AI face ravagii în Germania. Lufthansa va elimina 4.000 de locuri de muncă, Bosch încă 13.000

Circulația rutieră pe Transfăgărășan se va închide între Bâlea Lac și Bâlea Cascadă în 1 noiembrie. „În 29 septembrie am înregistrat prima zăpadă pe Transfăgărășan. Nu au fost cantități însemnate. Ne așteptăm ca zilele următoare să ningă din nou, suntem pregătiți și intervenim deja cu utilaje de deszăpezire, le putem și suplimenta dacă va fi […]