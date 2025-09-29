Lovitură pentru un jucător de la FCSB Naționala sa a fost sancționată de FIFA cu înfrângere la „masa verde”! Poate rata calificarea la CM 2026

Golazo.ro, 29 septembrie 2025 20:50

Lovitură primită de Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al celor de la FCSB și al naționalei Africii de Sud.

Acum 30 minute
21:10
Michael Schumacher, în Elveția Motivul special pentru care fostul pilot de Formula 1 ar fi fost transportat în altă țară: trebuia neapărat să fie prezent Golazo.ro
Michael Schumacher (56 de ani), fostul pilot din Formula 1, ar fi zburat în Elveția, în primăvară, pentru a fi alături la nașterea primei sale nepoate.
21:00
FC Argeș se întărește Piteștenii au adus un atacant care a mai jucat în Liga 1 și care și-a schimbat numele  la începutul anului Golazo.ro
Kevin Brobbey (32 de ani), mai cunoscut în fotbalul românesc ca Luckassen, a fost prezentat oficial la FC Argeș.
Acum o oră
20:50
20:40
Badosa, în lacrimi Măcinată de accidentări, jucătoarea spaniolă a adunat un număr uriaș de abandonuri. Ultimul forfait, în meciul cu Karolina Muchova Golazo.ro
Paula Badosa (27 de ani, locul 18 WTA) s-a accidentat în meciul contra Karolinei Muchova (29 de ani, locul 15 WTA) și a abandonat partida.
Acum 2 ore
20:20
Rooney vs. Ronaldo, în ring? Fostul antrenor al lui Deontay Wilder îi vrea pe cei doi în ring: „Ar fi un eveniment global” Golazo.ro
Wayne Ronney (39 de ani) a fost încurajat să-l înfrunte pe Cristiano Ronaldo (40 de ani)  în ringul de box.
20:00
Scandări homofobe în Ligue 1 Un fotbalist și-a taxat propiii fani: „Acele mesaje, nu au ce căuta aici!” Golazo.ro
Jonathan Clauss (33 de ani), fundașul dreapta al celor de la Nice, și-a taxat propriii fani pentru scandările homofobe din meciul cu Paris FC, terminat 1-1.
20:00
Unde se joacă Supercupa Spaniei Federația Spaniolă a decis locul de disputare pentru 2026 + Programul competiției Golazo.ro
Supercupa Spaniei e una dintre competițiile care aduc încasări mari Federației Spaniole de Fotbal, astfel că locul de disputare e ales cu grijă de oficiali.
Acum 4 ore
19:20
„Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Detalii din procesul pierdut de Ionel Ganea cu Poliția Rutieră Golazo.ro
Ionel Ganea (51 de ani) trece prin cea mai neagră perioadă a vieții sale.
19:10
Mourinho, contestat Antrenorul lui Galatasaray, Okan Buruk, spulberă mitul „The Special One”: „Nu a progresat”  Golazo.ro
Okan Buruk (51 de ani), antrenorul celor de la Galatasaray, l-a criticat pe Jose Mourinho (62 de ani) și nu a ezitat să-l ironizeze.
18:40
Strategia gândită de Chivu Apel către jucătorii lui Inter, înaintea meciului cu Slavia Praga: „Să nu ne pierdem caracterul. Trebuie să fim nemiloși” Golazo.ro
Înaintea meciului cu Slavia Praga, din etapa #2 a fazei principale din Liga Campionilor, Cristi Chivu (44 de ani), antrenorul lui Inter, își dorește ca jucătorii lui să fie consecvenți și concentrați.
18:10
EA Sports, tranzacție uriașă  Un grup de investitori privați a achiziționat celebra firmă de jocuri sportive. Cine sunt cumpărătorii și care a fost suma achitată Golazo.ro
Compania Electronic Arts, dezvoltatorul jocului EA FC, a fost vândut către un grup de investitori privați.
