii din ultimele decenii. Criza economică, presiunea costului vieții și avansul rapid al inteligenței artificiale au transformat complet regulile jocului.
12:20
Ministerul de Interne anunță că, începând de luni, este disponibilă aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate.
12:10
Președintele Nicușor Dan a transmis luni un mesaj video în care felicită Republica Moldova pentru rezultatul obținut la alegerile parlamentare de duminică.
11:10
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că miercuri, 1 octombrie 2025, este preconizată o grevă generală.
09:40
Fostul judecător Cristi Danileț și-a transformat experiența de peste două decenii în magistratură într-o misiune civică: aduce justiția mai aproape de copii și adolescenți.
09:40
Fritz: Victoria partidului pro-UE în Moldova, o palmă pentru Putin și prietenii lui de la noi # Euractiv.ro
Șeful USR, Dominic Fritz, susține că victoria categorică a partidului pro-UE în Moldova este "o palmă răsunătoare pentru Putin și prietenii lui de pe meleagurile noastre".
09:30
Grindeanu: Republica Moldova a avut maturitatea necesară pentru a nu cădea în capcana regresului # Euractiv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis felicitări cetățenilor din Republica Moldova pentru că "au ales să continue parcursul european".
09:20
Premierul Ilie Bolojan a transmis luni dimineață că felicită "din inimă" cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară la alegerile parlamentare și pentru votul în direcția europeană.
08:30
Șeful Comitetului Militar NATO: Rusia acționează ca la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial # Euractiv.ro
Liderii militari ai NATO se întâlnesc după incursiunile rusești în spațiul aerian european și discută despre noi măsuri de descurajare, scrie „El Periodico” (Spania).
08:20
Karaganov, ideologul lui Putin, avertizează că confruntarea cu Europa „este ireversibilă” # Euractiv.ro
„Europa este centrul tuturor relelor majore ale umanității: două războaie mondiale, genocide, colonialism, rasism și multe alte 'isme' dezgustătoare”, a scris influentul politolog rus, notează în „La Razon” (Spania) sub semnătura lui Alberto Tejedor.
Ieri
08:00
Franța participă la o coaliție de urgență pentru a sprijini financiar Autoritatea Palestiniană # Euractiv.ro
Potrivit biroului prim-ministrului palestinian, douăsprezece țări, inclusiv Franța, au promis cel puțin 170 de milioane de dolari pentru a ajuta Autoritatea Palestiniană, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura Paulinei Pausini.
08:00
Donald Trump le-a prezentat liderilor arabi un plan pentru a pune capăt conflictului din Gaza. Textul promite o cale „credibilă” către un stat palestinian, fără a-i garanta detaliile, explică „Le Point” (Franța).
07:50
Trupele ruse folosesc o nouă strategie constând în efectuarea de atacuri multiple cu grupuri foarte mici de soldați pentru a penetra apărarea ucraineană folosind mai puține trupe, a declarat comandantul-șef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski.
07:30
Atacul masiv a curmat viața a patru locuitori ai Kievului și a rănit aproximativ alți 40. Polonia și-a pus apărarea sol-aer în alertă, un semn al tensiunilor crescânde pe flancul estic al continentului, scrie „Courrier International” (Franța).
07:20
Alegeri în R. Moldova. PAS conduce detașat și obține majoritatea necesară pentru a guverna singur # Euractiv.ro
PAS, partidul proeuropean din Republica Moldova, a acumulat suficiente voturi pentru a deține majoritatea în noul parlament, în urma alegerilor legislative desfășurate duminică, ceea ce i-ar permite să guverneze singur, informează News.ro.
07:10
Donald Trump cere lui Putin să oprească războiul și afirmă că Ucraina își poate recupera teritoriul, în timp ce Zelenski promite demisia pentru pace, iar NATO și SUA raportează noi interceptări de avioane rusești, scrie „La Stampa” (Italia).
28 septembrie 2025
11:00
”Provocările menite să destabilizeze Alianțele noastre și să pună presiune asupra unității noastre au obținut exact opusul”, a declarat ministra de Externe, Oana Țoiu, la Adunarea Generală a ONU.
