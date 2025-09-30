Jucătorul de la FCSB care l-a “vrăjit” pe Mihai Stoica: “Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa”
Antena Sport, 30 septembrie 2025 10:50
Mihai Stoica nu s-a ferit să laude jucătorii de la FCSB după prima victorie obținută în campionat după o "secetă" de opt etape. Printre remarcații președintelui Consiliului de Administrație s-a numărat și Florin Tănase, marcator în meciul cu Oțelul, pe care l-a catalogat drept un specialist în materie de lovituri de la 11 metri în […]
Acum 30 minute
11:00
Tragedie în fotbalul din Spania. Un portar de 19 ani a murit după un traumatism la cap suferit într-un meci # Antena Sport
Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Raul Ramirez, tânărul portar al unui club amator din liga a cincea din nordul ţării. Victimă a unui traumatism la cap în timpul meciului de sâmbătă trecută, în cadrul întâlnirii dintre clubul său, Colindres, şi Revilla, portarul în vârstă de 19 ani a murit luni după două […]
10:50
Jucătorul de la FCSB care l-a “vrăjit” pe Mihai Stoica: “Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa” # Antena Sport
Mihai Stoica nu s-a ferit să laude jucătorii de la FCSB după prima victorie obținută în campionat după o "secetă" de opt etape. Printre remarcații președintelui Consiliului de Administrație s-a numărat și Florin Tănase, marcator în meciul cu Oțelul, pe care l-a catalogat drept un specialist în materie de lovituri de la 11 metri în […]
Acum o oră
10:30
Florin Piersic a anunţat, la 89 de ani, care e piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră # Antena Sport
Florin Piersic a dezvăluit, după ce a fost invitat de onoare la derby-ul Clujului, care este piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră. Este vorba de "Oameni şi şoareci", piesă inspirată după nuvela realistă a lui John Steinbeck, apărută în 1937, la doar un an după naşterea marelui […]
Acum 2 ore
09:40
Lucian Sânmărtean a anunţat cum poate fi salvat Octavian Popescu, la FCSB: “Am avut o discuţie lungă de 30 de minute” # Antena Sport
Octavian Popescu nu îşi regăseşte forma din primele sezoane petrecute la FCSB şi a ajuns rezervă la echipa lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii, adunând în acest sezon 248 de minute în 6 meciuri, trecându-şi în cont un assist. Pe vremea când jucătorul ajuns la 22 de ani era chemat la naţionala de tineret, Lucian […]
Acum 4 ore
09:10
Vestea uriaşă primită de Inter şi Milan! Investiţie de 1.2 miliarde de euro. Decizia luată la 03:46 dimineaţa # Antena Sport
Consiliul municipal din Milano a votat în cursul nopţii de luni spre marţi în favoarea vânzării stadionului San Siro către cluburile de fotbal Inter Milano şi AC Milan, un pas crucial înainte de demolarea actualului stadion şi construirea unei noi arene, informează AFP. După mai mult de unsprezece ore de dezbateri, care au implicat 239 […]
08:50
Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” # Antena Sport
Mihai Stoica a vorbit despre situaţia lui Malcom Edjouma, jucătorul de 28 de ani de la FCSB care ajunsese pe lista neagră a lui Gigi Becali. Totuşi, desele probleme de lot l-au făcut pe patron să îl folosească în opt meciuri ale acestui sezon. Mijlocaşul cotat la 800.000 de euro are contract cu FCSB până […]
08:30
La aproape 41 de ani – îi va împlini la 30 decembrie – LeBron James încă nu ştie dacă cel de-al 23-lea sezon în NBA, ce va fi transmis exclusiv în AntenaPLAY, va fi şi ultimul pentru el. Întrebat despre viitor, în cadrul Media Day al Los Angeles Lakers, numărul 23 al francizei a preferat […]
08:20
