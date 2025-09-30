Liderul AUR, umilit de Călin Georgescu: „George Simion a fost doar protejatul meu. Îmi mențin părerea și acum”
Aktual24, 30 septembrie 2025 07:50
În cadrul emisiunii „Marius Tucă Show” de luni seară, fostul candidat la președinția României susținut de Kremlin, Călin Georgescu, a vorbit despre relația sa cu liderul AUR, George Simion, dar și despre contextul politic actual din România. Întrebat dacă îl consideră pe Simion un partener politic sau un protejat, Georgescu a fost tranșant: „Protejat. Eu […]
Acum 5 minute
08:10
Mai ceva ca-n Caragiale: Un bilet de loterie uitat 6 luni într-o jachetă i-a adus unui bărbat din Germania 15 milioane de euro # Aktual24
Un bărbat din Germania a câștigat 15,3 milioane de euro (aproximativ 18 milioane de dolari) la loterie, după ce a descoperit un bilet uitat în buzunarul unei jachete, la șase luni după ce îl cumpărase. Bărbatul, care trăiește în Frankfurt n-a avut habar de câștigul imens pe tot parcursul primăverii și verii, în ciuda unei […]
Acum 30 minute
07:50
Acum o oră
07:40
Familiile ostaticilor israelieni reținuți de Hamas salută planul de pace al lui Donald Trump, în timp ce membrii guvernului Netanyahu îl privesc cu scepticism # Aktual24
Planul propus de președintele american Donald Trump pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza a stârnit reacții puternice pe scena politică israeliană și a fost întâmpinat cu speranță de către familiile ostaticilor. Anunțul a fost făcut luni, în cadrul unei conferințe de presă comune cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, transmite The Times of […]
07:20
SUA se îndreaptă spre „paralizie bugetară”, din cauza impasului dintre republicani și democrați, avertizează vicepreședintele JD Vance # Aktual24
Statele Unite se îndreaptă direct spre paralizie bugetară, a afirmat luni vicepreședintele JD Vance, la finalul unei întâlniri la Casa Albă între liderii republicani și democrați care nu a făcut decât să confirme impasul din negocieri înainte de termenul limită de marți seară. ”Vin aici să spună: «Dacă nu ne dați tot ce vrem, vom […]
Acum 2 ore
07:10
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, gata să declare starea de urgență în întreaga țară în cazul unei agresiuni a SUA # Aktual24
Președintele venezuelean Nicolas Maduro este pregătit să declare starea de urgență în întreaga țară în caz de ”agresiune” din partea Statelor Unite care au desfășurat nave de război în Caraibe, a anunțat luni vicepreședinta Delcy Rodriguez. ”Președintele a semnat decretul privind tulburările externe”, a declarat Rodriguez în timpul unei ceremonii cu corpul diplomatic. Potrivit Reuters, […]
Acum 12 ore
23:20
Blocaj al comunicațiilor în Afganistan după ce talibanii au oprit internetul pentru a „preveni viciul” # Aktual24
Afganistanul a rămas fără comunicații după ce autoritățile talibane au început să întrerupă conexiunile de fibră optică în mai multe provincii pentru a preveni „viciul”. „Un blocaj masiv la nivel național în telecomunicații este acum în vigoare. Observăm acum o conectivitate națională la 14% din nivelurile obișnuite”, a declarat Netblocks, o organizație de supraveghere care […]
23:00
Andrew Tate a scăpat de acuzațiile de violență sexuală din procesul civil din Marea Britanie # Aktual24
Andrew Tate scapă de acuzațiile penale în procesul intentat de patru britanice care au înaintat plângeri pentru abuzuri fizice şi sexuale. Femeile îl acuză pe autoproclamatul influencer misogin de violență sexuală. Una dintre ele îl acuză că a strâns-o de gât de mai multe ori în 2015, a biciuit-o cu o curea şi a îndreptat […]
22:40
YouTuberul MrBeast a ajuns din nou în gura lumii. El apără un video „periculos” care a stârnit furie pe internet: un bărbat care a evadat dintr-o clădire în flăcări pentru 500.000 de dolari # Aktual24
