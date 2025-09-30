Superliga: U Cluj și CFR remizează în derby-ul Ardealului
SportMedia, 30 septembrie 2025 02:20
U Cluj și CFR Cluj au terminat la egalitate, scor 2-2, în etapa a 11-a din Superliga. Oaspeții au început mai bine pe Cluj Arena, iar Djokovic a deschis scorul din centrarea lui Cordea. Totuși, U Cluj a întors rapid avantajul. Mikanović a egalat în minutul 34 printr-un șut deviat de Matei Ilie. Apoi, în …
• • •
Acum 2 ore
02:20
Premierul Ilie Bolojan a explicat, luni seară, că cel mai important lucru este să spui partenerilor adevărul, fie ca că este vorba despre Comisia Europeană, de investitori, de agenţiile de rating sau de cetăţeni, iar odată ce ţi-ai asumat că faci nişte lucruri să le şi faci. Asta aduce încredere şi predictibilitate, crede premierul, precizând …
02:20
02:20
Bolojan nu are aceeași viziune cu Nicușor Dan despre șefii de servicii: Nu partidele sunt problema # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară, în legătură cu influența SRI în viața politică din România, evocată de președintele Nicușor Dan, că „pentru toate lucrurile bune și rele care s-au întâmplat în țară" toți cei care au fost pe anumite poziții au partea lor de responsabilitate. El a subliniat că „nu partidele sunt problema, …
02:20
Ce se întâmplă în corpul nostru în timp ce dormim: o reacție în lanț care ne ține sănătoși. Când se rupe echilibrul și care sunt efectele # SportMedia
În timp ce dormim, corpul eliberează "hormonul de creștere", care ajută la refacerea și întărirea mușchilor și oaselor, dar cum și de ce se întâmplă asta au fost până acum un mister. Prin analiza detaliată a circuitelor cerebrale la șoareci, cercetătorii conduși de o echipă de la Universitatea California, Berkeley (UC Berkeley) din SUA au …
02:20
În vreme ce nu există încă tratamente pentru demență, cercetările din domeniul neuroștiințelor pun accent pe strategiile de prevenție și pe măsurile care pot întârzia instalarea sau agravarea simptomelor. Printre acestea se află activitățile cognitive, precum rezolvarea de puzzle-uri, acestea fiind asociate de multă vreme cu beneficii atât la nivel cerebral, cât și psihologic. Dar …
02:20
„Dietele antiinflamatorii", constând de regulă în liste stricte de alimente interzise – de la lactate și gluten până la zahăr – și prezentate drept soluții rapide pentru slăbit, reducerea balonării și îmbunătățirea sănătății, au devenit foarte populare în ultimii ani pe rețelele sociale. Oamenii de știință atrag însă atenția că aceste diete promovate pe canale …
02:20
Șoferi care circulă legal fără permis, pe străzile din România. Ce spune expertul Titi Aur # SportMedia
Fără educație rutieră solidă – pe care societatea românească nu o are, momentan – e foarte riscant să le permiți unor oameni să conducă fără permis vehicule pe drumurile publice, spune Titi Aur, formator de șoferi și expert în siguranță rutieră. Aflați astăzi cum am ajuns să întâlnim, în trafic, tineri care încă nu …
02:20
Alegerile parlamentare din țara vecină au fost văzute de Moscova ca o oportunitate pentru a prelua, măcar parțial, controlul politic asupra Moldovei, dezvoltând o strategie stratificată de minare a regimului pro european. „A fost o toamnă complicată. Trebuia să apărăm Moldova. Atacurile Rusiei erau violente și toată infrastructura digitală se putea prăbuși în orice clipă", …
02:20
Trump a prezentat planul de pace pentru Gaza și anunță ”o zi istorică”. Netanyahu l-a acceptat # SportMedia
Președintele american Donald Trump și-a anunțat luni planul în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza. Acesta prevede în special ca liderul de la Casa Albă să prezideze un comitet care supraveghează tranziția în teritoriul palestinian, relatează BBC și CNN. „O zi istorică pentru pace", a declarat Donald Trump într-o conferință …
Acum 4 ore
00:20
Iunie 2025 a fost prima lună din istorie când energia solară a fost principala sursă de electricitate din UE # SportMedia
În trimestrul doi din acest an, 54% din electricitatea netă generată în Uniunea Europeană a venit de la sursele de energie regenerabilă, o creștere de la nivelul de 52,7% înregistrat în perioada similară din 2024, arată datele preliminare publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Această creștere s-a datorat, în mare măsură, energiei solare, …
00:20
Horoscop zilnic pentru 30 septembrie 2025.
