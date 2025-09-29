Netanyahu a prezentat scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra capitalei Doha – surse
Economica.net, 29 septembrie 2025 22:20
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a prezentat luni scuze omologului său din Qatar pentru atacurile israeliene care au vizat Hamas în această ţară, într-o convorbire telefonică de la Casa Albă, a indicat un diplomat, relatează AFP, transmite Agerpres.
Acum o oră
22:30
Jumătate din motorina importată în România vine din Turcia, unul dintre marii cumpărători de petrol rusesc. Care sunt problemele, inclusiv pentru Portul Constanța în relația cu Ucraina # Economica.net
Jumătate din motorina importată în România în prima jumătate din acest an vine din Turcia, suspiciunea fiind că mare parte din ea este obținută din rafinarea petrolului rusesc, în condițiile în care Turcia este, după India, cel mai mare cumpărător de țiței din Rusia. Dincolo de chestiunile de concurență corectă, importurile de carburanți cu origine India și, posibil în curând și Turcia, i-ar putea determina pe ucraineni să nu mai cumpere deloc carburanți din Portul Constanța, privând portul românesc de încasări substanțiale. 1 octombrie este un moment important.
22:20
Guvernul propune ca sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale să fie majorate cu 502,1 milioane de lei # Economica.net
Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează per sold cu suma de 502,1 milioane de lei, potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de rectificare bugetară, publicat luni de Ministerul Finanţelor, relatează Agerpres.
22:20
22:20
Auchan deschide un magazin Atac în locul unde a funcționat unul dintre cele mai vechi supermarketuri din București # Economica.net
Auchan România va deschide cel de-al doilea magazin Atac din București, în Drumul Taberei, acolo unde a funcționat unul dintre cele mai vechi supermarketuri din oraș, un simbol pentru cartierul bucureștean.
22:20
Portretul robot al companiilor pe care statul trebuie să le aducă la bursă. Cât ar putea câștiga bugetul – Studiu CFA # Economica.net
Studiul „Listarea la Bursa de Valori București a unor pachete minoritare din companiile de stat” va fi lansat de CFA România la BVB. El nu va da nume de companii care ar putea fi listate, dar arată ce condiții trebuie să îndeplinească societățile pentru listare și face o analiză detaliată a impactului asupra bugetului pe care l-au avut pachetele minoritare listate deja pe BVB, inclusiv OMV Petrom.
22:20
Anunț pentru studenții din 25 de universități din România: Cursuri gratuite cu profesioniști din piață și premii de mii de lei în investiții bursiere. Cum se face înscrierea la Academia de Investiții (ADI) # Economica.net
Institutul de Studii Financiare (ISF) anunță începerea celei de-a patra ediții a Academiei de Investiției (ADI), un proiect care implică mai multe organizații și lectori selectați dintre profesioniștii piețelor financiare. Nu lipsesc mici premiile pentru studenții participanți care vor avea ocazia să debuteze ca investitori la bursă.
Acum 2 ore
21:50
Statele UE consideră nerealist planul privind creșterea producției de microcipuri stabilit în urmă cu doi ani # Economica.net
Statele membre ale UE şi-au exprimat luni îndoiala că obiectivele privind microcipurile, stabilite de Uniunea Europeană în urmă cu doar doi ani, pot fi atinse, transmite DPA, relatează Agerpres.
21:50
Londra vrea să înăsprească condițiile de obținere a permisului de ședere permanentă în Reagtul unit # Economica.net
Guvernul de la Londra a anunţat luni, cu ocazia congresului anual al Partidului Laburist de la Liverpool, că ia în considerare înăsprirea condiţiilor de obţinere a unui permis de şedere permanentă în Regatul Unit, transmit Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
21:50
Serbia a arestat 11 persoane pentru comiterea de atacuri în Franța și Germania, în beneficiul unei puteri străine # Economica.net
Serbia a anunţat luni arestarea a 11 persoane în cadrul unei anchete asupra mai multor acte criminale în Franţa, printre care atacuri contra unor sinagogi şi moschei, comise, potrivit ei, sub influenţa unui serviciu de informaţii străin, informează AFP, transmite Agerpres.
