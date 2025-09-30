Nicușor Dan s-a încurcat în protocol, la Timișoara! Cum a fost surprins președintele – VIDEO
30 septembrie 2025
Aflat marți, 30 septembrie, la Timișoara, președintele Nicușor Dan a părut să uite protocolul oficial și a dat să plece chiar înainte de intonarea imnului național. A fost întors din drum rapid, iar situația s-a „remediat" din mers. Președintele Nicușor Dan și-a început marți dimineață vizita la Timișoara cu un moment comemorativ în Piața Victoriei,
Acum 2 ore
11:10
Cu cât ar putea crește salariul minim în 2026. Două variante, în analiza Ministerului Muncii
Românii plătiți cu salariul minim ar putea avea, de anul viitor, un venit ceva mai mare în buzunare. Deja Ministerul Muncii lucrează la două scenarii privind majorarea salariului minim brut, în 2026, o decizie ce ar putea influența veniturile a peste un milion de angajați. Salariul minim brut ar putea fi majorat până la 4.752
Acum 4 ore
10:40
Bolojan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Cu cât se fac mai repede, cu atât mai bine/„Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță"
Când vor avea loc, până la urmă, alegerile pentru Primăria Capitalei? Întrebat despre această chestiune, premierul Ilie Bolojan, totodată liderul PNL, a dat de înțeles că ar fi bine ca alegerile pentru fotoliul rămas vacant la Primăria Municipiului București să aibă loc cât mai curând. Premierul Bolojan a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar
10:10
Călin Georgescu susține că George Simion a fost „protejatul" lui, nu partener: „S-a maturizat mult, mai are însă multe de făcut"
Fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a vorbit, luni seară, 29 septembrie, despre relația sa cu liderul AUR, George Simion. Georgescu a afirmat că preşedintele AUR, George Simion, a fost „protejatul" său – nu însă și partenerul său în sfera politică – şi a adăugat că acesta „categoric" s-a „maturizat mult", dar mai are multe
09:40
Bolojan a anunțat de când ar urma să scadă facturile la energie. „Trebuie să terminăm hidrocentralele"
Șeful Guvernului a vorbit, într-un interviu la un post TV, despre facturile la energie și când ar urma ele să scadă. Facturile la energie ar trebui să scadă din a doua jumătate a anului 2026, a declarat luni seară, 29 septembrie, premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului a explicat că acest lucru se va întâmpla datorită
Acum 6 ore
07:20
07:10
Evoluția acțiunii Transgaz din ultimii ani evidențiază impactul pozitiv al investițiilor inteligente și al unui management orientat către performanță sustenabilă. Creșterea constantă a valorii titlurilor companiei nu reflectă doar rezultate financiare solide, ci și încrederea pieței în rolul strategic al Transgaz pentru securitatea energetică a României și a regiunii. Pe parcursul ultimelor 12 luni, între
Acum 8 ore
05:40
BERBEC Astăzi veți avea dorința de a lua o decizie rapidă fără a obține toate faptele sau a grăbi ceva. Veți fi cu adevărat inspirat să găsiți modalități de a vă simplifica viața când vine vorba de bani. Faceți din implementarea acestor planuri o prioritate. TAUR Astăzi veți avea timp să vă concentrați asupra unui
Acum 24 ore
21:10
19:30
N-a trecut bine duminica electorală din Republica Moldova, că luni dimineață, cu ochii abia deschiși și discursul deja scris de consilieri, a ieșit președintele Nicușor Dan să transmită „mesajul istoric". Emoție, patriotism, europenism cât să curgă Dunărea pe invers. Așa am aflat și noi, românii, că nu mai suntem pe primul loc în grija șefului
19:10
Sat fără câini. Echipajele medicale de pe ambulanțe, măcelărite de bolnavi psihic și drogați
Viața echipajelor de pe ambulanțe este pusă în pericol în fiecare zi. Acestea sunt obligate să transporte bolnavi psihici și drogați, care devin agresivi și atacă personalul medical, sub privirile indiferente ale echipajelor de poliție care însoțesc, de la distanță, ambulanța. Incidentul de la Sighetul Marmației, unde un ambulanțier a fost înjunghiat de către un