00:20
Ministrul Finanțelor, despre rectificarea bugetară: Protejează cetățenii, asigură funcționarea instituțiilor și menține încrederea partenerilor # SportMedia
Guvernul își propune prin proiectul de rectificare bugetară să protejeze cetățenii, să asigure funcționarea instituțiilor publice și să mențină încrederea partenerilor europeni și internaționali, a afirmat, luni seară, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. "Astăzi am publicat rectificarea bugetară – un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale și nu pot fi ignorate. Este …
00:20
Premierul Ilie Bolojan a spus, luni seara, că România are posibilitatea să plătească pensii și salarii până la finalul anului, iar rectificarea bugetară, care va fi aprobată miercuri sau joi, va asigura fluxurile de plăți. „Sunt (bani de pensii și salarii – n.red.) și această rectificare de buget care a fost propusă astăzi și va …
Acum 6 ore
22:20
După șase ani de procese, Curtea de Apel Cluj a dispus confiscarea a 2,6 milioane de lei de la Cătălin Cherecheș # SportMedia
Curtea de Apel Cluj a decis, luni, confiscarea sumei de 2,6 milioane lei de la Cătălin Cherecheș, fost primar al municipiului Baia Mare, reprezentând avere nejustificată. Decizia vine după șase ani de procese, de la momentul în care Agenția Națională de Integritate a stabilit că fostul edil nu poate justifica o sumă mare din avere. …
22:20
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de rectificare bugetară. Care este noua țintă de deficit, cine pierde bani și cine primește # SportMedia
Ministerul Finanţelor a publicat, luni, proiectul ordonanţei de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2025. Principala modificare o reprezintă o nouă țintă de deficit bugetar, care crește la 8,4% din Produsul Intern Brut. Potrivit Ministerului Finanţelor, veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu 3.230,6 milioane lei, cheltuielile bugetului general …
22:20
Aproape 800 de blocuri, mai mulţi operatori economici şi un punct termic industrial din sectoarele 2, 3, 4, 5 şi 6 ale Bucureştiului rămân fără apă caldă în această săptămână. Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti (CMTEB) S.A. anunţă, luni, că în următoarele zile se vor desfăşura lucrări de înlocuire, modernizare şi de reparaţii pe conductele reţelei …
22:20
Polițist de la Serviciul Antidrog, acuzat că furniza traficanților informații despre anchetele procurorilor # SportMedia
Un polițist de la Serviciul Antidrog al Capitalei a fost reținut de DIICOT, fiind acuzat că furniza traficanților de droguri informații confidențiale despre anchetele derulate de procurori, primind în schimb sume mari de bani. Duminică, procurorii DIICOT au efectuat zeci de percheziții în București și în județele Ilfov și Olt, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor …
Acum 8 ore
20:20
Asociația EduAct își consolidează misiunea de a pregăti elevii pentru viitorul lor profesional încă de la ciclul de învățământ primar, participând astfel la prevenirea abandonului școlar prin programe care transformă mediile de învățare aflate la risc. După trei ani de implementare, programul „Eroi din Viitor" implementat de Asociația EduAct în Călărași s-a extins dincolo de …
20:20
Inundații în Valencia, la aproape un an de la potopul care a luat sute de vieți (Video) # SportMedia
Regiunea spaniolă Valencia şi alte regiuni din estul Spaniei au înregistrat în noaptea de duminică spre luni ploi puternice, care nu au cauzat pagube majore cunoscute, dar au rămas în alertă cod roşu, la 11 luni după inundaţii catastrofale, soldate cu 230 de morţi, în octombrie 2024. „Situaţie foarte complicată azi (luni), în regiunea mediteraneană", …
20:20
Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul dintre Villarreal (Spania) și Juventus (Italia), programat, miercuri, în etapa a doua din faza principală a Ligii Campionilor, informează Federația Română de Fotbal pe site-ul său oficial. Centralul va fi ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, de al patrulea oficial Szabolcs Kovacs, în timp …