21:50
Nazare: Prin rectificarea bugetară propusă, Guvernul urmărește să protejeze cetățenii, să asigure funcţionarea instituţiilor publice şi să menţină încrederea partenerilor internaţionali # Economica.net
Guvernul îşi propune prin proiectul de rectificare bugetară să protejeze cetăţenii, să asigure funcţionarea instituţiilor publice şi să menţină încrederea partenerilor europeni şi internaţionali, a afirmat, luni seară, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
21:50
Rectificare bugetul asigurărilor sociale de stat. Veniturile cresc cu peste 3 miliarde de lei # Economica.net
Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu suma de 3,062 de miliarde de lei, iar veniturile la bugetului asigurărilor pentru şomaj vor creşte cu 287,307 milioane de lei, potrivit proiectului de Ordonanţă de Urgenţă pentru pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025 publicat, luni, de Ministerul Finanţelor (MF).
21:50
OMV a început proiectul uneia dintre cele mai mari centrale de hidrogen verde din Europa, în Austria. Parteneriat cu Siemens Energy și Strabag # Economica.net
OMV a pus temelia uneia dintre cele mai mari centrale de electroliză pentru hidrogen verde din Europa, arată compania austriacă, acționar majoritar al Petrom, într-un comunicat de presă.
Acum 4 ore
20:00
Rectificarea bugetului asigurărilor sociale de sănătate. Guvernul propune o suplimentare de peste 4 miliarde de lei # Economica.net
Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suplimentează la venituri cu suma de 4,035 de miliarde de lei şi la cheltuieli cu credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 3,399 de miliarde de lei, potrivit notei de fundamentare care însoţeşte proiectul de rectificare bugetară, publicat luni de Ministerul Finanţelor.
19:40
Senatul a adoptat proiectul de lege pentru plata pensiilor private. Aleșii au decis ca pacienții oncologici să poată retrage într-o singură tranșă toți banii din Pilonul 2 # Economica.net
Senatul a adoptat, luni, în plen, cu amendamente, proiectul legii privind plata pensiilor private, iniţiat de Guvern, prin care bolnavul cu afecţiuni oncologice poate primi, la cerere, 100% din valoarea activului său personal la Pilonul 2 de pensii, într-o plată unică, transmite Agerpres.
19:20
Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 4,54% în primele opt luni ale anului 2025, de la 4,04% la finele lunii iulie, şi a ajuns la 86,36 de miliarde de lei, potrivit datelor publicate luni de Ministerul Finanţelor, relatează Agerpres.
19:20
Firma care vindea cel mai ieftin RCA, cu 200.000 de clienți șoferi și câteva mii de păgubiți, a fost interzisă definitiv de ASF. Ce trebuie să știe clienții și păgubiții, ce transmite ASF și ce spune firma din Bulgaria, Dallbogg # Economica.net
Dallbogg Life and Health, societate de asigurări din Bulgaria cu o activitate scurtă dar foarte prodigioasă pe piața din România, unde a atras peste 200.000 de clienți pe RCA în doar câteva luni ajungând să controleze până la 3% din piață datorită prețurilor mici, a fost interzisă definitiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Managementul bulgar al asigurătorului transmite că interdicția primită de supraveghetorul român reprezintă "o sancțiune disproporționată în raport cu gravitatea presupusei încălcări".
19:10
Simtel va construi la Sebeș o centrală fotovoltaică și o instalație de stocare pentru israelienii de la HEPA Energy # Economica.net
Grupul de tehnologie și inginerie Simtel anunță semnarea unui contract în valoare de aproximativ 217 milioane de lei (fără TVA) cu HEPA Energy, deținută de o companiedin Israel. Contractul vizează proiectarea, construcția și punerea în funcțiune a unui parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de aproximativ 68 MWp și a unui sistem de stocare de energie de tip BESS (Battery Energy Storage Solution) cu o capacitate de stocare de 180 MWh, în Sebeș, județul Alba.
19:10
Rezerva de aur a SUA a depășit valoarea de 1.000 de miliarde de dolari, ca urmare a scumpirii record a metalului galben # Economica.net
Rezerva de aur ale Trezoreriei SUA a depăşit valoarea de 1.000 de miliarde de dolari, de peste 90 de ori mai mult decât valoarea lor contabilă, în condiţiile în care metalul preţios a atins luni un nou maxim istoric, transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
19:10
Rectificare bugetară: Ministerele care primesc mai mulți bani și cele de unde se taie. Deficitul se duce la cer # Economica.net
Deficitul bugetar al României crește cu aproape 25 de miliarde de lei în urma rectificării bugetare. Arată proiectul de act normativ publicat astăzi de Ministerul Finanțelor.
