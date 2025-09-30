Când ar putea avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei
Cotidianul de Hunedoara, 30 septembrie 2025 15:20
În mai puțin de două luni, ar putea fi [...]
Acum 10 minute
15:50
Dupa "înțelegrea secolului", ginerele prezidențial vine cu "planul care va rezolva totul în Orientul Mijlociu" [...]
Acum 15 minute
15:40
Răsfățul femeilor active: aparatul care aduce senzația de SPA la tine acasă # Cotidianul de Hunedoara
Ne grăbim să bifăm toate sarcinile zilnice și uităm de relaxare și recuperare. Iată câteva greșeli frecvente [...]
15:40
Incendiu în zona Portului Constanța. Degajări mari de fum, pompierii intervin # Cotidianul de Hunedoara
Alertă la Constanța, după ce în zona Portului [...]
Acum 30 minute
15:30
Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a scos la licitație în SICAP un contract de 766 milioane [...]
Acum o oră
15:20
Pentru mine, Dan e un nobelizabil autentic. Dar cine să-l propună și, apoi, ce contează un Nobel ajuns caricatură? [...]
15:20

15:10
Fondatoarea companiei Xicoia, Eline Van der Velden, s-a lovit [...]
Acum 2 ore
14:50
Regele Charles nu poate sta departe de România. Chiar dacă, de când a devenit rege, nu mai vine atat de des [...]
14:40
Serghei Lavrov se declară uimit de modul în care voturile alegătorilor au putut fi (...) [...]
14:20
S-a terminat cu boieria din Parlament. Cel puțin la un anumit capitol. Senatorii și deputații vor fi obligați să anunțe [...]
14:20
Uniunea Europeană va stabili obiective [...]
14:00
Un medic ginecolog plătește bani grei după ce a pus viața unei paciente în pericol, chiar dacă fapta s-a prescris [...]
Acum 4 ore
13:40
Reprezentanții unui restaurant aflat pe malul lacului Colibița sunt acuzați că ar fi aruncat apă plină de rahat [...]
13:10
Crescătorul de ovine a pus la cale o schemă infracțională pentru a obține subvenții UE pentru pășuni neeligibile pentru finanțare, [...]
12:00
A fost mai mult decât un simplu meci aseară pe Cluj Arena la meciul dintre U Cluj și CFR Cluj. [...]
Acum 6 ore
11:40
Românul a oferit, fără voia lui, un moment neașteptat, când i-au dat lacrimile în timp ce încerca să răspundă la întrebările presei. [...]
11:30
Cum îți poți manageria mai bine programările atunci când ești profesionist de TOP în domeniul beauty? Află soluția [...]
11:10
Andrew Tate se plânge că este maltratat și se compară cu Donald Trump după ce justiția britanică [...]
11:00
Cred că România nu era pregătită pentru a intra în UE, susține președintele Nicușor Dan. Vezi contextul și alte afirmații [...]
10:40
Nici măcar nu s-a terminat prima lună de toamnă și drumarii au și ieșit să îndepărteze zăpada pe unele drumuri. Se intâmplă acest lucru [...]
10:40
La doar o zi de la alegerile din Moldova, țara de peste Prut este zguduită de o serie de percheziții [...]
10:30
Tragedia de la spitalul din Iași în care au murit mai mulți copii din cauza unei bacterii e în atenția tuturor. Acum, a ieșit la iveală [...]
10:10
Automedicația e adesea un gest reflex: ne doare ceva, căutăm o pastilă fără sfatul unui specialist. Dar cât de sigure sunt aceste alegeri? [...]
Acum 8 ore
09:30
Armata României avansează programul de înzestrare cu tancuri M1 Abrams: următoarele etape vizează nu doar achiziţia de blindate, ci şi muniţii, [...]
09:20
Călin Georgescu merge astăzi la Judecătoria Sectorului 1 în procedura camerei preliminare în dosarul în care este judecat [...]
