(P) Inovații în foraje de puțuri
Antena1, 29 septembrie 2025 16:30
Când vine toamna în România, cu ploi rare și secete care lasă urme, mulți proprietari de case sau ferme se gândesc serios la un puț propriu.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 5 minute
16:50
Zodiile care au un mare noroc în dragoste în octombrie 2025. Prin ce transformări emoționale trec unii nativi # Antena1
Luna octombrie vine cu vești importante în plan sentimental. Iată ce zodii vor trece printr-o transformare impresionantă.
Acum 30 minute
16:30
Când vine toamna în România, cu ploi rare și secete care lasă urme, mulți proprietari de case sau ferme se gândesc serios la un puț propriu.
Acum o oră
16:20
Mireasa, sezon 12. Liviu și Ștefania s-au despărțit. Băiatul a spus apoi care e tiparul lui de femeie numind o fată din casă # Antena1
Liviu și Ștefania s-au despărțit la petrecere. Anunțul a fost făcut în emisia live Mireasa de pe 29 septembrie 2025.
Acum 2 ore
15:50
Bianca Drăgușanu i-a pregătit o surpriză exotică fiicei sale cu ocazia zilei de naștere. Ce dorință neobișnuită a avut Sofia # Antena1
Ce dorință excentrică a avut Sofia cu ocazia zilei sale de naștere. Iată cum s-a pozat după ce Bianca Drăgușanu i-a îndeplinit-o.
15:50
Cum arată cele trei mascote ale World Cup 2026. Ce reprezintă simpaticii Clutch, Maple și Zayu, de fapt # Antena1
FIFA a prezentat cele trei mascote ale World Cup 2026. Fiecare vine cu câte o poveste plină de detalii și cu un mesaj clar. Turneul se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026 și se va vedea exclusiv pe Antena 1 și în AntenaPLAY.
15:40
NASA a descoperit ce fenomen a dus la scurtarea zilei cu 0.06 microsecunde. Un baraj de acumulare are un impact major # Antena1
Cercetătorii de la NASA au confirmat că un baraj de acumulare din China contribuie la scurtarea zilelor în ultima vreme, mutând axa Pământului.
15:30
Mireasa, sezon 12. Adin și Lavinia s-au despărțit în direct: „Nu suntem potriviți și mai bine ne oprim aici!” # Antena1
Adin avea incertitudini legate de sentimentele lui față de Lavinia. Băiatul i-a spus fetei că nu mai simte focul de la început, iar în emisia live de pe 29 septembire, băiatul a spus că cel mai bine ar fi să o ia pe drumuri seprate. Deși nu au stabilit despărțirea cu subiect și predicat ăn privat, cei doi au făcut această clarificare a separării în direct.
15:30
Sărbătoare creștină importantă pe 1 octombrie. De ce se citește acatistul Acoperământul Maicii Domnului # Antena1
Ziua de 1 octombrie este una importantă în calendarul creștin-ortodox. Iată ce semnificație are.
15:20
Alertă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”! Dronă detectată lângă o pistă de aterizare! Traficul aerian a fost oprit # Antena1
A fost alertă pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” în ziua de duminică, 28 septembrie 2025, după ce s-a semnallizat prezențat unei drone în apropiere de pistă! Au fost suspendate imediat toate aterizările. Află informații despre acest subiect.
Acum 4 ore
14:50
Cum s-a schimbat relația dintre Ștefan Floroaica și iubita lui, Sânziana Negru, după Asia Express. Ce a dezvăluit actorul # Antena1
Cum s-a schimbat relația dintre Ștefan Floroaica și iubita lui, Sânziana Negru, după Asia Express. Ce a dezvăluit actorul
14:50
Mireasa, sezon 12. Kiprianos, conflict puternic cu mai mulți băieți. Ce s-a întâmplat: „Sunt în război cu tine de astăzi!” # Antena1
În emisia live de Mireasa de pe 29 septembrie 2025 au fost difuzate imagini cu un scandal izbucnit în casa băieților.
14:40
Alegerea tipului de gard schimbă modul în care casa ta se integrează în peisaj și influențează nivelul de intimitate, siguranță și estetică al proprietății.