20:20
Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat, luni, arestarea, la solicitarea statului român, a lui Horațiu Potra, a fiului și nepotului său, care se aflau pe teritoriul acestui stat. Cei trei sunt în prezent în custodia autorităților arabe, până vor fi parcurse procedurile judiciare, anunță Ministerul Justiţiei. "Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiţiei au …
20:20
Daniel David, despre reforma fiscală: 2025 este probabil cel mai dificil și periculos an pentru România după Revoluție # SportMedia
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat luni că anul 2025 este „probabil cel mai dificil și periculos an pentru țară după Revoluția din 1989", în contextul crizelor politice, economice și internaționale. El a subliniat că sistemul de învățământ a fost salvat de la blocaj datorită măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern. Daniel David a …
20:20
Partidul pro-european a câștigat alegerile din Moldova, dar obstacolele în calea aderării la UE rămân # SportMedia
În cele din urmă, rezultatele la alegerile parlamentare de duminică, din Republica Moldova, au fost mai bune decât îndrăzniseră aliații occidentali să spere. Partidul pro-european PAS al președintei Maia Sandu a obținut o victorie categorică, confirmând calea spre vest a acestei foste republici sovietice cu 2,4 milioane de locuitori, reltează The Guardian. Victoria puternică a …
Acum 12 ore
18:20
Mircea Lucescu ia o decizie neașteptată în privința jucătorului de pe lista neagră de la FCSB # SportMedia
Mircea Lucescu a luat o decizie neașteptată în privința jucătorului aflat pe lista neagră de la FCSB. Selecționerul a decis să îl convoce în continuare la echipa națională pe Mihai Popescu, fundașul central intrat pe lista neagră de la FCSB. Mai mult, inclusiv Lucescu l-a criticat public pe Mihai Popescu pentru gafele comise și la …
18:20
Ministerul Apărării anunţă că, luni, a fost semnalată, printr-un apel la serviciul 112, prezența unor resturi de dronă, în judeţul Tulcea. "Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de azi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Şontea Nouă, din judeţul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existenţa unor …
18:20
Compresoarele de aer reprezintă echipamente esențiale în numeroase industrii. Însă, modelele cu șurub se remarcă cu precădere prin eficiență, durabilitate și capacitatea de a livra aer la debit constant. Sunt ideale, așadar, pentru proiecte complexe și activități unde timpul de lucru trebuie optimizat. Dacă ești profesionist în domeniu și vrei să îmbunătățești și mai mult …
18:20
Drumul Expres Focșani-Brăila va fi realizat într-un singur lot de un constructor. Cât costă și care este durata proiectului # SportMedia
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat luni că drumul Expres Focşani-Brăila va fi realizat într-un singur lot, fiind cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România. „Drumul Expres Focşani-Brăila are constructor! Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru realizarea Drumului Expres Focşani-Brăila către Asocierea SA&PE …
18:20
La un an de la inundațiile din Galați: BCR și OMNIASIG Vienna Insurance Group oferă 400 de polițe PAD gratuite locuitorilor din Pechea și educație financiară dedicată asigurărilor # SportMedia
La un an de la inundațiile care au devastat comuna Pechea, din Galați, și care au afectat sute de gospodării, Banca Comercială Română (BCR) și OMNIASIG Vienna Insurance Group revin în comunitate cu soluții concrete pentru prevenție și reziliență: 400 de polițe de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) gratuite pentru locuitorii din Pechea și o …
18:20
Complexul Educațional Laude-Reut și Spitalul Universitar de Urgență București lansează al doilea an al Clubului de Medicină MEDSPATH # SportMedia