Mircea Lucescu şi FRF au primit o veste foarte bună. Lorenzo Biliboc, aripa de 18 ani de la CFR Cluj, a ales să joace pentru naţionala României, chiar dacă acesta are dublă cetăţenie, italiană şi română. Fotbalistul cotat la 300.000 de euro a fost crescut la grupele de juniori ale lui Juventus, înainte să ajungă […]
08:00
Mihai Stoica a analizat parcursul echipelor cu care FCSB va lupta în continuare pentru play-off-ul din Liga 1 şi a avut o reacţie dură faţă de specialiştii de la Football Meets Data, care, în funcţie de statistică, oferă şanse echipelor pentru a-şi îndeplini anumite obiective. Înainte de primul meci din grupa Europa League, FCSB se […]
Acum 12 ore
00:30
Formaţia lui Dan Şucu, Genoa, umilită acasă de Lazio. Nicolae Stanciu a jucat din minutul 69. Nota românului # Antena Sport
Echipa italiană Lazio Roma a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Genoa, în etapa a cincea din Serie A. Lazio a controlat meciul şi Matteo Cancellieri a deschis scorul încă din minutul 4. În minutul 30 Valentin Castellanos, care oferise pasa decisivă la primul gol, şi-a trecut numele pe lista marcatorilor şi la […]
00:10
Bernadette Szocs – Yu-Jhun Li, LIVE VIDEO, 06:35. Românca, duel “de foc” la China Smash # Antena Sport
Meciul Bernadette Szocs – Yu-Jhun Li va fi în direct în AntenaPLAY marţi, de la ora 06:35. Meciul lui "Bernie" poate fi urmărit şi în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. În primul tur de la China Smash, Bernadette Szocs a învins-o fără drept de apel, cu 3-0 la seturi (11-5, 11-8, […]
00:00
Universitatea Cluj a remizat pe teren propriu cu rivala CFR, în ultimul joc al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Deși s-au marcat patru goluri, meciul nu a fost cel mai spectaculos, ba mai mult, finalul a fost unul destul de modest. Ioan Ovidiu Sabău a recunoscut la finalul partidei că nivelul de încredere […]
29 septembrie 2025
23:40
Laurenţiu Reghecampf (50 de ani) ar putea fi demis de Al-Hilal Omdurman. Chiar dacă echipa lui e lider în Sudan, la egalitate de puncte cu formaţia aflată pe locul 2, Al Merreikh şi cu cea de pe 3, Al-Ahli Wad Medani, conducătorii lui Al-Hilal Omdurman sunt nemulţumiţi de jocul echipei. Campioană de 31 de ori […]
23:30
Universitatea Cluj și CFR s-au anihilat reciproc în ultimul meci al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Cele două formații au picat fizic în ultimul sfert de oră și au părut mulțumite cu rezultatul de pe tabelă. Suporterii gazdelor au organizat un moment special în startul disputei, când l-au omagiat pe "Maestrul" Florin Piersic, […]
23:30
Dan Nistor, avertisment dur după U Cluj – CFR Cluj 2-2: “Nu vreau să se întâmple ca la Sepsi” # Antena Sport
Dan Nistor (37 de ani) şi-a avertizat serios colegii de echipă după derby-ul U Cluj – CFR Cluj 2-2. Oaspeţii au deschis scorul, "Şepcile roşii" au marcat apoi două goluri, dar nu au reuşit să câştige, Lorenzo Biliboc egalând în minutul 58. Dan Nistor a vorbit despre ce i s-a întâmplat lui Sepsi sezonul trecut, […]
23:10
Moment viral la conferința de presă a lui Inter! Cristi Chivu, în lacrimi înaintea meciului de Champions League # Antena Sport
Inter va primi marți vizita celor de la Slavia Praga, în etapa a doua a fazei principale de UEFA Champions League. Gruparea antrenată de Cristi Chivu își dorește să bifeze al doilea succes din actuala ediție a Ligii. La conferința de presă ce a avut loc luni, antrenorul român a fost protagonistul unui moment amuzant, […]
22:50
Imagini de senzaţie înainte de Genoa – Lazio! Fanii au cântat “You’ll Never Walk Alone” sub privirile lui Şucu # Antena Sport
Imagini superbe cu fanii formaţiei patronate de Dan Şucu, Genoa, înainte de startul meciului cu Lazio. Fanii formaţiei Genoa au cântat celebra melodie "You'll Never Walk Alone", compusă de Richard Rodgers în 1945 şi devenită un hit în 1963 atunci când formaţia din Liverpool Gerry and the Pacemakers a realizat un cover al piesei. Melodia […]