14:10
Chat-ul zilei la Mireasa, 29 septembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 26 septembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
14:00
(P) Eleganţă britanică, premieră românească: cel mai exclusivist club de etichetă şi-a dezvăluit secretele la Bucureşti # Antena1
Fondatoarea The Noble House of Brattleby Club, Excelenţa Sa Nicoleta Scarlat, este ea însăşi un simbol al eleganţei moderne şi al nobleţei.
14:00
Mariana și Grigore Moldovan de la MPFM au divorțat. Ce a spus bărbatul despre motivele despărțirii # Antena1
Mariana și Grigore Moldovan, foștii concurenți ai emisiunii matrimoniale Mireasă pentru fiul meu, au divorțat oficial.
13:50
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de iubita lui. Cine este Ioana și cum s-au afișat împreună # Antena1
Cine este și cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan. Premeierul și partenera sa de viață au bifat prima apariție împreună, la un eveniment oficial. Cum au fost fotografiați.
13:50
Răspuns impresionant al publicului pentru evenimentul lui Chef Richard de la Chefi la cuțite: pop-up-ul Retroscena este sold out # Antena1
Evenimentul culinar al anului în România a suscitat un interes impresionant din partea publicului: serile pop-up-ului Retroscena sunt sold out, astfel că în fața unei cereri atât de mari, locurile au fost suplimentate, cu două prânzuri, în zilele de 9 și 16 noiembrie.
13:30
Cine este Kirk Bondad, desemnat "cel mai frumos bărbat din lume". Filipinezul a cucerit întreaga lume # Antena1
Kirk Bondad a câștigat rapid inimile a milioane de fani cu zâmbetul lui, frumusețea unică și felul său de a fi.
13:20
Mireasa, sezon 6. Cosmin Munteanu a devenit tatăl unui băiețel. Prima imagine cu fiul fostului concurent # Antena1
Cosmin Munteanu, câștigătorul sezonului 6 Mireasa, a devenit tatăl unui băiețel. Fostul concurent a postat pe rețelele sociale o imagine adorabilă cu fiul ei.
13:20
Elwira şi Mihai Petre vorbesc la MediCOOL despre creierul masculin şi cel feminin, azi, la 18.00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY # Antena1
Vedetele vin, rând pe rând, să își spună poveștile și pacienții fac dezvăluiri impresionante despre problemele pe care le au. MediCOOL prezintă sfaturi prețioase și informații medicale care sunt explicate pe înțelesul tuturor, ediție după ediție.
13:10
Program Formula 1™, Marele Premiu din Singapore. Vezi spectacolul LIVE pe canalele Antena și în AntenaPLAY, 3 - 5 octombrie 2025 # Antena1
Antena este casa Formula 1™ în România. A doua parte a sezonului 2025 a început în forță, iar spectacol este unul de proporții. Cursele se văd integral de canalele Antena şi în platforma AntenaPLAY.
Acum 6 ore
12:40
Concurenții Asia Express, cu oalele de supă prin Vietnam, spre marea imunitate. Emisiunea, din nou lider de audiență # Antena1
Prima etapă din Vietnam a început în forță aseară pe Drumul Eroilor. Concurenții au fost luați prin surprindere de vreme, de cultură, de oameni și de regulile autostopului. Descoperă ce surprize aduce ediția din 29 septembrie 2025.
12:20
Rezultate alegeri parlamentare 2025: Partidul Acțiune și Solidaritate câștigă scrutinul cu peste jumătate din voturi # Antena1
În Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare în acest weekend, mai exact pe 28 septembrie 2025.
12:10
Interviu Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Care e secretul echipei lor în Asia Express. Ce mesaj au transmis despre relația lor # Antena1
Emil Rengle și Alejandro Fernandez au pornit pe Drumul Eroilor cu multă pozitivitate și energie. Iată ce au spus în exclusivitate pentru a1.ro despre pregătirile de dinainte de concurs.
11:50
Horoscop zilnic 30 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de marți, 30 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
11:20
Rezultate Loto 28 septembrie. Report la Loto 6/49 de peste 7,13 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi # Antena1
Loteria Română a organizat duminică, 28 septembrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de joi este de peste 36,21 milioane de lei.