YouTuberul MrBeast și-a apărat cel mai recent videoclip – „Ai risca să mori pentru 500.000 de dolari” – care prezintă un cascador profesionist evadând dintr-o clădire în flăcări în timp ce colectează saci cu bani. Spectacolul a stârnit furie, deoarece unii utilizatori online au sugerat că este periculos și iresponsabil și ar putea pune în […]
22:30
Georgescu, delir la Tucă: susține că Charlie Kirk este mai important decât religia ortodoxă și orice altă religie. ”Nu s-a mai pomenit până acum, nici Vaticanul n-a realizat ce a realizat Charlie Kirk” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a avut o nouă ieșire delirantă, luni seară, într-un interviu pe care l-a acordat lui Marius Tucă. El a susținut că ”nu s-a pomenit până acum, nu a realizat nicio religie, nici Vaticanul n-a realizat, ce a realizat Charlie Kirk”. „Ce a însemnat acest erou Charlie Kirk? Pentru că, după decesul […]
22:30
Experții ONU în drepturile omului au declarat că sunt consternați de o „escaladare dramatică” a numărului de execuții în Iran, peste 1.000 de persoane fiind ucise în primele nouă luni ale anului 2025. „Amploarea execuțiilor din Iran este uluitoare și reprezintă o încălcare gravă a dreptului la viață”, au avertizat cei cinci raportori speciali într-o […]
22:10
Pentagonul solicită companiilor din industria de apărare creșterea de patru ori a producției de rachete și muniție # Aktual24
Pentagonul le-a comunicat furnizorilor de rachete către SUA că producția lor de arme trebuie să se cvadrupleze. Cei peste trei ani și jumătate de război din Ucraina, așa-numitul război de 12 zile dintre Israel și Iran și o creștere generală a cererii de arme cu rază lungă de acțiune și interceptoare de apărare antiaeriană au […]
22:10
Rusia a negat luni orice tentativă de ingerinţă în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, câştigate de Partidul de Acţiune şi Solidaritate (PAS), partidul pro-european de guvernământ, relatează AFP, citată de Agerpres. „Autorităţile ţării (Moldova, n.red.) au acuzat cinic Rusia, şi nu Uniunea Europeană, de ingerinţă în procesele politice din Republica Moldova, alimentând insinuări […]
22:10
Întâlnire Trump – Netanyahu: Președintele spune că este aproape de un acord de pace în Orientul Mijlociu. Netanyahu îl numește „cel mai mare prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă” # Aktual24
Președintele Donald Trump a purtat, luni, discuții cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, declarând că este „aproape” de a ajunge la un acord de pace în Orientul Mijlociu. După o întârziere de peste o oră, conferința de presă de la Casa Albă a celor doi lideri a început cu un ton triumfător al lui Trump, care […]
21:30
Trenul Venice Simplon Orient Express a venit pentru a doua oară în acest an în România. A intrat duminică seara pe la Curtici Frontieră iar luni a ajuns la București. Pe teritoriul României, garnitura formată din 16 vagoane a fost tractată de locomotivele EA 789 a Depoului Arad și EA 231 a Depoului Brașov de […]
21:20
O bătălie mare într-o țară mică. Macron, Merz, Tusk sau Ursula au câștigat și ei în Moldova # Aktual24
„Nu există o Europă sigură, o Polonie, o Franță sau o Germanie sigure fără o Moldovă independentă și sigură”, declara acum o lună premierul Poloniei, Donald Tusk, în cursul vizitei la Chișinău pentru susținerea Maiei Sandu și a guvernării sale pro-europene. Atunci președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, sus-pomenitul Tusk și președinta Comisiei […]
21:00
În weekend, Piața Centrală din Sfântu Gheorghe a găzduit o nouă ediție a Festivalului Kürtőskalács. Un Kürtőskalács record, de 21 de metri lungime, a fost vedeta festivalului, preparat de echipa Borbély Kurtoskalacs din Armășeni, cu sprijinul Asociației Szekely Gazdaszervezetek. Performanța depășește cu jumătate de metru recordul stabilit în ediția precedentă, potrivit Bizbrasov. Tot sâmbătă a […]
20:40
AfD – „pierzătorul alegerilor din turul doi”. Extremiștii nu au câștigat nicio primărie la alegerile locale din landul Renania de Nord-Westfalia # Aktual24