09:30
Aproape 3,3 milioane de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt așteptați, duminică, la urne, pentru a-și desemna noul parlament, care are un mandat de patru ani.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Șase copii, infectați cu o bacterie la Spitalul ”Sfânta Maria”, au murit. Mesajul lui Nicușor Dan # Euractiv.ro
Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecții cu o bacterie, după ce șase copii au murit în secția de Terapie Intensivă.
16:40
Autostrada Transilvania: lucrările pe tronsonul Chiribiș–Biharia încep de luni în forță # Euractiv.ro
Lucrările la tronsonul 3C2 Chiribiș–Biharia al Autostrăzii Transilvania încep luni, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere a avizat proiectul tehnic pentru ultimii 20 de kilometri, informează ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.
15:40
Partidul Irinei Vlah, exclus din cursa electorală. Blocul Patriotic trebuie să refacă lista # Euractiv.ro
Partidul Republican Inima Moldovei a fost exclus vineri din cursa electorală pentru alegerile parlamentare de Comisia Electorală Centrală (CEC). Partidul e parte a Blocului Patriotic, care trebuie acum să refacă lista pentru scrutinul de duminică.
14:30
Weekendul acesta, între 26 și 28 septembrie, strada Arthur Verona din București devine loc de întâlnire, artă și discuții esențiale despre oraș, mobilitate, comunitate și viitor.
13:40
Cecilia MoSze Tham, expert în futurologie și inovare globală, va fi invitată specială la prima ediție TECHConnect, care se desfășoară între 7 și 9 octombrie în Brașov, Sibiu și Târgu Mureș.
13:30
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat jurnalistlui Barak Ravid în emisiunea „The Axios Show” că nu intenționează să conducă țara în timp de pace, informează „RAI News” (Italia).
13:20
Partidul extremist AUR a transmis vineri ieșirea din competiția electorală din Republica Moldova.
12:20
Cum pot micile afaceri să profite de trendul Instagram Horizontal Video: Videoclipuri 5120x1080 # Euractiv.ro
Videoclipurile pe orizontal, cinematice, 5120x1080, devin virale pe Instagram. Micile afaceri pot transforma filmări simple în conținut premium, captivant și surprinzător, fără echipamente scumpe.
12:20
Ministrul Economiei va cere CE să analizeze impunerea unei limite la cimentul din țările non-UE # Euractiv.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, va solicita oficial Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene să analizeze impunerea unei limite privind cantitățile de ciment importate din țările non-UE.
11:20
Regatul Unit a anunțat vineri că va introduce o carte de identitate digitală ce va fi obligatorie pentru toți cetățenii și rezidenții britanici, ca măsură pentru descurajarea imigrației ilegale, transmit Reuters, AFP și DPA.
10:50
Pentru al treilea an la rând, mai mulți oameni aleg să se stabilească în România decât să plece. Între 2022 și 2024, imigrația a adus aproape 200.000 de locuitori în plus.
10:20
INSP: Rata natalității la fete de 10–14 în România, de 8,5 ori mai mare decât media UE # Euractiv.ro
Ziua Mondială a Contracepției, celebrată anual pe 26 septembrie la nivel global, are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare și facilitarea accesului fiecărei persoane la informațiile necesare pentru alegerea metodei contraceptive potrivite.
10:10
Sănătatea, abordată doar la nevoie: România alocă minimum european pentru prevenția medicală # Euractiv.ro
România cheltuie cel mai puțin din UE pe medicină preventivă – doar 20 de euro pe locuitor, de aproape 20 de ori mai puțin decât Germania. Consecințele sunt bolile depistate târziu și tratamentele costisitoare.
09:30
Dan: Foarte probabil voi schimba șefii de parchete. Despre relația cu SRI - un șantier în extindere # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi seară, la Digi24, că va schimba "foarte probabil" șefii parchetelor din România și promite "o evaluare așa cum se cuvine".
09:00
Acordul Mercosur: Investigații privind mesajele șterse trimise de Macron către Ursula von der Leyen # Euractiv.ro
Comunicările private ale Ursulei von der Leyen sunt din nou investigate, notează „Euronews” (Italia), readucând în atenția publică o afacere legată de încheierea acordului comercial UE-Mercosur.
08:50
Donald Trump vrea să redenumească Pentagonul „Departamentul de Război”, iar secretarul Hegseth desființează comitetul care sprijinea femeile din armată, marcând un pas înapoi după decenii de emancipare militară, notează „Avvenire” (Italia).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.