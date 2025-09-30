Jucătorul de la FCSB care l-a “vrăjit” pe Mihai Stoica: “Cel mai bun executant de penalty-uri din Europa”

13:50

Valentina Pelinel a dezvăluit ce a făcut în ultimi ani, zi de zi, pentru a se menţine într-o formă fizică de invidiat. Soţia lui Cristi Borcea arată impecabil la 44 de ani. Valentina Pelinel este cea de-a treia soţie a fostului şef de la Dinamo. Cei doi au împreună trei copii: un băiat pe nume […] The post Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani appeared first on Antena Sport.