Acum 8 ore
10:50
Astăzi au început filmările pentru sezonul 3 din Power Couple, într-o nouă locație din Malta: „aducem provocări mai mari” # Antena1
Nouă cupluri de vedete au acceptat provocarea celui de-al treilea sezon din formatul care le va arăta că zona de confort este făcută doar pentru a ieși din ea, iar limitele personale apar doar pentru a se vedea că pot fi depășite.
10:10
Cum arată acum și ce s-a ales de actorul care l-a interpretat pe Pistruiatul. Cu ce se ocupă acum Costel Băloiu # Antena1
Actorul care l-a interpretat pe celebrul Pistruiatul are acum 66 ani.
10:10
Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce sfat a primit Cristi Pungă de la tata socru înainte să plece la Insula Iubirii # Antena1
În interviul pe care l-au acordat după difuzarea Insula Iubirii sezonul 9, Cristi Pungă și Francesca Sarao au vorbit deschis despre experiența lor.
09:40
Refuzul meselor este o situație frecventă la copii și care aduce și multă frustrare pentru părinți. Specialiștii explică de ce se întâmplă acest lucru, dacă este bine să lași copilul să meargă la culcare flămând și cum poți transforma mesele într-o experiență pozitivă, fără lupte și fără presiune.
09:40
Împărțitul jucăriilor și al lucrurilor personale este o provocare pentru mulți copii mici. Află de ce micuții se luptă cu ideea de a împărți, la ce vârstă încep să înțeleagă conceptul și cum îi poți învăța, prin pași simpli și empatici, să devină generoși și să coopereze cu ceilalți.
09:40
Congelarea este metoda ideală de a păstra pâinea mai mult timp, de a salva porţii de sos bolognese sau de a te bucura de fructe de pădure vara şi iarna deopotrivă. Totuşi, experţii atrag atenţia că nu toate alimentele suportă bine frigul extrem.
09:40
Porumbul copt la cuptor este cea mai simplă variantă de a-ți satisface pofta de gustarea copilăriei. Este mai gustos copt direct în jar, dar la cuptor ai posibilitatea de a-i da o aromă mai deosebită, adăugând condimente sau unt. Iată două variante de a prepara porumb copt la cuptor.
09:40
Simptomele adesea ignorate ale cancerului de colon. Ce semne nu ar trebui să treci cu vederea # Antena1
În România, cancerul colorectal se află pe locul al doilea în topul cauzelor de deces prin cancer, iar motivul principal este depistarea târzie. Multe simptome timpurii sunt subtile și adesea trecute cu vederea. Află la ce trebuie să fii atent ca să iei măsuri la timp.
09:40
Ardeii copți la borcan sunt una dintre cele mai iubite conserve pentru iarnă, aducând în plin sezon rece gustul dulce și parfumat al verii. Este o rețetă simplă, dar spectaculoasă, care poate transforma orice friptură, brânză sau mâncare banală într-o masă plină de savoare.
Acum 12 ore
07:10
Cristina Ștefania, fotografia din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta frumoasa artistă când era doar o puștoaică # Antena1
Ștefania Cristina, frumoasa artistă care are acum succes din plin pe plan muzical, a visat dintotdeauna să devină cunoscută.
Acum 24 ore
23:40
Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Cine a câștigat primul joc de amuletă din Vietnam. Avantaj uriaș pentru învingători # Antena1
Concurenții au făcut cunoștință cu cultura vietnameză și și-au dat seama rapid că noua etapă vine cu provocări mai mari. Trei echipe s-au calificat la jocul de amuletă, s-a desfășurat în cinci pași, iar învingătorii au obținut un avantaj uriaș la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025.
22:40
Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Două echipe au ajuns la Irina Fodor, dar jocul nu s-a oprit. Ce a urmat la templu # Antena1
Primele trei echipe ajunse la Irina Fodor s-au calificat la jocul de amuletă, însă în fața pupitrului, concurenții au aflat că mai au ceva de făcut. Misiunea de la templul budist a schimbat astfel ordinea în clasament.