Acum 6 ore
18:40
Numărul beneficiarilor ajutorului de stat pentru plata facturii la energie a ajuns la aproape 450.000. ANPIS a efectuat plata unei trașe noi către 168.606 români aflați în situații vulnerabile # Economica.net
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranşă de plată pentru încă 168.606 beneficiari ai sprijinului pentru energie, în valoare totală de 16,7 milioane de lei, a anunţat luni ministrul Muncii, Florin Manole.
18:40
Industria transporturilor la nivel mondial: între riscuri geopolitice, sustenabilitate și transformare tehnologic # Economica.net
Transportul, un sector strategic pentru comerțul global și mobilitatea zilnică, se află într-o perioadă de transformare accelerată, marcată de riscuri și oportunități semnificative. Conform celei mai recente analize realizate de Allianz Trade, lider global în asigurarea creditului comercial și analiza riscului sectorial, industria transporturilor este evaluată la un nivel de risc moderat-sensibil, în contextul tensiunilor geopolitice, al reglementărilor de mediu tot mai stricte, al presiunilor generate de costurile de energie fluctuante și al deficitului de forță de muncă.
18:40
Un consorțiu de fonduri de investiții va cumpăra compania de jocuri video Electronic Arts pentru 55 de miliarde de dolari # Economica.net
Producătorul de jocuri video Electronic Arts a anunţat luni că va fi cumpărat de un consorţiu de fonduri de investiţii, compus din Silver Lake Partners, Public Investment Fund şi Affinity Partners, pentru o sumă record de 55 de miliarde de dolari, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:40
Dragoș Pîslaru: La final de august, ţara noastră a atins un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3% # Economica.net
România a atins, la finalul lunii august, un grad de absorbţie de 17,1% pe politica de coeziune, peste media UE de 12,3%, a anunţat, luni, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
18:40
Parlamentul iranian a luat primele măsuri în direcţia eventualei retrageri a ţării din Tratatul de Neproliferare Nucleară (NPT), ca răspuns la reintroducerea sancţiunilor ONU asupra Teheranului, informează DPA, transmite Agerpres.
18:40
Ministrul Ionuţ Moşteanu este îngrijorat că industria europeană de armament nu va putea să absoarbă banii alocați prin inițiative SAFE de înarmare a Uniunii Europene # Economica.net
Ministrul Apărării Ionuţ Moşteanu s-a declarat luni, la Varşovia, îngrijorat că industria de armament europeană nu va putea absorbi miliardele de euro ce vor rezulta din noua iniţiativă SAFE a Uniunii Europene, transmite Reuters, relatează Agerpres.
18:40
A început apelul la procesul în care Air France și Airbus sunt judecate pentru prăbușirea în 2009 a zborului AF447 Rio-Paris # Economica.net
La 16 ani de la prăbuşirea zborului AF447 Rio-Paris, soldată cu 228 de morţi, procesul pentru omor din culpă împotriva companiei aeriene Air France şi a producătorului Airbus, achitate în primă instanţă, a început luni la Curtea de apel din Paris, informează AFP, citată de Agerpres.
18:40
Aproape 10.500 de persoane au fost angajate în primele opt luni ale acestui an, prin intermediul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM), femeile reprezentând mai mult de jumătate dintre acestea, potrivit datelor publicate luni de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (AMOFM), transmite Agerpres.
18:40
Anchor Grup anunță deschiderea magazinului Reserved în București Mall, al patrulea din Capitală # Economica.net
Anchor Grup, unul dintre principalii jucători din piața imobiliară din România și dezvoltatorul primului centru comercial modern din țară, anunță deschiderea magazinului Reserved, brand al grupului polonez LPP, în București Mall.