22:30
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul # Antena Sport
A apărut motivarea instanţei în procesul pe care Ionel Ganea (52 de ani) l-a pierdut cu Poliţia Rutieră. Procesul a avut loc după scandalul de la Arena Naţională, de la amicalul România – Irlanda de Nord, din 2024, atunci când Ionel Ganea a refuzat să oprească la semnalul oamenilor legii. Ganea s-a ales atunci cu […]
22:20
Imagini de colecţie! Florin Piersic, invitat de onoare la derby-ul U Cluj – CFR Cluj! Scenografia “Şepcilor roşii” # Antena Sport
Universitatea Cluj și CFR închid etapa cu numărul 11 din Liga 1. La partida care are loc pe Cluj Arena, atmosfera a fost întreținută încă din startul partidei de suporterii oaspeților, care au afișat o scenografie spectaculoasă. Invitatul surpriză care a dat simbolic lovitura de începere a jocului a fost nimeni altul decât Florin Piersic. […]
Acum 24 ore
21:40
Jucătorul căruia Gigi Becali i-a dat bani să plece a deschis scorul în derby-ul U Cluj – CFR Cluj! # Antena Sport
Damjan Djokovic (35 de ani) a deschis scorul în minutul 9 al derby-ului Clujului, dintre U şi CFR. Este al doilea gol al sezonului pentru croat, care a mai marcat chiar în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Mai are şi un assist în acest început de campionat. În ianuarie 2024, Gigi Becali îi plătea […]
21:20
Jurnal Antena Sport | Putea să ajungă campioană la atletism, dar a devenit instructor de fitness # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Putea să ajungă campioană la atletism, dar a devenit instructor de fitness appeared first on Antena Sport.
21:10
Jurnal Antena Sport | Dacă o învinge pe Young Boys, FCSB va avea prima oară în acest sezon 3 victorii la rând # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dacă o învinge pe Young Boys, FCSB va avea prima oară în acest sezon 3 victorii la rând appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Marco Leu îi calcă pe urme regretatului său tată, Mihai Leu appeared first on Antena Sport.
20:50
Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! # Antena Sport
Turcia, Irlanda, Slovenia şi mai multe ţări nordice au cerut excluderea Israelului din competiţii, în contextul războiului din Gaza. Chiar dacă presa din Israel se aştepta la o excludere, se pare că nu va fi vorba despre aşa ceva. După invazia din Ucraina, Rusia a fost exclusă din competiţiile sportive internaţionale. Preşedintele SUA, Donald Trump, […]
20:10
Gigi Becali a reacţionat după scandalul de la meciul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: “Două roşii îi dădeam” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a analizat faza eliminării căpitanului Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu (33 de ani), din meciul cu Dinamo, care s-a terminat 2-2. "Câinii" au egalat după eliminarea lui Bancu şi puteau chiar să ia toate cele 3 puncte pe stadionul Ion Oblemenco, la ocazia mare a lui Karamoko din prelungiri. Gigi Becali […]
20:00
FC Botoșani își continuă sezonul remarcabil din Liga 1. Formația antrenată de Leo Grozavu s-a impus fără mari emoții la Clinceni contra celor de la Metaloglobus București, scor 2-0, în etapa cu numărul 11. Moldovenii au controlat partida de la un capăt la celălalt și au meritat pe deplin cele trei puncte. Reușita meciului i-a […]
19:40
La primul sezon de la revenirea pe prima scenă a fotbalului românesc, FC Argeș strălucește sub comanda lui Bogdan Andone. Gruparea piteșteană se află pe locul patru în campionatul intern, la doar două puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. Conducerea „vulturilor violeți" a decis să mai aducă întăriri pentru tehnicianul român și l-a transferat pe […]
19:30
Meciul Valenciei cu echipa lui Horaţiu Moldovan, Real Oviedo, a fost amânat! Alertă în oraş # Antena Sport
