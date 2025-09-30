Dietele antiinflamatorii de pe TikTok: Cât de benefice sunt, de fapt

02:20

În timp ce dormim, corpul eliberează "hormonul de creștere", care ajută la refacerea și întărirea mușchilor și oaselor, dar cum și de ce se întâmplă asta au fost până acum un mister. Prin analiza detaliată a circuitelor cerebrale la șoareci, cercetătorii conduși de o echipă de la Universitatea California, Berkeley (UC Berkeley) din SUA au … Ce se întâmplă în corpul nostru în timp ce dormim: o reacție în lanț care ne ține sănătoși. Când se rupe echilibrul și care sunt efectele