Sâmbătă, 27 septembrie 2025, la Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB), a avut loc ceremonia de deschidere a celui de-al doilea an al Clubului de Medicină MEDSPATH, un proiect educațional de elită derulat în parteneriat între Complexul Educațional Laude-Reut și SUUB, devenit deja o tradiție pentru tinerii pasionați de domeniul medical. Inițiativa acestui club aparține …
18:20
FCSB anunță că are dificultăți în a realiza echipa de start pentru următorul meci. Gigi Becali spune că nu știe ce fundași să titularizeze în confruntarea cu Young Boys Berna. „Avem o mare problemă acolo în spate, că nu știm pe cine să folosim. O să joace
16:20
FCSB a făcut cea mai mare ofertă din istoria clubului roș-albastru. Gigi Becali a anunțat că-l va suna, luni, pe patronul lui CFR Cluj pentru a-i face o ofertă clară pentru transferul lui Louis Munteanu. În schimbul atacantului, FCSB oferă 4.5 milioane de euro. „O să-l sun pe ‘Tati’ să-i spun că îi dau 4 … The post FCSB face o ofertă fără precedent: 4.5 milioane de euro pentru un jucător appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Reacțiile liderilor străini după victoria covârșitoare a Maiei Sandu – de la Bolojan la Macron via Zelenski # SportMedia
Curg reacţiile pozitive din Europa, după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, câştigate detaşat de partidul Maiei Sandu. Amintim că liderii UE au răsuflat ușurați şi au subliniat: Ușa noastră este deschisă pentru Moldova. Iată ce am mai spicuit dintre cele mai importante reacţii externe şi începem cu România: Primul care a salutat victoria pro-europenilor … The post Reacțiile liderilor străini după victoria covârșitoare a Maiei Sandu – de la Bolojan la Macron via Zelenski appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Kremlinul vede alt rezultat la alegerile din Moldova. Dodon nu-și recunoaște înfrângerea # SportMedia
Rezultatele la alegerile parlamentare din Republica Moldova arată că Partidul Maiei Sandu (PAS) a obţinut o victorie categorică. Însă Moscova vede alt deznodământ. Partidul Maiei Sandu (PAS) a obţinut o victorie zdrobitoare în alegerile din Republica Moldova, potrivit rezultatelor oficiale. Coaliția partidelor proruse nu are nici măcar jumătate din numărul total de voturi obținute de … The post Kremlinul vede alt rezultat la alegerile din Moldova. Dodon nu-și recunoaște înfrângerea appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Opereta se întoarce în această săptămână la Teatrul de Operetă cu „Prințesa circului” de Emmerich Kálmán, un spectacol la care seniorii beneficiază de bilete la preț redus prin campania „Cu chef de viață”. Trei soprane vor interpreta rolul prințesei Feodora Palinska în reprezentațiile din această săptămână: Rodica Ștefan (joi, 2 octombrie), Mihalea Alexa (sâmbătă, 4 … The post Cine este Mister X?, întrebarea săptămânii la Teatrul de Operetă appeared first on spotmedia.ro.
16:20
Delegația clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în orașul Almatî din Kazahstan, unde va înfrunta marți echipa locală FC Kairat, într-un meci din etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal, după ce a parcurs aproape 7.000 de kilometri cu avionul, informează EFE. Este prima dată când Real Madrid va juca un meci în … The post Real Madrid a făcut cea mai lungă deplasare din istoria clubului în Liga Campionilor appeared first on spotmedia.ro.
16:20
„Carmen” de G. Bizet, în regia Adei Hausvater, deschide stagiunea Operei Naționale București # SportMedia
Opera Națională București inaugurează noua stagiune 2025–2026 cu un eveniment de excepție, premiera spectacolului de operă „Carmen” de Georges Bizet, în viziunea regizorală a Adei Hausvater. Prima reprezentație are loc miercuri, 1 octombrie, ora 18:30, fiind urmată de spectacole pe 2 și 3 octombrie, la aceeași oră. Montarea aduce în prim-plan o perspectivă contemporană asupra … The post „Carmen” de G. Bizet, în regia Adei Hausvater, deschide stagiunea Operei Naționale București appeared first on spotmedia.ro.
