Golazo.ro, 29 septembrie 2025 23:50
U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Damian Djokovic (35 de ani) a avut un mesaj cu subînțeles pentru Louis Munteanu (23 de ani).
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
00:30
„Nu am mai avut curaj” Sabău acuză probleme de atitudine în derby-ul Clujului: „În repriza a doua trebuia să ținem același ritm” # Golazo.ro
Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul „șepcilor roșii” a identificat motivul pentru care elevii săi nu au obținut victoria în derby.
00:30
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu # Golazo.ro
U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Lorenzo Biliboc (18 ani), jucător cu dublă cetățenie, română și italiană, a dezvăluit că alege să reprezinte naționala României.
Acum 30 minute
00:10
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează” # Golazo.ro
Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul „feroviarilor”, crede că regula utilizării fotbaliștilor U21 ar trebui eliminată.
00:10
Îl demite U Cluj pe Sabău? Anunțul conducerii, după remiza cu CFR Cluj: „Asta e important” # Golazo.ro
U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Radu Constantea (41 de ani), președintele formației gazdă, a vorbit despre remiza din primul derby al orașului din acest sezon.
Acum o oră
23:50
Djokovic l-a „înțepat” pe Louis Munteanu Mesaj cu subînțeles pentru atacantul lui CFR Cluj: „Dacă e pe lista de plecări și nu se întâmplă, influențeaz&# # Golazo.ro
U CLUJ - CFR CLUJ 2-2. Damian Djokovic (35 de ani) a avut un mesaj cu subînțeles pentru Louis Munteanu (23 de ani).
23:50
„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu # Golazo.ro
Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Dan Nistor (37 de ani), mijlocașul „studenților” crede că echipa sa merita cele 3 puncte în derby-ul orașului.
Acum 2 ore
23:30
Mesaj publicat după 6 ani Zlatan Ibrahimovic a arătat ce i-a scris un fotbalist: „Acum toată lumea știe cine ești” # Golazo.ro
Zlatan Ibrahimovic (43 de ani), fostul atacant al lui AC Milan, a postat un mesaj primit în 2019 de la Francesco Camarda (17 ani).
23:20
„Dacă aș fi gay, care ar fi problema?!” Federico Bernardeschi, despre momentul care l-a afectat când avea 20 de ani # Golazo.ro
Federico Bernardeschi (31 de ani), jucătorul celor de la Bologna, și fost campion european cu Italia la EURO 2020, a vorbit despre prejudecățile la care este expusă o figură publică.
22:50
Donald Trump, ținta ironiilor Ce a postat echipa Europei, după ce a câștigat Ryder Cup » Cum a răspuns Trump # Golazo.ro
Echipa Europenilor l-a ironizat pe Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite, după ce a câștigat Ryder Cup la golf.
Acum 4 ore
21:50
Florin Tănase, elogiat „Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa” + detalii despre situația lui Malcom Edjouma # Golazo.ro
FCSB - OȚELUL 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a vorbit la superlativ despre Florin Tănase (30 de ani).
21:30
„Mărgelatu”, în peluza U Cluj Coregrafie specială a fanilor Universității pentru Florin Piersic » Actorul, prezent la Derby-ul Clujului # Golazo.ro
Suporterii Universității Cluj au pregătit o coregrafie specială pentru Florin Piersic (89 de ani), la Derby-ul Clujului.
21:10
Michael Schumacher, în Elveția Motivul special pentru care fostul pilot de Formula 1 ar fi fost transportat în altă țară: trebuia neapărat să fie prezent # Golazo.ro
Michael Schumacher (56 de ani), fostul pilot din Formula 1, ar fi zburat în Elveția, în primăvară, pentru a fi alături la nașterea primei sale nepoate.
21:00
FC Argeș se întărește Piteștenii au adus un atacant care a mai jucat în Liga 1 și care și-a schimbat numele la începutul anului # Golazo.ro
Kevin Brobbey (32 de ani), mai cunoscut în fotbalul românesc ca Luckassen, a fost prezentat oficial la FC Argeș.
20:50
Lovitură pentru un jucător de la FCSB Naționala sa a fost sancționată de FIFA cu înfrângere la „masa verde”! Poate rata calificarea la CM 2026 # Golazo.ro
Lovitură primită de Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al celor de la FCSB și al naționalei Africii de Sud.
20:40
Badosa, în lacrimi Măcinată de accidentări, jucătoarea spaniolă a adunat un număr uriaș de abandonuri. Ultimul forfait, în meciul cu Karolina Muchova # Golazo.ro
Paula Badosa (27 de ani, locul 18 WTA) s-a accidentat în meciul contra Karolinei Muchova (29 de ani, locul 15 WTA) și a abandonat partida.
Acum 6 ore
20:20
Rooney vs. Ronaldo, în ring? Fostul antrenor al lui Deontay Wilder îi vrea pe cei doi în ring: „Ar fi un eveniment global” # Golazo.ro
Wayne Ronney (39 de ani) a fost încurajat să-l înfrunte pe Cristiano Ronaldo (40 de ani) în ringul de box.