08:50
Mai multe țări din întreaga lume, inclusiv țări arabe [...]
08:20
Rusia a negat luni orice tentativă de ingerință [...]
08:00
Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre sistemul energetic [...]
Acum 12 ore
07:30
Cătălin Predoiu, ministerul Afacerilor Interne, [...]
07:10
Președintele Nicușor Dan participă, marți, la Timișoara [...]
06:50
Impas în negocieri înaintea de termenul [...]
06:20
Bolojan. Investiții în Sănătate nu au fost dublate de calitatea serviciilor # Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan a subliniat importanța responsabilității [...]
Acum 24 ore
22:50
La programul 'Anghel Saligny', anul acesta au fost alocați inițial 9,9 miliarde, s-a alocat această suplimentare de peste 2 miliarde în așa fel [...]
22:30
Atenționare pentru primari: Cu această suplimentare se vor închide plățile # Cotidianul de Hunedoara
La programul 'Anghel Saligny', anul acesta au fost alocați inițial 9,9 miliarde, s-a alocat această suplimentare de peste 2 miliarde în așa fel [...]
22:10
Tragedia teribilă de la Spitalul de Copii din Iași, unde mai mulți copii și-au pierdut viața, arată că infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită [...]
21:10
Guvernul își propune prin proiectul de rectificare bugetară să protejeze cetățenii, să asigure funcționarea instituțiilor publice și să mențină [...]
20:50
Comisarul european pentru Mediu Jessika Roswall a efectuat, în cursul verii, o analiză de sânge pentru a crește simbolic gradul de conștientizare cu privire [...]
20:10
Un polițist de la Serviciul Antidrog al Capitalei a fost reținut de DIICOT, fiind acuzat că furniza traficanților de droguri informații confidențiale despre [...]
19:20
Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,54% în primele opt luni ale anului 2025, de la 4,04% la finele lunii iulie, și a ajuns la 86,36 miliarde de lei [...]
18:40
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pro-european, al președintei Maia Sandu a câștigat alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, obținând [...]
18:30
Senatul a adoptat, luni, în plen, cu amendamente, proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern, prin care bolnavul cu afecțiuni oncologice [...]
18:20
Senatul a adoptat, luni, în plen, cu amendamente, proiectul legii privind plata pensiilor private, inițiat de Guvern, prin care bolnavul cu afecțiuni oncologice [...]
17:40
Judecătorii au decis confiscarea averii nejustificate a lui Cătălin Cherecheș # Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel Cluj a decis, luni, confiscarea sumei de 2,6 milioane lei de la Cătălin Cherecheș, fost primar al municipiului Baia Mare, reprezentând avere [...]
17:20
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că a primit confirmare din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite privind arestarea mercenarului [...]
16:50
Comitetul Internațional Paralimpic (CPI) este acuzat de trădarea „valorilor olimpice" după ce forul a decis ridicarea sancțiunilor [...]
16:30
Jucătorii din categoria high rollers au deja bani mulți, așa că pentru ei nu contează atât de mult câștigurile. [...]
16:30
Gheorghe Piperea: Cred că domnul Bolojan îşi pregăteşte o ieşire din scenă # Cotidianul de Hunedoara
Europarlamentarul Gheorghe Piperea (AUR) a susţinut luni că dacă un singur pachet de reforme din cele asumate de Guvern va fi [...]
16:20
Daniel David: Anul 2025 este „probabil cel mai dificil şi periculos an pentru ţară după Revoluţia din 1989". Vezi la ce se referă [...]
16:00
Iar se încing spiritele la nivel înalt. Ministerul Apărării Naționale a fost informat despre existența unor fragmente de dronă. Unde au fost găsite și ce fac autoritățile? [...]
Ieri
15:50
Maia Sandu: În toată această perioadă, Kremlinul a încercat să ne dezbine şi să lovească în (...) [...]