Meciul din LaLiga dintre Valencia şi Real Oviedo, programat luni seara (la ora 22:00), a fost amânat pentru marţi (ora 21:00), „în cazul în care condiţiile meteorologice o vor permite", din cauza avertismentelor de ploi torenţiale, a anunţat Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF). Lovită de precipitaţii puternice încă de duminică, provincia Valencia a fost plasată […]
19:20
S-au tras la sorți semifinalele Supercupei Spaniei și dueluri tari vor avea loc la începutul anului 2026. Cea mai importantă veste pentru fanii fotbalului este că ar putea avea parte de o finală de poveste între Real Madrid și Barcelona. De asemenea, jocurile programate în luna ianuarie se vor disputa în Arabia Saudită, la Jeddah. […]
19:00
OFICIAL | Naţionala care a pierdut la masa verde un meci pe care l-a câştigat pe teren! Riscă ratarea World Cup! # Antena Sport
Lovitură de teatru! FIFA a decis că o echipă naţională aproape calificată la World Cup 2026, turneu final care se va vedea exclusiv în Universul Antena, a pierdut la masa verde un meci câştigat pe teren. Naţionala Africii de Sud, unde Siyabonga Ngezana evoluează ca titular, a pierdut cu 0-3, la masa verde, partida câştigată […]
18:50
Jose Mourinho, nostalgic înainte de duelul cu fosta lui echipă, Chelsea: “Face parte din istoria vieţii mele” # Antena Sport
Jose Mourinho, antrenorul echipei portugheze Benfica Lisabona, revine marţi pe Stamford Bridge, stadionul fostei sale echipe, Chelsea, pe care o va înfrunta în Liga Campionilor. Stamford Bridge este arena în care Jose Mourinho şi-a construit şi consolidat reputaţia de super-manager. Jose Mourinho: "Chelsea face parte din istoria mea, eu fac parte din istoria lui Chelsea" […]
18:40
Prima legendă a lui Manchester United care a cerut plecarea lui Ruben Amorim: “Nu văd nimic să-mi dea încredere” # Antena Sport
Wayne Rooney consideră că fostul său club, Manchester United, şi-a pierd
18:40
Jucătorii CFR-ului, motivați financiar pentru meciul cu ”U”! Ce prime oferă Neluțu Varga la victorie # Antena Sport
Universitatea Cluj și CFR se întâlnesc luni seară, în ultimul meci al etapei cu numărul 11 din Liga 1. Formația antrenată de Andrea Mandorlini își dorește mult victoria în fața marii rivale, mai ales că rezultatele din acest sezon sunt mult sub așteptări. Mai mult decât atât, Neluțu Varga și-a motivat jucătorii pentru acest meci […] The post Jucătorii CFR-ului, motivați financiar pentru meciul cu ”U”! Ce prime oferă Neluțu Varga la victorie appeared first on Antena Sport.
18:30
Bănel Nicoliţă l-a “provocat” pe Cîrjan: “Vă facem viaţă grea în play-off”! Reacţia căpitanului “câinilor” # Antena Sport
Bănel Nicoliţă (40 de ani) a avut un dialog surprinzător cu căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan (22 de ani). Nicoliţă, care a evoluat în trecut pentru formaţia patronată de Gigi Becali şi care e acum un mare fan al FCSB-ului, e convins că formaţia antrenată de Pintilii şi Charalambous va fi în play-off. FCSB e […] The post Bănel Nicoliţă l-a “provocat” pe Cîrjan: “Vă facem viaţă grea în play-off”! Reacţia căpitanului “câinilor” appeared first on Antena Sport.
17:40
Cristi Chivu avertizează înaintea meciului cu Slavia Praga, din Liga Campionilor: „Niciun meci nu este ușor” # Antena Sport
Inter se pregătește de un nou meci de UEFA Champions League, după succesul obținut pe terenul celor de la Ajax Amsterdam. Vicecampioana Italiei revine pe ”Giuseppe Meazza” pentru jocul cu Slavia Praga, din etapa a doua. Cristi Chivu a prefațat la conferința de presă disputa contra formației din prima ligă a Cehiei și și-a avertizat […] The post Cristi Chivu avertizează înaintea meciului cu Slavia Praga, din Liga Campionilor: „Niciun meci nu este ușor” appeared first on Antena Sport.
