„Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Detalii din procesul pierdut de Ionel Ganea cu Poliția Rutieră
Golazo.ro, 29 septembrie 2025 19:20
Ionel Ganea (51 de ani) trece prin cea mai neagră perioadă a vieții sale.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum o oră
19:20
„Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Detalii din procesul pierdut de Ionel Ganea cu Poliția Rutieră # Golazo.ro
Ionel Ganea (51 de ani) trece prin cea mai neagră perioadă a vieții sale.
19:10
Mourinho, contestat Antrenorul lui Galatasaray, Okan Buruk, spulberă mitul „The Special One”: „Nu a progresat” # Golazo.ro
Okan Buruk (51 de ani), antrenorul celor de la Galatasaray, l-a criticat pe Jose Mourinho (62 de ani) și nu a ezitat să-l ironizeze.
Acum 2 ore
18:40
Strategia gândită de Chivu Apel către jucătorii lui Inter, înaintea meciului cu Slavia Praga: „Să nu ne pierdem caracterul. Trebuie să fim nemiloși” # Golazo.ro
Înaintea meciului cu Slavia Praga, din etapa #2 a fazei principale din Liga Campionilor, Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter, își dorește ca jucătorii lui să fie consecvenți și concentrați.
18:10
EA Sports, tranzacție uriașă Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată # Golazo.ro
Compania Electronic Arts, dezvoltatorul jocului EA FC, a fost vândut către un grup de investitori privați.
Acum 4 ore
17:40
Valencia - Real Oviedo, amânat Meciul de pe Mestalla nu se va mai juca din cauza furtunilor și a ploilor abundente. Ce măsuri au mai luat autoritățile # Golazo.ro
Partida dintre Valencia și Real Oviedo a fost amânată din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
17:10
Victorie mare la tenis de masă Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze # Golazo.ro
Eduard Ionescu l-a învins pe Alexis Lebrun cu scorul de 3-1 (6-11, 11-9, 13-11, 11-9), la China Smash 2025.
17:00
Cristian Geambașu, despre scandalul în care e implicat Mihai Popovici la CS Dinamo: Hei, David! Cum facem cu tata?
16:40
Noi probleme pentru Rodri Guardiola a vorbit despre situația fostului Balon de Aur: „Asta am vorbit cu el” # Golazo.ro
Rodri, jucătorul lui Manchester City, are din nou probleme și a ratat ultima partidă de campionat cu Burnley, scor 5-1.
16:30
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a comentat declarațiile lui Gigi Becali (67 de ani), care și-a exprimat din nou interesul de a-l transfera pe Louis Munteanu (23 de ani).
16:10
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, reacționat după ce a primit multe întrebări legate de numărul mic de spectatori de pe Arena Națională.
Acum 6 ore
15:40
Un nou produs „La Masia” Cine e puștiul din academia Barcelonei care a debutat la prima echipă # Golazo.ro
Barcelona - Real Sociedad 2-1. Catalanii au avut în primul „11” de duminică un alt tânăr talent, crescut în academia clubului.
15:30
Surpriză la U Cluj - CFR Cristi Balaj anunță revenirea a doi jucători de bază pentru derby » Ce spune despre Slimani și Zouma # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani) a venit detalii despre situația lotului celor de la CFR Cluj, înaintea derby-ul cu rivala din oraș.
15:20
Atacat de fiul adversarului A revenit în ring la 49 de ani și a ajuns la spital după meci! Legenda UFC, lăsată inconștientă de o lovitură brutală # Golazo.ro
Wanderlei Silva (49 de ani), legenda UFC, a vorbit despre evenimentele petrecute după meciul demonstrativ de box cu Acelino Freitas (50 de ani), pierdut prin descalificare în runda numărul 4.
15:20
Amorim a pierdut vestiarul Legenda lui Manchester United susține că jucătorii nu mai au încredere în antrenor: „Decizie ridicolă, nu poți să faci asta!” # Golazo.ro
Gary Neville, fost căpitan al echipei Manchester United, consideră că jucătorii și-au pierdut încrederea în antrenorul Ruben Amorim, după ce acesta l-a folosit pe Mason Mount în poziția de fundaș stînga.
14:30
I-a enervat pe chinezi VIDEO. Huiduit copios, Musetti și-a cerut iertare după ce i-a jignit pe fanii din Beijing: „Am meritat-o!” # Golazo.ro
Italianul s-a calificat în sferturile de finală ale competiției, după ce a trecut de Adrian Mannarino, scor 6-3, 6-3.
14:00
„Un singur lucru trebuie să facă” Ce spune Mircea Lucescu despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev: „Și eu am fost la fel” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) susține că Vladislav Blănuță (23 de ani) nu va fi dat afară de Dinamo Kiev.
Acum 8 ore
13:50
Ultimul meci de Liga 1 pe care Istvan Kovacs l-a condus în acest sezon intern este UTA - Slobozia 1-1, care a avut loc pe 22 august.
