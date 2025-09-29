Auchan deschide un magazin Atac în locul unde a funcționat unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București

12:30

Asociația Prosumatorilor acuză din nou operatorii de distribuție în rețeaua cărora prosumatorii “varsă” energia produsă. De data aceasta, Asociația acuză doi operatori de distribuție că doresc să obțină control total asupra echipamentelor prosumatorilor, cărora ar vrea astfel să le limiteze injecția în rețea, atunci când este supratensiune pentru că injecția este foarte mare. Unul dintre cei doi operatori vizați spune că intervențiile asupra invertoarelor nu vizează date personale, ci doar siguranța și stabilitatea rețelei pentru toți utilizatorii. El a arătat și că, după un control, a reieșit că 60% dintre instalațiile prosumatorilor nu aveau corect implementate protecțiile obligatorii prin lege.