17:40
Valencia - Real Oviedo, amânat Meciul de pe Mestalla nu se va mai juca din cauza furtunilor și a ploilor abundente. Ce măsuri au mai luat autoritățile Golazo.ro
Partida dintre Valencia și Real Oviedo a fost amânată din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Acum 6 ore
17:10
Victorie mare la tenis de masă  Eduard Ionescu l-a învins pe campionul european » Reacția presei franceze Golazo.ro
Eduard Ionescu l-a învins pe Alexis Lebrun cu scorul de 3-1 (6-11, 11-9, 13-11, 11-9), la China Smash 2025.
17:00
Cristian Geambașu Hei, David! Cum facem cu tata? Golazo.ro
Cristian Geambașu, despre scandalul în care e implicat Mihai Popovici la CS Dinamo: Hei, David! Cum facem cu tata?
16:40
Noi probleme pentru Rodri  Guardiola a vorbit despre situația fostului Balon de Aur: „Asta am vorbit cu el” Golazo.ro
Rodri, jucătorul lui Manchester City, are din nou probleme și a ratat ultima partidă de campionat cu Burnley, scor 5-1.
16:30
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu Golazo.ro
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a comentat declarațiile lui Gigi Becali (67 de ani), care și-a exprimat din nou interesul de a-l transfera pe Louis Munteanu (23 de ani).
16:10
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), oficialul celor de la FCSB, reacționat după ce a primit multe întrebări legate de numărul mic de spectatori de pe Arena Națională.
15:40
Un nou produs „La Masia” Cine e puștiul din academia Barcelonei care a debutat la prima echipă Golazo.ro
Barcelona - Real Sociedad 2-1. Catalanii au avut în primul „11” de duminică un alt tânăr talent, crescut în academia clubului.
15:30
Surpriză la U Cluj - CFR Cristi Balaj anunță revenirea a doi jucători de bază pentru derby » Ce spune despre Slimani și Zouma Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani) a venit detalii despre situația lotului celor de la CFR Cluj, înaintea derby-ul cu rivala din oraș.
Acum 8 ore
15:20
Atacat de fiul adversarului A revenit în ring la 49 de ani și a ajuns la spital după meci! Legenda UFC, lăsată inconștientă de o lovitură brutală Golazo.ro
Wanderlei Silva (49 de ani), legenda UFC, a vorbit despre evenimentele petrecute după meciul demonstrativ de box cu Acelino Freitas (50 de ani), pierdut prin descalificare în runda numărul 4.
15:20
Amorim a pierdut vestiarul Legenda lui Manchester United susține că jucătorii nu mai au încredere în antrenor: „Decizie ridicolă, nu poți să faci asta!” Golazo.ro
Gary Neville, fost căpitan al echipei Manchester United, consideră că jucătorii și-au pierdut încrederea în antrenorul Ruben Amorim, după ce acesta l-a folosit pe Mason Mount în poziția de fundaș stînga.
14:30
I-a enervat pe chinezi VIDEO. Huiduit copios, Musetti și-a cerut iertare după ce i-a jignit pe fanii din Beijing: „Am meritat-o!”  Golazo.ro
Italianul s-a calificat în sferturile de finală ale competiției, după ce a trecut de Adrian Mannarino, scor 6-3, 6-3.
14:00
„Un singur lucru trebuie să facă”  Ce spune Mircea Lucescu despre situația lui Blănuță la Dinamo Kiev: „Și eu am fost la fel” Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) susține că Vladislav Blănuță (23 de ani) nu va fi dat afară de Dinamo Kiev.
13:50
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc Golazo.ro
Ultimul meci de Liga 1 pe care Istvan Kovacs l-a condus în acest sezon intern este UTA - Slobozia 1-1, care a avut loc pe 22 august.
13:30
Premieră în fotbal S-a utilizat cartonașul verde într-un meci de la Mondiale » Când poate fi folosit Golazo.ro
Cartonașul verde s-a folosit pentru prima dată în istoria fotbalului, în cadrul unui meci de la Campionatul Mondial U20 din Chile.