20:00
Scandări homofobe în Ligue 1 Un fotbalist și-a taxat propiii fani: „Acele mesaje, nu au ce căuta aici!” # Golazo.ro
Jonathan Clauss (33 de ani), fundașul dreapta al celor de la Nice, și-a taxat propriii fani pentru scandările homofobe din meciul cu Paris FC, terminat 1-1.
20:00
Unde se joacă Supercupa Spaniei Federația Spaniolă a decis locul de disputare pentru 2026 + Programul competiției # Golazo.ro
Supercupa Spaniei e una dintre competițiile care aduc încasări mari Federației Spaniole de Fotbal, astfel că locul de disputare e ales cu grijă de oficiali.
19:20
„Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Detalii din procesul pierdut de Ionel Ganea cu Poliția Rutieră # Golazo.ro
Ionel Ganea (51 de ani) trece prin cea mai neagră perioadă a vieții sale.
19:10
Mourinho, contestat Antrenorul lui Galatasaray, Okan Buruk, spulberă mitul „The Special One”: „Nu a progresat” # Golazo.ro
Okan Buruk (51 de ani), antrenorul celor de la Galatasaray, l-a criticat pe Jose Mourinho (62 de ani) și nu a ezitat să-l ironizeze.
18:40
Strategia gândită de Chivu Apel către jucătorii lui Inter, înaintea meciului cu Slavia Praga: „Să nu ne pierdem caracterul. Trebuie să fim nemiloși” # Golazo.ro
Înaintea meciului cu Slavia Praga, din etapa #2 a fazei principale din Liga Campionilor, Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter, își dorește ca jucătorii lui să fie consecvenți și concentrați.
Acum 8 ore
18:10
EA Sports, tranzacție uriașă Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată # Golazo.ro
Compania Electronic Arts, dezvoltatorul jocului EA FC, a fost vândut către un grup de investitori privați.
17:40
Valencia - Real Oviedo, amânat Meciul de pe Mestalla nu se va mai juca din cauza furtunilor și a ploilor abundente. Ce măsuri au mai luat autoritățile # Golazo.ro
Partida dintre Valencia și Real Oviedo a fost amânată din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
17:10
Victorie mare la tenis de masă Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze # Golazo.ro
Eduard Ionescu l-a învins pe Alexis Lebrun cu scorul de 3-1 (6-11, 11-9, 13-11, 11-9), la China Smash 2025.
17:00
Cristian Geambașu, despre scandalul în care e implicat Mihai Popovici la CS Dinamo: Hei, David! Cum facem cu tata?
16:40
Noi probleme pentru Rodri Guardiola a vorbit despre situația fostului Balon de Aur: „Asta am vorbit cu el” # Golazo.ro
Rodri, jucătorul lui Manchester City, are din nou probleme și a ratat ultima partidă de campionat cu Burnley, scor 5-1.
Acum 12 ore
16:30
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a comentat declarațiile lui Gigi Becali (67 de ani), care și-a exprimat din nou interesul de a-l transfera pe Louis Munteanu (23 de ani).
16:10
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, reacționat după ce a primit multe întrebări legate de numărul mic de spectatori de pe Arena Națională.
15:40
Un nou produs „La Masia” Cine e puștiul din academia Barcelonei care a debutat la prima echipă # Golazo.ro
Barcelona - Real Sociedad 2-1. Catalanii au avut în primul „11” de duminică un alt tânăr talent, crescut în academia clubului.
15:30
Surpriză la U Cluj - CFR Cristi Balaj anunță revenirea a doi jucători de bază pentru derby » Ce spune despre Slimani și Zouma # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani) a venit detalii despre situația lotului celor de la CFR Cluj, înaintea derby-ul cu rivala din oraș.
15:20
Atacat de fiul adversarului A revenit în ring la 49 de ani și a ajuns la spital după meci! Legenda UFC, lăsată inconștientă de o lovitură brutală # Golazo.ro
Wanderlei Silva (49 de ani), legenda UFC, a vorbit despre evenimentele petrecute după meciul demonstrativ de box cu Acelino Freitas (50 de ani), pierdut prin descalificare în runda numărul 4.
15:20
Amorim a pierdut vestiarul Legenda lui Manchester United susține că jucătorii nu mai au încredere în antrenor: „Decizie ridicolă, nu poți să faci asta!” # Golazo.ro
Gary Neville, fost căpitan al echipei Manchester United, consideră că jucătorii și-au pierdut încrederea în antrenorul Ruben Amorim, după ce acesta l-a folosit pe Mason Mount în poziția de fundaș stînga.