18:40
Noul program de vize al Chinei, menit să atragă talente străine din domeniul tehnologiei, demarează săptămâna aceasta și ar spori șansele Beijingului în rivalitatea geopolitică cu Washingtonul, întrucât noua politică a SUA în materie de vize îi determină pe potențialii solicitanți să caute alternative. „Simbolismul este puternic: în timp ce SUA ridică bariere, China le
18:10
Abuz fără precedent. Distribuitorii vor să intre în casele prosumatorilor ca să le oprească energia injectată în sistem
Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (APCE) a avut o reacție extrem de dură după ce a depistat operatori de distribuție care solicitau instalatorilor de sisteme fotovoltaice să le dea accesul la invertoarele prosumatorilor. Prin accesul abuziv la invertoarele românilor, operatorii de distribuție ar putea reduce intenționat producția fotovoltaică exact în orele de vârf și
17:50
Cartonașul verde a intrat oficial în fotbalul masculin, la Campionatul Mondial U20. Inovația FIFA a fost folosită pentru prima dată la Maroc – Spania, scor 2-0, și nu de arbitru, ci de selecționerul marocan Mohamed Ouahbi. Noutatea adusă de FIFA le oferă antrenorilor dreptul de a contesta deciziile „centralului". Prin arătarea cartonașului verde, tehnicienii pot
17:40
Studenții protestează în Piața Victoriei împotriva tăierilor de burse și a măsurilor Guvernului
Aproximativ 250 de studenți protestează luni în Piața Victoriei din București, manifestându-se împotriva tăierilor de burse și a măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan. De ce protestează studenții și ce mesaje transmit către autorități În ciuda vremii ploioase, studenții protestează în fața clădirii Guvernului, acuzând autoritățile că afectează direct accesul la educație prin eliminarea gratuității la
17:10
Primele tensiuni între Antonio Conte și Kevin De Bruyne au apărut după eșecul campioanei Napoli pe „San Siro", 1-2 cu AC Milan. Belgianul, autorul golului din penalty (60), s-a enervat după ce a fost schimbat de antrenor în minutul 72, în momentul în care echipa avea superioritate numerică și încerca egalarea. În locul său a
17:10
Evoluția poziției militare care a fost adoptată de cele 32 de țări membre ale NATO în urma incursiunilor dronelor ruse în spațiul aerian al Alianței, în noaptea de 9 spre 10 septembrie, apoi a avioanelor de vânătoare în Estonia, pe 19 septembrie, este un pas ale cărui implicații nu pot fi încă evaluate în totalitate,
17:10
Episodul 13 de la Asia Express din 28 septembrie a fost dovada clară că emisiunea a alunecat într-o parodie fără frâne. Concurenții au pășit în Vietnam, dar în loc de aventură și adrenalină am avut parte de un spectacol care semăna mai degrabă cu o repetiție pentru o piesă de amatori, pusă pe o scenă
17:10
BREAKING NEWS: Horațiu Potra, arestat în Emiratele Arabe Unite. La fel și alți doi membri ai familiei sale/MJ, anunț de ultimă oră
Informații de ultimă oră vin de la Ministerul Justiției. E vorba despre un comunicat prin care se confirmă arestarea a trei cetățeni români pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite. Și anume a lui Horațiu Potra, a fiului acestuia și a nepotului mercenarului. Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat, luni, 29 septembrie, arestarea, la solicitarea statului
16:40
Anii de cheltuieli masive pentru apărare au blocat Rusia într-o stare de militarizare care a transformat fabricile și a atras sute de mii de muncitori. Creșterea bruscă a ajutat la prevenirea contracției economiei, făcând retragerea periculoasă. Vladimir Putin consideră că este nevoie de o forță de luptă bine echipată și dorește să integreze industria de
16:20
Avertizare cumplită a Consiliului Fiscal. Datoria publică a României va depăși 100% din PIB
Consiliul Fiscal atrage atenția că datoria publică a România va urca la circa 60% din PIB în 2025 și va depăși 100% din PIB în 2032. Astfel, în opinia Consiliului, pentru a evita acest scenariu catastrofic, este nevoie de măsuri de ajustare a cheltuielilor, dar și de creștere a veniturilor. În măsurile Guvernului Bolojan nu