21:50
Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Autostopul, o adevărată provocare în prima zi din Vietnam. La ce strategii au apelat # Antena1
Primul autostop din Vietnam de la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025 i-a făcut pe concurenți să inventeze noi metode prin care să oprească mașini. Cum s-au descurcat echipele după ce au realizat că abia se pot înțelege cu localnicii.
21:10
Asia Express sezonul 8, 28 septembrie 2025. Anda Adam a răbufnit la adresa soțului ei. Ce i-a reproșat lui Joseph în plină stradă # Antena1
Presiunea probei și-a pus amprenta asupra Andei Adam și a lui Joseph și a dus la un schimb de replici tăioase între cei doi la Asia Express, sezonul 9 ediția 13 din 28 septembrie 2025.
17:10
Cum arată Heather Locklear la 63 de ani. Fanii vedetei din „Melrose Place”, uimiți de frumusețea ei: „Superbă!” # Antena1
Frumoasa actriță a avut o apariție rară în podcastul „What Do You Want?”, alături de buna sa prietenă Jillian Barberie și de personalitatea Twelve28rx.
17:00
Bernadette Szocs a învins-o pe Yuan Wan cu 3-0 la China Smash 2025. Ce s-a întâmplat la dublu mixt alături de Eduard Ionescu # Antena1
Românca nu i-a dat nicio şansă lui Wan, învingând-o cu 3-0 la seturi (11-5, 11-8, 11-5). Descoperă ce s-a întâmplat la proba de dublu mixt.
Ieri
16:20
Shiloh, apariție îndrăzneață și o schimbare de look wow. Cum a fost surprinsă fiica Angelinei Jolie pe străzile din New York # Antena1
Shiloh, fiica cea mare a Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, și-a surprins admiratorii cu un nou look, la scurt timp după ce și-a schimbat oficial numele.
16:10
Alexandru Ciucu, reacție la adresa Alinei Sorescu după acuzațiile de abuz. Ce spune fostul soț al artistei # Antena1
După declarațiile Alinei Sorescu, Alexandru Ciucu a venit cu propria versiune. Designerul spune că, în timpul mariajului, el a fost cel care a avut de suferit.
15:10
Emil Rengle și Alejandro, despărțire după Asia Express. Ce i-a adus din nou împreună pe cei doi concurenți # Antena1
Aventura lui Emil Rengle și a iubitului său, Alejandro Fernandez, în noul sezon Asia Express de la Antena 1 le-a pus relația la încercare.
13:30
Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit! Primele imaginil cu ținutele spectaculoase ale mirilor # Antena1
Selena Gomez a făcut publice primele fotografii de la ceremonia de căsătorie cu Benny Blanco. Iată cât de frumoși au fost mirii în ziua cea mare și ce ținute spectaculoase au purtat.
13:20
Paris Jackson a atras toate privirile cu o ținută complet transparentă, la câteva săptămâni după despărțirea de logodnicul ei # Antena1
Paris Jackson a întors privirile la New York Fashion Week cu o ținută transparentă, provocatoare, care i-a scos în evidență stilul lipsit de teamă. Apariția vine la scurt timp după câteva schimbări importante din viața ei personală.
12:40
Cum îl cheamă, de fapt, pe Toto Dumitrescu. Numele din buletin este diferit de cel cu care s-a făcut cunoscut # Antena1
În ultima săptămână, numele lui Toto Dumitrescu a fost pe buzele tuturor, după ce fiul lui Ilie Dumitrescu a fost implicat într-un accident în București și a părăsit locul faptei, deși imaginile arată că circula pe drumul cu prioritate.
12:20
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Unde pot vota cetățenii moldoveni și câte secții sunt deschise în România # Antena1
Cetăţenii moldoveni vor putea vota în total în 2274 de secţii de vot: 1973 în Moldova, 301 în străinătate și 12 organizate pentru locuitorii Transnistriei. Iată ce premieră are loc la București!
12:10
Cât trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să petreci Crăciunul la hotelul Simonei Halep. Tariful nu e pentru oricine # Antena1
Puțini știu că Simona Halep și-a construit o carieră și în afara tenisului, investind serios în imobiliare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.