14:30
I-a enervat pe chinezi VIDEO. Huiduit copios, Musetti și-a cerut iertare după ce i-a jignit pe fanii din Beijing: „Am meritat-o!” # Golazo.ro
Italianul s-a calificat în sferturile de finală ale competiției, după ce a trecut de Adrian Mannarino, scor 6-3, 6-3.
14:00
„Un singur lucru trebuie să facă” Ce spune Mircea Lucescu despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev: „Și eu am fost la fel” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) susține că Vladislav Blănuță (23 de ani) nu va fi dat afară de Dinamo Kiev.
13:50
Ultimul meci de Liga 1 pe care Istvan Kovacs l-a condus în acest sezon intern este UTA - Slobozia 1-1, care a avut loc pe 22 august.
13:30
Premieră în fotbal S-a utilizat cartonașul verde într-un meci de la Mondiale » Când poate fi folosit # Golazo.ro
Cartonașul verde s-a folosit pentru prima dată în istoria fotbalului, în cadrul unui meci de la Campionatul Mondial U20 din Chile.
13:10
Delegat din nou în Liga Campionilor Ce meci va arbitra Istvan Kovacs în cadrul rundei #2 din UCL # Golazo.ro
Istvan Kovacs va arbitra partida dintre Villarreal și Juventus din runda 2 din Liga Campionilor.
13:00
Probleme pentru FCSB A venit RMN-ul! Titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova # Golazo.ro
Daniel Graovac (32 de ani) a fost diagnosticat cu ruptură musculară, iar acesta va fi supus luni unor investigații suplimentare.
12:50
„Aproape că am izbucnit în plâns” Drăguș, copleșit de emoții după accidentarea din Turcia: „Mi-e frică!” + Lucescu l-a sunat imediat # Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită în ultimul meci de campionat, Eyupspor - Goztepe 0-0.
12:40
Valorează o avere! New England Patriots, gigantul NFL, vinde 8% din acțiuni la prețul unei echipe din Premier League! # Golazo.ro
Prețul de piață plasează clubul deasupra coloșilor din fotbal, Real Madrid, Barcelona, Manchester United sau Liverpool
12:20
Tragedie în gimnastică Un sportiv de 19 ani a decedat după un accident suferit la antrenamentele pentru Mondiale # Golazo.ro
Gimnastul indonezian Naufal Takdir Al Bari a decedat la vârsta de 19 ani după un accident suferit la antrenamente.
12:10
Tensiuni la Napoli VIDEO. Reacția lui Conte după ce De Bruyne s-a enervat la schimbare: „Și-a ales persoana nepotrivită!” # Golazo.ro
AC Milan - Napoli 2-1. Kevin De Bruyne (34 de ani) a fost supărat după ce Antonio Conte l-a scos de pe teren în minutul 72, iar tehnicianul nu a ezitat să comenteze gestul fotbalistului.
11:50
Scos din primul „11” Schimbare importantă la FCSB: „Te ascunzi de minge? Gata, de acum el va juca” # Golazo.ro
FCSB-Oțelul 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a declarat că Mihai Toma (18 ani) nu va mai fi titular în meciurile din Liga 1, după prestația de duminică.
11:40
Nu a scăpat de critici Jucătorul de la FCSB care l-a scos din sărite pe Basarab Panduru în meciul cu Oțelul: „Nu poți juca așa” # Golazo.ro
FCSB-Oțelul 1-0. Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Stoian după o fază în care a dat dovadă de egoism.
Acum 24 ore
11:20
Scandal pe bani publici Fostul căpitan al României susține că a fost păcălit de Dinamo! Ce daune cere jucătorul + explicația incredibilă a clubului # Golazo.ro
Voleibalistul Cristian Bartha (39 de ani), actualmente la SCM Zalău și fost căpitan al echipei naționale a României, a dat în judecată Clubul Sportiv Dinamo București.
11:20
U Cluj și CFR Cluj se întâlnesc în primul derby al orașului din acest sezon.
11:00
„Siguranța oamenilor primează” CFR Cluj vrea ca Liga 1 să copieze Serie A: „E o decizie mai importantă decât ratingul televiziunilor” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, își dorește ca derby-urile să nu mai fie programate seara pentru a evita incidentele violente între ultrași.
10:30
Probleme pentru Răzvan Lucescu PAOK a ajuns la 4 meciuri consecutive fără succes: „Ne-a lipsit luciditatea” # Golazo.ro
Asteras Tripolis - PAOK 3-3. Răzvan Lucescu (56 de ani) a tras mai multe concluzii după remiza din ultima etapă de campionat.
10:20
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace! # Golazo.ro
Donald Trump a fost prezent la marele duel de golf al continentelor, Serviciile Secrete, CIA și FBI protejându-l pe terenul din Farmingdale, New York
10:00
Planul FCSB Patronul a dezvăluit deja ce se întâmplă cu Young Boys și Craiova: „Pot fi cei mai buni, ies la pauză!” # Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre jucătorii care vor fi folosiți în meciurile cu Young Boys și Universitatea Craiova.
