Deficitul bugetar a mai crescut cu 10 miliarde de lei într-o lună

Cotidianul de Hunedoara, 29 septembrie 2025 19:20

Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,54% în primele opt luni ale anului 2025, de la 4,04% la finele lunii iulie, și a ajuns la 86,36 miliarde de lei

Acum o oră
19:20
Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,54% în primele opt luni ale anului 2025, de la 4,04% la finele lunii iulie, și a ajuns la 86,36 miliarde de lei
Acum 2 ore
18:40
Reacția americanilor după alegerile din Republica Moldova Cotidianul de Hunedoara
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pro-european, al președintei Maia Sandu a câștigat alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, obținând
18:30
O decizie importantă românii înscriși în Pilonul 2 Cotidianul de Hunedoara
Senatul a adoptat, luni, în plen, cu amendamente, proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern, prin care bolnavul cu afecțiuni oncologice
18:20
O decizie importantă pentru mii de români Cotidianul de Hunedoara
Senatul a adoptat, luni, în plen, cu amendamente, proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern, prin care bolnavul cu afecțiuni oncologice
Acum 4 ore
17:40
Judecătorii au decis confiscarea averii nejustificate a lui Cătălin Cherecheș Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel Cluj a decis, luni, confiscarea sumei de 2,6 milioane lei de la Cătălin Cherecheș, fost primar al municipiului Baia Mare, reprezentând avere
17:20
Potra și fiul său, arestați în Dubai Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că a primit confirmare din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite privind arestarea mercenarului
16:50
Sancțiuni ridicate pentru unii sportivi ruși și belaruși Cotidianul de Hunedoara
Comitetul Internațional Paralimpic (CPI) este acuzat de trădarea „valorilor olimpice" după ce forul a decis ridicarea sancțiunilor
16:30
De ce jocurile de masă atrag mai mulți High Rollers decât sloturile? Cotidianul de Hunedoara
Jucătorii din categoria high rollers au deja bani mulți, așa că pentru ei nu contează atât de mult câștigurile.
16:30
Gheorghe Piperea: Cred că domnul Bolojan îşi pregăteşte o ieşire din scenă Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul Gheorghe Piperea (AUR) a susţinut luni că dacă un singur pachet de reforme din cele asumate de Guvern va fi
16:20
Ministru: „probabil cel mai periculos an după Revoluţie“ Cotidianul de Hunedoara
Daniel David: Anul 2025 este „probabil cel mai dificil şi periculos an pentru ţară după Revoluţia din 1989". Vezi la ce se referă
16:00
Alertă la MApN. Fragmente de dronă în România Cotidianul de Hunedoara
Iar se încing spiritele la nivel înalt. Ministerul Apărării Naționale a fost informat despre existența unor fragmente de dronă. Unde au fost găsite și ce fac autoritățile?
Acum 6 ore
15:50
Maia Sandu: nu ne-am lăsat cumpăraţi Cotidianul de Hunedoara
Maia Sandu: În toată această perioadă, Kremlinul a încercat să ne dezbine şi să lovească în (...)
15:20
Nicușor Dan îi felicită pe moldoveni (video) Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a transmis un mesaj cetățenilor de peste Prut în care le transmite că aceștia trebuie să fie (...)
15:00
Combinatul de la Săvinești, la vânzare cu preț de vilă Cotidianul de Hunedoara
Lichidatorul a decis să scadă prețul de vânzare la neverosimila sumă de 10 milioane de euro, cât o vilă mai arătoasă din București
14:10
Arme confiscate la Oktoberfest Brașov Cotidianul de Hunedoara
Au confiscat puști și pistoale și au dat amenzi de 70.000 de lei. Polițiștii din Brașov au dat iama în comercianții de la Oktoberfest
14:00
Epoca crizei perene Cotidianul de Hunedoara
Situația nu este rezultatul incompetenței guvernelor. Mai degrabă este o strategie deliberată de a crea o subclasă dependentă care se bazează pe asistența statului
Acum 8 ore
13:50
Premieră în fotbal: penalty anulat de cartonașul verde! Cotidianul de Hunedoara
Nu mai știu ce se inventeze șefii fotbalului pentru a a aduce noi elemente în desfășurarea partidelor. Ultima găselniță?
13:40
Spitalul pentru copii „Sf. Maria”, fără manager Cotidianul de Hunedoara
Demitere mai mult de formă la spitalul ieșean în care au murit mai mulți copii. Managerul Spitalului pentru copii
13:30
Jocul periculos al cifrelor: Deficitul bugetar, umflat la 8,4% Cotidianul de Hunedoara
România va fi nevoită să se împrumute suplimentar pe piețele financiare pentru a acoperi diferența de deficit, ceea ce poate majora costurile de finanțare.
12:20
Alt dinamovist accidentat la lotul de tineret Cotidianul de Hunedoara
Al doilea caz straniu în care un fotbalist plecat la o acțiune a lotului naționalei U21 revine la Dinamo accidentat.
12:00
Călin Georgescu, trimis în judecată cu un plagiat din Cristi Dănileț, comis de procurorul Marius Iacob Cotidianul de Hunedoara
Am constatat o serie de nereguli incredibile care aruncă în aer acest document.
Acum 12 ore
11:50
Explozie globală a cancerului Cotidianul de Hunedoara