18:40
Teilor Holding anunță rezultate bune după închiderea magazinelor din Polonia, Cehia și Ungaria. Profitul companiei a crescut în primul semestru din 2025 cu 620% # Economica.net
Teilor Holding SA, un grup de companii care include lanțul de bijuterii de lux TEILOR, compania de creditare financiară Invest Intermed GF IFN, Invest Intermed Gold, companie care comercializează bijuterii din aur, și Teilor Invest Exchange, raportează, la nivel consolidat, o cifră de afaceri de 297,4 milioane de lei în primul semestru din 2025, o creștere de 37% față de S1 2024. EBITDA a înregistrat o valoare de 46,8 milioane de lei, o majorare cu 70% comparativ cu primele șase luni din 2024, în timp ce profitul net normalizat s-a situat la 23,3 milioane de lei, în creștere cu 620%.
Acum 8 ore
15:30
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 547,5 milioane de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduală la 84 de luni, la un randament mediu de 7,35% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
15:30
CFR Călători lansează vagoanele restaurant modernizate prin PNRR. Cât costă să mănânci și să bei în tren # Economica.net
Primul vagon bar-bistro modernizat prin PNRR a fost pus în circulație de CFR Călători în compunerea unei perechi de trenuri Intercity, scrie Club Feroviar. Pe LinkedIn au apărut deja imagini din interior, unde un călător pe ruta București - Brașov spune că a servit cina.
15:30
Hidroelectrica, cel mai ieftin furnizor de energie electrică al populației la acest moment, menține aceeași ofertă și în luna octombrie.
15:30
Problemele de sănătate care au legătură cu sistemul circulator nu trebuie să fie ignorate, deoarece pot deveni sursa situațiilor mult mai complicate. Buna funcționare a organismului depinde de calitatea cu care sângele va circula. Specialiștii de la Clinica Hereditas folosesc metoda modernă a ecografiei Doppler pentru a stabili exact care este situația cu vasele tale de sânge.
Acum 12 ore
14:50
Avertisment din Polonia: Dacă Ucraina cade, nu numai generaţia noastră, ci şi generaţiile următoare din Polonia, Europa, SUA şi din întreaga lume vor fi afectate, spune premierul Tusk # Economica.net
Premierul polonez Donald Tusk a îndemnat la unitate Occidentul în faţa războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, avertizând împotriva consecinţelor globale dacă Moscova învinge, relatează DPA.
14:50
Emisiunea de obligațiuni verzi a NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din România, în valoare de 500 de milioane de euro, suprasubscrisă de opt ori # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor și dezvoltator de proprietăți imobiliare din Europa Centrală și de Est, a atras 500 de milioane de euro printr-o nouă emisiune de obligațiuni verzi (green bonds). Emisiunea a fost suprasubscrisă cu un portofoliu de comenzi de peste patru miliarde de euro.
14:50
Sute de blocuri din patru sectoare rămân fără apă caldă. Vezi zonele afectate din Bucureşti # Economica.net
Furnizarea apei calde va fi sistată la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6, în următoarele zile, pentru lucrări de reparaţii şi modernizare, reiese dintr-un comunicat transmis luni de Termoenergetica Bucureşti.
14:30
Marcel Vulpoi, un cunoscut om de afaceri din România, fondatorul Vulpoi & Toader Management (VTM), una dintre cele mai mari companii de la noi de contabilitate și consultanță în afaceri, lider de piață cu o cifră de afaceri de 7 milioane de euro, urmează să lanseze pe 15 octombrie prima franciză din sector.
14:30
Noul program de vize al Chinei, menit să atragă talentele din sectorul tehnologic extern, va fi prezentat săptămâna aceasta, o decizie menită să ajute Beijingul în rivalitatea sa geopolitică cu Washingtonul, după anunţul preşedintelui Donald Trump privind introducerea unor taxe de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H-1B, transmite Reuters.
14:20
Rezolv Energy oferă 100 de locuri gratuite de formare în domeniul energiei regenerabile, în parteneriat cu RenewAcad # Economica.net
Rezolv Energy, unul dintre principalii producători de energie regenerabilă din Europa Centrală și de Sud-Est, oferă 100 de locuri gratuite de formare în județul Buzău, sprijinind astfel comunitatea locală să dobândească competențele necesare pentru locurile de muncă ale viitorului în domeniul energiei curate, arată un comunicat de presă.
14:20
Avertisment pentru România – Pericol pentru resursele de apă şi sistemele hidrologice – raport „Starea mediului în Europa 2025” # Economica.net
România riscă să nu atingă pe deplin ţintele de reciclare pentru deşeurile municipale şi de ambalaje pentru 2025, iar în unele zone, resursele de apă şi sistemele hidrologice sunt supuse stresului, mai ales în perioade de secetă şi variabilitate climatică, arată raportul "Starea mediului în Europa 2025", publicat luni de Agenţia Europeană de Mediu.