16:10
Guvernul condus de către Ilie Bolojan ar urma să adopte proiectul prin care se reglementează stagiul militar voluntar în România. Astfel, cei cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani vor avea posibilitatea să se înscrie în acest stagiu militar voluntar, să fie pregătiți câteva luni de zile, în care vor fi și plătiți,
16:00
Donald Trump cere marilor companii farmaceutice să se conformeze unui ordin executiv de a-și alinia prețurile la cele mai mici practicate în alte țări bogate – o regulă pe care el o numește „prețuri pentru națiunea cea mai favorizată" (MFN). Prețurile medicamentelor sunt într-adevăr mai mari în SUA, dar Trump răstoarnă un model care a
15:40
Cu puțin timp în urmă, șeful cowboylor a tras o fugă pân' la Londra, cu gând să-l întâlnească pe proprietarul gospodăriei din satul ardelenesc Viscri și totodată rege al Marii Britanii, precum și pe premierul Starmer. Lunga călătorie spre ținta vizitei a avut ceva suspans, atunci când pe nesfârșita cale a aerului aeronava lui… FORCE
15:00
Secretarul Trezoreriei americane a insistat că o pătrundere rusă pe teritoriul NATO nu ar declanșa intervenția SUA. „Acum, Putin a început să facă incursiuni în granițele NATO. Singurul lucru pe care vi-l pot spune este că SUA nu se va implica cu trupe sau altceva de genul acesta. Vom vinde arme europenilor", a spus Bessent
15:00
Dintre toate sancțiunile impuse Rusiei în ultimii trei ani, niciuna nu a fost atât de radicală și fără precedent precum înghețarea rezervelor, în valoare de aproximativ 300 de miliarde de dolari. Washingtonul înghețase anterior activele unor adversari mai slabi – Afganistan, Iran, Siria și Venezuela. Dar nu se comparau nici pe departe cu Rusia: o
14:50
Sute de blocuri din București rămân fără apă caldă. Zonele din Capitală unde se fac lucrări la rețeaua de termoficare
Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă, în contextul unor lucrări ce se vor face la sistemul de termoficare, a anunțat luni compania Termoenergetica. Aproape 800 de blocuri vor rămâne fără apă caldă la robinetele din apartamente, în perioada în care se vor face aceste lucrări. O veste nu tocmai bună, mai ales
14:40
1. Nu cred că mai mult de 1000 de hapciupalitici din România voiau să câștige rușii al
13:20
Al șaptelea deces înregistrat. Un bebeluș adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a murit la un spital din Capitală, unde fusese transferat # National.ro
Încă o veste cumplită apare în cazul dramatic de la un spital din Iași, situație care a ajuns în atenția Ministerului Sănătății, fiind dispus de urgență un control. O informație ce s-a aflat în primă fază pe surse, iar apoi și-a găsit confirmare de la nivelul unui spital bucureștean unde fusese transferat un bebeluș care […] The post Al șaptelea deces înregistrat. Un bebeluș adus de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi a murit la un spital din Capitală, unde fusese transferat first appeared on Ziarul National.
Ieri
11:40
Finalul lunii septembrie și primele zile din octombrie vin cu vreme rece și ploi în mare parte din țară, dar și cu ninsori – la munte, la altitudini mari. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o informare meteorologică valabilă în perioada 29 septembrie, ora 10 – 2 octombrie, ora 10. Adică timp de […] The post Vremea se răcește simțitor. ANM anunță mai multe zile cu ploi și chiar ninsori first appeared on Ziarul National.
10:40
Vești deloc bune pentru românii cu credite în lei. În doar câteva zile, ratele vor crește. Și asta pentru că luna ce vine – octombrie – aduce un indice de referință la un nivel record. Astfel, unii români vor plăti cu zeci și chiar și cu câteva sute de lei mai mult decât până acum. […] The post Rate mai mari de la 1 octombrie. Indicele de referință atinge un nivel record first appeared on Ziarul National.