17:40
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români! # Antena Sport
Dragoş Pavăl (59 de ani), care are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari, a lucrat ca informatician până să intre în afaceri. Domeniul nu era atunci în vogă la noi, iar Dragoş Pavăl câştiga mai puţin decât femeia de serviciu. Experienţa la firma aceea l-a făcut să înveţe însă multe lucruri […] The post Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români! appeared first on Antena Sport.
17:00
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 29 septembrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali despre Alexandru Stoian. Patronul campioanei l-a lăudat pe tânărul atacant după victoria cu Oţelul, scor 1-0. AntenaSport Update 29 septembrie 1. Becali are o nouă “perlă” Gigi Becali are o nouă […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 29 septembrie appeared first on Antena Sport.
17:00
FCSB a reușit performanța de a lega două victorii consecutive, iar joi va primi pe Arena Națională vizita elvețienilor de la Young Boys Berna, din grupa principală a UEFA Europa League. Duelul este programat de la ora 19:45, iar oficialii roș-albaștrilor se așteaptă la o nouă asistență impresionantă pentru disputa din cupele europene. Se umple […] The post Câte bilete s-au vândut pentru meciul FCSB – Young Boys, din UEFA Europa League appeared first on Antena Sport.
16:40
Barcelona s-a convins! I-au prelungit contractul și va avea clauză de 500 de milioane de euro # Antena Sport
Barcelona trece printr-un moment bun în acest sezon, după ce duminică seară a urcat pe prima poziție în campionatul Spaniei. Mai mult decât atât, conducerea clubului catalan a decis să acorde un vot de încredere unuia dintre jucătorii proveniți din academie. Este vorba despre Marc Bernal, fotbalist de 18 ani care a adunat deja două […] The post Barcelona s-a convins! I-au prelungit contractul și va avea clauză de 500 de milioane de euro appeared first on Antena Sport.
16:20
Gigi Becali (67 de ani) a fost impresionat de Alex Stoian (17 ani). Tânărul atacant a evoluat o repriză în meciul câştigat de FCSB cu Oţelul, înlocuindu-l la pauză pe Mihai Toma (18 ani). Stoian nu a reuşit să înscrie, dar a fost foarte activ. A avut o ocazie mare, singur cu portarul, a încercat […] The post Ilie Dumitrescu, sfat pentru Gigi Becali după FCSB – Oţelul 1-0: “O să se convingă” appeared first on Antena Sport.
16:20
Universitatea Cluj – CFR este jocul care va închide etapa cu numărul 11 din Liga 1. Formația antrenată de Andrea Mandorlina vrea să obțină al doilea succes la rând contra rivalei locale, iar pentru asta va avea nevoie de cei mai în formă jucători. În ziua partidei, președintele Cristi Balaj a vorbit despre revenirile din […] The post Cristi Balaj, anunț uriaș înaintea meciului cu U Cluj: „E apt de joc” appeared first on Antena Sport.
15:40
Lewis Hamilton, devastat de durere după ce câinele Roscoe i-a murit: “Un înger şi un adevărat prieten” # Antena Sport
Lewis Hamilton a postat un mesaj emoţionant după ce câinele lui Roscoe a murit. Bulldog-ul în vârstă de 12 de ani s-a îmbolnăvit de pneumonie la începutul acestei luni. Lewis Hamilton a dezvăluit că Roscoe a murit în braţele lui, după ce mai multe zile a fost în comă. Pilotul de Ferrari le-a mulţumit fanilor […] The post Lewis Hamilton, devastat de durere după ce câinele Roscoe i-a murit: “Un înger şi un adevărat prieten” appeared first on Antena Sport.
15:40
Jack Grealish a spus tot despre perioada nefastă de la Manchester City: “Sunt foarte supărat pe mine” # Antena Sport
Jack Grealish a povestit, la microfonul Sky Sports, despre perioada sa agitată de la Manchester City şi despre ieşirile sale nocturne. Transferat în 2021 de la Aston Villa pentru 117 milioane de euro, Jack Grealish s-a impus pe flancul stâng al atacului echipei din Manchester încă din primul său sezon, înainte de a se confirma […] The post Jack Grealish a spus tot despre perioada nefastă de la Manchester City: “Sunt foarte supărat pe mine” appeared first on Antena Sport.