Acum 12 ore
13:10
Delegat din nou în Liga Campionilor  Ce meci va arbitra Istvan Kovacs în cadrul rundei #2 din UCL Golazo.ro
Istvan Kovacs va arbitra partida dintre Villarreal și Juventus din runda 2 din Liga Campionilor.
13:00
Probleme pentru FCSB A venit RMN-ul! Titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova Golazo.ro
Daniel Graovac (32 de ani) a fost diagnosticat cu ruptură musculară, iar acesta va fi supus luni unor investigații suplimentare.
12:50
„Aproape că am izbucnit în plâns” Drăguș, copleșit de emoții după accidentarea din Turcia: „Mi-e frică!” + Lucescu l-a sunat imediat Golazo.ro
Denis Drăguș (26 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită în ultimul meci de campionat, Eyupspor - Goztepe 0-0.
12:40
Valorează o avere! New England Patriots, gigantul NFL, vinde 8% din acțiuni la prețul unei echipe din Premier League! Golazo.ro
Prețul de piață plasează clubul deasupra coloșilor din fotbal, Real Madrid, Barcelona, Manchester United sau Liverpool
12:20
Tragedie în gimnastică Un sportiv de 19 ani a decedat după un accident suferit la antrenamentele pentru Mondiale Golazo.ro
Gimnastul indonezian Naufal Takdir Al Bari a decedat la vârsta de 19 ani după un accident suferit la antrenamente.
12:10
Tensiuni la Napoli VIDEO. Reacția lui Conte după ce  De Bruyne s-a enervat la schimbare: „Și-a ales persoana nepotrivită!” Golazo.ro
AC Milan - Napoli 2-1. Kevin De Bruyne (34 de ani) a fost supărat după ce Antonio Conte l-a scos de pe teren în minutul 72, iar tehnicianul nu a ezitat să comenteze gestul fotbalistului.
11:50
Scos din primul „11” Schimbare importantă la FCSB: „Te ascunzi de minge? Gata, de acum el va juca” Golazo.ro
FCSB-Oțelul 1-0. Gigi Becali (67 de ani) a declarat că Mihai Toma (18 ani) nu va mai fi titular în meciurile din Liga 1, după prestația de duminică.
11:40
Nu a scăpat de critici Jucătorul de la FCSB care l-a scos din sărite pe Basarab Panduru în meciul cu Oțelul: „Nu poți juca așa” Golazo.ro
FCSB-Oțelul 1-0. Basarab Panduru l-a criticat pe Alexandru Stoian după o fază în care a dat dovadă de egoism.
11:20
Scandal pe bani publici Fostul căpitan al României susține că a fost  păcălit de Dinamo! Ce daune cere jucătorul + explicația incredibilă a clubului Golazo.ro
Voleibalistul Cristian Bartha (39 de ani), actualmente la SCM Zalău și fost căpitan al echipei naționale a României, a dat în judecată Clubul Sportiv Dinamo București.
11:20
U Cluj - CFR Cluj LIVE de la 21:00, în ultimul meci al etapei #11 din Liga 1 Golazo.ro
U Cluj și CFR Cluj se întâlnesc în primul derby al orașului din acest sezon.
11:00
„Siguranța oamenilor primează”  CFR Cluj vrea ca Liga 1 să copieze Serie A: „E o decizie mai importantă decât ratingul televiziunilor” Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, își dorește ca derby-urile să nu mai fie programate seara pentru a evita incidentele violente între ultrași.
10:30
Probleme pentru Răzvan Lucescu PAOK a ajuns la 4 meciuri consecutive fără succes: „Ne-a lipsit luciditatea” Golazo.ro
Asteras Tripolis - PAOK 3-3. Răzvan Lucescu (56 de ani) a tras mai multe concluzii după remiza din ultima etapă de campionat.