În urma turului doi al alegerilor pentru funcțiile municipale de vârf din Renania de Nord-Westfalia, partidele fac astăzi un bilanț. Performanța AfD era o problemă cheie, în special pentru CDU și SPD. Președintele federal și vicecancelarul SPD, Lars Klingbeil, și-a exprimat ușurarea în ciuda pierderii orașului Dortmund, un oraș din regiunea Ruhr, cunoscut și sub […]
20:30
Predoiu, consultări cu structurile operative din Ministerul Afacerilor Interne, sindicaliști și Asociația Municipiilor. Ministrul asigură că nu vor fi disponibilizări # Aktual24
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a discutat, luni, cu structurile operative ale MAI, sindicaliștii și cu primarii din Asociația Municipiilor pentru a găsi cele mai multe soluţii privind organizarea şi eficientizarea serviciilor oferite cetăţenilor, în special în domeniul gestionării traficului şi al siguranţei publice. „Astăzi, 29 septembrie 2025, conducerea MAI a lansat un proces amplu […]
20:20
A nins pe Transfăgărășan. Traficul rutier între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă se închide de la 1 noiembrie # Aktual24
Circulația rutieră pe Transfăgărășan se va închide între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă în 1 noiembrie. „În 29 septembrie am înregistrat prima zăpadă pe Transfăgărășan. Nu au fost cantități însemnate. Ne așteptăm ca zilele următoare să ningă din nou, suntem pregătiți și intervenim deja cu utilaje de deszăpezire, le putem și suplimenta dacă va fi […]
20:10
Calcul final: Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au costat 6,6 miliarde de euro și au avut un impact economic modest # Aktual24
La exact un an de la încheierea Jocurilor Olimpice și Paralimpice de la Paris 2024 (OPG), Curtea de Conturi a publicat luni cel mai recent raport. Prima lecție învățată este impactul limitat al Jocurilor asupra economiei franceze, cel puțin pe termen scurt, cu un câștig estimat de doar 0,07 puncte procentuale din PIB în 2024. […]
19:50
În ciuda progreselor semnificative în combaterea emisiilor ridicate și a poluării aerului, starea generală a mediului în Europa nu este bună. Aceasta este evaluarea Agenției Europene de Mediu (AEM) într-un nou studiu. Natura europeană trebuie să facă față, printre altele, unor condiții de mediu din ce în ce mai precare, supraexploatării și dispariției speciilor, avertizează […]
19:40
Summit UE la Copenhaga. Liderii UE insistă asupra reformării UE pe fondul acțiunilor agresive ale lui Putin # Aktual24
Provocările lui Vladimir Putin și pozițiile schimbătoare ale șefului Casei Albe, Donald Trump, obligă Uniunea Europeană să se transforme radical. Țările UE trebuie să găsească o modalitate de a contracara retorica agresivă a Kremlinului. Amenințările militare împotriva reuniunii de la Copenhaga sunt evidente. Nu numai că avioane de vânătoare rusești au zburat în spațiul aerian […]
19:30
Mai multe unități ruse au fost încercuite în apropiere de Dobropilia, în regiunea Donețk, în timpul contraofensivei aflate în derulare, a declarat pe 29 septembrie comandantul-șef Oleksandr Sîrski. În ultima lună, forțele ucrainene au împins treptat înapoi trupele ruse care avansaseră aproximativ 15–20 km către șoseaua strategică Dobropilia–Kramatorsk, în vecinătatea orașului disputat Pokrovsk. Din sfârșitul […]
Acum 24 ore
18:50
Taxa de viză H-1B propusă de Trump ar putea avea un mare câștigător: Orientul Mijlociu. Taxa va bloca atragerea de lucrători supracalificați în SUA # Aktual24
Orientul Mijlociu ar putea deveni principalul beneficiar al planului președintelui american Donald Trump de a majora taxele de viză H-1B. Efortul susținut al regiunii Golfului de a deveni următorul centru global al inteligenței artificiale – care atrage investiții de trilioane de dolari din fonduri suverane locale, capital privat global și mari companii tehnologice americane – […]
18:40