15:30
Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după oferta făcută pentru Louis Munteanu, chiar de ziua patronului de la CFR # Antena Sport
Luni, 29 septembrie, Neluţu Varga a împlinit 54 de ani, iar Gigi Becali i-a propus să îi facă drept “cadou” transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj la FCSB. Patronul campioanei a spus în glumă că îi oferă 4.5 milioane de euro pentru atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro, […] The post Neluţu Varga i-a răspuns imediat lui Gigi Becali, după oferta făcută pentru Louis Munteanu, chiar de ziua patronului de la CFR appeared first on Antena Sport.
14:40
Dorinel Munteanu a dat cărţile pe faţă după FCSB – Oţelul 1-0: “Nu poţi demonstra ceva într-o repriză” # Antena Sport
Dorinel Munteanu a tras concluziile după FCSB – Oţelul 1-0, meci decis de penalty-ul scos de Juri Cisotti şi transformat de Florin Tănase. A fost prima victorie a roş-albaştrilor după opt etape. Fostul antrenor al gălăţenilor susţine că rotaţia jucătorilor de la FCSB nu aduce doar lucruri bune, fotbaliştii neavând timp să arate tot ce […] The post Dorinel Munteanu a dat cărţile pe faţă după FCSB – Oţelul 1-0: “Nu poţi demonstra ceva într-o repriză” appeared first on Antena Sport.
14:30
U Cluj – CFR Cluj, duelul care închide etapa a 11-a din Liga 1, va fi în format live text, pe AS.ro, de la ora 21:00. Se anunţă un meci încins între cele două rivale din oraş. CFR Cluj are nevoie urgentă de puncte în Liga 1. Clujenii lui Andrea Mandorlini nu au mai bătut […] The post U Cluj – CFR Cluj, LIVE TEXT (21:00). Derby încins în Ardeal. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
13:50
Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani # Antena Sport
Valentina Pelinel a dezvăluit ce a făcut în ultimi ani, zi de zi, pentru a se menţine într-o formă fizică de invidiat. Soţia lui Cristi Borcea arată impecabil la 44 de ani. Valentina Pelinel este cea de-a treia soţie a fostului şef de la Dinamo. Cei doi au împreună trei copii: un băiat pe nume […] The post Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani appeared first on Antena Sport.
13:30
Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean # Antena Sport
Delegaţia clubului spaniol Real Madrid a ajuns luni în oraşul Almatî din Kazahstan, unde va înfrunta marţi echipa locală FC Kairat, într-un meci din etapa a doua a Ligii Campionilor la fotbal, după ce a parcurs aproape 7.000 de kilometri cu avionul. Este prima dată când Real Madrid va juca un meci în prima competiţie […] The post Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean appeared first on Antena Sport.
13:20
Probleme pentru FCSB. Titutlarul accidentat în meciul cu Oţelul şi-a aflat diagnosticul # Antena Sport
FCSB se confruntă cu probleme înaintea unei săptămâni “de foc”. Daniel Graovac s-a accidentat în partida cu Oţelul, câştigată cu scorul de 1-0, şi la o zi după meci şi-a aflat diagnosticul. Concret, fundaşul central al campioanei a suferit o ruptură musculară, urmând să fie supus şi unui RMN pentru a se stabili exact zona […] The post Probleme pentru FCSB. Titutlarul accidentat în meciul cu Oţelul şi-a aflat diagnosticul appeared first on Antena Sport.
12:50
Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB – Oţelul 1-0: “Cine te iubește, te și ceartă” # Antena Sport
Mihai Stoica a oferit explicaţii după asistenţa redusă de la meciul FCSB-ului cu Oţelul, câştigat cu 1-0. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei le-a mulţumit celor din Peluza Nord pentru faptul că au rămas alături de echipă. La meciul de pe Arena Naţională, din etapa a 11-a, au fost prezenţi aproximativ 5000 de fani. FCSB […] The post Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB – Oţelul 1-0: “Cine te iubește, te și ceartă” appeared first on Antena Sport.
