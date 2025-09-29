„Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Detalii din procesul pierdut de Ionel Ganea cu Poliția Rutieră

Golazo.ro, 29 septembrie 2025 19:20

Ionel Ganea (51 de ani) trece prin cea mai neagră perioadă a vieții sale.

Acum o oră
19:20
19:10
Mourinho, contestat Antrenorul lui Galatasaray, Okan Buruk, spulberă mitul „The Special One”: „Nu a progresat”  Golazo.ro
Okan Buruk (51 de ani), antrenorul celor de la Galatasaray, l-a criticat pe Jose Mourinho (62 de ani) și nu a ezitat să-l ironizeze.
Acum 2 ore
18:40
Strategia gândită de Chivu Apel către jucătorii lui Inter, înaintea meciului cu Slavia Praga: „Să nu ne pierdem caracterul. Trebuie să fim nemiloși” Golazo.ro
Înaintea meciului cu Slavia Praga, din etapa #2 a fazei principale din Liga Campionilor, Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter, își dorește ca jucătorii lui să fie consecvenți și concentrați.
18:10
EA Sports, tranzacție uriașă  Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată Golazo.ro
Compania Electronic Arts, dezvoltatorul jocului EA FC, a fost vândut către un grup de investitori privați.
Acum 4 ore
17:40
Valencia - Real Oviedo, amânat Meciul de pe Mestalla nu se va mai juca din cauza furtunilor și a ploilor abundente. Ce măsuri au mai luat autoritățile Golazo.ro
Partida dintre Valencia și Real Oviedo a fost amânată din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
17:10
Victorie mare la tenis de masă  Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze Golazo.ro
Eduard Ionescu l-a învins pe Alexis Lebrun cu scorul de 3-1 (6-11, 11-9, 13-11, 11-9), la China Smash 2025.
17:00
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata? Golazo.ro
Cristian Geambașu, despre scandalul în care e implicat Mihai Popovici la CS Dinamo: Hei, David! Cum facem cu tata?
16:40
Noi probleme pentru Rodri  Guardiola a vorbit despre situația fostului Balon de Aur: „Asta am vorbit cu el” Golazo.ro
Rodri, jucătorul lui Manchester City, are din nou probleme și a ratat ultima partidă de campionat cu Burnley, scor 5-1.
16:30
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu Golazo.ro
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a comentat declarațiile lui Gigi Becali (67 de ani), care și-a exprimat din nou interesul de a-l transfera pe Louis Munteanu (23 de ani).
16:10
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, reacționat după ce a primit multe întrebări legate de numărul mic de spectatori de pe Arena Națională.
Acum 6 ore
15:40
Un nou produs „La Masia” Cine e puștiul din academia Barcelonei care a debutat la prima echipă Golazo.ro
Barcelona - Real Sociedad 2-1. Catalanii au avut în primul „11” de duminică un alt tânăr talent, crescut în academia clubului.
15:30
Surpriză la U Cluj - CFR Cristi Balaj anunță revenirea a doi jucători de bază pentru derby » Ce spune despre Slimani și Zouma Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani) a venit detalii despre situația lotului celor de la CFR Cluj, înaintea derby-ul cu rivala din oraș.
15:20
Atacat de fiul adversarului A revenit în ring la 49 de ani și a ajuns la spital după meci! Legenda UFC, lăsată inconștientă de o lovitură brutală Golazo.ro
Wanderlei Silva (49 de ani), legenda UFC, a vorbit despre evenimentele petrecute după meciul demonstrativ de box cu Acelino Freitas (50 de ani), pierdut prin descalificare în runda numărul 4.
15:20
Amorim a pierdut vestiarul Legenda lui Manchester United susține că jucătorii nu mai au încredere în antrenor: „Decizie ridicolă, nu poți să faci asta!” Golazo.ro
Gary Neville, fost căpitan al echipei Manchester United, consideră că jucătorii și-au pierdut încrederea în antrenorul Ruben Amorim, după ce acesta l-a folosit pe Mason Mount în poziția de fundaș stînga.
14:30
I-a enervat pe chinezi VIDEO. Huiduit copios, Musetti și-a cerut iertare după ce i-a jignit pe fanii din Beijing: „Am meritat-o!”  Golazo.ro
Italianul s-a calificat în sferturile de finală ale competiției, după ce a trecut de Adrian Mannarino, scor 6-3, 6-3.
14:00
„Un singur lucru trebuie să facă”  Ce spune Mircea Lucescu despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev: „Și eu am fost la fel” Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) susține că Vladislav Blănuță (23 de ani) nu va fi dat afară de Dinamo Kiev.
Acum 8 ore
13:50
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc Golazo.ro
Ultimul meci de Liga 1 pe care Istvan Kovacs l-a condus în acest sezon intern este UTA - Slobozia 1-1, care a avut loc pe 22 august.