India, alături de Moscova: ajută rafinăria Nayara Energy, deținută parțial de gigantul rus Rosneft, să evite sancțiunile UE # Aktual24
Nayara Energy, deținută parțial de Rosneft, a găsit modalități de a eluda sancțiunile și a reluat exporturile. Țițeiul rusesc din Ural a devenit principala materie primă. La două luni de la introducerea sancțiunilor care au adus rafinăria indiană Nayara Energy în pragul crizei, compania își reia treptat operațiunile. Acest lucru este facilitat de sprijinul guvernamental […]
18:10
Slovacia se va confrunta cu provocări în a cheltui 2% din PIB pentru apărare, a declarat ministrul slovac al Apărării, Robert Kaliňák, în cadrul emisiunii TV JOJ24. Ministrul a declarat că pentru guvernul slovac în ansamblu și pentru ministerul său în special, prioritatea este consolidarea – optimizarea cheltuielilor statului din cauza dificultăților economice. Ministerul său […]
17:50
Birourile reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au luat act, luni, de solicitarea Ministerului Apărării Naţionale privind obţinerea aprobării prealabile pentru iniţierea procedurii de atribuire a contractelor aferente programului de înzestrare „Tanc principal de luptă”, Etapa I (Faza 2) şi Etapa II. Potrivit documentului, în vederea implementării Planului de Înzestrare al Armatei României şi a […]
17:30
Escaladare a relațiilor dintre Ungaria și Ucraina. Regimul Orban procedează la fel ca Rusia, blochează 12 site-uri de ştiri ucrainene # Aktual24
Ungaria a anunţat luni că blochează accesul la 12 site-uri de ştiri ucrainene, după ce Ucraina a luat măsuri similare, informează Reuters, citată de Agerpres. Autorităţile de la Kiev blocaseră în septembrie, la cererea serviciilor ucrainene de securitate, diferite site-uri de internet acuzate că găzduiesc puncte de vedere pro-ruse. Printre acestea, opt portaluri de limbă […]
17:10
Pas istoric la Chișinău. Moldova ia în considerare să renunțe la Transnistria pentru a adera la Uniunea Europeană. Maia Sandu, declarații după victoria contra pro-rușilor # Aktual24
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, luni, că ia în calcul aderarea ţării la Uniunea Europeană fără Transnistria. Lidera de la Chişinău a declarat, într-o conferinţă de presă, că procesul de aderare la UE fără regiunea separatistă transnistreană face parte dintr-un scenariu de rezervă al autorităţilor moldovene, primul scenariu fiind aderarea „într-un singur pas”. […]
17:10
George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, și-a dat măsura „viziunii” în privința Republicii Moldova, în sens negativ. După o campanie în care a „tras” în Maia Sandu și în guvernarea pro-europeană a acesteia, periclitând interesul național al României, liderul AUR se trezește acum într-o poziție ridicolă după victoria acesteia în alegerile parlamentare. Nu doar […]
17:00
Toate voturile au fost numărate, PAS a depășit 50%. Pro-rușii au mai puțin de jumătate din scorul PAS # Aktual24
Partidul pro-european al președintei Maia Sandu a câștigat alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova, obținând mai mult de jumătate din voturile alegătorilor. Comisia Electorală Centrală (CEC) a finalizat, luni, centralizarea datelor din toate cele 2.274 secții de votare, atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și din străinătate, iar rezultatele arată că Partidul Acțiune […]
16:20
Presshub: Sebastian Ghiță a scăpat de ultimul dosar și de sechestru pe avere în vederea confiscării speciale a 80 milioane de lei # Aktual24
În martie anul trecut, un judecător de Cameră preliminară de la Tribunalul Prahova, decidea că nu se mai impune păstrarea măsurilor preventive în cazul lui Sebastian Ghiță, respectiv sechestru asigurător pe toate bunurile acestuia pentru acoperirea unui prejudiciu de 80 milioane de lei. Ultimul dosar a fost restituit la DNA. Înainte de a se pronunța […]
16:20
