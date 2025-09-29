S-a dat în premieră cartonașul verde! Nu arbitrul este responsabil

10:50

Creierul uman este adesea comparat cu un computer, însă realitatea este mult mai fascinantă: el are capacitatea de a se remodela și de a se adapta pe tot parcursul vieții. Acest fenomen se numește neuroplasticitate. Cercetările din ultimele decenii au demonstrat că neuronii nu sunt „fixați" definitiv, așa cum se credea odinioară, ci își pot […]