13:30
Premieră în fotbal S-a utilizat cartonașul verde într-un meci de la Mondiale » Când poate fi folosit Golazo.ro
Cartonașul verde s-a folosit pentru prima dată în istoria fotbalului, în cadrul unui meci de la Campionatul Mondial U20 din Chile.
13:10
Delegat din nou în Liga Campionilor  Ce meci va arbitra Istvan Kovacs în cadrul rundei #2 din UCL Golazo.ro
Istvan Kovacs va arbitra partida dintre Villarreal și Juventus din runda 2 din Liga Campionilor.
13:00
Probleme pentru FCSB A venit RMN-ul! Titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova Golazo.ro
Daniel Graovac (32 de ani) a fost diagnosticat cu ruptură musculară, iar acesta va fi supus luni unor investigații suplimentare.
12:50
„Aproape că am izbucnit în plâns” Drăguș, copleșit de emoții după accidentarea din Turcia: „Mi-e frică!” + Lucescu l-a sunat imediat Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită în ultimul meci de campionat, Eyupspor - Goztepe 0-0.
12:40
Valorează o avere! New England Patriots, gigantul NFL, vinde 8% din acțiuni la prețul unei echipe din Premier League! Golazo.ro
Prețul de piață plasează clubul deasupra coloșilor din fotbal, Real Madrid, Barcelona, Manchester United sau Liverpool
12:20
Tragedie în gimnastică Un sportiv de 19 ani a decedat după un accident suferit la antrenamentele pentru Mondiale Golazo.ro
Gimnastul indonezian Naufal Takdir Al Bari a decedat la vârsta de 19 ani după un accident suferit la antrenamente.
12:10
Tensiuni la Napoli VIDEO. Reacția lui Conte după ce  De Bruyne s-a enervat la schimbare: „Și-a ales persoana nepotrivită!” Golazo.ro
AC Milan - Napoli 2-1. Kevin De Bruyne (34 de ani) a fost supărat după ce Antonio Conte l-a scos de pe teren în minutul 72, iar tehnicianul nu a ezitat să comenteze gestul fotbalistului.
Acum 12 ore
11:50
Scos din primul „11” Schimbare importantă la FCSB: „Te ascunzi de minge? Gata, de acum el va juca” Golazo.ro
FCSB-Oțelul 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a declarat că Mihai Toma (18 ani) nu va mai fi titular în meciurile din Liga 1, după prestația de duminică.
11:40
Nu a scăpat de critici Jucătorul de la FCSB care l-a scos din sărite pe Basarab Panduru în meciul cu Oțelul: „Nu poți juca așa” Golazo.ro
FCSB-Oțelul 1-0. Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Stoian după o fază în care a dat dovadă de egoism.
11:20
Scandal pe bani publici Fostul căpitan al României susține că a fost  păcălit de Dinamo! Ce daune cere jucătorul + explicația incredibilă a clubului Golazo.ro
Voleibalistul Cristian Bartha (39 de ani), actualmente la SCM Zalău și fost căpitan al echipei naționale a României, a dat în judecată Clubul Sportiv Dinamo București.
11:20
U Cluj - CFR Cluj LIVE de la 21:00, în ultimul meci al etapei #11 din Liga 1 Golazo.ro
U Cluj și CFR Cluj se întâlnesc în primul derby al orașului din acest sezon.
11:00
„Siguranța oamenilor primează”  CFR Cluj vrea ca Liga 1 să copieze Serie A: „E o decizie mai importantă decât ratingul televiziunilor” Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, își dorește ca derby-urile să nu mai fie programate seara pentru a evita incidentele violente între ultrași.
10:30
Probleme pentru Răzvan Lucescu PAOK a ajuns la 4 meciuri consecutive fără succes: „Ne-a lipsit luciditatea” Golazo.ro
Asteras Tripolis - PAOK 3-3. Răzvan Lucescu (56 de ani) a tras mai multe concluzii după remiza din ultima etapă de campionat.
10:20
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace! Golazo.ro
Donald Trump a fost prezent la marele duel de golf al continentelor, Serviciile Secrete, CIA și FBI protejându-l pe terenul din Farmingdale, New York
10:00
Planul FCSB Patronul a dezvăluit deja ce se întâmplă cu Young Boys și Craiova: „Pot fi cei mai buni, ies la pauză!” Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre jucătorii care vor fi folosiți în meciurile cu Young Boys și Universitatea Craiova.
09:50
FCSB - Young Boys Câte bilete a vândut campioana pentru primul meci pe teren propriu din Europa League Golazo.ro
FCSB - Young Boys. Campioana țintește o asistență numeroasă la primul meci de „acasă” din faza principală a Europa League.
09:40
Sfat pentru Tavi Popescu Elias Charalambous i-a explicat atacantului ce are de făcut pentru a fi din  nou titular: „Asta face diferența” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) i-a oferit un sfat lui Octavian Popescu (22 de ani). Atacantul, considerat la un moment dat unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei, nu a fost utilizat deloc în ultimele două meciuri.