Ministerul Justiției a anunțat, luni, că trei cetățeni români au fost arestați în Emiratelor Arabe Unite. Este vorba despre Horațiu Potra, fiul și nepotul său. ”Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe […]
15:40
15:30
Orban, sfidător: ”Să zicem că dronele noastre au zburat câțiva metri în Ucraina, și ce dacă? Ucraina nu este o țară independentă și suverană” # Aktual24
Premierul ungar Viktor Orban a reluat, într-un podcast difuzat la Budapesta, afirmațiile sale potrivit cărora Ucraina nu este un stat suveran. Totodată, el a respins importanța acuzațiilor formulate de Kiev, conform cărora drone de recunoaștere aparținând Ungariei ar fi încălcat spațiul aerian ucrainean, transmite AFP. „Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut […]
15:20
Aeroportul din Atena, lovit de întârzieri mari după ce controlorii de trafic aerian au limitat numărul de zboruri pe oră # Aktual24
Pasagerii care călătoresc către sau dinspre Aeroportul Internațional din Atena sunt aproape siguri că se vor confrunta cu întârzieri, deoarece controlorii de trafic aerian au limitat numărul de zboruri pe care le gestionează pe oră. Vinerea trecută, controlorii de trafic aerian ai aeroportului au anunțat că vor restricționa numărul de decolări și aterizări pe aeroport […]
15:20
Camăta va fi pedepsită cu închisoare de până la cinci ani, potrivit unei legi promulgate luni de preşedintele Nicuşor Dan. Actul normativ modifică articolul 351 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, stabilind că „darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată”, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la […]
14:20
Miting eșuat al pro-rușilor la Chișinău, s-au strâns doar vreo 300 de oameni. Protestul s-a spart după o jumătate de oră # Aktual24
Doar vreo 300 de oameni au venit luni la protestul organizat de pro-rușii din Blocul Patriotic în fața sediului Parlamentului. În pofida apelului lansat către mai multe forțe politice să se alăture, „fără drapele de partid”, la miting au venit numai reprezentanții Blocului Patriotic, în frunte cu Igor Dodon și Vasile Tarlev, anunță presa de […]
14:10
Președintele Vučić anunță că SUA au amânat sancțiunile asupra companiei petroliere sârbe controlată de Gazprom: ”Vom veni cu oferte noi” # Aktual24
Sancțiunile SUA asupra celei mai mari companii petroliere din Serbia, programate inițial să fie aplicate de pe 1 octombrie, au fost amânate cu cel puțin o săptămână, a declarat duminică președintele Aleksandar Vučić. Compania Industria Petrolieră Sârbă (NIS), deținută majoritar de Rusia, a obținut prelungiri repetate ale măsurilor de când acestea au fost anunțate pentru […]
14:00
Furie la Kremlin după înfrângerea pro-rușilor din Moldova: ”Sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota” # Aktual24
Kremlinul a criticat dur autoritățile de la Chișinău, acuzându-le că au restricționat accesul la vot pentru sute de mii de moldoveni stabiliți în Federația Rusă. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat luni, într-o discuție cu jurnaliștii, că deschiderea a doar două secții de votare pentru diaspora din Rusia a privat un […]
13:30
Georgescu merge de urgență la Tucă și Cristoiu după înfrângerea categorică a pro-rușilor din Moldova. Primul interviu după câteva luni # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu și-a programat de urgență o ieșire mediatică, luni, după ce forțele pro-ruse din Moldova au suferit o înfrângere usturătoare la alegerile de duminică. Georgescu a anunțat că va acorda un interviu propagandiștilor ”suveraniști” Marius Tucă și Ion Cristoiu. ”Dragii mei, în seara aceasta în direct (ora 20:00, ora României) – alături […]
12:40
Aurul a stabilit un record istoric de 3.800 de dolari pe uncie din cauza eventualei blocări a activității guvernului SUA # Aktual24
Prețurile aurului au crescut la 3.800 de dolari pe uncie pe fondul temerilor de blocare a activității guvernului SUA și al așteptărilor de reducere a ratelor dobânzii de către Rezerva Federală. În tranzacțiile asiatice din 29 septembrie, valoarea aurului spot a ajuns la 3.799,41 dolari pe uncie, iar contractele futures pentru decembrie au stabilit un […]