10:10
Regatul Unit vrea înăsprirea condițiilor de acordare a permisului de ședere permanentă. „Să contribuie la societate pentru a-și merita dreptul de a rămâne” # National.ro
Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, va propune înăsprirea regulilor pentru obținerea unui permis de ședere permanent în Regatul Unit. Noile condiții ar urma să fie mai dure: loc de muncă stabil, cunoașterea avansată a limbii engleze, cazier judiciar curat, plata contribuțiilor sociale și chiar implicarea în activități de voluntariat. În prezent, permisul de ședere […] The post Regatul Unit vrea înăsprirea condițiilor de acordare a permisului de ședere permanentă. „Să contribuie la societate pentru a-și merita dreptul de a rămâne” first appeared on Ziarul National.
09:30
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. PAS a obținut peste 50% din voturi, dublu față de Blocul Patriotic # National.ro
Republica Moldova a ales să-și păstreze calea pro-europeană. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a câștigat alegerile parlamentare de duminică, potrivit datelor preliminare. Rezultatele preliminare ale alegerilor parlamentare, după procesarea a peste 99% dintre procesele verbale, arată că PAS a obținut mai bine de 50% din voturi, un procent dublu față de Blocul Patriotic. Pro-europenii de […] The post Alegeri parlamentare în Republica Moldova. PAS a obținut peste 50% din voturi, dublu față de Blocul Patriotic first appeared on Ziarul National.
09:10
De la Dacia Mare a lui Burebista, Unirea Principatelor sub Mihai Viteazu la România Mare interbelică, totul a fost un vis devenit realitate! În contrapartidă, de la România mumă la România sora și acum la două state românești, totul a fost o realitate devenită un coșmar! Moldova, stat eminamente sorosist! Întreaga presă pro și contra […] The post România? Mare? first appeared on Ziarul National.
07:20
06:00
BERBEC Salută cu plăcere sugestia unui prieten de a face ceva care implică muncă pentru tine și care implică să acționezi cu oarecare răutate și nu atât de deschis la minte. Nu este vorba de minciuna ta, ci de a nu arăta atât de mult ceea ce crezi. TAUR Dacă credeți că cineva vă […] The post Horoscop 29 septembrie 2025 – Salută cu plăcere sugestia unui prieten first appeared on Ziarul National.
28 septembrie 2025
21:00
19:30
România moare. Dar nu moare de bătrânețe, nici de boală, nici măcar de război. Moare de grija altora. Cu Ucraina pe buze și cu Moldova la inimă, cu digitalizarea în buzunar și cu reformele ONU în geantă, cu toate stelele planetei la rever, România își uită poporul. Îl uită, îl minte, îl aruncă la coșul […] The post România moare. De grija altora first appeared on Ziarul National.
19:10
Aproape 80% dintre companiile din întreaga lume se așteaptă să acumuleze o „datorie IA” ca urmare a implementării necorespunzătoare a instrumentelor autonome, potrivit unui nou raport al Asana privind tehnologia la locul de muncă, care a chestionat peste 9.000 angajați din SUA, Marea Britanie, Australia, Germania și Japonia. Companiile nu sunt pregătite și nu dispun […] The post Datornicii inteligenței artificiale first appeared on Ziarul National.
18:40
Mesaj de la omul lui Trump : UE trebuie să demonstreze că regulile digitale nu penalizează tehnologia americană # National.ro
Uniunea Europeană trebuie să demonstreze că normele sale digitale nu penalizează companiile tehnologice americane și nu încalcă libertatea de exprimare, potrivit ambasadorului SUA în blocul comunitar, Andrew Puzder. Puzder a declarat pentru Financial Times că SUA vor înainta propuneri oficiale Comisiei Europene în cadrul unei revizuiri în curs a legislației sale digitale, „pentru a purta […] The post Mesaj de la omul lui Trump : UE trebuie să demonstreze că regulile digitale nu penalizează tehnologia americană first appeared on Ziarul National.