14:20
Umbrărescu mai câștigă un contract. Ar putea construi Drumul Expres Focșani – Brăila # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a desemnat câștigătorul contractului pentru realizarea Drumului Expres Focșani - Brăila, anunță ministrul Transporturilor Ciprian Șerban. Este vorba despre asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA).
14:20
Faimosul tren Orient Express a ajuns din nou în România. Imagini surprinse la intrarea în țară # Economica.net
Pasionații de trenuri au postat luni dimineața imagini cu trenul Orient Express care a intrat pe teritoriul României. Traseul trenului legendar pornește de la Paris și se oprește la Istanbul (fost Constantinopol).
14:20
Gigantul aerian Ryanair vine cu reduceri la biletele de avion pentru călătoriile efectuate spre destinații din Italia, Germania sau Spania.
13:10
Preţurile petrolului scad după ce Irakul a anunţat reluarea exporturilor din Kurdistan, iar OPEC+ vrea o nouă majorare a producţiei # Economica.net
Cotaţiile la ţiţei au scăzut luni, după ce Irakul a anunţat reluarea exporturilor de petrol din regiunea autonomă Kurdistan, iar OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) va decide probabil o nouă majorare a producţiei, transmite Reuters.
13:10
NTT DATA Romania lansează Cybersecurity Now: ”atacurile cibernetice au crescut exponențial în cantitate și complexitate” # Economica.net
NTT DATA Romania, parte a grupului global NTT DATA, anunță lansarea oficială a portofoliului de servicii integrate Cybersecurity Now, adresat organizațiilor publice sau private din România, ca răspuns la dubla presiune pe care acestea o resimt din partea atacurilor cibernetice, concomitent cu obligația de conformitate la normele NIS2, arată un comunicat de presă.
13:10
Cris-Tim se listează la Bursa de la București și are planificate investiții de circa 900 milioane de lei până în 2030, inclusiv fuziuni și achiziții # Economica.net
Cris-Tim Family Holding, liderul pieței de mezeluri și ready-meals (mâncăruri gata preparate) din România, și-a anunțat astăzi, 29 septembrie, intenția de listare pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.
13:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că Rusia a "eşuat în destabilizarea Moldovei", la o zi după victoria taberei pro-europene la alegerile parlamentare din ţară vecină, relatează AFP.
13:10
Premieră în Europa – Soarele a fost principala sursă de energie pentru UE, în iunie. 54% din energia electrică generată în Uniune a provenit din regenerabile, în T2 din 2025 # Economica.net
În trimestrul doi din acest an, 54% din electricitatea netă generată în Uniunea Europeană a venit de la sursele de energie regenerabilă, o creştere de la nivelul de 52,7% înregistrat în perioada similară din 2024, arată datele preliminare publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
12:30
Nou război pe “sârmă”. Asociația Prosumatorilor acuză firmele de distribuție că vor control total asupra invertoarelor prosumatorilor ca să le limiteze injecția în rețea. Firmele spun că intervin pentru protecția tuturor utilizatorilor rețelei – 60% dintre invertoare nu au puse corect protecțiile obligatorii # Economica.net
Asociația Prosumatorilor acuză din nou operatorii de distribuție în rețeaua cărora prosumatorii “varsă” energia produsă. De data aceasta, Asociația acuză doi operatori de distribuție că doresc să obțină control total asupra echipamentelor prosumatorilor, cărora ar vrea astfel să le limiteze injecția în rețea, atunci când este supratensiune pentru că injecția este foarte mare. Unul dintre cei doi operatori vizați spune că intervențiile asupra invertoarelor nu vizează date personale, ci doar siguranța și stabilitatea rețelei pentru toți utilizatorii. El a arătat și că, după un control, a reieșit că 60% dintre instalațiile prosumatorilor nu aveau corect implementate protecțiile obligatorii prin lege.
11:40
Incendiu la un hotel din județul Prahova. Doi morţi – Unitatea fusese închisă de ISU # Economica.net
Două persoane au fost găsită carbonizată în hotelul din localitatea prahoveană Tătărani, care a fost cuprins, luni dimineaţă, de un incendiu violent.