12:10
Turnul Mecca, unul dintre ultimele blocuri înalte care mai rămăseseră în picioare în Gaza, a fost „nivelat” de armata israeliană – VIDEO # Aktual24
Armata israeliană a bombardat duminică Turnul Mecca din Gaza City, la scurt timp după ce a ordonat rezidenților să evacueze. Nori de fum au fost văzuți ridicându-se din zonă după atacul asupra clădirii cu mai multe etaje din cartierul Rimal de sud, a relatat un reporter al agenției Anadolu. Clădirea adăpostea sute de familii palestiniene […]
12:00
Dominic Fritz: ”O palmă răsunătoare pentru Vladimir Putin este victoria proeuropeană din Republica Moldova” # Aktual24
Preşedintele USR, Dominic Fritz, consideră că succesul categoric al Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, în alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă „o palmă răsunătoare pentru Vladimir Putin şi prietenii lui de pe meleagurile noastre”. „Democraţia fragilă a vecinilor moldoveni a rezistat împotriva unui asalt brutal pe toate fronturile. Asta ne protejează […]
11:40
Cetățenilor din Chișinău li se oferă bani pentru a participa la protestele anunțate de Igor Dodon, avertizează poliția din Republica Moldova # Aktual24
Autoritățile din Republica Moldova susțin că dețin informații potrivit cărora mai multe persoane ar fi fost oferite sume de bani pentru a participa la proteste luni, 29 septembrie, la Chișinău, după încheierea scrutinului parlamentar. Sursele financiare ar fi sugerate ca stimulent în cazul în care cetățenii refuză să iasă în stradă, potrivit Inspectoratului General al […]
11:10
Volodimir Zelenski: „Dronele care au luat cu asalt în ultimele zile orașele europene sunt lansate de flota-fantomă a Rusiei din Marea Baltică” # Aktual24
„Flota fantomă” de petroliere a Rusiei este folosită pentru a „lansa și controla” drone rusești deasupra orașelor europene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, citând rapoarte de serviciilor ucrainene de informații. Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescute dintre Rusia și țările NATO din cauza încălcărilor spațiului aerian. În ultima lună, drone rusești au încălcat spațiul aerian […]
11:00
Rusia l-a acuzat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că a făcut amenințări „iresponsabile” după ce acesta a spus că înalții oficiali ai Moscovei ar trebui să verifice dacă există adăposturi antiaeriene în apropierea Kremlinului dacă țara nu își oprește războiul din Ucraina. Într-un interviu acordat publicației americane Axios, Zelenski a declarat că oficialii ruși „trebuie […]
10:40
Măsuri extreme: Din rațiuni de securitate, Danemarca a interzis total zborurile cu drone civile înaintea summitului european de la Copenhaga # Aktual24
Guvernul danez a impus, de luni, o interdicție totală asupra zborurilor civile cu drona, pe durata summitului Uniunii Europene ce va avea loc săptămâna aceasta în Copenhaga. Măsura, decisă de Ministerul Transporturilor, are ca scop „simplificarea muncii de securitate” pentru poliție, care nu poate tolera „drone străine care creează incertitudine și perturbare”, transmite BBC. Interdicția […]
10:40
Apele s-au limpezit în Republica Moldova. PAS, partidul pro-european de guvernare, a câștigat o victorie decisivă în alegerile parlamentare. Cu cel puțin 55 de mandate într-un parlament de 101 de locuri, partidul președintei Maia Sandu va putea forma singur guvernul și își va putea continua drumul spre integrarea în Uniunea Europeană. Rusia a suferit o […]
10:40
Două tinere cu varste de 23 și 26 de au murit în incediul care a mistuit, luni dimineață, un hotel din județul Prahova. Hotelul funcționa fără autorizație de incendiu. ”În data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai mute deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor, sancționate cu amendă în […]