18:10
Statele UE, obligate de Comisia Europeană să-i întrețină pe refugiații ucraineni până în 2029 # National.ro
Protecția temporară pentru cetățenii ucraineni ajunși în UE se va sfârși în 2027, însă Comisia Europeană obligă statele membre să-i mai întrețină până în 2029. Motivele invocate sunt multiple, printre acestea numărându-se incapacitatea Ucrainei de a-i primi înapoi. Totodată, țările Uniunii care au găzduit ucraineni trebuie să se poarte ”cu mănuși” și să le faciliteze […] The post Statele UE, obligate de Comisia Europeană să-i întrețină pe refugiații ucraineni până în 2029 first appeared on Ziarul National.
17:50
Chelsea a pierdut acasă cu Brighton, scor 1-3, într-un meci care a aprins spiritele la club. Enzo Fernandez a deschis scorul în minutul 24, iar „albaștrii” păreau în control la pauză. Totul s-a rupt după eliminarea lui Chalobah (53). Welbeck a reușit o dublă (77, 90+10), iar De Kuyper (90+2) a stabilit scorul final, aducând […] The post Chelsea stă să explodeze! Oficialii au dat buzna în vestiar first appeared on Ziarul National.
17:40
Aplicația TikTok este un multiplicator de forță al mesajelor și are nevoie doar de oamenii potriviți care să o dețină, cum ar fi Larry Ellison, cofondatorul Oracle, al doilea cel mai bogat om din lume și cel mai mare donator privat al Forțelor de Apărare Israeliene(IDF), potrivit Responsible Statecraft. Ellison are interese directe într-o galaxie […] The post Israelul câștigă TikTok first appeared on Ziarul National.
17:30
Inter a câștigat cu 2-0 pe terenul lui Cagliari, prin golurile lui Lautaro Martinez și Pio Esposito, bifând a treia victorie din cinci etape. Succesul i-a oferit lui Cristi Chivu ocazia să transmită un mesaj criticilor. „Liniștea mentală și motivația sunt importante, ca vindecarea unor răni. Băieții mi-au arătat imediat că sunt pregătiți. De aceea […] The post Chivu nu poate fi clintit de gurile rele: “Ne știm puterea!” first appeared on Ziarul National.
17:00
Marile grupuri de capital privat vor să strângă anul viitor în Europa de trei ori mai mulți bani decât vor reuși probabil să obțină în 2025, ceea ce va duce la o reorganizare a sectorului într-un moment în care mulți investitori sunt înfometați de profituri. Anul acesta, cele șase fonduri care își propun să strângă […] The post Strângerea de bani în Europa va fi o „poveste a celor care au și a celor care nu au” first appeared on Ziarul National.
16:30
Timp de mai bine de 30 de ani, Washingtonul a urmărit o strategie bazată pe iluzii globaliste: America ar putea servi drept polițist al lumii, ar extinde NATO, ar oferi garanții de securitate nelimitate și ar lansa intervenții pentru a remodela societățile după chipul și asemănarea sa. Aceste proiecte, vândute sub pretextul „ordinii globale bazate […] The post America are nevoie de realism suveran, nu de intervenții în străinătate first appeared on Ziarul National.
16:10
Afirmațiile premierului Ilie Bolojan, care a declarat că sunt necesare modificări ale condițiilor de pensionare anticipată, astfel încât să nu mai existe pensionări la 48-50 ani, au generat un adevărat cutremur în MAI. De teamă să nu se schimbe condițiile de pensionare, polițiștii au început să își depună dosarele de plecare din sistem. Sindicatul Național […] The post Bolojan închide secțiile de poliție. Val de pensionări și demisii din MAI first appeared on Ziarul National.
15:50
Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025: primele rezultate după ora 23.00, fără exit-poll-uri # National.ro
Primele rezultate la alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025 vor fi disponibile abia după ora 23:00, odată cu procesarea secțiilor de votare mari, au transmis autoritățile de la Chișinău. Scrutinul din 28 septembrie se desfășoară fără exit-polluri, iar aproape 3,3 milioane de cetățeni sunt așteptați la urne. Alegerile parlamentare din Republica Moldova: fără exit-polluri în […] The post Alegerile parlamentare din Republica Moldova 2025: primele rezultate după ora 23.00, fără exit-poll-uri first appeared on Ziarul National.