Experții prevăd că decesele cauzate de cancer la nivel mondial vor crește cu până la 75% în următorii (...)
11:40
O zodie trebuie să evite discuțiile cu șeful Cotidianul de Hunedoara
Săptămâna se anunță dificilă pentru reprezentanții unei zodii care trebuie să evite orice discuție cu șefii
11:30
Atenționare de călătorie pentru Grecia Cotidianul de Hunedoara
"În acest context, se pot înregistra perturbări semnificative în domeniul (...)
11:20
Se pregătesc să devină noua superputere media Cotidianul de Hunedoara
Familia Murdoch care deține imperiul media News Corporation, al doilea mare conglomerat media din lume, are un rival.
10:30
Democrația cu mușchi a câștigat Cotidianul de Hunedoara
Alegerile de duminică au fost urmărite în toată Europa, pentru că rezultatul ar fi putut împinge Republica Moldova pe orbita Moscovei
10:20
Politica fiscală Cotidianul de Hunedoara
Politica fiscală, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Politica fiscală, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
10:10
Reacții. Bolojan și Grindeanu îi felicită pe moldoveni Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de felicitare alegătorilor moldoveni pentru (...)
09:40
Consilierul Radu Burnete: Europa de Est îi va demonstra Rusiei că s-a încheiat un ciclu istoric Cotidianul de Hunedoara
Consilierul prezidențial Radu Burnete a transmis luni un mesaj, în urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova...
09:30
Emil Constantinescu: Cardinalul Mureșan, un erou al unei credințe persecutate Cotidianul de Hunedoara
Fostul presedinte Emil Constantinescu i-a adus un omagiu Cardinalului Lucian Muresan
08:50
Incendiu la un hotel din Prahova (video) Cotidianul de Hunedoara
Din primele informații primite până în acest moment, incendiul se manifestă la o clădire de...
08:20
Alegeri Republica Moldova. PAS a depăşit pragul de 50 la sută Cotidianul de Hunedoara
Conform datelor preliminare comunicate de Comisia Electorală Centrală luni dimineaţa, după...
07:50
Ordin de protecție cerut de primar împotriva unui consilier local Cotidianul de Hunedoara
Zilele trecute, la Judecătoria Câmpulung s-a înregistrat o premieră în politica (...)
07:20
Ratele românilor – Ce urmează Cotidianul de Hunedoara
Debitorii cu împrumuturi în lei legate de indicatori variabili – IRCC și ROBOR – au traversat în ultimii ani o perioadă extrem de volatilă.
Acum 24 ore
06:40
Băsescu vrea să redevină cetăţean moldovean Cotidianul de Hunedoara
„Puteam să o fac înainte de alegeri, am primit toate formularele, am preferat să (...)
06:20
Surpriza alegerilor de peste Prut Cotidianul de Hunedoara
S-a aliat în ultimii ani cu partidul AUR din România, condus de George Simion.
06:00
Falsă campanie împotriva urii Cotidianul de Hunedoara
 „Ura înghite totul  și sapă urme foarte adînci",
05:50
JD Vance: ”Ce am văzut în ultimele două săptămâni” despre războiul din Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Vicepreședintele JD Vance a atribuit, duminică, recenta schimbare de atitudine a președintelui Donald Trump față de războiul ruso-ucrainean (...)
04:50
Împușcături și incendiere la o biserică din Michigan (video) Cotidianul de Hunedoara
Atacatorul a fost detașat timp de un an în timpul Operațiunii Libertatea Irakiană, invazia Irakului care a început în 2003.
28 septembrie 2025
23:00
Date preliminare, R. Moldova. PAS – 39,49%, Blocul Patriotic, al lui Igor Dodon, 31,86% Cotidianul de Hunedoara
Potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală
22:10
Alegeri parlamentare, primele rezultate. Urnele au fost închise pe teritoriul R. Moldova Cotidianul de Hunedoara
Sunt alegeri importante în Republica Moldova.
20:50
Mitropolitul Andrei, omagiu adus Cardinalului Lucian Cotidianul de Hunedoara
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului,
20:20
Negocieri de pace în Orientul Mijlociu. Trump anunță ”ceva special„ Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump a anunțat  "ceva special, o premieră
Ieri
19:20
Nicușor Dan, îndemn pentru moldoveni. ”Mai sunt câteva ore. Vă rog, ieşiţi la vot!„ (Video) Cotidianul de Hunedoara
Cu câteva ore înainte de închiderea urnelor
18:40
Alarmă pentru Mircea Lucescu: s-a rupt vârful de atac titular! Cotidianul de Hunedoara
Mai sunt puține zile până la meciul la capătul căruia vom
18:10
Moldovenii au încins o horă la vot Cotidianul de Hunedoara
Moldovenii  au încins  o horă în fața unei secții de votare. Îmbrăcați în ii,
17:40
Unde-i lege… nu-i matematică. Președintele dezleagă o problemă Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a fost tranșant în privința legitimității
16:40
Ce promisiune de suflet i-a făcut Ion Țiriac Nadiei Comăneci Cotidianul de Hunedoara
În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal o fetiță
16:30
Percheziții într-un dosar de trafic de droguri de mare risc Cotidianul de Hunedoara
Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști de la Serviciul
16:00
Eugen Neagoe, după victoria Rapidului: Dacă ăla a fost henț, eu sunt președintele României! Cotidianul de Hunedoara
Rapid se menține foarte aproape de liderul Universitatea