16:20
LIVE Maia Sandu, după victoria zdrobitoare în alegerile din Moldova: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat intimidați # SportMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, susține, luni, de la ora 14:00, o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie în care partidul său și-a păstrat majoritatea parlamentară, învingând formațiunile pro-ruse. Partidul Maiei Sandu (PAS) a obţinut o victorie categorică (50,17%) și obține singur majoritatea absolută, ceea ce garantează drumul pro-UE al Moldovei. … The post LIVE Maia Sandu, după victoria zdrobitoare în alegerile din Moldova: Am demonstrat lumii întregi că suntem curajoși și demni. Nu ne-am lăsat intimidați appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
14:20
Vremea se răceşte, iar Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare care anunţă ploi și chiar ninsori la altitudini de peste 1700 m, valabilă până miercuri, la ora 10:00. În acest interval , vremea va fi rece, cu temperaturi maxime între 11 şi 20 de grade, şi va ploua, în cea mai mare parte … The post Se răcește vremea. Informare meteo de ploi și la munte ninge deja (Foto&video) appeared first on spotmedia.ro.
14:20
FCSB s-a decis în privința transferurilor pe care vrea să le facă. Roș-albaștrii vor să aducă cel puțin un fundaș central, un mijlocaș central și un fundaș stânga. Numele jucătorilor nu sunt cunoscute momentan, iar Gigi Becali a declarat că va merge pe mâna staff-ului. „E vorba de fundaş central, dar trebuie să hotărască ei … The post Transferuri numeroase la FCSB: Campioana a decis mutările iernii appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Un bebeluș adus de la Spitalul Sfânta Maria din Iași a murit la București. Avea aceeași bacterie # SportMedia
Un bebeluş adus de la Spitalul ”Sfânta Maria” din Iaşi – unde şase copii au murit din cauza infectării cu o bacterie în secţia ATI – a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” din Capitală. Reprezentanţi ai spitalului din Bucureşti au precizat pentru News.ro că bebeluşul a murit sâmbătă. Era infectat cu aceeaşi bacterie care a … The post Un bebeluș adus de la Spitalul Sfânta Maria din Iași a murit la București. Avea aceeași bacterie appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Cei mai înalți oficiali ai Uniunii Europene și-au exprimat luni ușurarea după ce partidul de guvernământ din Republica Moldova, PAS, condus de președinta Maia Sandu, și-a păstrat majoritatea parlamentară în alegerile de duminică, învingând formațiunile pro-ruse. „Prin acest pas istoric înainte, poporul Moldovei a ales calea democrației, speranței și oportunităților. Ei au ales Europa”, a … The post Rezultate alegeri Moldova. Liderii UE răsuflă ușurați: Ușa noastră este deschisă appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Trump autorizează Ucraina să trimită rachete la mare distanță pe teritoriul Rusiei: Folosiți-vă abilitatea de a lovi adânc, nu există sanctuare! # SportMedia
Washingtonul a autorizat cazuri specifice în care Ucraina poate efectua atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei, a declarat trimisul special al SUA în Ucraina, Keith Kellogg. Oficialul american a fost întrebat într-un interviu acordat postului american de televiziune Fox News dacă poziția lui Donald Trump este că Ucraina poate lansa … The post Trump autorizează Ucraina să trimită rachete la mare distanță pe teritoriul Rusiei: Folosiți-vă abilitatea de a lovi adânc, nu există sanctuare! appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Fosta mare jucătoare spaniolă de tenis Garbine Muguruza a anunțat pe rețelele de socializare, cu mai multe fotografii și cuvântul ”familie” sub ele, că așteaptă primul copil cu partenerul ei, Arthur Borges, scrie EFE. Fostul lider al WTA, Muguruza, în prezent directoarea Turneului Campioanelor, s-a retras în urmă cu mai bine de un an și … The post Garbine Muguruza va fi mamă appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Ședința coaliției s-a încheiat. Guvernul va adopta rectificarea bugetară miercuri sau joi # SportMedia
Ședința coaliției pe tema rectificării bugetare s-a încheiat, iar proiectul urmează să fie publicat în cursul zilei de luni. Potrivit declarațiilor oficiale, Guvernul ar putea adopta rectificarea bugetară în ședința de miercuri sau joi, în funcție de avizarea documentului. Coaliția de guvernare s-a reunit luni dimineaţă, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții … The post Ședința coaliției s-a încheiat. Guvernul va adopta rectificarea bugetară miercuri sau joi appeared first on spotmedia.ro.
