Momentele în care numele lui Ion Ţiriac a fost modificat. Cum ar fi trebuit să îl cheme, de fapt, pe magnatul român

Ion Ţiriac este unul dintre cele mai cunoscute nume din ţara noastră. Totuşi, magnatul român ar fi trebuit să aibă un alt nume de familie, dacă nu existau două "intervenţii" de-a lungul timpului. În trecut, miliardarul de 86 de ani dezvăluia că, iniţial, pe cei din familia sa îi chema "Chiriac", dar între timp a […]