13:30
Premieră în fotbal S-a utilizat cartonașul verde într-un meci de la Mondiale » Când poate fi folosit # Golazo.ro
Cartonașul verde s-a folosit pentru prima dată în istoria fotbalului, în cadrul unui meci de la Campionatul Mondial U20 din Chile.
13:10
Delegat din nou în Liga Campionilor Ce meci va arbitra Istvan Kovacs în cadrul rundei #2 din UCL # Golazo.ro
Istvan Kovacs va arbitra partida dintre Villarreal și Juventus din runda 2 din Liga Campionilor.
13:00
Probleme pentru FCSB A venit RMN-ul! Titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova # Golazo.ro
Daniel Graovac (32 de ani) a fost diagnosticat cu ruptură musculară, iar acesta va fi supus luni unor investigații suplimentare.
12:50
„Aproape că am izbucnit în plâns” Drăguș, copleșit de emoții după accidentarea din Turcia: „Mi-e frică!” + Lucescu l-a sunat imediat # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită în ultimul meci de campionat, Eyupspor - Goztepe 0-0.
12:40
Valorează o avere! New England Patriots, gigantul NFL, vinde 8% din acțiuni la prețul unei echipe din Premier League! # Golazo.ro
Prețul de piață plasează clubul deasupra coloșilor din fotbal, Real Madrid, Barcelona, Manchester United sau Liverpool
12:20
Tragedie în gimnastică Un sportiv de 19 ani a decedat după un accident suferit la antrenamentele pentru Mondiale # Golazo.ro
Gimnastul indonezian Naufal Takdir Al Bari a decedat la vârsta de 19 ani după un accident suferit la antrenamente.
12:10
Tensiuni la Napoli VIDEO. Reacția lui Conte după ce De Bruyne s-a enervat la schimbare: „Și-a ales persoana nepotrivită!” # Golazo.ro
AC Milan - Napoli 2-1. Kevin De Bruyne (34 de ani) a fost supărat după ce Antonio Conte l-a scos de pe teren în minutul 72, iar tehnicianul nu a ezitat să comenteze gestul fotbalistului.
Acum 12 ore
11:50
Scos din primul „11” Schimbare importantă la FCSB: „Te ascunzi de minge? Gata, de acum el va juca” # Golazo.ro
FCSB-Oțelul 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a declarat că Mihai Toma (18 ani) nu va mai fi titular în meciurile din Liga 1, după prestația de duminică.
11:40
Nu a scăpat de critici Jucătorul de la FCSB care l-a scos din sărite pe Basarab Panduru în meciul cu Oțelul: „Nu poți juca așa” # Golazo.ro
FCSB-Oțelul 1-0. Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Stoian după o fază în care a dat dovadă de egoism.
11:20
Scandal pe bani publici Fostul căpitan al României susține că a fost păcălit de Dinamo! Ce daune cere jucătorul + explicația incredibilă a clubului # Golazo.ro
Voleibalistul Cristian Bartha (39 de ani), actualmente la SCM Zalău și fost căpitan al echipei naționale a României, a dat în judecată Clubul Sportiv Dinamo București.
11:20
U Cluj și CFR Cluj se întâlnesc în primul derby al orașului din acest sezon.
11:00
„Siguranța oamenilor primează” CFR Cluj vrea ca Liga 1 să copieze Serie A: „E o decizie mai importantă decât ratingul televiziunilor” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, își dorește ca derby-urile să nu mai fie programate seara pentru a evita incidentele violente între ultrași.
10:30
Probleme pentru Răzvan Lucescu PAOK a ajuns la 4 meciuri consecutive fără succes: „Ne-a lipsit luciditatea” # Golazo.ro
Asteras Tripolis - PAOK 3-3. Răzvan Lucescu (56 de ani) a tras mai multe concluzii după remiza din ultima etapă de campionat.
10:20
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace! # Golazo.ro
Donald Trump a fost prezent la marele duel de golf al continentelor, Serviciile Secrete, CIA și FBI protejându-l pe terenul din Farmingdale, New York
10:00
Planul FCSB Patronul a dezvăluit deja ce se întâmplă cu Young Boys și Craiova: „Pot fi cei mai buni, ies la pauză!” # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre jucătorii care vor fi folosiți în meciurile cu Young Boys și Universitatea Craiova.
09:50
FCSB - Young Boys Câte bilete a vândut campioana pentru primul meci pe teren propriu din Europa League # Golazo.ro
FCSB - Young Boys. Campioana țintește o asistență numeroasă la primul meci de „acasă” din faza principală a Europa League.
09:40
Sfat pentru Tavi Popescu Elias Charalambous i-a explicat atacantului ce are de făcut pentru a fi din nou titular: „Asta face diferența” # Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) i-a oferit un sfat lui Octavian Popescu (22 de ani). Atacantul, considerat la un moment dat unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei, nu a fost utilizat deloc în ultimele două meciuri.