08:00
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes Golazo.ro
Mihai Popovici, șeful Academiei de înot Dinamo, e acuzat că obligă părinții micilor înotători să cumpere echipament Arena, firma care-l sponsorizează pe David. Mai mulți antrenori au plecat de la club, împreună cu sportivii lor. Inclusiv o campioană europeană de juniori!
Acum 24 ore
00:40
Cisotti vrea mai mult Marcatorul campioanei în meciul cu Oțelul a expus planul pentru FCSB: „Doar așa ne întoarcem unde trebuie să fim” Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Juri Cisotti (32 de ani), a transmis un mesaj emoționant la revederea cu suporterii gălățenilor.
00:30
Tănase e precaut Avertismentul fotbalistului, după victoria cu Oțelul: „Putem da din gură, trebuie să arătăm pe teren” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Florin Tănase (30 de ani), marcatorul golului decisiv, și-a avertizat coechiperii înainte de meciurile importante cu Young Boys (Europa League) și Craiova (Superliga)
00:20
Și-a criticat jucătorii Laszlo Balint, nemulțumit după FCSB - Oțelul 1-0: „Nu am avut personalitatea, curajul și calitatea necesară pentru a marca” Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul oaspeților, a fost dezamăgit de rezultatul final și a identificat problemele din jocul gălățenilor.
00:10
„Schimbările au ajutat foarte mult” Elias Charalambous a prins curaj după a doua victorie în Superliga: „Vreau să câștig tot” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit despre prima victorie obținută în Superliga după opt etape.
28 septembrie 2025
23:40
FCSB își face calcule pentru play-off Gigi Becali: „Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?” Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a făcut calcule pentru play-off.
23:10
Reghecampf obține calificarea Al Hilal Omdurman trece în următoarea rundă din Liga Campionilor Africii Golazo.ro
Al Hilal Omdurman - Jamus 1-0. Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul gazdelor, a scăpat de demitere după ce a obținut calificarea în următoarea rundă din CAF Champions League.
23:00
Dur-Bozoancă, păcălit de Cisotti  Portarul de la Oțelul Galați explică faza la care a făcut penalty: „A fost mai șiret” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani) a recunoscut că a fost păcălit de Juri Cisotti (32 de ani). Cei doi fotbaliști au jucat împreună pentru formația din Galați, înainte ca italianul să se transfere la FCSB.
22:30
Ionuț Radu a apărat un penalty  Prestație apreciată a portarului român de la Celta Vigo, în ciuda eșecului cu Elche. Ce notă a primit Golazo.ro
Elche - Celta Vigo 2-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul oaspeților, a apărat un penalty, în minutul 54, dar nu a putut evita înfrângerea.
22:00
Oțelul și-a bătut joc de ocazii Șanse ratate în lanț, pe finalul primei reprize cu FCSB » Baba Alhassan a greșit de două ori și a fost schimbat Golazo.ro
FCSB - Oțelul. Elevii lui Laszlo Balint (46 de ani) au ratat șansele imense de a deschide scorul în finalul primei reprize.
22:00
Ghinion pentru Graovac Ratează meciul cu Young Boys? Fundașul s-a accidentat în meciul cu Oțelul, iar FCSB a jucat două minute în inferioritate Golazo.ro
FCSB - Oțelul. Daniel Graovac (32 de ani) a părăsit terenul accidentat și „roș-albaștrii” au jucat 2 minute în inferioritate numerică.
21:00
„Nu am reușit ce ne-am propus” Vlădoiu, mulțumit și nu prea, după remiza cu Farul: „La antrenamente sunt senzaționali, la meciuri ne pierdem concentrarea” Golazo.ro
Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. Jean Vlădoiu (56 de ani) a identificat problemele din jocul echipei sale.
20:50
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025 Golazo.ro
Denisa Golgotă (23 de ani) a câștigat medalia de aur la finala la sol, în cadrul FIG World Challenge Cup 2025 Szombathely.
20:30
Gurău, înger și demon Farul a avut penalty în prelungiri, dar Larie a ratat Golazo.ro
Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. „Marinarii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 4 al prelungirilor, dar Ionuț Larie (38 de ani) nu a reușit să îl învingă pe Ionuț Gurău (26 de ani).
20:00
Gloria Bistrița - Metz 24 - 31  Elevele lui Carlos Viver au suferit prima înfrângere în Liga Campionilor Golazo.ro
Gloria Bistrița a pierdut împotriva celor de la Metz, scor 24-31, în runda #3 din Liga Campionilor EHF. Aceasta este prima înfrângere suferită de elevele lui Carlos Viver (52 de ani) în actuala ediție a competiției continentale.
Ieri
19:50
Ce au făcut Young Boys și Rakow Meciuri tari pe plan intern pentru adversarele din Europa ale lui FCSB și Universitatea Craiova Golazo.ro
Young Boys și Rakow, adversarele echipelor românești din cupele europene, au câștigat duelurile din acest weekend în campionatul din Elveția, respectiv cel din Polonia.