14:20
Ziua 1314 Elicopter rusesc, distrus în zbor (Video). Trupele ruse au fost încercuite în Donețk. Fabrică de electronice, lovită de drone în Rusia # SportMedia
În ziua 1314 Rusia a lansat mai puține drone asupra Ucrainei, după ce duminică a desfășurat un atac aerian de proporții asupra Kievului și mai multor regiuni. Noaptea trecută doar 32 de drone au pătruns în spațiul aerian ucrainean, iar apărarea a neutralizat cea mai mare parte a țintelor. Nouă drone au lovit, însă, în … The post Ziua 1314 Elicopter rusesc, distrus în zbor (Video). Trupele ruse au fost încercuite în Donețk. Fabrică de electronice, lovită de drone în Rusia appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional # SportMedia
Rezultatul alegerilor legislative din Republica Moldova reprezintă o înfrângere categorică pentru influența rusă, susține politologul Cristian Pîrvulescu. El spune că succesul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană a președintei Maia Sandu, a depășit toate așteptările și nu a fost anticipat de niciun sondaj. „Rezultatele sunt clare și trebuie să spunem că sunt și neașteptate. … The post Cristian Pîrvulescu, despre alegerile din R. Moldova: Victoria PAS este clară și neașteptată. Moldovenii au votat rațional appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Victoria partidului pro-european PAS la alegerile parlamentare din Republica Moldova arată că Rusia pierde teren în regiune, după ce anul trecut era pe cale să câștige partida în România. Războiul informațional declanșat de ruși în Republica Moldova a fost pierdut la urne, dar va continua să producă efecte și dezordini în țară, fiindcă Moscova nu … The post Victoria pro-europenilor din Moldova: Lecția dată României appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Tragedia din Michigan de duminică, în care patru persoane au fost ucise și cel puțin opt rănite într-un atac armat comis într-o biserică mormonă, marchează al doilea incident de acest tip în mai puțin de 24 de ore, în care suspectul este un fost militar american care a servit în Irak. Autoritățile spun că Thomas … The post Doi veterani de război au comis două atacuri armate în mai puțin de 24 de ore, în SUA appeared first on spotmedia.ro.
12:20
Geoparcul Internaţional UNESCO Ţinutul Buzăului a fost inclus de Google pe platforma Google Arts & Culture, devenind astfel prima regiune din România reprezentată cu o colecţie care pune în valoare patrimoniul său natural şi cultural. Această selecţie internaţională prestigioasă, documentată cu sprijinul echipei Geoparcului, creşte semnificativ vizibilitatea regiunii în căutările Google şi plasează Ţinutul Buzăului … The post Prima regiune din România inclusă pe platforma Google Arts & Culture (Video) appeared first on spotmedia.ro.
12:20
FCSB a anunțat despărțirea de un jucător. Roș-albaștrii au transmis că, în iarnă, se vor despărți de fundașul stânga David Kiki. Acesta nu a reușit să se impună și nici nu a demonstrat că poate fi o soluție de rezervă. „Am putea să luăm și un fundaș lateral. Kiki, parcă omul e pe altă planetă. … The post Final de drum la FCSB: Jucătorul „de pe altă planetă” părăsește campioana appeared first on spotmedia.ro.