08:00
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes # Golazo.ro
Mihai Popovici, șeful Academiei de înot Dinamo, e acuzat că obligă părinții micilor înotători să cumpere echipament Arena, firma care-l sponsorizează pe David. Mai mulți antrenori au plecat de la club, împreună cu sportivii lor. Inclusiv o campioană europeană de juniori!
Acum 24 ore
00:40
Cisotti vrea mai mult Marcatorul campioanei în meciul cu Oțelul a expus planul pentru FCSB: „Doar așa ne întoarcem unde trebuie să fim” # Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Juri Cisotti (32 de ani), a transmis un mesaj emoționant la revederea cu suporterii gălățenilor.
00:30
Tănase e precaut Avertismentul fotbalistului, după victoria cu Oțelul: „Putem da din gură, trebuie să arătăm pe teren” # Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Florin Tănase (30 de ani), marcatorul golului decisiv, și-a avertizat coechiperii înainte de meciurile importante cu Young Boys (Europa League) și Craiova (Superliga)
00:20
Și-a criticat jucătorii Laszlo Balint, nemulțumit după FCSB - Oțelul 1-0: „Nu am avut personalitatea, curajul și calitatea necesară pentru a marca” # Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul oaspeților, a fost dezamăgit de rezultatul final și a identificat problemele din jocul gălățenilor.
00:10
„Schimbările au ajutat foarte mult” Elias Charalambous a prins curaj după a doua victorie în Superliga: „Vreau să câștig tot” # Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit despre prima victorie obținută în Superliga după opt etape.
28 septembrie 2025
23:40
FCSB își face calcule pentru play-off Gigi Becali: „Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?” # Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a făcut calcule pentru play-off.
23:10
Reghecampf obține calificarea Al Hilal Omdurman trece în următoarea rundă din Liga Campionilor Africii # Golazo.ro
Al Hilal Omdurman - Jamus 1-0. Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul gazdelor, a scăpat de demitere după ce a obținut calificarea în următoarea rundă din CAF Champions League.
23:00
Dur-Bozoancă, păcălit de Cisotti Portarul de la Oțelul Galați explică faza la care a făcut penalty: „A fost mai șiret” # Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani) a recunoscut că a fost păcălit de Juri Cisotti (32 de ani). Cei doi fotbaliști au jucat împreună pentru formația din Galați, înainte ca italianul să se transfere la FCSB.
22:30
Ionuț Radu a apărat un penalty Prestație apreciată a portarului român de la Celta Vigo, în ciuda eșecului cu Elche. Ce notă a primit # Golazo.ro
Elche - Celta Vigo 2-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul oaspeților, a apărat un penalty, în minutul 54, dar nu a putut evita înfrângerea.
22:00
Oțelul și-a bătut joc de ocazii Șanse ratate în lanț, pe finalul primei reprize cu FCSB » Baba Alhassan a greșit de două ori și a fost schimbat # Golazo.ro
FCSB - Oțelul. Elevii lui Laszlo Balint (46 de ani) au ratat șansele imense de a deschide scorul în finalul primei reprize.
22:00
Ghinion pentru Graovac Ratează meciul cu Young Boys? Fundașul s-a accidentat în meciul cu Oțelul, iar FCSB a jucat două minute în inferioritate # Golazo.ro
FCSB - Oțelul. Daniel Graovac (32 de ani) a părăsit terenul accidentat și „roș-albaștrii” au jucat 2 minute în inferioritate numerică.
21:00
„Nu am reușit ce ne-am propus” Vlădoiu, mulțumit și nu prea, după remiza cu Farul: „La antrenamente sunt senzaționali, la meciuri ne pierdem concentrarea” # Golazo.ro
Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. Jean Vlădoiu (56 de ani) a identificat problemele din jocul echipei sale.
20:50
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025 # Golazo.ro
Denisa Golgotă (23 de ani) a câștigat medalia de aur la finala la sol, în cadrul FIG World Challenge Cup 2025 Szombathely.
20:30
Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. „Marinarii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 4 al prelungirilor, dar Ionuț Larie (38 de ani) nu a reușit să îl învingă pe Ionuț Gurău (26 de ani).
20:00
Gloria Bistrița - Metz 24 - 31 Elevele lui Carlos Viver au suferit prima înfrângere în Liga Campionilor # Golazo.ro
Gloria Bistrița a pierdut împotriva celor de la Metz, scor 24-31, în runda #3 din Liga Campionilor EHF. Aceasta este prima înfrângere suferită de elevele lui Carlos Viver (52 de ani) în actuala ediție a competiției continentale.
Ieri
19:50
Ce au făcut Young Boys și Rakow Meciuri tari pe plan intern pentru adversarele din Europa ale lui FCSB și Universitatea Craiova # Golazo.ro
Young Boys și Rakow, adversarele echipelor românești din cupele europene, au câștigat duelurile din acest weekend în campionatul din Elveția, respectiv cel din Polonia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.