(P) Inovații în foraje de puțuri

Adin avea incertitudini legate de sentimentele lui față de Lavinia. Băiatul i-a spus fetei că nu mai simte focul de la început, iar în emisia live de pe 29 septembire, băiatul a spus că cel mai bine ar fi să o ia pe drumuri seprate. Deși nu au stabilit despărțirea cu subiect și predicat ăn privat, cei doi au făcut această clarificare a separării în direct.