10:20
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace! Golazo.ro
Donald Trump a fost prezent la marele duel de golf al continentelor, Serviciile Secrete, CIA și FBI protejându-l pe terenul din Farmingdale, New York
10:00
Planul FCSB Patronul a dezvăluit deja ce se întâmplă cu Young Boys și Craiova: „Pot fi cei mai buni, ies la pauză!” Golazo.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre jucătorii care vor fi folosiți în meciurile cu Young Boys și Universitatea Craiova.
09:50
FCSB - Young Boys Câte bilete a vândut campioana pentru primul meci pe teren propriu din Europa League Golazo.ro
FCSB - Young Boys. Campioana țintește o asistență numeroasă la primul meci de „acasă” din faza principală a Europa League.
09:40
Sfat pentru Tavi Popescu Elias Charalambous i-a explicat atacantului ce are de făcut pentru a fi din  nou titular: „Asta face diferența” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) i-a oferit un sfat lui Octavian Popescu (22 de ani). Atacantul, considerat la un moment dat unul dintre cei mai promițători jucători ai echipei, nu a fost utilizat deloc în ultimele două meciuri.
Acum 24 ore
08:00
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes Golazo.ro
Mihai Popovici, șeful Academiei de înot Dinamo, e acuzat că obligă părinții micilor înotători să cumpere echipament Arena, firma care-l sponsorizează pe David. Mai mulți antrenori au plecat de la club, împreună cu sportivii lor. Inclusiv o campioană europeană de juniori!
00:40
Cisotti vrea mai mult Marcatorul campioanei în meciul cu Oțelul a expus planul pentru FCSB: „Doar așa ne întoarcem unde trebuie să fim” Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Juri Cisotti (32 de ani), a transmis un mesaj emoționant la revederea cu suporterii gălățenilor.
00:30
Tănase e precaut Avertismentul fotbalistului, după victoria cu Oțelul: „Putem da din gură, trebuie să arătăm pe teren” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Florin Tănase (30 de ani), marcatorul golului decisiv, și-a avertizat coechiperii înainte de meciurile importante cu Young Boys (Europa League) și Craiova (Superliga)
00:20
Și-a criticat jucătorii Laszlo Balint, nemulțumit după FCSB - Oțelul 1-0: „Nu am avut personalitatea, curajul și calitatea necesară pentru a marca” Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul oaspeților, a fost dezamăgit de rezultatul final și a identificat problemele din jocul gălățenilor.
00:10
„Schimbările au ajutat foarte mult” Elias Charalambous a prins curaj după a doua victorie în Superliga: „Vreau să câștig tot” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Elias Charalambous (45 de ani) a vorbit despre prima victorie obținută în Superliga după opt etape.
28 septembrie 2025
23:40
FCSB își face calcule pentru play-off Gigi Becali: „Vorbeam cu MM și nu mai știam cu cine să ținem, cu CFR sau cu U Cluj?” Golazo.ro
FCSB - Oțelul Galați 1-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a făcut calcule pentru play-off.
23:10
Reghecampf obține calificarea Al Hilal Omdurman trece în următoarea rundă din Liga Campionilor Africii Golazo.ro
Al Hilal Omdurman - Jamus 1-0. Laurențiu Reghecampf (50 de ani), antrenorul gazdelor, a scăpat de demitere după ce a obținut calificarea în următoarea rundă din CAF Champions League.
23:00
Dur-Bozoancă, păcălit de Cisotti  Portarul de la Oțelul Galați explică faza la care a făcut penalty: „A fost mai șiret” Golazo.ro
FCSB - Oțelul 1-0. Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani) a recunoscut că a fost păcălit de Juri Cisotti (32 de ani). Cei doi fotbaliști au jucat împreună pentru formația din Galați, înainte ca italianul să se transfere la FCSB.
22:30
Ionuț Radu a apărat un penalty  Prestație apreciată a portarului român de la Celta Vigo, în ciuda eșecului cu Elche. Ce notă a primit Golazo.ro
Elche - Celta Vigo 2-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul oaspeților, a apărat un penalty, în minutul 54, dar nu a putut evita înfrângerea.
